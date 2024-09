Es geht nur um die Erzählung

Todd Hayen

Ich beginne zu erkennen, dass es eine gefährliche Annahme ist, zu glauben, dass die Menschen tatsächlich die Wahrheit wissen wollen.

Neulich unterhielt ich mich mit einer schafsähnlichen Person und machte eine Bemerkung über die Mondlandung im Jahr 1969. Ich fragte ganz sachlich: „Glauben Sie, dass wir 1969 auf dem Mond gelandet sind?“, und die Person sagte, ohne über die Frage nachzudenken: „Natürlich.“ Ich fragte zaghaft: „Warum?“, und sie antwortete: „Warum nicht?“

In der Tat, warum nicht? Was verlieren Sie, wenn Sie an einen solchen Widerspruch zur Weltgeschichte glauben? Was gewinnen Sie, wenn sie es nicht glauben und an etwas glauben, das viele Menschen für lächerlich halten?

Man könnte eine ähnliche Frage zu Dutzenden Themen stellen: „Glauben Sie, dass die Zwillingstürme eingestürzt sind, weil Osama Bin Laden Flugzeuge in sie hineinfliegen ließ?“ „Glauben Sie, dass JFK 1963 von einem Einzeltäter ermordet wurde?“ „Glauben Sie, dass die Covid-Impfstoffe sicher und wirksam waren?“ „Glauben Sie, dass die Erde rund ist?“

„Natürlich, warum nicht?“ Wie wäre es, wenn es keinen Beweis für das Gegenteil gäbe? Nein, selbst wenn es „Beweise“ gäbe, sind sich die Fachleute nicht darüber einig. Und aus welchem Grund sollte ich einen Glauben verwerfen, um den sich so viele Geschichten ranken?“

Erzählung.

Menschliche Glaubenssysteme sind im Wesentlichen durch „Geschichten“ konstruiert. Zu allem, was uns begegnet, gibt es eine Erzählung, und ohne Geschichte, Definition und Erzählung könnten wir nicht funktionieren.

Denken Sie darüber nach. Wenn ich in meinem täglichen Leben einem Gegenstand begegne, steckt eine Geschichte dahinter, die ihn definiert. Ein Teil dieser Geschichte ist einvernehmlich, d. h. sie wird von den meisten anderen Menschen geteilt.

Nehmen wir als Beispiel eine Kaffeetasse. Ich erkenne eine Kaffeetasse, wenn ich eine sehe, ich nenne sie bei ihrem Namen, ich habe Erfahrungen mit ihr, aber ich identifiziere sie auch, weil mir jemand irgendwann einmal ihre Identität beigebracht hat – meine Eltern, meine Schule, meine Freunde.

Ich habe auch eine persönliche Geschichte zu der Kaffeetasse, vielleicht trinke ich Kaffee aus ihr, vielleicht hat meine Frau in einem Wutanfall eine nach mir geworfen, oder vielleicht habe ich sie als kleines Kind im Garten benutzt, um Löcher zu graben.

Geschichten sind für den Menschen sehr wichtig. Und unsere Fähigkeit, Geschichten zu Objekten, Menschen, Ideen, Ideologien und Situationen zu erfinden, ist sehr hoch entwickelt. Aber was noch wichtiger ist, zumindest in diesem Fall, ist, dass die Geschichten, die wir über Dinge lernen, schwer zu verlernen sind. Es ist nicht nur schwierig, sie zu verlernen, sondern wenn wir auf eine Erzählung stoßen, die im Widerspruch zu der steht, mit der wir gelebt haben und mit der wir uns wohlfühlen, haben wir meist keine Lust, die Erzählung zu wechseln, selbst wenn die neue Erzählung die Wahrheit und die alte eine Lüge ist.

Die vertraute und relativ sichere Erzählung ist die bevorzugte Erzählung. Auch wenn die Erzählungen, die wir gerne beibehalten, dunkle Ränder haben können, sind sie doch vertraut. In der Mitte des Donuts des Lebens gibt es genug Pudding, dass er einer Erzählung vorzuziehen ist, die größtenteils hässlich, beängstigend, unsicher und fremd ist.

Die „dunklen Seiten“, die uns in unserer vertrauten Erzählung begegnen, sind ebenfalls vertraut. Menschen bekommen Krebs, Menschen verunglücken, unsere Kinder fallen von der Schule, sie nehmen Drogen, und manchmal sterben sogar Menschen, die wir lieben. Manchmal verlieren wir unseren Arbeitsplatz, manchmal werden wir von einer globalen Tragödie heimgesucht, z. B. von einer grassierenden Krankheit oder einem hässlichen Krieg, der irgendwo auf der Welt ausbricht, usw. Natürlich gefällt es uns nicht, wenn wir in diese dunklen Ecken eingetaucht sind, und wir denken, dass das Leben beschissen ist.

Es gibt immer eine typische Lösung in unserer Erzählung, die mit den dunklen Seiten umgeht. Und es gibt ein typisches Ergebnis. Wenn man Krebs bekommt, bekommt man eine konventionelle Behandlung. Nicht eine Behandlung, die „außerhalb der Erzählung steht, die wir alle beschlossen haben zu leben“, sondern eine Behandlung innerhalb der Erzählung: Chemo, Bestrahlung, Operation. Und wenn das nicht funktioniert, dann sagt die Erzählung, dass man höchstwahrscheinlich stirbt. Niemand will Abweichungen von dieser Erzählung hören, wie etwa alternative Krebsbehandlungen. Diese Lösungen passen nicht in die bekannte Erzählung.

