Das WEF fordert Unternehmen und Staaten auf, sich bei der Kontrolle der Quantencomputer-Erzählung Untereinader abzusprechen

WEF warnt, dass Quantencomputer-Akteure „physischen Schaden“ durch „technologiefeindliche“ Demonstranten riskieren könnten, und fordert Big Tech, Medien und Regierung auf, die „Verbreitung durch Fehlinformationen“ zu verhindern

Ungewählte Globalisten fordern Unternehmen und Staaten auf, sich bei der Kontrolle der Quantencomputer-Erzählung abzusprechen: Perspektive

Die nicht gewählten Globalisten des Weltwirtschaftsforums (WEF) versuchen, die Geschichte des Quantencomputers zu kontrollieren, indem sie Unternehmen und Staaten dazu auffordern, „Fehlinformationen und Verschwörungstheorien“ über Quantentechnologien zu zerstreuen, da sie befürchten, dass Quantencomputing-Akteure „physischen Schaden“ durch „technologiefeindliche“ Demonstranten riskieren könnten.

Die Akteure der Quanteninformatik können die aktuellen Gelegenheiten nutzen, um soziale Medienplattformen und die öffentliche Kommunikation von Regierungen zu ermutigen, Mechanismen zum Schutz gegen die Ansteckung mit Fehlinformationen einzubauen – WEF ‚Quantum Computing Governing Principles‘, 2022

Mit dem Potenzial für unglaubliche disziplinübergreifende wissenschaftliche Durchbrüche, die auch fast alle Formen der digitalen Kryptographie überflüssig machen und geopolitische Spannungen verschärfen könnten, wird die transformative Kraft des Quantencomputings in den kommenden Jahrzehnten das Leben von fast allen Menschen auf der Welt beeinflussen.

Um „ungerechtfertigte Ängste“ nicht zuzulassen, die dadurch entstehen könnten, dass Privatpersonen darüber sprechen, wie sich die Quantencomputertechnologie auf ihr persönliches Leben auswirken könnte, hat das Weltwirtschaftsforum letzte Woche einen Bericht mit dem Titel „Quantum Computing Governing Principles“ veröffentlicht, in dem der Wunsch der nicht gewählten Globalisten stark betont wird, durch die Zusammenlegung der Kommunikationsbemühungen von Unternehmen und Staat einen Vorsprung zu erlangen.

Das WEF warnt davor, dass Schutzmaßnahmen erforderlich sein könnten, um Quantencomputing-Akteure vor „technologiefeindlichen“ Demonstranten zu schützen, die von Verschwörungstheorien besessen sind und ihnen körperlichen Schaden zufügen wollen.

In dem Bericht heißt es: „Mitarbeiter der Quantenwissenschaft oder von Quantencomputer-Organisationen könnten durch Proteste technologiefeindlicher Gruppen in ihrem Ansehen oder physisch geschädigt werden.“

Mehr noch: „Protestgruppen könnten versuchen, die Wissenschaft und Technologie des Quantencomputers falsch darzustellen. Aus anderen Technologien lassen sich Lehren ziehen, etwa aus den Angriffen auf 5G-Masten in Großbritannien, der Anti-Impf-Bewegung und dem versuchten Bombenanschlag auf das Nanotechnologie-Labor von IBM in Zürich im Jahr 2010.“

Während das WEF Proteste erwartet, die gegen die Art und Weise, wie die Quantentechnologien regiert werden, besteht die Lösung der nicht gewählten Globalisten darin, dass die Interessenvertreter des Quantencomputings Druck auf die Unternehmen der sozialen Medien und die Regierungen ausüben, um die „Verbreitung durch Fehlinformationen“ zu immunisieren.

