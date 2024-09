Das WEF hat die Sitzung „Wertschätzung der natürlichen Vermögenswerte“ von den Sitzungen zu den Auswirkungen der nachhaltigen Entwicklung gestrichen

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) streicht eine Sitzung mit dem Titel „Valuing Nature’s Assets“ aus dem Programm der Sustainable Development Impact Meetings, die vom 23. bis 27. September stattfinden sollen.

Das WEF Sustainable Development Impact Meetings 2024 findet nächste Woche statt. Die nicht gewählte globalistische Organisation für öffentlich-private Zusammenarbeit nimmt Änderungen an ihrem Programm vor, vor allem heute mit der Streichung einer Sitzung mit dem Titel “Valuing Nature’s Assets“, die zuvor für Donnerstag, den 26. September geplant war.

Der Screenshot unten stammt aus einem Artikel der WEF-Agenda, der am Montag unter dem Titel „SDIM24: Vollständige Berichterstattung über Klima, Natur und Energie vom Weltwirtschaftsforum“ veröffentlicht wurde.

Der veraltete Hyperlink zu der Veranstaltung deutet darauf hin, dass sie ursprünglich „Capitalizing on Nature’s Assets“ heißen sollte, bevor der Name geändert und später ganz gestrichen wurde.

Der Grund für die kürzliche Streichung wird in keiner offiziellen Aktualisierung des Programmplans genannt, aber es könnte eine Vielzahl von Gründen dafür geben, darunter auch so einfache wie Änderungen in der Verfügbarkeit der Redner.

Die Nutzung natürlicher Ressourcen steht jedoch schon seit geraumer Zeit auf der Tagesordnung der Globalisten.

So war zum Beispiel eine der Sitzungen beim WEF-Jahrestreffen der neuen Champions„, auch Sommer-Davos genannt, im vergangenen Juni dem Thema “Understanding Nature’s Ledger“ gewidmet.

Dort erklärte Lindsay Hooper, CEO des University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership, auf dem Podium zum Thema „Understanding Nature’s Ledger“, dass jeder Teil der Wirtschaft von der Natur abhängt und dass eine Lösung zum Schutz der natürlichen Systeme darin bestünde, „die Natur in die Bilanz zu bringen“.

“Wir können nicht auf einem toten Planeten wirtschaften. Wenn wir die natürlichen Systeme schützen wollen, besteht eine der Lösungen darin, die Natur in die Bilanz aufzunehmen.“ Lindsay Hooper, WEF-Jahrestagung der neuen Champions, 2024

"We can't do business on a dead planet. If we're going to protect natural systems, one of the solutions is to bring nature onto the balance sheet; bring nature into the ways that decisions are made within business to allocate a value to it" Lindsay Hooper WEF #AMNC Summer Davos pic.twitter.com/Y1dpjMgmS6 — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) June 27, 2024

Hooper schlug auch vor, dass die Natur in der Wirtschaft nicht so behandelt werden sollte, als sei sie frei und unbegrenzt.

„Die Art und Weise, wie in Unternehmen und Finanzinstituten tagtäglich Entscheidungen getroffen werden, beruht auf Finanzdaten, die die Natur nicht mit einbeziehen“, sagte Hooper.

„Die Natur wird in der Wirtschaft so behandelt, als sei sie unbegrenzt und vor allem als sei sie kostenlos.“

“Ohne diese Formen von Wert, diese Formen von Naturkapital, haben wir keine Wirtschaft. Sie sind die grundlegenden Bausteine unserer Volkswirtschaften.“ Lindsay Hooper, WEF-Jahrestagung der neuen Champions, 2024

"The ways in which we have grown our economies.. have been incredibly successful for global prosperity. The unintended consequences of current models of growth are simply not sustainable on a finite planet" Lindsay Hooper, WEF #AMNC Summer Davos pic.twitter.com/h2ZEyppdkh — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) June 27, 2024

Warum ist Hooper der Meinung, dass die Natur in die Finanzdatenmetriken einbezogen werden sollte?

Ihrer Meinung nach liegt das daran, dass „jeder Teil der Wirtschaft grundsätzlich von der Natur abhängt“, einschließlich „der Luft, die wir atmen, des Wassers, das wir trinken, des Bodens, der Ozeane, die wir für die Nahrungsmittel brauchen, die wir konsumieren, der Mineralien, die wir als Inputs für Technologie und Infrastruktur benötigen.

