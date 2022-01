Regierungsdaten aus der ganzen Welt belegen, dass die Covid-19-Impfstoffe eine antikörperabhängige Verstärkung verursachen und Profifußballer töten

Offizielle Daten der Regierung und des öffentlichen Gesundheitswesens aus der ganzen Welt belegen, dass die mit dem Dreifach-/Doppelimpfstoff Covid-19 geimpfte Bevölkerung an einem antikörperabhängigen Enhancement leidet.

Zudem zeigen umfangreiche Untersuchungen, dass die Covid-19-Impfstoffe zu einem enormen Anstieg der Todesfälle bei Profifußballern geführt haben.

Antikörperabhängiges Enhancement (ADE) liegt vor, wenn die während einer durch einen Impfstoff ausgelösten Immunreaktion gebildeten Antikörper einen Krankheitserreger erkennen und an ihn binden, aber nicht in der Lage sind, eine Infektion zu verhindern.

Stattdessen wirken diese Antikörper wie ein „trojanisches Pferd“, das es dem Erreger ermöglicht, in die Zellen einzudringen und die Immunreaktion zu verstärken.

Das Ergebnis ist oft eine schwerere Erkrankung, als wenn die Person nicht geimpft worden wäre, und genau das ist es, was wir jetzt weltweit beobachten.

Daten aus Schottland zeigen, dass die Covid-19-Injektionen bei allen Altersgruppen im Durchschnitt nur zu 132 % wirksam sind, was wiederum bedeutet, dass die Leistungsfähigkeit des Immunsystems dezimiert wird. Diese Tatsache wird durch Daten untermauert, die zeigen, dass die Krankenhauseinweisungs- und Sterberate pro 100 000 Einwohner nach Impfstatus bei den doppelt Geimpften am höchsten ist.

Daten aus Australien zeigen, dass eine Pandemie, die nie richtig in Gang gekommen ist, gerade erst beginnt, und zwar eine Pandemie der vollständig Geimpften. Das Land hat einige der drakonischsten Restriktionen der Welt eingeführt, darunter die Erlaubnis, das Haus zu verlassen, zur Arbeit zu gehen und das Gebiet über von Streitkräften besetzte Kontrollpunkte zu verlassen.

Den Australiern wurde gesagt, sie würden erst dann mit mehr Freiheiten „belohnt“, wenn ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung geimpft sei. Doch jetzt wird eine Rekordzahl von Fällen, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen verzeichnet, und die überwiegende Mehrheit davon ist unter den vollständig Geimpften.

Umfassende Untersuchungen haben außerdem ergeben, dass sich die Zahl der Todesfälle bei Profifußballern aufgrund von Herz-Kreislauf-Problemen alle drei Monate verdoppelt, wobei die Zahl der Todesfälle im Dezember 2021 so hoch ist wie der Jahresdurchschnitt der vorangegangenen 12 Jahre.

Insgesamt war die Zahl der Todesfälle bei Profifußballern im Jahr 2021 viermal so hoch wie die durchschnittliche Rate zwischen 2009 und 2020. Dies deutet darauf hin, dass die Impfstoffe nicht nur zu einer Antikörper-abhängigen Verstärkung führen, sondern auch katastrophale Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System haben, was durch die Rekordzahl von Myokarditis-Fällen in den USA bestätigt wird.

All dies ist kein Indiz für einen sicheren und wirksamen Impfstoff. Es deutet auf einen misslungenen Impfstoff hin, der zu schweren Verletzungen und Todesfällen führt und zudem das Immunsystem der Empfänger schwächt, was entweder zum Covid-19-Impfstoff-induzierten erworbenen Immundefektsyndrom oder zur Antikörper-abhängigen Verstärkung führt.

England

Der Impfüberwachungsbericht für die Woche 1 – 2022 enthielt die Anzahl der Covid-19-Fälle nach Impfstatus zwischen Woche 49 und Woche 52 des Jahres 2021 (6. Dezember bis 2. Januar), und die reale Wirksamkeit der Impfung in diesem Zeitraum erwies sich folgendermaßen:



Die tatsächliche Wirksamkeit des Impfstoffs wird mit der gleichen Formel berechnet, mit der Pfizer eine Wirksamkeit von 95 % angibt. In der noch laufenden klinischen Studie wurde die Zahl der bestätigten Fälle bei den Geimpften von der Zahl der bestätigten Fälle bei der nicht geimpften Gruppe abgezogen. Diese Zahl wurde dann durch die Zahl der Fälle unter den Nichtgeimpften geteilt und mit 100 multipliziert, um die Wirksamkeit des Impfstoffs zu berechnen.

