Es ist an der Zeit, in Bezug auf Israel ehrlich zu sein

Die vorsätzliche Korruption der amerikanischen Politik durch einen unverantwortlichen ausländischen Staat muss aufhören

Philip Giraldi

Man könnte meinen, dass die Medien, seit der honorige Joe Biden im Mai seinen neuesten Krieg mit dem Titel „US National Strategy to Counter Antisemitism“ (Nationale Strategie zur Bekämpfung des Antisemitismus) erklärt hat, es sich zur Aufgabe gemacht haben, das Böse in den Vereinigten Staaten aufzudecken, indem sie über jeden Affront gegen jüdische Gruppen oder Einzelpersonen und den jüdischen Staat Israel berichten. Das Ziel ist es, ein Narrativ zu erfinden, das suggeriert, dass die reichste und mächtigste ethnisch-religiöse Bevölkerungsgruppe der Welt in gewisser Weise ein ständiges Opfer ist, und das gilt auch für Israel, wodurch die gezielte Tötung von 55 Journalisten durch die Besatzungsarmee des Apartheidstaates und die Ermordung von mehr als 150 palästinensischen Zivilisten in diesem Jahr, einschließlich des Kopfschusses eines zweijährigen palästinensischen Jungen durch einen Scharfschützen, erklärt und verziehen wird. Trotz all dieses Gemetzels erhält das reiche Israel, das es sich leisten kann, seinen Bürgern eine kostenlose Gesundheitsversorgung und Universitätsausbildung zu bieten, weiterhin jährlich fast 4 Milliarden Dollar an Militärhilfe sowie weitere Milliarden an Handels- und Wohltätigkeitsleistungen vom amerikanischen Steuerzahler, insgesamt mehr als 300 Milliarden Dollar seit der Gründung des jüdischen Staates im Jahr 1948.

In letzter Zeit wurden wir mit einer massiven Propagandakampagne konfrontiert, die vom berüchtigten American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) und dem abscheulichen Führer der Anti-Defamation League (ADL), Jonathan Greenblatt, inszeniert wurde. Man fragt sich, warum Organisationen wie diese, die eng mit der israelischen Regierung zusammenarbeiten, nicht nach dem Foreign Agents Registration Act (FARA) registriert werden müssen, aber diese Beziehung in Frage zu stellen, hat John F. Kennedy das Leben gekostet, also ist es wahrscheinlich am besten, wegzusehen.

Die Rolle von Organisationen wie ADL und AIPAC, die sich der Verbreitung von Lügen über den Nahen Osten und die Welt im Allgemeinen verschrieben haben, besteht zum Teil darin, die amerikanische Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass Israel wirklich ein wunderbarer Ort ist, der von den arabischen „Terroristen“ bedroht wird, wie sie es aus offensichtlichen Gründen ausdrücken. Damit wird Israel pauschal Immunität gewährt, wenn seine Regierung das „Recht auf Selbstverteidigung“ ausübt und dabei alles tut, was nötig ist, einschließlich der Sprengung von Schulen und Krankenhäusern und Angriffen auf seine Nachbarn. Ein erstaunlicher Gesetzentwurf, der vom extremistischen Minister für Nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir gefördert wird und derzeit in der israelischen Knesset geprüft wird, würde Soldaten und Polizisten, die Palästinenser oder Ausländer erschießen, völlige Immunität gewähren und damit praktisch eine „Lizenz zum Töten“ erteilen. Nancy Pelosi, Chuck Schumer und Tony Blinken könnten das als „Selbstverteidigung“ betrachten, wenn sie gefragt würden, und, oh ja, unser selbst ernannter zionistischer Präsident Honest Joe vielleicht auch.

Und ADL und AIPAC und all die anderen Gruppen meckern ständig darüber, dass es auch eine breitere Bedrohung durch zunehmenden Antisemitismus und sogar die Abscheulichkeit der Holocaust-Leugnung gibt, wo auch immer man hinschauen möchte. Praktischerweise kann Israel, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden, so viele Palästinenser inhaftieren, schlagen, foltern und töten, wie es will, und ihnen gleichzeitig ihr Land und andere Besitztümer rauben, sie ihrer Lebensgrundlage berauben und ihnen das Recht nehmen, ihr eigenes Leben in Frieden zu verbringen. Das hartnäckige Bestreben, Israel in einen rein jüdischen Apartheidstaat zu verwandeln, der sich illegal das einverleibt, was eigentlich ein palästinensischer Staat sein sollte, ist kaum zu verbergen, und da es auch die Erschießung und Obdachlosigkeit derjenigen einschließt, die sich der Besatzung in irgendeiner Weise widersetzen, handelt es sich eigentlich um einen Völkermord und ein Kriegsverbrechen.

