Implosion der USA und Europas und Vorbereitung des Westens auf einen radikalen Wandel

Alastair Crooke

Für Europa kommt das Feuerwerk – aber langsam. Es hat bereits begonnen (Regierungen stürzen), aber die USA sind die Avantgarde für radikale Veränderungen, da der Westen die Kontrolle über das Meta-Narrativ verliert, dass seine „Vision“ das einzige Paradigma ist, durch das auch die „Vision“ der Welt geformt werden muss.

Um es klar zu sagen: Sowohl die USA als auch Europa sind dreist in die Fallen getappt, die sie sich selbst gestellt haben. Gefangen in den Lügen und Täuschungen, die um das angebliche Erbe einer überlegenen kulturellen DNA gesponnen werden (die angeblich einen fast sicheren Sieg garantiert), erwacht der Westen angesichts einer schnell herannahenden Katastrophe, für die es keine einfachen Lösungen gibt. Der kulturelle Exzeptionalismus und die Aussicht auf einen eindeutigen „Sieg“ über Russland verblassen schnell – aber der Ausstieg aus der Illusion ist sowohl langsam als auch demütigend.

Die drohende Verwüstung hat nicht nur mit der gescheiterten Offensive in der Ukraine und der Schwäche der NATO zu tun. Sie umfasst mehrere Vektoren, die sich im Laufe der Jahre aufgebaut haben, nun aber gleichzeitig ihren Höhepunkt erreichen.

In den USA laufen die Vorbereitungen für wichtige Wahlen. Die Demokraten stecken in einer Sackgasse: Die Partei hat ihrer alten Arbeiterklasse längst den Rücken gekehrt und sich stattdessen mit einer urbanen „kreativen Klasse“ verbündet, um mit Silicon Valley und der permanenten Nomenklatura ein erhabenes, weltgestaltendes „social engineering“-Projekt der moralischen Wiedergutmachung zu betreiben. Doch dieses Experiment ist ins Wanken geraten und wird immer extremer und absurder. Der Push-Back baut sich auf.

Der Wahlkampf der Demokraten kommt erwartungsgemäß nicht in Schwung. Die Zustimmungswerte für das Team Biden sind sehr niedrig. Aber der Druck der Biden-Familie besteht darauf, dass Biden an seiner Kandidatur festhält und keinem anderen Platz macht. Unabhängig davon, ob Biden bleibt oder geht, gibt es keine Patentlösung für das Rätsel der Partei, eine schwache Plattform zu sein.

Die Wahllandschaft ist ein Chaos. Schwere „Lawfare“-Geschütze sollen Trumps Verteidigung durchbrechen und ihn vom Feld vertreiben, während eine Reihe von Enthüllungen über das Fehlverhalten der Biden-Familie die Biden-Blase zermürben und zum Platzen bringen soll. Das demokratische Establishment ist auch durch das Flankenmanöver der Kandidatur von RF Kennedy verunsichert, die sich rasch ausbreitet.

Vereinfacht gesagt, spaltet die demokratische Wok-Ideologie der historischen Wiedergutmachung die USA in zwei Nationen, die in einem Land leben. Geteilt nicht so sehr nach „Rot oder Blau“ oder Klassen, sondern definiert durch unversöhnliche „Seinsweisen“. Die alten Kategorien: Links, Rechts, Demokraten oder GOP werden durch einen Kulturkampf aufgelöst, der keine Kategorien respektiert und die Grenzen von Klassen- und Parteizugehörigkeit überschreitet. Sogar ethnische Minderheiten wurden durch Eiferer, die Kinder im Alter von fünf Jahren sexualisieren wollten, und durch die Übertragung der Transgender-Agenda auf Schulkinder entfremdet.

Die Ukraine hat als Lösungsmittel für die alte Ordnung gedient und ist zum Albatros geworden, der um den Hals der Biden-Administration hängt: Wie kann man das drohende Debakel in der Ukraine irgendwie als „mission accomplished“ verkaufen? Geht das überhaupt? Denn der Ausweg über einen Waffenstillstand und eine eingefrorene Kontaktlinie ist für Moskau inakzeptabel. Kurz: „Bidens Krieg“ kann so nicht weitergehen, aber auch nicht „anders“, ohne Demütigungen zu erleiden. Der Mythos amerikanischer Macht, die Kompetenz der NATO und das Ansehen amerikanischer Waffen stehen auf dem Spiel.