(Ungeimpfte Fälle – Geimpfte Fälle / Ungeimpfte Fälle x 100 = Wirksamkeit des Impfstoffs)

Pfizer war dazu in der Lage, weil sich in der ungeimpften und in der geimpften Gruppe die gleiche Anzahl von Personen befand. Da UKHSA die Fallzahlen pro 100.000 Menschen sowohl in der geimpften als auch in der ungeimpften Bevölkerung zur Verfügung stellt, können wir dieselbe Formel verwenden, um die reale Wirksamkeit zu berechnen, und hier sehen Sie, wie sich die Wirksamkeit in England über 5 Monate vom 16. August 21 bis zum 2. Januar 22 entwickelt hat.

Die ersten Auffrischungsimpfungen wurden in der 37. Woche des Jahres 2021 verabreicht, und dieses Schaubild zeigt deutlich, wie sie die Wirksamkeit des Impfstoffs in den folgenden zwei Monaten erhöhten. Leider zeigt sie aber auch, wie kurzlebig dieser Schub war, denn die Wirksamkeit der Covid-19-Impfstoffe fiel zwischen Woche 49 und 52 auf ein erschreckendes Niveau.

Die Wirksamkeit des Impfstoffs in der realen Welt fiel zwischen dem 6. Dezember und dem 2. Januar in allen Altersgruppen mit Ausnahme der über 70-Jährigen auf den bisher niedrigsten Stand, wobei die über 70-Jährigen immer noch eine negative Wirksamkeit aufweisen.

Impfstoffe wirken, indem sie einen Virusangriff simulieren und das Immunsystem dazu bringen, so zu reagieren, als ob man das Virus gehabt hätte. Sie sollen das Immunsystem so weit trainieren, dass man eine natürliche Immunität gegen das Virus entwickelt. Daher ist die Wirksamkeit eines Impfstoffs in Wirklichkeit ein Maß für die Leistung des Immunsystems, die durch den Impfstoff hervorgerufen wird.

Eine Wirksamkeit des Impfstoffs von +50 % würde bedeuten, dass die vollständig Geimpften zu 50 % besser gegen Covid-19 geschützt sind als die Ungeimpften. Mit anderen Worten: Die vollständig Geimpften haben ein Immunsystem, das Covid-19 zu 50 % besser bekämpfen kann.

Eine Impfstoffwirksamkeit von 0 % würde bedeuten, dass die Geimpften zu 0 % besser gegen Covid-19 geschützt sind als die Ungeimpften, d. h. die Impfstoffe sind unwirksam. Mit anderen Worten: Die vollständig Geimpften haben ein Immunsystem, das dem der Ungeimpften in Bezug auf die Bekämpfung von Covid-19 gleichwertig ist.

Eine Impfstoffwirksamkeit von -50 % würde bedeuten, dass die Ungeimpften zu 50 % besser gegen Covid-19 geschützt sind als die Geimpften, was bedeutet, dass die Impfstoffe das Immunsystem tatsächlich dezimieren.

Da sich also die reale Wirksamkeit der Covid-19-Impfstoffe bei allen über 18-Jährigen in England als negativ erwiesen hat, bedeutet dies, dass die Leistung des Immunsystems der doppelt und dreifach geimpften Erwachsenen dezimiert wird.

Um die Leistung des Immunsystems zu berechnen, müssen wir jedoch eine etwas andere Berechnung durchführen als bei der Berechnung der Wirksamkeit der Impfstoffe.

Anstatt durch die ungeimpften Fälle zu dividieren, müssen wir durch die größte Zahl der ungeimpften oder geimpften Fälle dividieren.

