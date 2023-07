Der Totalitarismus beginnt mit der Zensur

Die Grundsätze einer freien Gesellschaft werden von Kollektivisten neu definiert.

Krieg ist Frieden Freiheit ist Sklaverei Unwissenheit ist Stärke George Orwell, 1984

Wie Sie lesen werden, argumentierte der Medizinethiker Arthur Caplan im Jahr 2021, dass die Erzwingung von Impfungen ein „Freiheitserreger“ sei.

Kürzlich sagte Caplan dies über die Ansichten von RFK Jr. zu Impfstoffen: „Ich wusste, dass er im Grunde genommen aus dem Hinterteil redete.“

Caplans Botschaft war nicht subtil. Er beteiligte sich an einer absurden Verleumdung, um die Wähler davon zu überzeugen, dass sie die Ideen von RFK Jr. nicht berücksichtigen sollten. Die Zensoren der Demokratischen Partei und ihre Verbündeten in den Medien wollen Sie glauben machen, dass RFK Jr. ignorant, gefährlich, „Real F-ing [K]razy“, antisemitisch und rassistisch ist. Er ist widerlich; wenn Sie ihn unterstützen, sind Sie widerlich. NPR, CNN, die N.Y. Times und praktisch alle traditionellen Medien haben Ihnen Ihren Marschbefehl gegeben. Halten Sie sich an das Programm. Hören Sie nicht auf RFK, Jr.

Als Hans und Sophie Scholl 1943 an ihrer Universität in München Flugblätter verteilten, in denen sie erklärten, dass der Krieg an der Ostfront nicht gut verlaufe, gaben sie damit eine Tatsache an, von der jeder wusste, dass sie wahr war. Die Nazis betrachteten dies als Desinformation und richteten sie hin. Als Robert Kennedy Jr. in den letzten zwei Jahren erklärte, dass Covid-Impfungen schlecht getestet wurden, die Übertragung nicht verhindern und schreckliche Nebenwirkungen haben, gab er eine Tatsache an, von der jeder wusste, dass sie wahr ist. Die Biden-Administration betrachtete dies als Desinformation und befahl den sozialen Medien, ihn zu deplattieren. Toby Rogers

Toby übertreibt vielleicht, aber das weiß nicht jeder. Viele, die ihre Nachrichten von NPR und CNN beziehen, kennen die Fakten nicht und wollen sie auch nicht wissen. Viele sind leider offen für die Botschaft: Gute Bürger denken nicht über Fragen von Krieg und Frieden nach, hinterfragen nicht Bidens Klarheit oder Korruption, hinterfragen nicht unhaltbare Budgets, Big Pharma, die Vergiftung unserer Lebensmittel und unseres Landes. Gute Bürger glauben, was ihnen gesagt wird.

Was wir heute erleben, ist das, was ich als schlüsselfertigen Totalitarismus bezeichne. Sie setzen all diese technologischen Kontrollmechanismen ein, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Seit Anbeginn der Menschheit ist es das Ziel jedes totalitären Staates, jeden Aspekt des Verhaltens, der Handlungsweise und des Denkens zu kontrollieren und abweichende Meinungen auszulöschen. RFK Jr.

RFK Jr. hat Recht. Die erste Amtshandlung der Totalitaristen ist die Zensur, damit ihr freiheitsfeindliches Programm unangefochten bleibt. Und während sie zensieren, sagen sie, es sei für das Gemeinwohl.

Ein Programm der umfassenden Zensur ist das Werk eines Diktators. Mit Hilfe der Zensur bringt der angehende Diktator nicht nur seine Kritiker zum Schweigen, sondern verhindert auch, dass seine diktatorischen Befugnisse, Privilegien und Aktivitäten aufgedeckt und berichtet werden. Somit ist die Zensur das Mittel, mit dem ein angehender Diktator zu einem vollständigen Diktator wird. JS Leake

Es ist an der Zeit, sich auf die totalitären Wurzeln der „Experten“ und kollektivistischen Politiker zu besinnen.

Im Zuge der Pandemie werden die Grundsätze einer freien Gesellschaft von Kollektivisten neu definiert.

Siehe diesen Aufsatz: „Fördern COVID-Impfvorschriften nicht eigentlich die Freiheit?“ Die Medizinethiker Kyle Ferguson und Arthur Caplan argumentieren: „Diejenigen, die gegen ein hartes Durchgreifen gegen Ungeimpfte sind, liegen völlig falsch.“ Ferguson und Caplan sind sich sicher, dass ihre Gegner ein „fehlerhaftes Verständnis von Freiheit“ haben. Sie argumentieren: „Impfpässe und Impfverpflichtungen sind wohl kaum eine ‚Gewalttaktik‘. Diese Strategien sind eher als freiheitsfördernd zu betrachten. Sie schaffen Freiheit, anstatt sie zu beschneiden“.

Sie fügen hinzu: „Eine erfolgreiche COVID-19-Impfkampagne wird uns – als Individuen und als Kollektiv – aus dem gefühllosen Griff einer Pandemie befreien, die einfach nicht zu enden scheint.“ Orwells „Partei“ verkündete in 1984, dass „Freiheit Sklaverei ist“. Ferguson und Caplan kommen der Behauptung „Sklaverei ist Freiheit“ sehr nahe.

Ferguson und Caplan versichern uns, dass die aufklärerische Auffassung vom „ungebundenen Individuum“ überholt ist. Sie wollen die Freiheit neu als gemeinschaftlich begreifen, beginnend mit „der Beteiligung des Einzelnen an einer Gemeinschaft und der Art der Gemeinschaft, in der der Einzelne lebt“. Sie entwickeln ihr Argument:

Hier ist die Freiheit gemeinschaftlich und nicht individualistisch. Und anstatt ungebunden zu sein, sind die Individuen in der freien Gemeinschaft durch einander und aneinander gebunden. Die gemeinschaftliche Freiheit erreicht viel mehr, als es das ungebundene Individuum je könnte. Sie schafft neue Möglichkeiten und erweitert unsere Horizonte. Das Leben wird bereichert, wenn unsere Gemeinschaft frei ist, weil wir an der gemeinschaftlichen Freiheit und den Gütern, die sie schafft, teilhaben können.“

Mit Rousseau als Wegweiser wollen sie uns zurück in die Zukunft führen:

„Diese Auffassung von Freiheit ist ähnlich wie die von Rousseau: Eine Gesellschaft wird frei, indem die Individuen kooperieren, indem sie sich aneinander und an die rationale Verfolgung gemeinsamer Ziele binden. Aus dieser Perspektive führen Impfvorschriften und andere „Zwangsmaßnahmen“ eher zu Freiheit als dass sie sie einschränken.“

Verführt durch das Gemeinwohl

Für manche waren blumige Visionen des Gemeinwohls schon immer verführerisch. In „The Road to Serfdom“ (Der Weg zur Knechtschaft) stellt Friedrich Hayek fest, dass selbst wohlmeinende Menschen fragen werden: „Wenn es notwendig ist, um wichtige Ziele zu erreichen“, warum sollte das System dann nicht „von anständigen Menschen zum Wohle der Gemeinschaft als Ganzes geführt werden?“

Hayek stellt die axiomatische Annahme in Frage, dass weise Menschen anderen sagen können, was das Gemeinwohl ist. Er erklärt, warum es so etwas wie das Gemeinwohl nicht gibt: „Das Wohlergehen und Glück von Millionen kann nicht auf einer einzigen Skala von weniger oder mehr gemessen werden. Das Wohlergehen des Volkes hängt, wie das Glück eines Menschen, von sehr vielen Dingen ab, die in einer unendlichen Vielfalt von Kombinationen bereitgestellt werden können.“

Der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Historiker James Macgregor Burns schildert in seinem Buch Feuer und Licht, wie Rousseaus Vorstellungen vom allgemeinen Willen zur Brutalität seines Schülers Robespierre führten. Wie Hayek erklärt auch Burns, dass es keine Einigung über das Gemeinwohl geben kann. Der Anspruch, im Sinne des Gemeinwohls zu regieren, führt unweigerlich zu Exzessen. Robespierre und die anderen elf Männer, die den Ausschuss für öffentliche Sicherheit bildeten, regierten Frankreich mit „unbegrenzter Macht“ und „Terror“.