Praktisch jede internationale Organisation, die sich mit der israelischen Behandlung der Palästinenser befasst hat, einschließlich israelischer Menschenrechtsgruppen, hat das unmenschliche Verhalten, das zur Normalität geworden ist, aufs Schärfste angeprangert. Warum begreifen der Kongress und die amerikanischen Medien das nicht, wo sie doch so bereitwillig die im Grunde falschen Behauptungen über Verbrechen gegen die Menschlichkeit ausnutzen, um einen Krieg mit Russland zu rechtfertigen? Wenn Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Maßstab sind, an dem man in Bidens „regelbasierter internationaler Ordnung“ misst, dann gibt es kein Land auf der Welt, das es mehr verdient, überfallen und aus dem Weg geräumt zu werden als Israel, es sei denn, es sind die kriegstreiberischen Vereinigten Staaten selbst.

In letzter Zeit wurden wir Amerikaner mit mehreren Wiederholungen der „Israel ist gut“-Erzählung verwöhnt, einer Geschichte, die beinhaltet, dass sowohl die USA als auch der jüdische Staat ein „unverbrüchliches Band“ teilen, weil beide Nationen „in Freiheit erschaffen wurden und sich der These verschrieben haben, dass alle Menschen gleich geschaffen sind.“ Und die beiden Nationen sind angeblich auch durch den Unsinn der „gemeinsamen Werte“ verbunden, der nicht gilt, wenn man entweder ein roter Indianer, ein schwarzer Sklave oder ein Palästinenser christlicher oder muslimischer Überzeugung ist. In der Tat sind selbst gläubige Juden in Israel, die nicht nach orthodoxen Grundsätzen praktizieren, verschiedenen Einschränkungen in ihrem persönlichen Leben ausgesetzt, einschließlich der Frage, wie sie sich anpassen müssen, um zu heiraten, und sie leiden darunter, dass sie ihre religiöse Wahl nicht offen praktizieren können.

Kürzlich erlebten wir einen Besuch des israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog im Weißen Haus und eine Ansprache vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses, der eine Abstimmung im Kongress über einen von den Republikanern eingebrachten Gesetzentwurf vorausging, in dem erklärt wurde, dass Israel „kein rassistischer oder Apartheid-Staat ist“ und dass die Vereinigten Staaten „immer ein treuer Partner und Unterstützer Israels sein werden“. Die Abstimmung, die Israel jegliches Fehlverhalten abspricht, wurde mit einer überwältigenden Mehrheit von 412:9:1 Stimmen angenommen. Die neun Nein-Stimmen und eine Enthaltung kamen von den Demokraten des Progressive Caucus, dessen Vorsitzende Pramila Jayapal ist: die Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Jamaal Bowman, Summer Lee, Ilhan Omar, Cori Bush, Andre Carson, Delia Ramirez und Ayanna Pressley. Die Abgeordnete Betty McCollum aus Minnesota, die einen Gesetzentwurf vorgelegt hat, der die US-Hilfe für Israel blockiert, die zur Inhaftierung palästinensischer Kinder verwendet wird, stimmte mit „anwesend“.

Jayapal, die vor kurzem treffend gesagt hatte, dass „Israel ein rassistischer Staat ist“, wurde von ihrer eigenen Partei heftig kritisiert, unter anderem in einer seltenen gemeinsamen Erklärung der demokratischen Führung des Repräsentantenhauses, in der diese ihre Äußerungen zurückwies, sowie in einer separaten Erklärung, die von 43 demokratischen Parteikollegen unterzeichnet wurde, die erklärten, sie seien „zutiefst besorgt“ über ihre „inakzeptablen“ Ansichten. Daraufhin entschuldigte sie sich überschwänglich, bevor sie umschwenkte und die Resolution unterstützte. Alle anderen Demokraten und alle Republikaner stimmten mit „Ja“. Einen Tag später reichten drei Republikaner des Repräsentantenhauses einen Misstrauensantrag gegen Jayapal ein, weil sie die Frechheit besessen hatte, Israel als „rassistisch“ zu bezeichnen. Das bestätigt im Grunde die Hypothese, dass Israel auf die Köpfe der Clowns im Kongress scheißen könnte und die Empfänger die Tat beklatschen und um mehr betteln würden. Jayapal konzentriert sich jetzt auf sympathischere Themen wie den Klimawandel.

Natürlich ist der Gesetzentwurf im Kongress eine Lüge und eine Verleugnung der Realität. Israel ist per Selbstdefinition rechtlich gesehen ein jüdischer Staat, was ihn sowohl gegenüber seinen nicht-jüdischen Bürgern als auch gegenüber den Palästinensern, die das Pech haben, in Gebieten unter israelischer Besatzung zu leben, zu einem rassistischen Staat mit Apartheidstruktur macht. Die jüngsten Gräueltaten an den palästinensischen Opfern sind nicht unbemerkt geblieben, auch wenn die US-Medien versucht haben, die Berichterstattung abzuschwächen. In der Tat glauben viele Demokraten nicht mehr an das Israel-Narrativ. Mondoweiss berichtet: „Eine Umfrage der University of Maryland Critical Issues von Anfang des Jahres ergab, dass 44% der demokratischen Wähler glauben, dass Israel ‚ein Staat mit Apartheid-ähnlicher Segregation‘ ist. Diese Umfrage spiegelt eine Reihe von öffentlichen Meinungsstudien wider, die in letzter Zeit veröffentlicht wurden… 49% der befragten demokratischen Wähler sagten, dass sie mit den Palästinensern sympathisieren, verglichen mit nur 38%, die sagten, dass sie mit den Israelis sympathisieren.“ Eine andere kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass 80 % der Demokraten und 64 % der Republikaner in Ermangelung einer Zwei-Staaten-Lösung für Israel-Palästina „ein demokratisches Israel, das nicht mehr jüdisch ist, einem jüdischen Israel ohne volle Staatsbürgerschaft und Gleichberechtigung für nicht-jüdische Menschen, die unter seiner Autorität leben, vorziehen würden.“

In seinem Versuch, auf das wachsende Unbehagen vieler Amerikaner in der Frage der Rechte Israels und der Palästinenser einzugehen, erklärte Herzog vor dem Kongress, dass Kritik an Israel ein Recht auf freie Meinungsäußerung sei, aber nicht in Antisemitismus ausarten dürfe. Leider ist seine Logik etwas dünn, denn die von der US-Regierung und den Medien verwendete Definition von Antisemitismus, die von der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) geprägt wurde, schließt Kritik an Israel ein, so dass ein Angriff auf Israel wegen seines grausamen Verhaltens ipso facto Antisemitismus ist.

Herzog log sich auch durch seine bevorzugte Analyse dessen, was die bilateralen Beziehungen mit Washington sowie die bürgerlichen Freiheiten und andere Rechte in seinem eigenen Land antreibt, indem er sagte: „Wir sind stolz darauf, der engste Partner und Freund der Vereinigten Staaten zu sein. Wenn die Vereinigten Staaten stark sind, ist Israel stärker. Und wenn Israel stark ist, sind die Vereinigten Staaten sicherer.“ Wie genau die USA durch die israelische Destabilisierung des Nahen Ostens sicherer werden, wurde nicht deutlich, aber Herzog fuhr mit einer weiteren Reihe von Lügen fort, in denen er erklärte, dass Israel „stolz ist auf seine lebendige Demokratie, seinen Schutz von Minderheiten, Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten, wie sie von seinem Parlament, der Knesset, festgelegt und von seinem starken Obersten Gerichtshof und seiner unabhängigen Justiz geschützt werden.“

Nichts von dem, was Herzog sagte, war wirklich wahr, und er vergaß, die politischen Spenden aus zionistischen Quellen und die freundliche Medienberichterstattung zu erwähnen, die die meisten amerikanischen Politiker an Israel bindet. In den letzten Wahlzyklen dominierten die zionistisch motovierten Spenden in beiden Parteien, und die Kandidaten hatten zu Recht Angst, nicht genug zu sagen und zu tun, wenn es um Israel geht. Aber um wirklich zu verstehen, in welch tiefem Loch der Korruption sich die Vereinigten Staatenvon Amerika befinden, wenn Israel und seine Freunde in der Lobby das Sagen haben, selbst wenn das Narrativ so offensichtlich falsch ist, ist es am besten, den Bericht der New York Times über den Jubel im Repräsentantenhaus zu zitieren, als Herzog sprach: „Der Empfang für Herrn Herzog in der vollbesetzten Kammer des Repräsentantenhauses war durchweg unterstützend, mit häufigen stehenden Ovationen der versammelten Gesetzgeber, auch als er die Palästinenser anprangerte, weil sie die Aussichten auf Frieden zerstörten, indem sie Terroranschläge gegen Israel unterstützten.“ Eine weitere große Lüge und die unvermeidlichen Standing Ovations der Kongressabgeordneten. Wir stecken in großen Schwierigkeiten, wenn unsere Solons auf dem Capitol Hill nicht in der Lage sind, eine Reihe von selbstbedienerischen Lügen eines ausländischen Führers zu erkennen, die nichts anderes bewirken als Verarmung und Schaden für die Vereinigten Staaten und ihr Volk. In der Tat applaudieren die Clowns dem, was sie hören. Das ist die Tragödie unserer Zeit, vielleicht die finale Tragödie.