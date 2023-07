Wie Polen heimlich die Kontrolle über die Westukraine an sich reißt

Andrew Korybko

Seine politische Macht wurde im vergangenen Sommer gefestigt, nachdem die Rada den Polen gemäß dem Versprechen von Zelensky Duda vom Mai 2022 praktisch die gleichen Rechte wie den Ukrainern zugestanden hatte, während der wirtschaftliche Aspekt durch die Eröffnung des ersten Büros des „Ukraine Reconstruction Service“ in Lemberg Mitte Juli vorangetrieben wurde. Abgesehen vom Prestige hat es Polen also nicht einmal nötig, offiziell Truppen in die Ukraine zu entsenden, was aber nicht heißt, dass es nicht dazu kommen wird.

Polens „Dienst für den Wiederaufbau der Ukraine

Die polnische Bevollmächtigte für die polnisch-ukrainische Entwicklungszusammenarbeit, Jadwiga Emilewicz, eröffnete am 17. Juli in Lemberg das erste Warschauer Büro des „Ukrainischen Wiederaufbaudienstes“ (URS) – ein Ereignis, das außerhalb der beiden Länder in den internationalen Medien kaum Beachtung fand. Der staatlich finanzierte Radiosender Polskie Radio berichtete über das Seminar, das sie an diesem Tag unter der Schirmherrschaft des Warschauer Unternehmensinstituts abhielt, sowie über das Seminar, das am nächsten Tag in der benachbarten Hauptstadt des Volyner Gebiets, Lutsk, stattfand.

Frau Emilewicz kündigte an, dass bald weitere Büros in der Ukraine eröffnet werden und „wir Versicherungs- und Kreditinstrumente für polnische Unternehmen vorbereiten“. Sie fügte hinzu: „Wir wollen vor Ort präsent sein, um polnischen Unternehmern zu helfen, Kontakte zu knüpfen und den Investitionsbedarf zu beobachten… Wir schaffen eine Plattform für den Dialog zwischen polnischen und ukrainischen Unternehmen und beziehen Entwicklungsinstitutionen sowie nationale und lokale Behörden mit ein“.

An beiden Seminaren nahmen einflussreiche Persönlichkeiten teil. Am Seminar in Lviv nahm der Gouverneur der Region, Maxim Kozitsky, teil, der über seinen Telegram-Kanal (hier) Einzelheiten über die Aktivitäten der URS in der Region mitteilte. Am Seminar in Lutsk nahm der Leiter der Militärverwaltung der benachbarten Region Rivne, Vitaly Koval, teil, der polnische Unternehmen einlud, dort sofort zu investieren. Es ist wichtig zu wissen, dass alle drei Regionen – Lemberg, Wolhynien und Riwne – in der Zwischenkriegszeit zu Polen gehörten.

Zwei zusammenhängende Entwicklungen

Die Aktivitäten von URS in diesen Teilen der Westukraine, die von den meisten Polen immer noch als untrennbarer Teil ihrer tausendjährigen Zivilisation betrachtet werden, sind das natürliche Ergebnis zweier miteinander verbundener Entwicklungen im Mai 2022: Der polnische Präsident Andrzej Duda besuchte Kiew und sprach am 22. desselben Monats vor der Rada, wo er und sein ukrainischer Amtskollege Vladimir Zelensky versprachen, die vollständige Integration ihrer Länder zu beschleunigen.

Die vollständigen Transkripte der Reden in englischer Sprache können auf den offiziellen Webseiten der jeweiligen Präsidenten hier und hier nachgelesen werden. Aus der Rede Dudas ist für die vorliegende Analyse besonders hervorzuheben, dass er auf die Pläne zur Verbesserung der Straßen- und Schienenverbindungen sowie anderer Infrastrukturen einging. Zelensky sagte, man werde eine gemeinsame Grenz- und Zollkontrolle einrichten. Außerdem werde Kiew den Polen in seinem Land praktisch die gleichen Rechte einräumen wie den Ukrainern.

Ferner deuteten die Äußerungen Dudas, die polnisch-ukrainische Grenze solle verbinden und nicht trennen, und Zelenskys, es solle keine Grenzen oder Barrieren zwischen uns geben, stark auf die Absicht hin, sich letztlich zu einer De-facto-Konföderation zusammenzuschließen, wie in dieser Analyse seinerzeit an dieser Stelle festgestellt wurde. Am nächsten Tag, dem 23. Mai 2022, nahm Zelensky praktisch am diesjährigen Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos teil und hielt eine Rede, die auf der offiziellen Website des Präsidenten hier in voller Länge auf Englisch nachgelesen werden kann.

