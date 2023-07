Das WEF wird beschuldigt, Chinas kommunistische „Kultur“ im Westen einzuführen, um den „Great Reset“-einzuleiten

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) und sein Gründer Klaus Schwab werden von einem internationalen politischen Think Tank beschuldigt, die „Kultur“ der kommunistischen Diktatur Chinas in den Westen zu importieren.

Das Gatestone Institute wirft dem WEF vor, die Regierungssysteme westlicher Länder durch eine totalitäre sozialpolitische, philosophische und wirtschaftliche Ideologie im Stil der Kommunistischen Partei Chinas ersetzen zu wollen.

Am Freitag warnte J.B. Shurk vom Gatestone Institute, dass der Plan des WEF zu einem tyrannischen System führen wird, in dem „eine kleine Gruppe von Eliten Befehle bellt und die normalen Bürger pflichtbewusst gehorchen“.

Das Bestreben, die gegenwärtigen Systeme im Westen durch einen Totalitarismus im Stil der KPCh zu ersetzen, ist Teil von Schwabs „Great Reset“-Agenda.

Es sei „bizarr … dass so viele internationale Institutionen heute nach China schauen, wenn es um globale Führung geht“, bemerkt Shurk.

Shurk zitiert Schwab und stellt fest, dass dieser „routinemäßig Chinas Überwachungsstaat für seine Fähigkeit lobt, seine Bürger dazu zu bringen, sich an die Regeln zu halten“.

„Es ist zutiefst beunruhigend, einen Zivilisationszerstörer als die Zukunft der globalen Zivilisation zu sehen“, schreibt er.

Amerikanische und westliche Konservative schlagen Alarm wegen des Potenzials eines „sozialen Kreditsystems“ im Stil der KPCh, das durch eine nationale digitalisierte Währung oder eine „digitale Zentralbankwährung“ (CBDC) durchgesetzt werden könnte, wie WND anmerkt.

Die libertäre Gruppe CATO schreibt, dass eine CBDC nicht nur potenziell den Untergang der wenigen verbliebenen Schutzmaßnahmen für die finanzielle Privatsphäre der Bürger bedeuten würde, sondern auch der Regierung ZUSÄTZLICHE MÖGLICHKEITEN zur Kontrolle der finanziellen Aktivitäten der Bürger bieten würde.

Gleichzeitig führen private Megakonzerne wie die Chase Bank, die dem linken Social Engineering wohlgesonnen sind, ihre eigenen „Sozialkredit“-Systeme ein, mit denen sie Einzelpersonen und Gruppen, die von verschiedenen Aufklärungsagenden abweichen, von Klimawandel über LGBTQ bis zu Anti-Waffen-Aktivismus, ausgrenzen und bestrafen.

Das Weltwirtschaftsforum, das 1971 von Schwab gegründet wurde, behauptet, dass es „führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und anderen Bereichen der Gesellschaft zusammenbringt, um globale, regionale und industrielle Agenden zu gestalten“ und „in all seinen Bemühungen bestrebt ist, Unternehmertum im globalen öffentlichen Interesse zu demonstrieren und gleichzeitig die höchsten Standards der Regierungsführung aufrechtzuerhalten“.

„Moralische und intellektuelle Integrität stehen im Mittelpunkt ihres Handelns“.

Shurk sieht jedoch wenig Integrität darin, das kommunistische China als Modell für freie westliche Gesellschaften zu propagieren: „Während China-Apologeten die Augen vor dem anhaltenden Völkermord des kommunistischen Einparteienstaates an Christen, Tibetern, Uiguren, Falun Gong-Praktizierenden und anderen Minderheiten verschließen, propagieren sie die Maschinerie des technokratischen Totalitarismus Chinas als Modell für den Rest der Welt“.

Shurk beschreibt, was eine „Kulturrevolution“ im maoistischen Stil dem Westen antun würde, indem er zunächst beschreibt, wie sie Chinas reiche Geschichte „auslöscht“:

Chinas traditionelle Lebensweise hatte Jahrtausende von Bürgerkriegen, ausländischen Aggressionen, Hungersnöten und westlicher Sabotage überlebt.

Doch als der Virus des Kommunismus im Land Wurzeln schlug, wurde Chinas lebendige Geschichte innerhalb einer Generation ausgelöscht.

Vor zweieinhalb Jahrzehnten unternahmen einige Wissenschaftler den lobenswerten Versuch, die Kosten des Kommunismus im zwanzigsten Jahrhundert in „The Black Book of Communism: Crime, Terror, Repression“.