Die Berechnung für eine positive Leistung des Immunsystems lautet –

Ungeimpfte Fälle – geimpfte Fälle / ungeimpfte Fälle x 100 (dieselbe Berechnung wird für die Wirksamkeit von Impfstoffen verwendet)

Die Berechnung für eine negative Leistung des Immunsystems lautet hingegen –

U – Vax-Fälle / Vax-Fälle x 100

Das folgende Diagramm veranschaulicht die Gesamtleistung des Immunsystems aller Altersgruppen in England in den letzten 5 Monaten.

Aus den obigen Angaben geht hervor, dass sich die Leistung des Immunsystems bei Erwachsenen zwischen 18 und 59 Jahren seit der Covid-19-Impfung am stärksten verschlechtert hat. Bei den über 60-Jährigen hat sich die Leistung des Immunsystems nach der Auffrischungsimpfung zwar dramatisch verschlechtert, aber noch nicht so stark wie zwischen Woche 37 und Woche 40.

Bei den über 70-Jährigen ist die Leistung des Immunsystems jedoch zwischen Monat 4 und Monat 5 neben der der 18- bis 29-Jährigen am stärksten zurückgegangen.

Würde die Leistung des Immunsystems auf -100 % sinken, würde dies im Wesentlichen bedeuten, dass diese Menschen an einer neuen Form des durch den Covid-19-Impfstoff induzierten erworbenen Immunschwächesyndroms leiden würden. Sie hätten in der Tat überhaupt keine Fähigkeit des Immunsystems mehr.

Aber hier ist, was die reduzierte Leistung des Immunsystems bisher in Bezug auf die Covid-19-Krankenhauseinweisungen in England im Dezember und Januar bedeutet hat.

Seite 35 des UKHSA Vaccine Surveillance Report – Week 3 – 2022 enthält die Statistiken über Covid-19-Krankenhausaufenthalte zwischen Woche 51 im Jahr 2021 und Woche 2 im Jahr 2022, und sie bestätigen, dass der NHS von der geimpften Bevölkerung regelrecht überrannt wurde.

Laut Tabelle 10 wurden zwischen dem 20. Dezember 21 und dem 16. Januar 22 insgesamt 14.776 Personen mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert, und 10.051 von ihnen hatten mindestens eine Dosis eines Covid-19-Impfstoffs erhalten

Wenn wir jedoch die unter 18-Jährigen aus der Gleichung herausnehmen, von denen viele keinen Anspruch auf eine Impfung haben, stellen wir fest, dass die Zahlen für die Geimpften noch schlechter sind. Auf die nicht geimpfte Bevölkerung entfielen 3 418 Krankenhausaufenthalte, auf die mit einer Dosis geimpfte Bevölkerung 670 Krankenhausaufenthalte, auf die mit zwei Dosen geimpfte Bevölkerung 4 116 Krankenhausaufenthalte und auf die mit drei Dosen Geimpften 5 139 Covid-19 Krankenhausaufenthalte.

Insgesamt entfielen 32 % aller Covid-19-Krankenhausaufenthalte zwischen Woche 51 und Woche 2 2022 auf die nicht geimpfte Bevölkerung, während die geimpfte Bevölkerung 68 % ausmachte. Wenn man jedoch die unter 18-Jährigen aus der Gleichung herausnimmt, stellt man fest, dass auf die nicht geimpfte Bevölkerung 26 % aller Krankenhausaufenthalte entfielen, auf die geimpfte dagegen beunruhigende 74 %.

Schottland

Public Health Scotland (PHS) veröffentlicht wöchentlich einen Covid-19-Statistikbericht, der Daten über Covid-19-Fälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle über einen Zeitraum von vier Wochen enthält, und er bestätigt, was wir seit Monaten versuchen, der Öffentlichkeit mitzuteilen – die Covid-19-Impfstoffe wirken nicht und verschlimmern die Krankheit der Empfänger.

Tabelle 14 des PHS Covid-19 Statistical Report, der am 12. Januar 22 veröffentlicht wurde, zeigt die altersstandardisierten Fallraten pro 100.000 Personen nach Impfstatus. Genau wie bei den Daten aus dem UKHSA-Impfstoffüberwachungsbericht können wir diese Zahlen verwenden, um die tatsächliche Wirksamkeit der Impfung zu berechnen.

https://publichealthscotland.scot/publications/covid-19-statistical-report/covid-19-statistical-report-12-january-2022/

Wir sehen hier, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs von Woche zu Woche abgenommen hat, von -71 % in der Woche ab dem 11. Dezember 21 auf -133 % in der Woche ab dem 25. Dezember 21.