„Ohne diese Formen der Wertschöpfung, diese Formen des Naturkapitals, werden wir keine Wirtschaft haben. Sie sind die grundlegenden Bausteine unserer Volkswirtschaften“.

Ein weiterer Vorschlag, der am Ende der Podiumsdiskussion gemacht wurde, schlug vor, natürliche Systeme wie Wasser mit einer Steuer zu belegen, ähnlich wie bei der Kohlenstoffsteuer.

Die WEF-Geschäftsführerin für Natur und Klima, Gim Huay Neo, sagte in ihrem Vortrag während derselben Sitzung, dass die „Integration des Naturkapitals in unseren Rechnungslegungsrahmen“ bald erfolgen sollte.

„Abgesehen von den Kohlenstoffsteuern sollten wir auch über andere Aspekte der Natur nachdenken, die leichter zu quantifizieren sind […] Was ist mit Wasser?“ Gim Huay Neo, WEF-Jahrestagung der neuen Champions, 2024

"Beyond carbon [taxes] let's think about other aspects of nature that are easier to quantify.. What about water? That's quite possible for us to start integrating systematically into current trading carbon pricing mechanisms" WEF managing director Gim Neo #AMNC24 Summer Davos pic.twitter.com/0rlomVk3ph — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) June 27, 2024

„Das beste Beispiel dafür ist die Kohlenstoffbepreisung“, sagte Neo.

„Heute decken Kohlenstoffpreise, ETS [Emissionshandelssysteme] und Kohlenstoffsteuern etwa 25 Prozent der weltweiten Emissionen ab.

„Wir sollten darüber nachdenken, dies zu skalieren, um alle 100 Prozent der Kohlenstoffemissionen abzudecken.

„Und abgesehen von Kohlenstoff sollten wir auch über andere Aspekte der Natur nachdenken, die leichter zu quantifizieren sind.

„Wir werden wahrscheinlich nicht alles vom ersten Tag an quantifizieren können, aber was ist mit Wasser?

„Es ist durchaus möglich, dass wir damit beginnen, diese systematisch in die derzeitigen Mechanismen zur Bepreisung von Kohlenstoffemissionen zu integrieren“, fügte sie hinzu.

“Wir fangen an, über Preise für Wasser, Bäume und biologische Vielfalt nachzudenken […] Wie können wir anfangen, Wertmarken zu schaffen? Wie fangen wir an, Systeme zu schaffen, die nicht nur einen Wert schaffen, sondern diesen Wert auch auf die ganze Welt übertragen?” Ex-Bank of England-Berater Michael Sheren, COP27, 2022

'Carbon is moving very quickly into a system where it's going to be very close to a currency' …

Next, 'We start thinking about putting prices on water, on trees, on biodiversity … How do we start tokenizing?': Michael Sheren, Former Bank of England Advisor #COP27 pic.twitter.com/r5Nw3b2aeo — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) November 9, 2022

Auf der COP27 im November 2022 sagte der ehemalige Berater der Bank of England und G20-Ko-Vorsitzende Michael Sheren, dass sich Kohlenstoff „sehr schnell auf ein System zubewegt, in dem es einer Währung nahe kommt“, und dass als nächstes die Tokenisierung von Natur und Biodiversität auf der Tagesordnung steht, wobei Orte wie Indonesien, Brasilien und Afrika „absolut entscheidend“ sein werden.

„Wir haben bereits herausgefunden, dass Kohlenstoff sehr schnell in ein System übergeht, das einer Währung sehr nahe kommt. Im Grunde genommen kann man eine Tonne absorbierten oder gebundenen Kohlenstoffs nehmen und eine Kurve für die Preisbildung in der Zukunft erstellen, mit einer Finanzdienstleistungsarchitektur und Dokumentation“, sagte Sheren.

Und da Kohlenstoff einer Währung nahe kommt, „wird es Derivate geben“.

Als nächstes steht die Tokenisierung von Wasser, Bäumen und so ziemlich allem anderen in der Natur auf der Agenda.

„Wenn wir darüber nachdenken, Preise für Wasser, Bäume und Artenvielfalt festzulegen, werden wir feststellen, wo das liegt“. grübelte Sheren.