Darin kündigte er an: „Wir bieten ein besonderes – historisch bedeutsames – Modell des Wiederaufbaus an. Jedes Partnerland, jede Partnerstadt oder jedes Partnerunternehmen wird die Möglichkeit haben, die – historische – Schirmherrschaft über eine bestimmte Region der Ukraine, eine Stadt, eine Gemeinde oder einen Industriezweig zu übernehmen“. Im Grunde will sich Kiew bei seinen Lehnsherren revanchieren, indem es ihnen nach dem Krieg Privilegien in den von ihnen bevorzugten Regionen einräumt, im Falle Polens also in den ehemals polnisch kontrollierten Teilen der Westukraine.

Vervollkommnung der wirtschaftlichen Pläne der De-facto-Föderation.

Diese beiden miteinander verbundenen Entwicklungen vom Mai 2022 führten direkt zur Eröffnung des ersten polnischen URS-Büros in Lemberg 14 Monate später. Die kaum verhohlenen Pläne der beiden Staatsoberhäupter, sich zu einer De-facto-Konföderation zusammenzuschließen, die auf dem von Zelensky in seiner Rede am WEF beschriebenen „besonderen – historisch bedeutsamen – Modell“ beruht, wurden somit greifbar vorangetrieben. Obwohl Kiew Polen damals die „Schirmherrschaft“ über die Westukraine gewährte, hat es bis heute gedauert, bis Warschau den entsprechenden Wirtschaftsmechanismus in Gang gesetzt hat.

Diese Verzögerung lässt sich durch die Notwendigkeit erklären, aktuelle Studien durchzuführen und alle Beteiligten zusammenzubringen, damit nach der Eröffnung des ersten URS-Büros alles beschleunigt werden kann. In dem bereits zitierten Telegramm von Kozitsky wurden drei spezifische Infrastrukturprojekte angesprochen, die Dudas Vision einer Verbesserung der polnisch-ukrainischen Verbindungen voranbringen. Zusammen mit den Plänen zur Schaffung eines gemeinsamen Zollraums entspricht dies im Wesentlichen der wirtschaftlichen Dimension ihrer De-facto-Konföderation.

Polens Forderungen nach militärischer Unterstützung und Sicherheitsgarantien

Auch die sicherheitspolitische Dimension der Pläne macht Fortschritte. Der polnische Finanzminister gab im März dieses Jahres bekannt, dass Warschau der Ukraine bis 2022 Militärhilfe im Wert von rund 6,2 Milliarden Euro zugesagt habe, was Polen zum drittgrößten staatlichen Finanzier des NATO-russischen Stellvertreterkrieges in der Ukraine macht. Seit Beginn der russischen Sonderoperation kursieren zudem Berichte über polnische Söldner, die für Kiew kämpfen, und das „Polnische Freiwilligenkorps“ brüstete sich sogar mit einem Überfall auf die russische Region Belgorod im Mai.

Polens wiederholte Forderungen nach „Sicherheitsgarantien“ für die Ukraine könnten als Auslöser dafür dienen, dass das Land seine konventionellen Streitkräfte formell dorthin verlegt, wenn diese ausgeweitet werden, sei es multilateral durch Warschaus Beteiligung an diesem Programm oder bilateral mit Kiew, selbst wenn letzteres im Geheimen vereinbart wird. Der Bericht von Politico vom November letzten Jahres über die beispiellose militärische Aufrüstung Polens deutet darauf hin, dass das Land plant, irgendwann in der Zukunft über die notwendigen Kapazitäten für eine groß angelegte Intervention im Ausland zu verfügen.

Auf dem Weg zu einer konventionellen polnischen Intervention in der Ukraine

Die Verteidigungsausgaben des Landes werden auf 5% des BIP steigen, bis 2035 wird das Land über 300.000 aktive Soldaten verfügen, und es kauft moderne Ausrüstung in Milliardenhöhe von den USA und Südkorea. Allerdings ist Polen NATO-Mitglied mit gegenseitigen Verteidigungsgarantien nach Artikel 5 des Atomwaffensperrvertrags, sodass all diese Schritte übertrieben wären, wenn Warschau sich nur vor einem spekulativen russischen Angriff schützen wollte. Diese Beobachtung deutet darauf hin, dass sich Polen tatsächlich auf eine konventionelle militärische Intervention in der Ukraine vorbereitet.

Auch wenn es noch viele Jahre dauern wird, bis es seine ehrgeizigen militärischen Pläne umsetzen kann, bedeutet die NATO-Mitgliedschaft für Polen, dass es theoretisch alles, was es derzeit zu Hause hat, auch im Ausland einsetzen kann, ohne einen Angriff Russlands fürchten zu müssen, da der nukleare Schutzschirm der USA einen solchen verhindert. Dass die russische und die weißrussische Führung dieses Szenario sehr ernst nehmen, zeigen die Äußerungen ihrer Vertreter Ende Juli, nur wenige Tage nachdem Polen am 17. Juli sein erstes URS-Büro in Lemberg eröffnet hatte.

