Kürzliche Ausrutscher unserer „objektiven“ und „neutralen“ Mainstream-Medien

Uwe Froschauer

Wie informieren sich die meisten Menschen auf diesem Planeten? Über Mainstream-Medien. In Deutschland beispielsweise vertraut die breite Masse insbesondere den gängigen Printmedien wie Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche Zeitung, Spiegel, Focus, Welt und dergleichen, sowie den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Die „Macht nach Acht“ beispielsweise liefert Denkbetreuten die wichtigsten Daten, um am nächsten Tag wieder „informiert“ in die Welt schauen zu können.

Ob das Vertrauen der Menschen in diese Medien jedoch berechtigt ist, steht auf einem anderen Blatt. Die Meinungen in der Bevölkerung gehen diesbezüglich weit auseinander. Manche Andersdenkende behaupteten besonders in Coronazeiten, diese Sender würden manipulieren, beschönigen, zensieren und