„Wie fangen wir an, Tokenisierung zu betreiben? Wie fangen wir an, Systeme zu schaffen, die nicht nur einen Wert schaffen, sondern diesen Wert auch auf die ganze Welt übertragen?“

Der Enthüllungsjournalist Whitney Webb schlägt schon seit geraumer Zeit Alarm wegen der Tokenisierung von Naturwerten und der Gründung von Natural Asset Corporations (NACs).

“NACs erheben Anspruch auf den von ihnen identifizierten natürlichen Vermögenswert, starten einen Börsengang und werden zu Emittenten von Anteilen an diesem natürlichen Vermögenswert, die dann an institutionelle und individuelle Investoren, Unternehmen, Staatsfonds usw. verkauft werden, wodurch der natürliche Vermögenswert, zu dessen Erfassung der NAC geschaffen wurde, fraktioniert wird.“ Whitney Webb und Mark Goodwin, „Tokenized, Inc: BlackRock’s Plan To Own The Fractionalized World“, Bitcoin Magazine Februar 2024

In einem Beitrag für das Bitcoin Magazine an der Seite des Chefredakteurs Mark Goodwin im Februar dieses Jahres betonten die Autoren, dass „einige Unternehmen bereits dazu übergegangen sind, diese Naturgüter zu tokenisieren, um ihre Finanzialisierung und Fraktionalisierung zu erleichtern und zu beschleunigen“, während „einige nationale Regierungen bereits Pläne zur Tokenisierung ihres Landes und ihrer Naturgüter gemacht haben, namentlich die Zentralafrikanische Republik“.

Im August warnten Webb und Goodwin in einem investigativen Bericht auf Unlimited Hangout mit dem Titel“‚Sustainably‘ Surveilling and Tokenizing Nature: The Case of O.N.E. Amazon“, wie die Tokenisierung der Natur in der Praxis wirklich aussieht.

„Der Wettlauf um die Tokenisierung von Vermögenswerten der realen Welt, insbesondere der natürlichen Welt und der natürlichen Ressourcen, ist in vollem Gange, um das schuldenbasierte Geldsystem aufrechtzuerhalten, das den Diebstahl des Reichtums normaler Menschen seit Jahrhunderten ermöglicht hat“, schreiben sie.

Unter dem altruistischen Vorwand, der Umwelt und den Habenichtsen zu „helfen“, werden wir stattdessen Zeugen der „Datafizierung“ allen Lebens, sowohl aus Profitgründen als auch, damit alles Leben – einschließlich der Menschen und der natürlichen Welt – überwacht werden kann, schließlich bis auf die molekulare Ebene, und dann von intelligenten Maschinen „verwaltet“ werden kann.

Ein solches Paradigma steht nicht für „Schutz“ oder „Bewahrung“, sondern vielmehr für die Einbindung unserer größten Naturschätze in ein System der Hightech-Kontrolle, bei dem jeder Flügelschlag eines Schmetterlings und jeder sich im Wind wiegende Zweig in Bits und Bytes umgewandelt wird, mit denen räuberische Banker gewinnbringend handeln und spekulieren können.“

Auch wenn die Sitzung „Valuing Nature’s Assets“ aus dem Programm des diesjährigen WEF Sustainable Development Impact Meetings gestrichen wurde, ist die Agenda noch in vollem Gange.

Nächste Woche findet eine Sitzung mit John Kerry, WEF-Präsident Borge Brende und Laurence Tubiana, CEO der European Climate Foundation, statt, die den Titel „It’s Not Easy Trading Green“ trägt und untersucht: „Wie sollten Unternehmen und Regierungen zusammenarbeiten, um Handelsrahmen zu schaffen, die die wirtschaftliche Entwicklung fördern und gleichzeitig Technologien der nächsten Generation unterstützen und ökologische Nachhaltigkeit gewährleisten?“

Eine weitere hochrangige Sitzung mit dem Titel „Putting COPs’ Pledges into Practice“(Umsetzung der COP-Zusagen in die Praxis) stellt die Frage: „Wie können Akteure aus dem öffentlichen und privaten Sektor die derzeitigen geoökonomischen Spannungen überwinden und die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Kohlenstoffemissionen einzudämmen und den Verlust der biologischen Vielfalt aufzuhalten und gleichzeitig eine integrativere Wirtschaft zu gewährleisten?“

Während des letztjährigen WEF Sustainable Development Impact Meetings 2023 sahen wir die Verschmelzung der großen Reset- und der großen narrativen Agenden zu COVID und Klima in weniger als zwei Minuten.