Burns erklärt, was Rousseau nicht verstanden hat: „Der friedliche und demokratische Konflikt [ist] entscheidend für die Verwirklichung der Freiheit.“ Stattdessen stellte sich Rousseau, wie Ferguson und Caplan, „eine neue Gesellschaft vor, die von guten Bürgern erfüllt ist, die selbstlos und mit gleichem Verstand für das Gemeinwohl arbeiten.“

Rousseaus Ideen sind Mantras für Zensoren. In Rousseaus Welt gäbe es keine lästigen „langen Debatten, Meinungsverschiedenheiten und Tumulte“, die die Umsetzung des Gemeinwohls behindern würden.

Dr. Fauci ist sich sicher, dass er Recht hat, und er hat genug von denen, die andere Entscheidungen treffen als er: „Ich respektiere die Freiheit der Menschen, aber wenn es um eine Krise der öffentlichen Gesundheit geht, die wir nun schon seit über anderthalb Jahren durchmachen, ist der Zeitpunkt gekommen, an dem es genug ist.“ Wir sollten nicht verbergen, was Fauci damit meint: Ich respektiere die Freiheit der Menschen, das zu tun, was ich ihnen sage.

Das Grundrecht des Menschen, selbst zu entscheiden, was in seinen Körper gelangt, wird jetzt ins Gegenteil verkehrt.

Sie sollen alle Impfstoffe nehmen, die Dr. Fauci und Pfizer für notwendig erachten. Sie – und nicht Sie – werden über die Parameter Ihrer Freiheit entscheiden, wobei Ferguson und Caplan sie anfeuern. Seien Sie beruhigt: Wie Robespierre dienen die fehlbaren Entscheidungen von Dr. Fauci, Politikern, Bürokraten und Kumpanen dem „Gemeinwohl“.

Mit der Neudefinition der Freiheit wird es nicht mehr nötig sein, persönliche Verantwortung für seine Gesundheitsentscheidungen zu übernehmen. Gegen diejenigen, die sich nicht an die offiziellen Richtlinien halten, muss vorgegangen werden. Man sollte sie von Reisen, Schulen und Arbeitsplätzen ausschließen. In Fergusons und Caplans Rousseau’scher Sichtweise wird die Gesellschaft lediglich diejenigen ausschließen, die nicht vor dem knien wollen, was als Gemeinwohl proklamiert wird.

Die arrogante jakobinische Denkweise

Burns erklärt, dass Anführer, die aus der Denkweise des Gemeinwohls heraus handeln, die „absolute Überzeugung“ haben, dass sie im Recht sind. Burns untersucht die Französische Revolution, indem er von der totalitären Tyrannei der Jakobiner berichtet: „Die Jakobiner glaubten, nur sie verstünden den allgemeinen Willen des französischen Volkes und hätten daher moralisch Recht.“

Burns fährt fort: „Opposition galt nicht nur als Irrtum, sondern als böse und verräterisch und wurde daher bestraft, sogar mit dem Tod. Die Jakobiner beanspruchten ein Tugendmonopol, was für sie eine Lizenz zum Töten derjenigen bedeutete, die andere Werte vertraten.“

Heute plädieren die Jakobiner nicht mehr für die Tötung von Ungeimpften, sondern dafür, dass Ungeimpfte von der Gesundheitsversorgung ausgeschlossen werden sollten.

