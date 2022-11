Das WEF verliert langsam Kanada. Maskenpflicht und Schulschließungen werden in Alberta verboten!

Alberta verbietet Maskenmandate und Schulschließungen im Bildungssystem der Provinz

Familien sind frei, ihre persönlichen Gesundheitsentscheidungen zu treffen, und egal, wie diese Entscheidung ausfällt, sie wird vom Bildungssystem der Provinz Alberta unterstützt.

Die Provinz Alberta hat beschlossen, den Schulbehörden zu verbieten, Maskenmandate zu erteilen und den Präsenzunterricht zu streichen, beides gängige Praktiken während der sogenannten COVID-19-Pandemie.

„Seit März 2020 wurde den Eltern und Familien teilweise ohne Vorankündigung mitgeteilt, dass die Schüler zum Lernen zu Hause oder online übergehen müssen“, so die Regierung in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung. „Viele Familien hatten nicht die Mittel, um das Lernen zu Hause zu unterstützen. Außerdem hat das Lernen zu Hause das Wohlbefinden und die schulischen Leistungen der Schüler beeinträchtigt. Schulbehörden und Eltern haben um Stabilität und Vorhersehbarkeit gebeten, wenn Gesundheitsmaßnahmen eingeführt werden.

Die Regierung ging auf die Einzelheiten ein und erklärte: „Die rechtlichen Änderungen werden gewährleisten, dass Schüler und Eltern Zugang zum Lernen zu Hause haben. Diese Änderungen stellen auch klar, dass Kindern und Schülern der persönliche Unterricht von ihrer Schulbehörde nicht aufgrund ihrer persönlichen Entscheidung, eine Maske zu tragen oder nicht zu tragen, verweigert werden kann.“

Die Bildungsministerin von Alberta, Adriana LaGrange, sagte zu den neuen Vorschriften, sie habe von vielen Eltern und Schülern gehört, „dass sie sich Stabilität wünschen, und von den Schulbehörden, dass sie sich Klarheit wünschen.“

„Die Sicherung des Präsenzunterrichts bedeutet, dass die Schüler weiterhin erfolgreich lernen können, während ihre Eltern arbeiten gehen können. Dies wird auch dazu beitragen, die psychische Gesundheit der Schüler zu erhalten und zu verbessern und gleichzeitig den Lernverlust der Schüler zu minimieren“, sagte LaGrange.

Die neuen Änderungen, die durch eine Änderung des Bildungsgesetzes von Alberta eingeführt wurden, gelten für alle Schulen der Klassen 1 bis 12 in der Provinz.

Während eines Großteils der Jahre 2020 und 2021 – unter dem damaligen Premierminister Jason Kenney – wurden Albertas Schulen aufgrund der Umsetzung verschiedener sogenannter COVID-Richtlinien geschlossen, dann geöffnet und dann wieder geschlossen.

Zeitweilig waren Masken für alle Schüler, Lehrer und Mitarbeiter vorgeschrieben, und die Regierung von Alberta gab Millionen von Dollar für den Kauf und die Verteilung von Gesichtsbedeckungen im gesamten Bildungssystem aus.

Die kürzlich vereidigte Premierministerin Danielle Smith – die zuvor versprochen hatte, die Maskenpflicht an Schulen zu verbieten – kommentierte die jüngsten Gesetzesänderungen ebenfalls mit den Worten, sie habe „immer wieder“ von Eltern gehört, dass sie sich ein „normales Schulumfeld für ihre Kinder“ wünschen.

„In diesem Sinne haben wir Schritte unternommen, um die Wahlmöglichkeiten im Bildungsbereich zu schützen und zu verbessern. Familien sind frei, ihre eigenen persönlichen Gesundheitsentscheidungen zu treffen, und egal, wie diese Entscheidung ausfällt, sie wird von Albertas Bildungssystem unterstützt.“

Im Februar dieses Jahres hatte LaGrange allen Schulbehörden in Alberta untersagt, Gesichtsmasken für Schüler vorzuschreiben. Dies geschah etwa zur gleichen Zeit, als der damalige Premierminister Kenney das Impfpasssystem der Provinz abschaffte, während die Popularität des Freedom Convoy stieg.

Die linke Gruppe Alberta Federation of Labour (AFL) reichte jedoch eine Klage gegen die Regierung von Alberta ein, in der sie behauptete, dass LaGranges Anordnung zum Verbot von Masken in Schulen nicht gültig sei, da sie ihre Kompetenzen überschritten habe.

Damals entschied Richter G.S. Dunlop zugunsten der AFL, zu deren Klägern fünf Kinder gehörten, deren Eltern in ihrem Namen handelten und behaupteten, ihre geschützten Rechte seien verletzt worden.

Seit sie im Oktober die Nachfolge von Kenney angetreten hat, wendet sich Smith entschieden gegen Impfvorschriften und gegen jede Form der Diskriminierung von Menschen, die nicht geimpft werden.

Vor kurzem hat sie den gesamten Vorstand der Alberta Health Services (AHS) entlassen, der die Einführung der strengen COVID-Vorschriften in der Provinz überwacht hatte.

Was die Verwendung von Impfmasken betrifft, so waren diese eine Zeit lang in Alberta und ganz Kanada vorgeschrieben. Es gibt jedoch immer wieder Hinweise darauf, dass sie die Ausbreitung des hochgradig überlebensfähigen Coronavirus nicht wirksam eindämmen können.

In einer Studie aus dem Jahr 2020, die in der Fachzeitschrift Emerging Infectious Diseases veröffentlicht wurde, heißt es: „Es konnte nicht nachgewiesen werden, dass chirurgische Gesichtsmasken die Übertragung von im Labor bestätigten Influenzaviren wirksam reduzieren, weder wenn sie von infizierten Personen (Quellenkontrolle) noch von Personen in der Allgemeinheit getragen werden, um ihre Anfälligkeit zu verringern.