In dem Bericht heißt es: „Die Interessenvertreter der Quanteninformatik können aktuelle Gelegenheiten nutzen, um Social-Media-Plattformen und die öffentliche Kommunikation von Regierungen zu ermutigen, Mechanismen zum Schutz vor einer Ansteckung mit Fehlinformationen einzubauen.“

Bemühungen um eine angemessene Kommunikation […] könnten einen verstärkenden positiven Effekt haben, der sicherstellt, dass die Öffentlichkeit ‚den Experten vertraut‘, um breitere gesellschaftliche Ziele zu erreichen – WEF ‚Quantum Computing Governing Principles,‘ 2022

Das Mantra der Strategie der nicht gewählten Globalisten zur Bekämpfung angeblicher Quantencomputer-Fehlinformationen ist dasselbe wie das COVID-Kontroll-Narrativ – „vertraue den Experten“.

„Bemühungen um eine angemessene Kommunikation könnten gegenseitige, vertrauensvolle Diskussionen zwischen der Öffentlichkeit und der Wissenschaft begünstigen“, heißt es in dem Bericht, und weiter: „Dies wiederum könnte einen verstärkenden positiven Effekt haben, der sicherstellt, dass die Öffentlichkeit ‚den Experten vertraut‘, um breitere gesellschaftliche Ziele zu erreichen.“

Der WEF-Bericht geht weit darüber hinaus, indem er seinen Wunsch zum Ausdruck bringt, die Geschichte des Quantencomputers zu kontrollieren, ohne ein einziges Beispiel für die Fehlinformationen, Mythen oder Verschwörungstheorien zu nennen, die die nicht gewählten Globalisten entlarven wollen.

In der Zwischenzeit werden die nicht gewählten Globalisten Ausschau halten, um „den potenziellen Schaden neuer Mythen und Hypes zu verringern“, sobald diese aufkommen.

Es besteht die Möglichkeit, aktuelle Mythen über das Quantencomputing zu entlarven und den Hype zu zerstreuen sowie Mechanismen einzurichten (z. B. Kampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit und Zusammenarbeit mit vertrauenswürdigen Nachrichtenmedien), um entweder den potenziellen Schaden neuer Mythen und Hypes, die in Zukunft entstehen könnten, zu verringern oder ihr Auftreten zu verhindern – WEF ‚Quantum Computing Governing Principles‘, 2022

Daher „besteht die Möglichkeit, aktuelle Mythen über das Quantencomputing zu entlarven und den Hype zu zerstreuen sowie Mechanismen einzurichten (z. B. Kampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit und Zusammenarbeit mit vertrauenswürdigen Medien), um entweder den potenziellen Schaden neuer Mythen und des Hypes, die in Zukunft entstehen könnten, zu verringern oder ihr Auftreten zu verhindern.“

Hier verhält sich das WEF wie eine Social-Media-Plattform, die nur Informationen von vorselektierten „vertrauenswürdigen Nachrichtenmedien“ fördert und abweichende Meinungen zensiert.

Ein datengestützter Ansatz würde eine nuancierte, gezielte Kommunikation und Strategien zur Einbindung der Öffentlichkeit ermöglichen, um Mythen über das Quantencomputing zu entlarven und potenzielle Risiken zu mindern, die aus Fehlinformationen und Verschwörungstheorien entstehen können – WEF ‚Quantum Computing Governing Principles,‘ 2022

Aus Angst vor einer „uninformierten Öffentlichkeit“ versuchen die nicht gewählten Globalisten, die Kommunikationskanäle mit Engagement-Strategien zu überfluten, um das zu entlarven, was sie als Quantencomputing-Mythen, Fehlinformationen und Verschwörungstheorien betrachten.

