Laut Pepe Escobar hat Russland genug von fortwährenden Provokationen und bereitet sich auf eine harte Antwort vor.

Russland bereitet sich auf den Krieg mit der NATO vor

Die Eskalation ist unvermeidlich und Russland ist auf die Eskalation vorbereitet.

Dies ist äußerst, äußerst besorgniserregend.

📑Is Russia preparing for a european war against NATO?

Yes.

— Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) June 14, 2024

Bereitet sich Russland auf einen europäischen Krieg gegen die NATO vor?

Ja.

Sagen wir, die Schlagzeile würde in den Machtkorridoren lauten, vom Sicherheitsrat über das Außenministerium bis hin zum Finanzministerium und dem Verteidigungsministerium: Sie sind bereit.

Ihre Interpretation ist, dass der Befehl erteilt wurde, ohne Details, für einen heißen Krieg Europas gegen Russland.

All ihre Entscheidungen folgen diesem Parameter.

Es ist sehr, sehr ernst.

Sie haben dies seit Monaten in Betracht gezogen.

Sie haben gesehen, wie rote Linie nach roter Linie überschritten wurde.

Präsident Putin sprach letzte Woche in St. Petersburg tatsächlich über symmetrische Antworten auf diese Autorisierung, die, wie wir bereits wissen, vor Monaten gegeben wurde, um Vermögenswerte der Russischen Föderation innerhalb Russlands anzugreifen.

Also ist die Eskalation unvermeidlich und Russland ist auf die Eskalation vorbereitet.

Das ist äußerst, äußerst besorgniserregend.

Ich sprach gestern Abend mit einem hohen Beamten des Finanzministeriums, und sie haben Angst, und gleichzeitig gibt es interne Meinungsverschiedenheiten darüber, wie am besten vorgegangen werden soll, um den neuen Tsunami von Sanktionen zu bekämpfen.

Lassen Sie mich ein wenig nachhaken.

Wenn Sie sagen, der Befehl wurde gegeben, meinen Sie damit, dass die Russen glauben, dass der westliche Befehl zur Eskalation oder dass der russische Befehl zur Vorbereitung darauf gegeben wurde oder beides?

Nein, nein. Es ist.

Es ist defensiv.

Ihre Strategie ist im Wesentlichen defensiv.

Sie nehmen an, dass die Leute, die tatsächlich das Sagen haben – ich spreche nicht von Gesandten oder Vasallen oder bezahlten Funktionären wie Sullivan, Blinken usw. – die Leute, die wirklich das Sagen haben, die atlantische Show als Ganzes, insbesondere in den USA, die Anathema, die absolute Anathema, ist, dass die Niederlage in Noworossija praktisch unvermeidlich ist.

Alle unsere Freunde, die in Ihrer Show auftreten, wissen das, und jeder spricht darüber.

Und hier in Russland sind sie ziemlich zuversichtlich, dass es nur eine Frage der Zeit ist, wann und wie sie es beenden werden, wann und wie das Endspiel sein wird.

Das Problem ist, dass sie auch wissen, dass diese Anathema aus Sicht der USA und der NATO stratosphärisch ist.

Und es gab nie einen Plan B.

Der Plan B, den wir jetzt sehen, ist diese Eskalation von Terroranschlägen gegen Russland, wie die Schergen von Kiew, die, um es so auszudrücken, mit Streumunition in Parks in Belgorod explodieren, und die Ziele werden Kinder sein, die in diesen Parks spielen, und sie greifen zivile Ziele rund um die andere Seite von Charkiw und insbesondere in Belgorod und auch in Sumy an.

Und es gibt jetzt einen Konsens, sogar einen populären Konsens in Russland, dass dies zu weit gegangen ist.

Also gibt es Leute, die tatsächlich lautstark einen Enthauptungsschlag fordern oder es beenden wollen.

Und unter Geschäftsleuten war dies etwas, das man letzte Woche am Rande in St. Petersburg hören konnte.

Warum beenden wir das nicht jetzt?

Denn dieser Fast-Krieg, das ist der aktuelle Begriff in Moskau, ist zu weit gegangen.

Komplettes Interview in Englisch: