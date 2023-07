Geheimes Sozialkreditsystem wird eingeführt, das als „Carbon Guilt Trip Tracker“ getarnt ist

Nudge Unit der Regierung arbeitet mit Woke Banks zusammen, um ein geheimes Sozialkreditsystem einzuführen, das als „Carbon Guilt Trip Tracker“ getarnt ist

Stellen Sie sich vor, Sie haben gerade an der Tankstelle getankt und erhalten eine Nachricht auf Ihrem Handy: „Wussten Sie, dass dieser Kauf über 200 kg Kohlenstoff ausmacht? Wenn Sie mehr öffentliche Verkehrsmittel nutzen würden, könnten Sie über die Hälfte einsparen.“

Dies ist ein Service, den Cogo, eine Plattform für den CO2-Ausstoß, für mobile Banking-Apps wie NatWest anbietet, um zu informieren und Verhaltensweisen zu ändern.

Und sie arbeiten mit dem Behavioural Insight Team der berüchtigten kommunistischen Professorin Susan Michie zusammen, das für die Propaganda und die Lügen verantwortlich war, die während der Covid-19-Pandemie täglich veröffentlicht und verbreitet wurden, um Sie zu manipulieren, damit Sie Ihre Freiheiten und Rechte kampflos aufgeben.

Cogo ist ein Produkt zur Verwaltung des CO2-Fußabdrucks, das Privatpersonen und Unternehmen dabei hilft, ihre Auswirkungen auf das Klima zu messen, zu verringern und auszugleichen. Es verfügt über einen leistungsstarken Algorithmus, der die Kohlenstoffemissionen aller Transaktionen auf einem Konto berechnen kann.

Das Ziel von Coga ist es, „Hunderte von Millionen Privatpersonen und Unternehmen auf der ganzen Welt dabei zu unterstützen, die Auswirkungen ihrer Ausgaben auf die Menschen und den Planeten bewusster zu gestalten“.

Über ihre Banking-App-Produkte können Unternehmen und Verbraucher ihre individuellen Kohlenstoffemissionen verfolgen.

Coga ist Partnerschaften mit führenden Banken eingegangen, um ihren Kunden den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu ermöglichen, darunter: Natwest, RBS, Coutts, Westpac, Commonwealth Bank, ING, Ulster Bank, TSB, Mastercard, Satander, The Cumberland, Kiwibank und OTP Bank.

In diese Banking-Apps werden auch Indikatoren für den ökologischen Fußabdruck integriert. NatWest zum Beispiel analysiert Ihre monatlichen Transaktionen und ordnet sie ihren Branchenkategorien zu (Lebensmittel, Energie, Transport). Der CO2-Fußabdruck wird dann durch Multiplikation der Transaktionsbeträge mit Emissionsfaktoren berechnet.

Wenn Sie also 15 £ für ein Kleid in einem durchschnittlichen Einzelhandelsgeschäft ausgeben, sind das 16 kg CO2. Wenn Sie dieselben 15 Pfund für ein Kleid in einem Wohltätigkeitsladen ausgeben, könnte sich der CO2-Fußabdruck um etwa 4 kg verringern.

Das britische Behavioural Insights Team, auch bekannt als Nudge Unit, das während der Covid-Pandemie durch die Anwendung psychologischer und verhaltensbasierter Kriegsführung auf die britische Bevölkerung auffiel, hat sich nun mit Cogo zusammengetan, um zu untersuchen, wie Banken ihre Kunden zu umweltbewusstem Verhalten bewegen sollten.

Nach Ansicht der Nudge-Einheit sollten die Banken ihren „Datenreichtum“ nutzen, um ein „Kohlenstoff-Feedback“ zu Transaktionen zu geben, und Belohnungen und Anreize im Stil von Sozialkrediten einführen, um „nachhaltiges Verhalten“ zu fördern.

Das Ziel ist es, Sie zu einer Netto-Null-Zukunft zu bewegen, indem Sie bei App-Transaktionen Hinweise auf die Kohlenstoffauswirkungen erhalten, die die von Ihrer Transaktion verursachten Emissionen widerspiegeln. Diese Meldungen würden genau zum richtigen Zeitpunkt, d. h. zum Zeitpunkt des Kaufs, erfolgen.

Diese Warnungen werden als Kohlenstoff-Feedback bezeichnet.

Es geht um den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft, in der man weniger besitzt, mehr wiederverwendet und Insekten isst. Die Idee ist, dass Sie einen Anreiz haben, das Richtige zu tun, um den Planeten zu retten.

Das BI-Team hat zum Beispiel eine exklusive Bankkarte vorgeschlagen: Die Bank bietet Ihnen eine spezielle grüne Bankkarte an, wenn der Kohlenstoff-Fußabdruck Ihrer Transaktionen unter einem bestimmten Schwellenwert liegt. Mit dieser Karte hätten Sie Anspruch auf Vergünstigungen und exklusive Rabatte in ausgewählten Geschäften.

Das klassische Zuckerbrot und Peitsche.

Sie können auch Warnungen erhalten, die Sie zum Kauf von Gebrauchtwaren oder zur Reparatur Ihrer Produkte auffordern. Diese Warnungen können Garantien für die Rückerstattung Ihres Geldes für fehlerhafte Waren bieten.