„Um das Risiko uninformierter öffentlicher Informationskampagnen zu mindern, können Möglichkeiten zur Generierung von Daten, die mit rigorosen sozialwissenschaftlichen Methoden gesammelt wurden, gefördert und unterstützt werden. Ein datengestützter Ansatz würde nuancierte, gezielte Kommunikations- und Öffentlichkeitsstrategien ermöglichen, die dazu beitragen, Mythen über Quantencomputer zu entlarven und potenzielle Risiken zu mindern, die aus Fehlinformationen und Verschwörungstheorien erwachsen können.“

Während Journalisten in der Vergangenheit Erzählungen infrage gestellt haben und skeptisch gegenüber von Unternehmen und Staaten gelenkten Kommunikationsstrategien waren, sagen die nicht gewählten Globalisten, dass die vierte Gewalt eigentlich ein Partner für die Erzählung sein sollte.

Ein Dialog zwischen Journalisten und Medienorganisationen und Quantencomputing-Experten […] würde darauf abzielen, verantwortungsvolle Mediendarstellungen des Quantencomputings zu fördern und zu unterstützen und vertrauensvolle Partnerschaften zwischen Experten und den Medien zu ermöglichen“- WEF ‚Quantum Computing Governing Principles‘, 2022

Dem Bericht zufolge sollte die öffentliche Kommunikation über das Quantencomputing von vertrauenswürdigen Experten oder sachkundigen Wissenschaftskommunikatoren durchgeführt werden, mit dem Ziel, Vertrauen in die Technologie aufzubauen und zu fördern.

Das WEF empfiehlt, „Foren und Gelegenheiten für einen offenen Dialog zwischen Journalisten und Medienorganisationen und Quantencomputerexperten einzurichten. Dieser Dialog würde darauf abzielen, verantwortungsvolle Darstellungen des Quantencomputers in den Medien zu fördern und zu unterstützen und vertrauensvolle Partnerschaften zwischen Experten und den Medien zu ermöglichen“.

Und natürlich wäre keine WEF-Agenda vollständig ohne einen wirtschaftlichen Blickwinkel darauf, wie sich unterschiedliche Darstellungen auf das Endergebnis auswirken können.

In dem Bericht heißt es: „Ein Mangel an öffentlichem Vertrauen in das Quantencomputing oder an Verständnis dafür kann seine Akzeptanz oder Finanzierung in einigen Sektoren oder Gemeinschaften beeinträchtigen“.

Ein weiteres Risiko ist die Möglichkeit, durch die Kombination von Quantencomputern mit anderen Technologien wie der künstlichen Intelligenz leistungsstarke Datenanalysealgorithmen einzusetzen, um ungewollte oder unbefugte Informationen aus Datensätzen zu prognostizieren, abzuleiten oder zu induzieren, die persönliche oder PII-Informationen enthalten – WEF ‚Quantum Computing Governing Principles,‘ 2022

Wie das Aufkommen der künstlichen Intelligenz birgt auch das Quantencomputing erhebliche Risiken für die Gesellschaft, insbesondere in den Händen autoritärer Regime und Technokraten.

„Wenn sich die Entwicklung des Quantencomputings auf einige wenige Nationalstaaten und größere Organisationen verlagert“, heißt es in dem Bericht, „besteht ein erhöhtes Risiko, dass die gesellschaftlich vorteilhaftesten Anwendungsfälle, wie die Bekämpfung des Klimawandels, zugunsten von Anwendungen, die einer bestimmten Gruppe einen Wettbewerbsvorteil oder geostrategischen Vorteil verschaffen, zurückgestellt werden.

Und weiter: „Im Falle eines globalen Konflikts könnten die Monopolisten, wenn sie ein Monopol auf die Technologie haben, beschließen, ihre Systeme abzuschalten und globale Beschränkungen einzuführen“.

„Wenn ein Monopol auf das Wissen über Quantencomputer-Hardware bei einigen wenigen Unternehmen und Forschungseinrichtungen liegt, könnte dies zu einem Machtungleichgewicht gegenüber nationalen Regierungen (Regulierungsbehörden) sowie Wettbewerbern und der breiten Öffentlichkeit führen. Dies könnte auch negative geopolitische Auswirkungen haben“, heißt es in dem Bericht.

