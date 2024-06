Das WEF hat einen “kontrollierten Abriss” des globalen Ernährungssystems als Teil einer großen “Neuerfindung” der menschlichen Ernährung gefordert.

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) hat einen “kontrollierten Abriss” des globalen Ernährungssystems als Teil einer großen “Neuerfindung” der menschlichen Ernährung gefordert.

In einem beunruhigenden Artikel, der am Donnerstag auf seiner Website veröffentlicht wurde, erklärte das WEF, dass der Verzehr von Fleisch und traditionelle Formen der Landwirtschaft verboten werden sollten, um das sogenannte ‘globale Kochen’ zu verhindern.

In dem Artikel mit dem Titel “Feeding the Future: Why Renovation and Reinvention are Key to Saving our Food System” schlägt Juliana Weltman Glezer, Mitglied des WEF-Projekts “New Frontiers of Nutrition”, Alarm wegen der Treibhausgasemissionen durch die Lebensmittelproduktion und warnt vor einem Anstieg der Nachfrage nach Lebensmitteln um 60 Prozent, wenn die Weltbevölkerung 10 Milliarden erreicht.

Dailywire berichtet: Der Artikel vergleicht dann die Umstellung des Ernährungssystems mit der globalen Umstellung auf erneuerbare Energien wie Solar- und Windenergie und Elektrofahrzeuge.

“Die Ernährungswende beinhaltet eine ähnlich umfassende Transformation mit zwei verschiedenen Stufen der Veränderung: Renovierung und Neuerfindung”, schreibt Glezer. “Während die Renovierung schrittweise Verbesserungen entlang der gesamten Lebensmittelwertschöpfungskette mit sich bringt, zielt die Neuerfindung auf einen systemischen Wandel ab: die Neuausrichtung der Lebensmittelproduktion im großen Maßstab, die die zugrundeliegenden Strukturen der modernen Lebensmittelindustrie verändert”.

Es gibt mehrere Argumente gegen die Forderung des Weltwirtschaftsforums (WEF) nach einem “kontrollierten Abriss” des globalen Ernährungssystems und einem Verbot von Fleischkonsum und traditionellen Formen der Landwirtschaft. Hier sind einige davon: