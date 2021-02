Das WEF und die Rockefeller Foundation sind Haupttreiber für digitale Impfpässe

Klaus Schwab wird zu einem der vielleicht gefährlichsten Männer der modernen Geschichte. Sein World Economic Forum und die Rockefeller Foundation sind die Haupttreiber für die Einführung von digitalen Gesundheitspässen. Zwei Jahre vor der Corona-Pandemie hat die EU-Kommission eine „Roadmap für Impfungen“ erstellt. Sie versuchen, eine autoritäre Welt zu schaffen, in der sie hinter dem Vorhang ihre Agenda zur Reduzierung der Bevölkerung lauern. Ich warne davor, dass diese Leute letztlich darauf aus sind, solche Beschränkungen für den weltweiten Flugverkehr auch zur CO2-Reduzierung aufrechtzuerhalten und das dann mit der letztendlichen Erlaubnis, überhaupt Kinder zu bekommen, zu verbinden.

Wir müssen einfach sicherstellen, dass JEDER Politiker, der mit Schwab im Bunde ist, bis 2022 aus dem Amt geworfen wird. Die gesamte Zukunft der westlichen Gesellschaft hängt von der Ablehnung von Schwab und seiner wahnsinnigen Agenda 2030 ab. Darüber hinaus sollte JEDES Unternehmen, das mit dem Weltwirtschaftsforum in Partnerschaft steht, um jeden Preis gemieden werden. CEOs, die von Schwab abgesichert wurden, sollten ebenfalls aus ihren Ämtern in allen öffentlichen Unternehmen entfernt werden. Wenn wir diese Maßnahmen nicht bis 2022 sehen, steht uns ein sehr böser Kampf gegen diese aufkommende Tyrannei bevor. Sowohl das Weltwirtschaftsforum als auch die Rockefeller Foundation sollten auf die schwarze Liste gesetzt werden, und zwar bei jeder Art von Investition. In dieser Welt, wo sie darauf aus sind, jeden zu zensieren, der die Wahrheit über ihre Agenda sagt, ist es an der Zeit, dass wir diese Unternehmen im Gegenzug aus der Gesellschaft streichen.