Im Hinblick auf die Erfassung und Speicherung von PII [Personally Identifiable Information] sollten sich die Beteiligten der Wahrscheinlichkeit bewusst sein, dass eine verbesserte Quantenverarbeitung die derzeitigen Datenschutztechniken unwirksam machen könnte – WEF ‚Quantum Computing Governing Principles,‘ 2022

Abgesehen von den monopolistischen und geopolitischen Risiken, die mit der Steuerung des Quantencomputing verbunden sind, sind die Risiken für die Cybersicherheit und den Datenschutz für Einzelpersonen und Organisationen immens.

Zu den Cybersecurity-Risiken in diesem Bericht gehören:

Angriffe auf die Kommunikation können erfolgen, indem Nachrichten während der Übertragung abgefangen werden – die im Allgemeinen mit quantenanfälligen Lösungen ausgetauscht werden -, entschlüsselt werden und auf den Inhalt zugegriffen wird.

Angriffe können auf in der Cloud gespeicherte Daten erfolgen, indem die derzeit verwendeten Verschlüsselungssysteme mit öffentlichen Schlüsseln geknackt werden.

Validierungs- und Autorisierungsmechanismen könnten durch das Quantencomputing zusammenbrechen, da sie auf bestehenden Verschlüsselungsmethoden beruhen, z. B. wäre es möglich, die Integrität digitaler Signaturen und Entitäten zu brechen und Fälschungen und Nachahmungen zu ermöglichen

Destabilisierung von Governance-Protokollen in neu entstehenden Infrastrukturen wie Blockchain-Netzwerken, die auf Arbeitsnachweisen (z. B. Grovers Algorithmus, der einen potenziellen Vorteil für das Mining bietet) oder anderen Konsensmechanismen (durch Angriffe auf die Authentifizierungsschicht) beruhen, könnte auftreten

Die böswillige Entwicklung von Quantencomputerkapazitäten kann „im Dunkeln“ erfolgen und Angriffe ermöglichen, die nicht sofort entdeckt werden können.

Ohne quantenresistente Sicherheitslösungen wären alle Vorschriften und Gesetze in Bezug auf den Schutz der Privatsphäre, die Datenverwaltung usw. unmöglich einzuhalten.

Ein unharmonisierter Übergang zu einer quantensicheren Welt könnte zu einer „Balkanisierung“ der digitalen Infrastrukturen führen, beispielsweise aufgrund inkompatibler Standards.

Fortschritte in der Technologie zur Quantenfehlerkorrektur könnten eine „Sollbruchstelle“ erreichen, an der die Vergrößerung des für Quantenangriffe erforderlichen Quantenspeichers plötzlich viel einfacher wird.

Quanten-Superpositionsangriffe könnten eine unmittelbare Bedrohung für bestimmte kryptografische Lösungen darstellen, die traditionell als widerstandsfähig gegen solche Angriffe gelten, z. B. Hash-Funktionen oder Blockchiffren

Die Technologie könnte von autoritären Regimen oder mächtigen Organisationen genutzt werden, um die Überwachung auszuweiten, in die Privatsphäre einzugreifen oder bürgerliche Freiheiten zu verletzen – WEF ‚Quantum Computing Governing Principles‘, 2022

Zu den Risiken für die Privatsphäre gehören:

Es besteht die Gefahr, dass Daten bei der Übertragung und gespeicherte Daten mit personenbezogenen Daten oder PII, die nicht durch quantensichere Kryptographie geschützt sind, gehackt werden.

Kryptografie geschützt sind, durch Ausnutzung der von Quantencomputern ausgehenden Cyberbedrohungen

Ein weiteres Risiko besteht darin, dass durch die Kombination von Quantencomputern mit anderen Technologien wie der künstlichen Intelligenz leistungsstarke Algorithmen zur Datenanalyse eingesetzt werden können, um aus Datensätzen, die personenbezogene oder personenbeziehbare Daten enthalten, ungewollte oder unbefugte Informationen zu prognostizieren, abzuleiten oder zu induzieren.

Die Technologie könnte von autoritären Regimen oder mächtigen Organisationen genutzt werden, um die Überwachung auszuweiten, in die Privatsphäre einzugreifen oder bürgerliche Freiheiten zu verletzen.

Die Quanteninformatik, die die klassische Informatik in puncto Geschwindigkeit und Effizienz in den Schatten stellen wird, hat das Potenzial, die gesamte Gesellschaft zum Guten oder Schlechten zu verändern.

Wir sind keine geheimnisvollen Seelen mehr; wir sind jetzt hackbare Tiere“ – Yuval Harari, 2020

Die Rechenleistung ist ein Faktor in der „Gefahrenformel“ des Historikers Yuval Harari für das Hacken von Menschen, was bedeutet, dass derjenige, der die Technologie kontrolliert und Zugang zu Ihren intimsten Gesundheitsdaten hat, mehr über Sie wissen kann, als Sie selbst über sich wissen.

„Wir Menschen sollten uns an den Gedanken gewöhnen, dass wir keine geheimnisvollen Seelen mehr sind, sondern hackbare Tiere“, sagte Harari auf dem WEF-Treffen in Davos 2020.

„Die Macht, Menschen zu hacken, kann natürlich für gute Zwecke wie eine viel bessere Gesundheitsversorgung genutzt werden, aber wenn diese Macht in die Hände eines Stalin des 21. Jahrhunderts fällt, wird das Ergebnis das schlimmste totalitäre Regime in der Geschichte der Menschheit sein, und wir haben bereits eine Reihe von Bewerbern für den Job des Stalin des 21. Jahrhunderts“, fügte er hinzu.

Biologisches Wissen multipliziert mit Rechenleistung multipliziert mit Daten ergibt die Fähigkeit, Menschen zu hacken- Yuval Harari, 2020

Yuval Harari erklärt am WEF 2020 seine „Gefahrenformel“ für das Hacken von Menschen

Mit Quantencomputern sollten wir in der Lage sein, die Eigenschaften komplexer Moleküle und exotischer Materialien tiefer zu erforschen und auch die Grundlagenphysik auf neue Weise zu erkunden, indem wir zum Beispiel die Eigenschaften von Elementarteilchen oder das Quantenverhalten eines Schwarzen Lochs oder die Entwicklung des Universums direkt nach dem Urknall simulieren – Dr. John Preskill, 2017

Dr. John Preskill, theoretischer Physiker am CalTech, sagte 2017: „Für einen Physiker wie mich ist das wirklich Aufregende am Quantencomputer, dass wir guten Grund zu der Annahme haben, dass ein Quantencomputer in der Lage wäre, jeden Prozess, der in der Natur vorkommt, effizient zu simulieren.

„Mit Quantencomputern sollten wir in der Lage sein, die Eigenschaften komplexer Moleküle und exotischer Materialien tiefer zu erforschen und auch die Grundlagenphysik auf neue Weise zu erkunden, indem wir zum Beispiel die Eigenschaften von Elementarteilchen oder das Quantenverhalten eines Schwarzen Lochs oder die Entwicklung des Universums direkt nach dem Urknall simulieren.“

Während die Quanteninformatik die Türen zu unglaublichen wissenschaftlichen Durchbrüchen zu öffnen verspricht, die der Menschheit wirklich zugute kommen können, kann sie auch als Waffe gegen die Gesellschaft eingesetzt werden.

Die nicht gewählten Globalisten am WEF kennen die Risiken, und deshalb rufen sie Big Tech, die Konzernmedien und Regierungen auf der ganzen Welt dazu auf, bei der Kontrolle des Narrativs zu helfen – und wieder einmal verschmelzen Unternehmen und Staat für „das größere Wohl“.