“Die Pandemie war eine Chance […] Wie können wir jetzt die Emotionen des Gesundheitsfaktors aufgreifen, der so wichtig ist, aber wisst ihr was, Leute? Die Klimakrise schafft mehr Gesundheitsprobleme, als Sie sich jemals vorstellen können, aber niemand war in der Vergangenheit in der Lage, diese Verbindung herzustellen.“ Jemilah Mahmood, WEF-Treffen zu den Auswirkungen der nachhaltigen Entwicklung, 2023

The Great Reset & The Great Narrative in under 2 mins from @JemilahMahmood & John Kerry's daughter @VBKerry at WEF #SDIM23: "The pandemic was an opportunity. How we take that emotion [and apply it to climate crisis]? How do we keep that front & center? It's about storytelling" pic.twitter.com/D03opvd1AB — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) September 18, 2023

Die Podiumsteilnehmer Jemilah Mahmood, Geschäftsführerin des malaysischen Sunway Centre for Planetary Health, und Vanessa Kerry, CEO von Seed Global Health, Sonderbeauftragte für Klima und Gesundheit bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Tochter des ehemaligen US-Klimabeauftragten John Kerry, wiederholten die Worte des WEF-Gründers Klaus Schwab aus seiner großen Reset-Erklärung, wonach die Pandemie eine Chance sei, die auf das Narrativ des Klimawandels angewendet werden müsse.

Mahmood zufolgewar die Pandemie eine Gelegenheit […] Wie können wir nun die Emotionen des Gesundheitsfaktors aufgreifen, der so wichtig ist, aber wisst ihr was, Leute? Die Klimakrise schafft mehr Gesundheitsprobleme, als Sie sich jemals vorstellen können, aber niemand war in der Vergangenheit in der Lage, diese Verbindung herzustellen.”

Kerry reagierte schnell auf Mahmoods Äußerungen über die Verknüpfung von COVID und Klima und erklärte:

„COVID hat uns all diese Lektionen gelehrt, und wir sollten sie einbeziehen, und die Klimakrise wird noch viel schlimmer sein […], aber die Leute haben es vergessen und es ist ihnen egal, also wie können wir das in den Vordergrund stellen?“

Die Antwort auf die Verquickung von COVID und Klima, so Mahmood, sei ein Echo auf Klaus Schwabs Erklärung zur „großen Erzählung“ vom November 2021 – dass das Geschichtenerzählen die Leere füllen werde.

Mahmood antwortete Kerry mit den Worten:

“Haben die Leute COVID vergessen? Ich denke, es geht um das Element des Geschichtenerzählens. Ich denke, dass vieles, was wir zum Thema Gesundheit sagen, sehr düster ist, sogar in Bezug auf das Klima […] Aber wenn man wirklich inspirierende Geschichten darüber erzählt, was möglich ist […], kann man mit sehr geringen Mitteln eine sehr große Wirkung erzielen.”

Ein Jahr zuvor hatte Melissa Fleming, Untergeneralsekretärin der Vereinten Nationen für globale Kommunikation, bei den WEF Sustainable Development Impact Meetings 2022 hervorgehoben, dass die Vereinten Nationen mit mehreren großen Tech-Unternehmen, darunter TikTok und Google, zusammengearbeitet haben, um die COVID- und Klimanarrative zu kontrollieren, während sie behauptete: „Die Wissenschaft gehört uns.“

„Wir besitzen die Wissenschaft, und wir denken, dass die Welt sie kennen sollte, und die Plattformen selbst tun es auch.“ Melissa Fleming, WEF Sustainable Development Impact Meetings, 2022

As Google-owned YouTube expands its misinformation policy to remove content that goes against the guidance of the WHO — a UN agency, remember that the UN declared 'We Own The Science & Platforms Do, Too' while working with Google to suppress info on other issues like climate. pic.twitter.com/XeY7LHH0Ht — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) August 17, 2023

Zum Thema der Kontrolle über den Klimawandel merkte Fleming an, dass die UNO eine Partnerschaft mit Google eingegangen sei, so dass die autoritativen Erzählungen der nicht gewählten Globalisten bei den Suchergebnissen ganz oben erscheinen würden.