In seinem bahnbrechenden Essay „Individualismus: True and False“ stellt Hayek den wahren Individualismus dem falschen Individualismus von Philosophen wie Rousseau gegenüber.

Wahrer Individualismus „ist das Ergebnis eines scharfen Bewusstseins für die Begrenztheit des individuellen Verstandes, das eine Haltung der Demut gegenüber den unpersönlichen und anonymen sozialen Prozessen hervorruft, durch die der Einzelne dazu beiträgt, Dinge zu schaffen, die größer sind, als er weiß“. Im Gegensatz dazu ist falscher Individualismus „das Produkt eines übertriebenen Glaubens an die Kräfte der individuellen Vernunft und einer daraus folgenden Verachtung für alles, was nicht bewusst von ihr entworfen wurde oder für sie nicht vollständig verständlich ist“.

Wenn Ferguson und Caplan schreiben: „Freiheit ist gemeinschaftlich und nicht individualistisch“, dann drücken sie in Hayeks Worten „das dümmste der üblichen Missverständnisse“ aus. Die Übernahme solcher Ideen, erklärt Hayek, sei „eine Quelle des modernen Sozialismus“ gewesen.

Der Irrtum der kollektivistischen Apologeten ist „der Glaube, dass der Individualismus die Existenz isolierter oder in sich geschlossener Individuen postuliert (oder seine Argumente auf die Annahme stützt), anstatt von Menschen auszugehen, deren ganzes Wesen und Charakter durch ihre Existenz in der Gesellschaft bestimmt wird.“

Dieser falsche Individualismus von Rousseau und anderen geht davon aus, dass „alles, was der Mensch erreicht, das unmittelbare Ergebnis der Kontrolle der individuellen Vernunft ist und daher dieser unterliegt“.

Unter dem Deckmantel der besten Vernunft geben Ferguson und Caplan in Hayeks Worten vor, „soziale Ganzheiten wie die Gesellschaft unmittelbar begreifen zu können“.

Hayeks Erklärung des „wahren Individualismus“ ist das Gegengift für solche Hybris. Hayeks Ansatz ist „antirationalistisch“ und „betrachtet den Menschen nicht als ein hochrationales und intelligentes, sondern als ein sehr irrationales und fehlbares Wesen, dessen individuelle Fehler nur im Laufe eines sozialen Prozesses korrigiert werden, der darauf abzielt, das Beste aus einem sehr unvollkommenen Material zu machen.“

Wir können niemals das Beste aus einem „unvollkommenen Material“ machen, wenn diejenigen, die sich als diejenigen mit überlegenem Wissen ausgeben, andere zwingen dürfen. Hayek schreibt: „Was uns der Individualismus lehrt, ist, dass die Gesellschaft nur insoweit größer ist als das Individuum, als sie frei ist. In dem Maße, in dem sie kontrolliert oder gelenkt wird, ist sie auf die Kräfte der einzelnen Köpfe beschränkt, die sie kontrollieren oder lenken. Mit anderen Worten: Entscheiden Sie sich für die begrenzte Macht von Dr. Faucis Verstand oder für die praktisch unbegrenzte und unvorhersehbare Macht einer freien Gesellschaft.

Fassen wir das mal zusammen. Gesundheitskollektivisten, die sich wie Jakobiner verhalten, sind sich sicher, dass es nur einen besten Weg gibt; sie glauben, dass sie der Schiedsrichter der Wahrheit sind. Sie hüllen sich in das heilige Gewand des Auguren des Gemeinwohls und dulden keine abweichenden Meinungen. Das Ende der Pandemie erfordert nicht, dass wir den Kollektivisten folgen, sondern dass wir die Freiheit haben, verschiedene Perspektiven in Betracht zu ziehen und im Laufe eines ungezwungenen sozialen Prozesses zu entdecken, was wirklich funktioniert.

Die Wahrheit zu sagen ist als Sprechakt das Gegenteil von Propaganda und kehrt auch deren Wirkung um. Mattias Desmet

