Ruf Dr. Füllmichs aus der U-Haft: „Staatsschutz“ hinter Strafprozess, Gericht arbeitet mit vier zentralen Rechtsbrüchen

In einem Audio vom 1. September 2024 erklärt Dr. Reiner Füllmich aus der U-Haft, dass nachweislich der Staatschutz den Strafprozess gegen ihn eingeleitet habe. Und die Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Göttingen mit dem Vorsitzenden Schindler hindere ihn permanent daran, vier zentrale Rechtsbrüche und die politischen Hintergründe mit Beweisen aufzudecken. Daher wendet er sich an die Öffentlichkeit, um über diese ungeheuren Vorgänge zu informieren. Wir bringen nachfolgend das Transkript des Audios. (hl)

Dr. Reiner Füllmich

Vier Statements – Kurzfassung



Transkript des Audios

1. September 2024

„Liebe Freunde, wie vor ein paar Wochen angekündigt, veröffentlichen wir jetzt vier schriftliche Erklärungen zu den vier zentralen Punkten meines Verfahrens, wie sie am 17.05. vom Vorsitzenden Richter Schindler in seinem richterlichen Hinweis teilweise im Wege der Täuschung, teilweise im Wege des Versuchs der Einschüchterung (genannt worden sind) und teilweise, indem er die Öffentlichkeit darstellt, als sei sie nicht klug genug oder auch zu dumm zu verstehen, worum es in diesem Verfahren geht und was hier passiert.

Vorweg möchte ich eine Erkenntnis stellen, die so deutlich noch nicht gewesen ist. Das ganze Verfahren gegen mich wurde eingeleitet vom Verfassungsschutz. Warum sage ich das? Das chronologisch erste Dokument in der gesamten Akte, allerdings versteckt an hinterer Stelle, stammt vom 15.2.22. Das ist von der Zentralstelle für Finanztransaktions-Untersuchungen oder General- Zollldirektion oder Financial-Intelligence-Unit. Interessant ist aber, wer genau. Das ist ein Herr Schmelzer vom