Es geht um den Vorstoß in Richtung einer Kreislaufwirtschaft, in der man nichts mehr besitzt und glücklich ist.

Nach Ansicht des BI-Teams haben die Banken eine Lizenz zum Handeln, wenn es um die Einführung von Kohlenstoff-Feedback bei Transaktionen geht. Um diese Gelegenheit zu nutzen, empfiehlt die Nudge-Einheit, dass „Banken ihre Kunden dazu bringen sollten, die nachhaltigen Maßnahmen zu ergreifen, zu denen die Menschen am meisten bereit sind“.

Ein anderes Unternehmen namens ecolytiq treibt die Verfolgung der Kohlenstoffemissionen ebenfalls voran. Banken wie die Rabobank und die Tatra Banka haben sich mit ecolytiq zusammengetan, um die Verfolgung des CO2-Ausstoßes in ihre Apps zu integrieren, während die Tatra Banka ein Programm eingeführt hat, das nachhaltigen Einkauf belohnt.

Mit Belohnungen und möglichen Strafen geht es bei der Kohlenstoffreduzierung der ESG darum, unsere Kauf- und Reisegewohnheiten zu ändern, indem wir unser Verhalten ändern.

Jedes Land hat eine Kohlenstoffquote, und es wird nicht lange dauern, bis jeder seine persönliche Kohlenstoffquote erhält.

Viele Plattformen, nicht nur Finanzinstitutionen, setzen Carbon Footprint Tracker ein. Zu Beginn dieses Jahres sagte Michael Evans, Präsident der Alibaba Group, auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos:

„Wir entwickeln eine Technologie, die es den Verbrauchern ermöglicht, ihren eigenen CO2-Fußabdruck zu messen […] Das heißt, wo sie reisen, wie sie reisen, was sie essen, was sie auf der Plattform konsumieren.“ J. Michael Evans, Präsident der Alibaba Group, WEF 2022.

Wir sollten nicht vergessen, dass das Weltwirtschaftsforum im September einen Artikel mit dem Titel „My Carbon“: Ein Ansatz für integrative und nachhaltige Städte“, in dem es heißt, dass COVID-19 ein Test für die soziale Verantwortung sei und dass wir unsere eigenen Kohlenstoffwerte überwachen müssten.

Sogar die norwegische Supermarktkette E-Grocer Oda bietet ihren Kunden jetzt Klimabons an, um sie zu ermutigen, die richtigen Dinge zu kaufen.

Auch in einem französischen Artikel mit dem Titel „Privatjets, Transport, Heizung, Lebensmittel… Was wäre, wenn wir eine „Carbon Card“ einführen würden?“ wird das folgende Beispiel angeführt: „Einen Privatjet nehmen, um nach Hendaye zu fliegen, eine Reise nach New York planen, das Auto an der Tankstelle auftanken oder ein Rindersteak im Supermarkt kaufen… Was wäre, wenn morgen jede dieser CO2-verbrauchenden Handlungen durch die Zuteilung eines bestimmten Kohlenstoffkontingents für jeden Bürger begrenzt würde, das er nutzen kann?“

Wenn sich die Banken jetzt schon darauf vorbereiten, wie wird es dann erst sein, wenn nachverfolgbare und programmierbare digitale Zentralbankwährungen eingeführt werden? Ganz einfach: Wenn man seine Kohlenstoffquote aufgebraucht hat, kann man das Produkt nicht mehr kaufen.

CBDCs werden den Eliten die Kontrolle darüber geben, was man besitzen darf und was nicht.

Währenddessen sprechen die Niederländer bereits über eine Änderung ihrer Gesetze, um alle Transaktionen über 100 Euro zu überwachen, möglicherweise um die Einhaltung der Netto-Null-Quote zu kontrollieren.

Und erst letzten Monat hat der ehemalige stellvertretende Gouverneur der People’s Bank of China für einen Ansatz nach dem Vorbild des kommunistischen Chinas für CBDCs geworben. Er sagte:

„Durch die Programmierung von CBDC kann das Geld genau darauf ausgerichtet werden, welche Art von Menschen es besitzen können und wofür es verwendet werden kann“ Bo Li, IWF, Oktober 2022

Außerdem gibt es ein neues Programm für die Einwohner von Warwickshire in England. Damit können sie Belohnungen verdienen und Preise gewinnen, wenn sie ihre aktive und nachhaltige Fortbewegung im gesamten Bezirk verfolgen.

Unsere Gesellschaft schlafwandelt langsam in Richtung persönliche Kohlenstoffzertifikate und massives soziales Nudging, höchstwahrscheinlich in Verbindung mit einem CBDC.

Mit anderen Worten: Um den Westen zu dekarbonisieren, bewegen wir uns auf ein soziales Kreditsystem zu, das auf nachhaltigen Verhaltensweisen beruht.

Letztlich will man nicht, dass Sie Ihr Haus verlassen, und man will nicht, dass Sie reisen, denn Sie sind der Kohlenstoff-Fußabdruck, den man beseitigen will.