Auch das ökonomische Narrativ („alles ist gut“) droht aus eher unzusammenhängenden Gründen ins Wanken zu geraten. Die Verschuldung wird – endlich – zum Schwert am Hals der Wirtschaft. Die Kreditwürdigkeit gerät unter Druck. Und nächsten Monat wird der BRICS-SCO-Block die ersten strategischen Schritte unternehmen, um bis zu 40 Länder vom Dollar abzukoppeln. Wer wird dann – jetzt und in Zukunft – Yellens 1,1 Billionen Dollar schwere Staatsanleihen kaufen, die zur Finanzierung der US-Regierungsausgaben benötigt werden?

Diese Ereignisse scheinen nicht miteinander verbunden zu sein, aber in Wirklichkeit bilden sie eine sich selbst verstärkende Schleife. Eine, die zu einem „Run auf die politische Bank“ führt – und damit auf die Glaubwürdigkeit der USA selbst.

Angesichts der vielen Fragen – und ohne Lösungen – herrscht in Teilen der Wählerschaft eine radikale und zunehmend ikonoklastische Stimmung. Vielleicht ein konterrevolutionärer Geist. Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob er mehrheitsfähig wird, aber es ist möglich – denn der Radikalismus kommt von beiden Flügeln: der GOP-Basis und dem Kennedy-„Lager“.

Ein Teil der GOP-Wähler spaltet die konservativen Führer in zwei Lager: diejenigen, die „wissen, wie spät es ist“, und diejenigen, die es nicht wissen. Das ist der Slogan der Rechten, der für einen wichtigen Flügel der Partei immer wichtiger geworden ist, der das Land durch Ideologie geschwächt und korrumpiert sieht; der glaubt, dass es kaum noch etwas zu „bewahren“ gibt. Der Sturz der bestehenden post-amerikanischen Ordnung und die Wiederherstellung der alten Prinzipien Amerikas in der Praxis werden als eine Art Konterrevolution propagiert – und als einziger Weg nach vorn.

Dieser Aphorismus für „wissen, wie spät es ist“ bezieht sich auf ein aufkommendes Gefühl der Dringlichkeit und den Wunsch nach umfassendem Handeln und nicht auf langwierige und langweilige akademische Debatten unter eher populistisch gesinnten Konservativen. „Die Prämisse ist, dass der Kampf gegen die kulturelle Macht der Wokisten existenziell ist und extreme Taktiken, die eine ältere Generation von Konservativen schockieren würden, die Norm sein müssen“.

Wenn eine Führungskraft mit ihrem Verhalten und ihren Vorschlägen nicht schockiert, weiß sie wahrscheinlich nicht, wie spät es ist.

Das zweite Hauptmerkmal dieser „Wir gegen die“-Mentalität besteht darin, dass jeder politische Konsens ipso facto Misstrauen hervorruft und zum Angriffspunkt wird.

„Wenn man sich das vor Augen führt, erscheint das, was auf den ersten Blick wie ein Sammelsurium unterschiedlicher Ideen aussieht, kohärenter. Die COVID-Gesundheitspolitik, die Abscheu vor dem 6. Januar, das Pentagon-Budget, Einwanderung, Unterstützung für die Ukraine, Förderung der Rassenvielfalt, Transgender-Rechte – all das sind Themen, die einen gewissen parteiübergreifenden Elitenkonsens genießen. Aber der Tucker-Carlson-Flügel – Republikaner, die diese Dinge einfach unterstützen – weiß nicht, wie spät es ist“, schreibt Politico.

Das Besondere an dieser Formulierung ist, dass die vorbehaltlose Unterstützung der COVID-Regulierungspraktiken während der Pandemie ein „Marker“ für „richtiges Denken“ war, sodass die Unterstützung der Ukraine als „Marker“ für richtiges liberales Denken (und Sein) in der Zeit nach der Pandemie definiert wird.

Dies deutet darauf hin, dass die Ukraine – schon jetzt und wenn die Wahlen näher rücken – in Bezug auf die Unterstützung nicht mehr überparteilich sein wird, sondern vielmehr zum Schwert gegen das verhasste Uni-Partei-Establishment werden wird, und jede Andeutung einer großen Scheiße *-up wird zum Mittelpunkt dieses konterrevolutionären Krieges werden.

Das Gefühl der Republikaner, dass die amerikanische Kultur aus den Fugen geraten ist: Die Gesetzgebung wurde Anfang des Monats im Kongress durcheinander gebracht, als das einst unantastbare Pentagon-Verteidigungsgesetz zum Ziel von Kulturkriegsanträgen über Abtreibung, Vielfalt und Geschlecht wurde, die seine Verabschiedung verhindern könnten. Sprecher McCarthy war gezwungen, die Rebellion der extremen Rechten gegen den Verteidigungshaushalt zu akzeptieren und ihn ohne die übliche breite Unterstützung beider Parteien durchzubringen.

