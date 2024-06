Scott Ritter: Westen muss sich nach Putins Ukraine-Vorschlag entscheiden, ob er Frieden will

Von Ekaterina Blinova

Der klare und faire Friedensvorschlag des russischen Präsidenten Wladimir Putin hat die bevorstehende Ukraine-Konferenz in der Schweiz bedeutungslos gemacht und die NATO in die Enge getrieben, so der ehemalige Geheimdienstoffizier des US Marine Corps Scott Ritter gegenüber Sputnik.

Präsident Wladimir Putin hat bei einem Treffen mit Spitzendiplomaten im russischen Außenministerium in Moskau einen weiteren Vorschlag zur endgültigen Lösung der Ukraine-Krise skizziert und deutlich gemacht, dass Moskau nicht daran interessiert ist, den Konflikt einzufrieren oder zu verschieben.

Dem Präsidenten zufolge ist Russland zu einer Feuerpause und zur Aufnahme von Verhandlungen bereit, wenn die Ukraine den Rückzug aus den Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie aus den Regionen Saporoshje und Cherson innerhalb ihrer Verwaltungsgrenzen einleitet und offiziell auf den geplanten NATO-Beitritt verzichtet. Außerdem verlangt Russland, dass die Ukraine einen neutralen, bündnisfreien und atomwaffenfreien Status annimmt.

“Wir sind bereit, uns morgen an den Verhandlungstisch zu setzen“, sagte Putin.

“Heute haben wir einen weiteren konkreten, echten Friedensvorschlag gemacht. Wenn Kiew und die westlichen Hauptstädte ihn ablehnen, wie sie es zuvor getan haben, dann ist es letztlich ihre Sache, ihre politische und moralische Verantwortung für die Fortsetzung des Blutvergießens“, betonte der Präsident.

Putins neuer Friedensvorschlag ist nach Ansicht des ehemaligen Geheimdienstoffiziers des US Marine Corps, Scott Ritter, ein brillanter Schachzug.

“Eine [westliche] Friedenskonferenz in der Schweiz [vom 15. bis 16. Juni], die niemals erfolgreich sein würde, hat nun einen völlig anderen Blickwinkel”, so Ritter gegenüber Sputnik. “Sie wird jetzt über die russische Friedensinitiative diskutieren. Man wird nicht mehr über die unrealistische Erwartung Zelenskis sprechen, dass Russland die neuen Gebiete verlässt. Der Westen wird jetzt sagen: Was ist mit diesem Angebot? Können wir dieses Angebot annehmen? Auf dem NATO-Gipfel wird es nicht mehr um die Frage gehen: “Wie können wir expandieren, wie können wir erweitern? Es wird um die Frage gehen: “Was machen wir mit dem russischen Friedensangebot? Das bringt den Westen in ein Dilemma. Das ist genau das, was Russland will.”

Ritter betonte, dass Russland nicht auf einen Waffenstillstand oder ein Einfrieren des Konflikts aus sei, um ihn noch länger schwelen zu lassen: “Russland will eine Konfliktlösung. Sie wollen einen echten Friedensplan.” Der Plan basiere auf dem Kommuniqué von Istanbul aus dem Jahr 2022 und berücksichtige gleichzeitig die Realität vor Ort, so der ehemalige Geheimdienstoffizier des US Marine Corps.

Der von Wladimir Putin vorgeschlagene Fahrplan entspreche auch den ursprünglichen Zielen der am 24. Februar 2022 eingeleiteten militärischen Sonderoperation, d. h. der Entmilitarisierung und Entnazifizierung, so der Militärexperte weiter.

“Die Entmilitarisierung wird durch den Verhandlungsprozess erfolgen. Wenn sich die Ukraine dazu verpflichtet, nicht Mitglied der NATO zu sein, löst das eine Reihe von Fragen, wie zum Beispiel die, was mit der ganzen NATO-Ausrüstung geschehen soll, die die Ukraine angehäuft hat. Es besteht kein Bedarf mehr daran. Sie wird verschwinden. Das Gleiche gilt für die NATO-Berater. Die Entmilitarisierung ist vollzogen.”

“Entnazifizierung… Wladimir Putin hat deutlich gemacht, dass Wolodymyr Zelenskij nicht die politische Zukunft der Ukraine ist. Genauso wenig wie die rechtsgerichteten politischen Parteien, die naziähnliche Organisationen wie den Rechten Sektor, Svoboda, Asow* und andere paramilitärische und militärische Organisationen mit Neonazi-Bezug hervorgebracht haben. Diese müssen natürlich abgeschafft werden. Aber wer wird sie beseitigen? Russland hält die Ukraine nicht besetzt. Dies wird Teil des politischen Wiederaufbaus und der Umstrukturierung der Ukraine nach dem Konflikt sein. Und wenn die Ukraine erst einmal aus der NATO ausgetreten ist und eine wirklich neutrale Position eingenommen hat, wird dies die innenpolitische Dynamik in der Ukraine verändern und die politischen Kräfte stärken, die sonst unterdrückt worden wären, also die Opposition, die Wolodymyr Zelenski über viele Jahre hinweg zum Schweigen zu bringen versucht hat”, erklärte Ritter.

Der Militärveteran wies darauf hin, dass der russische Präsident auch deutlich gemacht habe, dass die militärische Konfrontation weitergehen werde, wenn die Vorschläge abgelehnt würden, und dass die künftigen Voraussetzungen für einen Frieden ganz anders aussehen könnten.

“Dazu könnten Odessa, Charkow und andere Fragen dieser Art gehören”, mutmaßte Ritter. “Aber ich glaube, dass Russland hier einen sehr intelligenten Schachzug macht. Indem es auf den Verhandlungen aufbaut, die bereits im Jahr 2022 stattgefunden haben, zeigt Russland, dass es seinen Kurs nicht geändert hat. Es gibt dem Westen eine weitere Chance, den Frieden zu beiderseitig vorteilhaften Bedingungen zu akzeptieren. Hoffentlich fliegt dieses Mal nicht [der ehemalige britische Premierminister] Boris Johnson nach Kiew, um Wolodymyr Zelenski zu sagen: ‘Hau ab, akzeptiere den Frieden nicht’. Aber das wird nicht nur Russland Anpassungen abverlangen, sondern auch den Westen.

Ritter zweifelt nicht daran, dass Zelensky am Ende ist, wenn der russische Friedensvorschlag angenommen wird. Dennoch stelle sich die Frage, ob die NATO-Führung, die bereits viel in das anhaltende Blutvergießen in der Ukraine investiert habe, das Abkommen annehmen werde, so Ritter.

“Durch die Annahme dieses Friedens wird die NATO am Vorabend eines NATO-Gipfels im Sommer in eine Zwickmühle gebracht”, sagte Ritter. “Was soll die NATO tun? Ich denke, Wladimir Putin hat hier einen sehr intelligenten Zug gemacht. Er hat den Westen in die Pflicht genommen, zu entscheiden, ob er Frieden will. Wollen sie sich auf Hunderte von Milliarden Dollar an militärischen Modernisierungen und Umstrukturierungen einlassen, die auf einer falschen Annahme beruhen, nämlich der Bedrohung durch Russland, die heute nachweislich nicht existiert?

Nach Ansicht des Militäranalysten ist nun der Westen am Zug. “Wir werden jetzt sehen, wie der Westen reagiert”, schloss er.

*Organisationen, die in Russland verboten sind.