Auch für andere dunkle Seiten, die wir in unserer Erzählung finden können, gibt es typische Lösungen. Wenn uns zum Beispiel ein Virus angreift, packt die Regierung den Stier bei den Hörnern und findet Wege, ihn zu bekämpfen. In der Erzählung heißt es, dass es unter uns Helden gibt, aber nur die, von denen die Erzählung sagt, dass sie legitim sind – diejenigen, von denen uns die Regierung sagt, dass sie Experten sind. „Wenn wir alle unseren Beitrag leisten, werden wir überleben! Das ist es, was die meisten Menschen tun – ihr Bestes.

Sie wollen keine neue Erzählung hören, eine wahre Erzählung, weil sie oft zu ungewöhnlich ist, weil sie nicht zu dem passt, was sie ihr ganzes Leben lang gelebt haben. Sie wollen nicht hören, dass eine Figur wie Anthony Fauci korrupt, inkompetent oder schlichtweg böse ist. Das passt nicht in die Erzählung. Er ist eine berühmte Person des öffentlichen Lebens. Das ist die Erzählung, in die er passt.

Das Beängstigende daran ist, dass diese Menschen keine große Angst davor haben, eine neue Erzählung zu leben (obwohl die meisten sagen, dass sie deshalb nicht die Erzählung wechseln), sondern dass ihnen dies gleichgültig ist. „Nein, ich glaube nicht, ich bleibe bei dieser Erzählung, ich bin daran gewöhnt“. Sie benutzen diese Worte nicht wirklich, sie sagen vielleicht eher so etwas wie: „Das ist einfach nur dumm, so etwas zu denken“ oder „Das ist mir wirklich egal“ oder „Wenn das wahr wäre, würde es auf der Titelseite des Time Magazine stehen“.

So viel Stabilität hängt davon ab, dass wir an denselben alten Erzählungen festhalten. Wenn wir anfangen, uns mit neuen Geschichten zu befassen, wird alles auseinanderfallen, was im Grunde genommen auch stimmt. Nehmen Sie die Mondlandungsgeschichte als Beispiel. Oder auch das Fiasko des 11. September. Wie viel von der Struktur unserer Weltgeschichte würde zerreißen, wenn sich einer dieser Vorfälle als etwas anderes herausstellen würde als die Geschichte, die uns erzählt wurde? Die gesamte Struktur unserer Nation wie auch der ganzen Welt würde auseinanderfallen wie Rauch im Wind. Puff.

Ich kannte ein junges Paar, das vor kurzem die Stätte der Zwillingstürme und die Gedenkstätte in New York City besuchte. Sie waren so beeindruckt, dass sie sich kleine Filme über Familien ansahen, die beim Einsturz der Gebäude geliebte Menschen verloren hatten. Sie waren zu Tränen gerührt, als sie die Ausstellungen sahen und über das Gelände einer der größten Tragödien der USA spazierten. Das ist die Erzählung. Sie wollen nicht hören, dass das, was dort tatsächlich geschah, ganz anders war als die Geschichte, die ihnen die Gedenkstätte erzählt. Sie wollen nicht wissen, dass die Gefühle, die sie bei dieser Erzählung empfunden haben, falsch und nicht echt waren. Vergessen Sie es.

Einigen von uns ist es ziemlich egal, ob sich die Erzählung ändert. Auf eine merkwürdige Art und Weise gefällt es uns sogar nicht, in dieser einvernehmlichen Erzählung zu leben, in der die Welt derzeit steckt. Wir mögen es, wenn die Dinge ein wenig aufgewühlt werden. Deshalb sind wir bereit, wenn wir die neue Erzählung kommen sehen. Wir umarmen sie sogar. Die Wahrheit ist wie ein frischer Wind, nachdem wir die stinkende Luft von Betrug und Lügen eingeatmet haben. Warum ist das so? Vielleicht hat es etwas damit zu tun, wie wir erzogen wurden. Ich weiß es nicht. Ihre Vermutung ist so gut wie meine.

Wie wir in letzter Zeit gesehen haben, können sich die Massen daran gewöhnen, wenn die Erzählung langsam geändert wird (damit sie für die Puppenspieler besser funktioniert). Es sind die plötzlichen Änderungen, die sie aus der Bahn werfen. Und die Agenda kann sogar hin und wieder ein paar plötzliche Änderungen einbauen, solange sie gut inszeniert sind. Das nennt man „Konditionierung“ oder „Indoktrination“.

Wir haben das mit dem Covid-Wahnsinn gesehen. Und wir sehen es gegenwärtig bei den beiden großen Weltkonflikten, die die Meister im Moment beschäftigen. Es ist auch gut, hier und da einen kleinen Konflikt einzubauen, damit die Menschen die Gelegenheit haben, von der Agenda „gerettet“ zu werden – Kriege, Klimawandel, Trump und die Republikaner, Biden und Kamala, Covid, Pandemien, usw.

Wenn also das nächste Mal ein Schaf-Typ Ihre abweichende Erzählung, die mit seiner Erzählung kollidiert, nicht hören will, denken Sie darüber nach, warum. Höchstwahrscheinlich liegt es nicht daran, dass Sie nicht alle relevanten Fakten parat haben, oder dass Sie ein schlechter Redner sind, oder dass man Sie einfach nicht mag. Höchstwahrscheinlich liegt es daran, dass Ihre Erzählung im Widerspruch zu seiner steht, zur „Erzählung der Masse“, der Erzählung, die die Dinge stabil zu halten scheint, der Erzählung, die sein Leben lebenswert zu halten scheint, mit Momenten der sofortigen Befriedigung – Dinge zu kaufen, Essen zu essen, Sex zu haben (nun, das funktioniert nicht mehr so gut wie früher), Autos zu fahren, Spiele zu spielen … das ist wirklich alles, was für sie zählt, wissen Sie. Eines Tages wird auch das wegfallen. Aber im Moment ist alles gut.