Dies entspricht einem durchschnittlichen Rückgang der Leistungsfähigkeit des Immunsystems in allen Altersgruppen um etwa 7,5 % pro Woche, und wie wir sehen können, war die altersstandardisierte Leistungsfähigkeit des Immunsystems der vollständig Geimpften in der Woche bis zum 31. Dezember 21 um 57 % schlechter als die der nicht Geimpften, was sich wiederum in der Zahl der Krankenhausaufenthalte und Todesfälle bei Covid-19 widerspiegelt.

Monatelang haben die Behörden die Raten pro 100.000 Einwohner herangezogen, um die Wirksamkeit der Covid-19-Impfstoffe zu rechtfertigen, aber wir können garantieren, dass sie diese Kennzahl jetzt nicht mehr verwenden werden, da die Raten pro 100.000 Einwohner bei der doppelt geimpften Bevölkerung mindestens seit Mitte Dezember 2021 am höchsten sind.

Tabelle 15 des jüngsten PHS-Berichts zeigt die Zahl der bestätigten Covid-19-Krankenhausaufenthalte nach Impfstatus zwischen dem 18. Dezember 2021 und dem 14. Januar 2022, und die Tabelle zeigt, dass die meisten Krankenhausaufenthalte bei der doppelt geimpften Bevölkerung verzeichnet wurden.



Aus derselben Tabelle geht auch hervor, dass die altersstandardisierte Covid-19-Krankenhauseinweisungsrate pro 100 000 doppelt geimpfte Personen höher ist als die Krankenhauseinweisungsrate unter der nicht geimpften Bevölkerung.

Seit dem 1. Januar ist die Hospitalisierungsrate bei den doppelt Geimpften am höchsten, und die durchschnittliche Rate pro 100 000 Personen zwischen dem 18. Dezember 21 und dem 14. Januar 22 entspricht 41,16 pro 100 000 nicht geimpfte Personen, aber 43,3 pro 100 000 doppelt Geimpfte.

Das bedeutet, dass die doppelt geimpfte Bevölkerung statistisch gesehen mit höherer Wahrscheinlichkeit mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert wird als die nicht geimpfte Bevölkerung.

Die neuesten Daten des schottischen Gesundheitswesens bestätigen also schwarz auf weiß, dass die Covid-19-Impfstoffe nicht nur nicht wirken, sondern den Empfängern sogar schaden, da die Wahrscheinlichkeit, sich mit Covid-19 anzustecken, mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert zu werden und an Covid-19 zu sterben, viel höher ist als bei der nicht geimpften Bevölkerung.

Australien

Australien verzeichnet derzeit den größten Anstieg von Covid-19-Fällen, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen im ganzen Land, seit die Pandemie im März 2020 ausbrach, und das trotz strenger, drakonischer Maßnahmen, die nur geimpften Personen die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben erlauben, weil die Behörden ungeimpfte Personen zu Unrecht als Gefahr für die öffentliche Gesundheit einstufen.

Offiziellen Daten zufolge hat sich die Zahl der Covid-19-Todesfälle in New South Wales (NSW) seit Mitte Dezember 2021 verzehnfacht und bricht damit den Rekord für die Zahl der bestätigten Todesfälle in der Region seit dem ersten Ausbruch von Covid-19 im März 2020.

Aber es sind nicht die Ungeimpften, die für die rekordverdächtige Zahl der Covid-19-Todesfälle verantwortlich sind, sondern die Geimpften.

Laut dem wöchentlichen Covid-19-Überwachungsbericht der Regierung von NSW, dessen jüngster Bericht am 13. Januar 22 veröffentlicht wurde, gab es zwischen dem 26. November 21 und dem 1. Januar 22 1.578 Covid-19-Krankenhausaufenthalte in NSW, Australien.

Davon entfielen 1.280 auf die dreifach/doppelt Geimpften, 47 auf die teilweise Geimpften und nur 251 auf die nicht geimpfte Bevölkerung. Das bedeutet, dass 84 % der Covid-19-Krankenhausaufenthalte seit dem Auftreten von Omicron auf die geimpfte Bevölkerung entfielen.