„Wir sind eine Partnerschaft mit Google eingegangen“, sagte Fleming und fügte hinzu: ‚Wenn Sie zum Beispiel ‘Klimawandel’ googeln, erhalten Sie an erster Stelle Ihrer Suche alle möglichen UN-Ressourcen.

„Wir begannen diese Partnerschaft, als wir schockiert feststellten, dass wir bei der Suche nach ‘Klimawandel’ unglaublich verzerrte Informationen ganz oben erhielten.

„Wir werden jetzt viel proaktiver. Uns gehört die Wissenschaft, und wir denken, dass die Welt sie kennen sollte, und die Plattformen selbst tun das auch“, fügte sie hinzu.

Auf dem WEF Sustainable Development Impact Summit 2021 erhielten wir einen ersten Einblick in das Konzept der Digitalen Öffentlichen Infrastruktur (DPI), das von den Vereinten Nationen und der Bill and Melinda Gates Foundation als zivile Technologieplattform gefördert wird.

DPI besteht aus drei Komponenten: digitaler Ausweis, schnelle Zahlungssysteme und massiver Datenaustausch.

“Die Ausweitung des Zugangs zur digitalen Identität kann bis 2030 einen wirtschaftlichen Wert von bis zu 13 % des nationalen BIP freisetzen. Wie kann die öffentlich-private Zusammenarbeit kritische Infrastrukturen wie digitale Identität, elektronischer Zahlungsverkehr und Datenaustausch skalieren, um die digitale Inklusion zu beschleunigen und wettbewerbsfähige digitale Volkswirtschaften aufzubauen?” „Scaling Digital Public Infrastructure“, WEF Sustainable Development Impact Summit, 2021

WEF-Panel zur Skalierung der digitalen öffentlichen Infrastruktur, SDIS 2021

Alle Teilnehmer der Sitzung „Scaling Public Digital Infrastructure“ im Jahr 2021, vom Moderator bis zu den Podiumsteilnehmern, waren in irgendeiner Weise mit Projekten zur digitalen Identität verbunden.

Michele Lawrence Jawando, Moderator: Senior-Vizepräsidentin für Programme beim Omidyar Network Das Omidyar Network ist ein Geldgeber der Modular Open Source Identity Platform (MOSIP), die „Regierungen und anderen Nutzerorganisationen bei der Implementierung eines digitalen, grundlegenden Identitätssystems hilft“. Im Jahr 2016 stellte das Omidyar Network erstmals das Konzept der „Good ID“ vor, das „über das Ziel einer nationalen oder ‚legalen Identität für alle‘ hinausgeht“ und „für alle Arten von digitalen Identitäten gilt (ausgestellte ID, Defacto-ID oder Datenspuren und selbstbestätigte ID)“. Das Omidyar Network ist eine unterstützende Organisation der „Principles on Identification for Sustainable Development“ der Weltbank.

Senior-Vizepräsidentin für Programme beim Omidyar Network Sigve Brekke, Diskussionsteilnehmer: Präsident und CEO der Telenor-Gruppe Telenor DigitalID nutzt die Kernkapazitäten von Telenor und ermöglicht den Abonnenten eine sichere Anmeldung bei allen Diensten

Präsident und CEO der Telenor-Gruppe Bård Vegar Solhjell, Podiumsteilnehmer: Generalsekretär der Norwegischen Agentur für Entwicklungszusammenarbeit (NORAD) Norad ist ein Gründungspartner der MOSIP-Plattform für digitale Identität, die zum Teil vom Omidyar Network finanziert wird. Norad ist auch eine Organisation, die die „Grundsätze zur Identifizierung für nachhaltige Entwicklung“ der Weltbank befürwortet.

Generalsekretär der Norwegischen Agentur für Entwicklungszusammenarbeit (NORAD) Cina Lawson, Diskussionsteilnehmerin: Ministerin für digitale Wirtschaft und Transformation im togolesischen Ministerium für Post, digitale Wirtschaft und technologische Innovation

Die WEF Sustainable Development Impact Meetings 2024 finden vom 23. bis 27. September statt.