Die Maßnahmen sahen die Streichung von Mitteln für Initiativen zur Förderung der Vielfalt im Militär vor und führten Beschränkungen für Abtreibung und Transgender-Betreuung für Militärangehörige ein. Die republikanischen Abgeordneten erklärten, sie hätten gehandelt, weil die liberale Ideologie das Militär schwäche. Doch die Änderungen gefährden die Verabschiedung des Gesetzes im demokratisch kontrollierten Senat.

Die aufgeheizte Stimmung auf beiden Seiten spiegelt sich in einer Umfrage wider, nach der rund 80 Prozent der Republikaner glauben, dass die demokratische Agenda „Amerika, wie wir es kennen, zerstören wird, wenn sie nicht gestoppt wird“. Ungefähr der gleiche Prozentsatz der Demokraten hatte die gleiche Angst vor der republikanischen Agenda und sagte, sie würde das Land zerstören, wie eine Umfrage von NBC News im letzten Herbst ergab.

Der Präsident der Heritage Foundation, Kevin Roberts, hebt die Rolle von Tucker Carlson hervor, „der amerikanischen Öffentlichkeit die Wahrheit zu sagen“. Carlson verstehe „die Risse im wirtschaftlichen Konsens, in der Außenpolitik und, was für mich am wichtigsten ist, wie einige Konservative gerne sagen: [er weiß], wie spät es ist“.

Carlson schlug einen wirtschaftsfreundlichen Republikaner, der mit Unternehmen befreundet ist, die Produktionsarbeitsplätze ausgelagert haben. Er machte die konservative Kritik an Geschlechtsumwandlungen bei Minderjährigen zum Mainstream. In der Sozial- und Finanzpolitik ging Carlson dorthin, wo traditionelle Konservative nicht hingehen würden. Sein Einfluss war unübersehbar. „Das Wichtigste“, so Roberts, „ist, dass Tucker sieht, dass er eine moralische Verpflichtung gegenüber dem durchschnittlichen Konservativen hat“.

Demokraten und andere im liberalen Lager argumentieren jedoch, dass der Kulturkampf der Republikaner lediglich eine Gegenreaktion auf eine größere Akzeptanz der wachsenden Vielfalt des Landes sei, die ihrer Meinung nach in Amerika längst überfällig sei.

„Die Konterrevolution hat das nächste Rennen um das Weiße Haus zu einem existenziellen Moment gemacht. „Nur sehr wenige Leute reden über die Steuerreform, und alle reden über kulturelle Themen“, sagte ein republikanischer Führer, „sie betrachten Politik fast als eine Situation, in der es um Leben und Tod geht.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Vivek Ramaswamy warnte in einer Rede Anfang des Monats, dass Patriotismus, harte Arbeit und andere Werte verschwunden seien: „Dann beginnt das Gift, die Lücke zu füllen – Wachsamkeit, Transgenderismus, Klimatismus, COVIDismus, Depressionen, Angstzustände, Drogenkonsum.“ Selbstmord.“

Den USA stehe in Europa ein „Feuerwerk“ bevor, aber „nur wenige wissen, wie spät es ist“. Der Kulturkampf hat, wie beabsichtigt, das kollektive Zusammengehörigkeitsgefühl der verschiedenen europäischen Kulturen geschwächt. Der Widerstand ist gedämpft. Europa bleibt im Großen und Ganzen faul und träge. (Die herrschende Klasse zählt darauf, um zu überleben).

Aber wenn amerikanische Feuerwerkskörper den politischen Himmel erhellen, ist das Echo in Europa fast sicher. Die Europäer teilen das Misstrauen ihren Eliten gegenüber und der Brüsseler Technokratie wie die Carlson-Kennedy-Wähler.

Die europäischen Eliten verachten das Volk. Die einfachen Europäer wissen, dass ihre Regierenden sie verachten – und sie wissen, dass ihre Eliten das auch wissen.

Das Feuer, das Europas Eisen gießen wird, ist die Wirtschaft: Eine Reihe von Fehlentscheidungen hat die wirtschaftliche Zukunft Europas für die kommenden Jahre belastet. Die Sparmaßnahmen kommen. Und die Inflation beeinträchtigt den Lebensstandard der Menschen – sogar ihre Lebensfähigkeit.

Für Europa kommt das Feuerwerk – aber langsam. Es hat bereits begonnen (die Regierungen stürzen); aber die USA sind die Avantgarde für radikale Veränderungen, da der Westen den Überblick über die Metaerzählung seiner „Vision“ verliert, die das einzige Paradigma ist, durch das auch die „Vision“ der Welt geformt werden muss. Ein Wandel, der alles verändert.