Auf Seite 8 desselben Berichts (hier zu finden) wird die Zahl der Covid-19-Todesfälle zwischen dem 26. November 21 und dem 1. Januar 22 nach Impfstatus aufgeschlüsselt, und insgesamt gab es nur 32 Todesfälle.

Aus anderen verfügbaren Daten wissen wir jedoch, dass der australische Bundesstaat NSW seit dem 17. Januar 22 mehr Todesfälle an einem einzigen Tag verzeichnet als zwischen dem 26. November und dem 1. Januar.

Dem Bericht der NSW-Regierung zufolge entfielen die meisten Todesfälle auf die vollständig geimpfte Bevölkerung (insgesamt 22), weitere 3 Todesfälle auf die teilweise geimpfte Bevölkerung und nur 7 Todesfälle auf die nicht geimpfte Bevölkerung.

Das bedeutet, dass zwischen dem 26. November 21 und dem 1. Januar 22 4 von 5 Covid-19-Todesfällen auf die geimpfte Bevölkerung entfielen.

Die Impfung wurde in Australien als Lösung für „eine Pandemie, die es nie gab“ angepriesen. Aber es sieht so aus, als ob eine Pandemie, die in Australien nie richtig in Gang gekommen ist, gerade erst beginnt, und es ist mit Sicherheit eine Pandemie der vollständig Geimpften.

Todesfälle bei FIFA-Profifußballern

Als ob das erworbene Immunschwächesyndrom/antikörperabhängige Verstärkung nicht schon eine schlimme Nebenwirkung der Covid-19-Injektionen wäre, haben umfangreiche Untersuchungen auch ergeben, dass die Auswirkungen dieser Impfungen auf das menschliche Herz-Kreislauf-System geradezu horrend sind.

Die Zahl der Todesfälle bei Profifußballern aufgrund von Herz-Kreislauf-Problemen verdoppelt sich alle drei Monate, wobei die Zahl der Todesfälle im Dezember 2021 dem Jahresdurchschnitt der letzten 12 Jahre entspricht.



Insgesamt war die Zahl der Todesfälle bei Profifußballern im Jahr 2021 viermal so hoch wie die durchschnittliche Rate zwischen 2009 und 2020.

Die folgende Grafik zeigt die Gesamtzahl der aufgelisteten Todesfälle bei Fifa-Fußballspielen und der Todesfälle bei männlichen Herz-Kreislauf-Fußballspielen, die sich seit 2009 jedes Jahr ereignet haben.

Die Daten in der Grafik stammen aus den folgenden Quellen –

Die Daten zeigen, dass Profifußballer während der Spiele (Spiel oder Training) viermal häufiger an Herz-Kreislauf-Problemen starben als im Durchschnitt zwischen 2009 und 2020.

Außerdem zeigt sich, dass es im Jahr 2021 mehr als 15-mal so viele Todesfälle aufgrund von Herz-Kreislauf-Problemen gab wie im Jahr 2020.

Am besorgniserregendsten ist jedoch, dass es im Dezember 2021 3,5 Mal so viele Todesfälle gab wie im gesamten Jahr 2020, und dass die Zahl der Todesfälle im Dezember 2021 (7) fast so hoch war wie die durchschnittliche jährliche Rate der letzten 12 Jahre (7,8 pro Jahr).

Die Zahl der kardiovaskulären Todesfälle bei Profifußballern verdoppelt sich jedes Quartal. Bis Ende 2022 könnte die Zahl auf 320 pro Quartal ansteigen (40, 80, 160, 320).

Fußballern, die einen Kollaps erleiden, aber überleben, wird geraten, drei Monate lang alle anstrengenden Aktivitäten einzustellen. Diese Zahlen zeigen, dass alle Sportler, die gegen Covid-19 geimpft sind, das Gleiche tun sollten.

Diese Zahlen sollten jedoch nicht überraschen, und wir müssen uns nur die Daten des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) in den USA genauer ansehen, um zu verstehen, warum.