Russland und Belarus warnen vor polnischen Plänen für die Ukraine

Der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes, Sergej Naryschkin, warnte am 21. Juli während einer Sitzung des Sicherheitsrates vor der militärischen Aufrüstung Polens nahe der ukrainischen Grenze, deren englische Mitschrift auf der offiziellen Kreml-Website hier vollständig nachzulesen ist. „Putin enthüllte Polens regionale Pläne, um sie abzuschrecken“, sagte aber auch: Wenn [Kiew] etwas [an Polen] abtreten oder verkaufen will, um seine Bosse zu bezahlen, wie es Verräter gewöhnlich tun, dann ist das ihre Sache. Wir werden uns nicht einmischen.

Die einzige rote Linie, die er dabei zieht, ist, dass Polen Weißrussland nicht angreifen wird, denn das „wäre eine Aggression gegen die Russische Föderation. Darauf werden wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln reagieren. Was dieses Mitglied der Union betrifft, so besuchte Präsident Alexander Lukaschenko zwei Tage später, am 23. Juli, St. Petersburg, weniger als eine Woche nachdem Polen sein erstes Büro in der URS eröffnet hatte. Während seines Besuchs schlug er in Bemerkungen, die auf der offiziellen Website des Kremls nachzulesen sind, ebenfalls Alarm wegen der polnischen Pläne.

Der belarussische Staatschef sah das Szenario jedoch anders als sein russischer Amtskollege und bezeichnete es als „inakzeptabel“, da es die Sicherheit an den Südgrenzen des Unionsstaates gefährden könnte. Ungeachtet der unterschiedlichen Auffassungen bestätigen diese Äußerungen, dass die russische und die belarussische Führung davon ausgehen, dass Polen in naher Zukunft eine konventionelle militärische Intervention in der Ukraine beginnen könnte, um seine wirtschaftliche Kontrolle über den westlichen Teil des Landes zu ergänzen.

Der Vorwand, den Polen für die Umsetzung seiner Hegemonialpläne nutzen könnte, wäre ein russischer Durchbruch über die Kontaktlinie oder ein Angriff unter falscher Flagge auf polnische Projekte in der Westukraine, für den der in Weißrussland ansässige Wagner verantwortlich gemacht wird, obwohl auch andere „Auslöser“ möglich sind. Es besteht sogar die Möglichkeit, dass Kiew während oder nach scheinbar unvermeidlichen Waffenstillstands- und/oder Friedensgesprächen mit Russland im Rahmen einer bilateralen oder multilateralen „Sicherheitsgarantie“ offen zu einer solchen Intervention aufruft.

Abschließende Überlegungen

Gegenwärtig hat Polen bereits heimlich die Kontrolle über die Westukraine übernommen, ohne einen Schuss abfeuern zu müssen. Seine politische Macht wurde im letzten Sommer zementiert, nachdem die Rada den Polen gemäß dem Versprechen von Zelensky Duda vom Mai 2022 praktisch die gleichen Rechte wie den Ukrainern zugestanden hatte, während der wirtschaftliche Aspekt durch die Eröffnung des ersten URA-Büros in Lemberg Mitte Juli vorangetrieben wurde. Abgesehen von der Prestigefrage besteht für Polen also nicht einmal die Notwendigkeit, formell Truppen in die Ukraine zu entsenden.

Dennoch könnte es genau aus den oben genannten Gründen dazu kommen, weil es zum einen die Wahlchancen der Regierungspartei vor den Wahlen im Herbst dieses Jahres verbessern könnte und zum anderen der Welt zeigen würde, dass Polen seinen lange verlorenen Großmachtstatus erfolgreich wiederherstellt. Die formale Integration der Westukraine in Polen ist jedoch auch in diesem Fall keine vollendete Tatsache, da sie die nationalistischen Kräfte auf beiden Seiten der Grenze auf den Plan rufen könnte.

Angesichts dieser Bedenken, die sehr ernste politische und sogar latente sicherheitspolitische Implikationen haben, ist das Szenario, dass die derzeitige De-facto-Konföderation zwischen Polen und der Ukraine eines Tages formalisiert wird, weitaus realistischer, als dass sich Warschau den westlichen Teil der ehemaligen Sowjetrepublik einverleibt. Damit würde dasselbe strategische Ziel erreicht, nämlich die Ausdehnung der polnischen „Einflusssphäre“ auf einen Teil des ehemaligen Commonwealth, ohne größere Rückschläge zu riskieren. Vielleicht ist dieses Szenario unvermeidlich.