Jahrhundert zu beziffern: Verbrechen, Terror, Unterdrückung“. Dieses Werk listet zwar kompetent auf, wie die kommunistischen Regierungen Hunderte Millionen Bürger systematisch ermordet und noch viel mehr gefoltert haben, aber es beschreibt nur ansatzweise die ungeheure Zerstörungskraft, die der Kommunismus auf das chinesische Volk ausgeübt hat.

Hätte die westliche Zivilisation eine ähnliche „Kulturrevolution“ durchgemacht, so wären alle großen Ideen der griechischen Demokratie, des römischen Republikanismus, der jüdisch-christlichen Theologie, der aufklärerischen Vernunft, der wissenschaftlichen Revolution und der Bewahrung der individuellen Freiheit über Nacht verschwunden.

Man stelle sich vor, Aristoteles, Cicero, Augustinus, Aquin, da Vinci, Michelangelo, Shakespeare, Locke, Jefferson und all die anderen Denker, Schriftsteller, Künstler, Erfinder und Staatsmänner dazwischen wären aus der Geschichte verschwunden.

Das ist das Ausmaß des kulturellen Genozids, den der Kommunismus am chinesischen Volk verübt hat, zusätzlich zu den Zehnmillionen Opfern, die abgeschlachtet und aus dem kollektiven Gedächtnis getilgt wurden.

Shurk blickt auf die Clinton-Jahre zurück, als dem kommunistischen China zum ersten Mal der Meistbegünstigungsstatus angeboten wurde: „Chinas Totalitarismus zu entschuldigen und der kommunistischen Nation die Schlüssel zu lukrativen globalen Märkten zu überlassen, könnte sich als der folgenschwerste außenpolitische Fehler seit Jahrhunderten erweisen.

„Anstatt den Amerikanern mehr Wohlstand zu bringen, wie es der damalige Präsident Clinton und Außenministerin Madeleine Albright versprochen hatten, hat die Normalisierung der Handelsbeziehungen mit China die einst robuste industrielle und verarbeitende Selbstversorgung der Vereinigten Staaten zerstört, Arbeiter im ganzen Land verarmen lassen und gewöhnliche Amerikaner von einem oft feindseligen geopolitischen Feind für wichtige Rohstoffe und Fertigprodukte abhängig gemacht“, schreibt er in dem Gatestone-Artikel.

„Anstatt einen Mechanismus zur ‚Demokratisierung‘ eines geschlossenen kommunistischen Staates zu schaffen, hat die Verlagerung der Weltwirtschaft vor Chinas Haustür nur seinen eisernen Autoritarismus gestärkt, sein regionales Säbelrasseln gefördert, seine Fähigkeit, normalen Amerikanern Schaden zuzufügen, erweitert und seinen geopolitischen Einfluss zementiert“, erklärt er.

Shurk zitiert George W. Bush mit den Worten: „Freier Handel ist eine Kraft für die Freiheit in China, eine Kraft für die Stabilität in Asien und eine Kraft für den Wohlstand in den Vereinigten Staaten“.

„Das sind alles lobenswerte Ziele, aber gute Absichten führen oft zu katastrophalen Ergebnissen.

„Hätte Bush 2001 gewusst, dass Amerikas Arbeiterklasse heute am Hungertuch nagt, dass China jedes Jahr Zehntausende Amerikaner mit Fentanyl tötet, während es patentierte Technologien amerikanischer Unternehmen stiehlt, und globale Institutionen wie die Weltgesundheitsorganisation und das Weltwirtschaftsforum den technokratischen Überwachungsstaat der Kommunistischen Partei Chinas aktiv unterstützen, wäre er vielleicht nicht so erpicht darauf gewesen, China durch ungehinderten Handel zu stärken“.

Shurk wirft einen vernichtenden Blick auf das WEF und die „Great Reset“-Agenda:

Trotz seiner Betonung von Wissenschaft und Technologie und trotz seiner schillernden Zukunftsvisionen tritt der „Große Reset“ in die Fußstapfen der kulturellen Verwüstung Chinas.

Schwabs einflussreiche Organisation versucht, ein chinesisches System wiederherzustellen, in dem eine kleine Gruppe von Eliten befiehlt und das gemeine Volk pflichtbewusst gehorcht.

Sie strebt eine trostlose Existenz an, in der freies Denken als „gefährlich“ gilt und staatliche Dogmen als Glaubenssätze akzeptiert werden.

Sie strebt eine Zivilisation ohne lebendige Kultur an, in der Formen künstlicher Intelligenz die Welt gestalten und menschliche Innovation verkümmert.