Aus den VAERS-Daten geht hervor, dass Herzschäden in der geimpften Bevölkerung allgegenwärtig sind und dass diese Schäden auf verschiedene Weise diagnostiziert werden.

Die Raten für akutes Herzversagen sind in VAERS nun 475-mal so hoch wie die normale Ausgangsrate. Die Tachykardierate ist 7.973-mal so hoch wie die Ausgangsrate. Die Rate der akuten Myokardinfarkte ist 412-mal so hoch wie die Basisrate.

Die Raten für innere Blutungen, periphere Arterienthrombosen und Koronararterienverschlüsse liegen alle über dem 300-fachen der Ausgangsrate.

Vollständig geimpfte Menschen leiden wie nie zuvor, und leider scheint es so zu sein, dass es umso schlimmer wird, je jünger man ist.

Die American Heart Association veröffentlichte eine Studie, aus der hervorging, dass 98 % aller Fälle von Myokarditis bei Kindern auf die mRNA Covid-19-Injektionen zurückzuführen sind.

Myokarditis ist eine Erkrankung, die eine Entzündung des Herzmuskels hervorruft und die Fähigkeit des Herzens, Blut zu pumpen, einschränkt und zu schnellen oder abnormalen Herzrhythmen führen kann.

Mit der Zeit schwächt die Myokarditis das Herz, so dass der Rest des Körpers nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt wird. Es können sich dann Gerinnsel im Herzen bilden, die zu einem Schlaganfall oder Herzinfarkt führen. Zu den weiteren Komplikationen der Erkrankung gehört der plötzliche Herztod. Es gibt keine milde Version der Myokarditis, sondern sie ist äußerst ernst, da der Herzmuskel nicht in der Lage ist, sich zu regenerieren. Wenn der Schaden erst einmal da ist, kann die Uhr nicht mehr zurückgedreht werden.

Die neue Studie wurde von Dutzenden von Ärzten und Wissenschaftlern mehrerer Universitäten, Kinderkrankenhäuser und medizinischer Fakultäten in den USA durchgeführt und am 6. Dezember 2021 in der Zeitschrift „Circulation“ der American Heart Association (AHA) veröffentlicht.

Die Ergebnisse zeigen, dass der Verdacht auf Myokarditis bei 136 der Patienten auftrat, was 98 % aller Fälle von Myokarditis entspricht. Die Pfizer-Injektion war für 131 (94 %) dieser Fälle verantwortlich, wobei 128 (92 %) nach der zweiten Dosis auftraten.

Schlussfolgerung

Aus den weltweiten Daten geht eindeutig hervor, dass die reale Wirksamkeit der Covid-19-Injektionen in kurzer Zeit erheblich nachlässt. Leider kehrt das Immunsystem der geimpften Bevölkerung nicht in den Zustand zurück, in dem es sich vor der Impfung befand, sondern die Leistung des Immunsystems nimmt rapide ab, so dass es der der nicht geimpften Bevölkerung unterlegen ist.

Dies äußert sich in –

rekordverdächtige Krankheitsfälle, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle in Australien, wobei die überwiegende Mehrheit unter den vollständig Geimpften auftritt,

die altersstandardisierten Krankenhausaufenthalts- und Sterblichkeitsraten sind bei den vollständig Geimpften in Schottland am höchsten, und

7 von 10 Covid-19-Krankenhausaufenthalten und 8 von 10 Covid-19-Todesfällen in England treten bei den Dreifach-/Doppelgeimpften auf.

Auffrischungsimpfungen sind jedoch keine Lösung für dieses Problem, denn es ist erwiesen, dass sie das Immunsystem zwar geringfügig ankurbeln, aber nur von kurzer Dauer sind und dann noch schneller abnehmen als vor der Auffrischung.

Was kann also getan werden?

Wer weiß, es gibt keine Langzeitdaten, die eine Lösung für dieses Problem bieten, da es sich um experimentelle Injektionen handelt, und wir befürchten, dass der Schaden bereits angerichtet ist.

Alles, was wir wissen, ist, dass die offiziellen Regierungs- und Gesundheitsdaten aus der ganzen Welt stark darauf hindeuten, dass die dreifach/zweifach gegen Covid-19 geimpfte Bevölkerung unter einer Antikörper-abhängigen Verstärkung leidet.