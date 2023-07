Ed Dowd: CV19-Injektion ist ein Verbrechen und Vertuschung

Der ehemalige Wall-Street-Fondsmanager Ed Dowd ist immer noch ein geschickter Zahlenjongleur. Dowd hat mit der richtigen Einschätzung von Daten Milliarden von Dollar verdient. Auch in seinem kürzlich erschienenen, äußerst populären Buch „Cause Unknown“ – Die Epidemie der plötzlichen Todesfälle in den Jahren 2021 und 2022 liegt er mit den Daten wieder richtig. Dowds Buch dokumentiert die extremen Todesfälle und schrecklichen Verletzungen, deren Zahl jetzt sprunghaft ansteigt. Die enormen Probleme, die durch die CV19 Biowaffe/Vax verursacht werden, nehmen zu, sind unaufhaltsam und müssen nicht mehr bewiesen werden.

Dowd sagt: „Ich war nicht im Raum, aber zu diesem Zeitpunkt ist es ein Verbrechen, weil es Vertuschung ist. Ich habe das in meinem Buch im Dezember 2022 geschrieben. Sie sehen die gleichen Daten wie ich, und die Daten sind seitdem nur schlechter geworden. Es ist also ein Verbrechen und es ist Vertuschung. Das ist alles, was Sie wissen müssen. Vergessen Sie das „Wer“ und das „Warum“. Es war eine biologische Waffe. Es war ein Fehler. Das ist mir jetzt egal. Das ist ein Witz. Sie töten Menschen. Einige Universitäten schreiben diese Impfungen immer noch vor. Einige Arbeitgeber verlangen sie immer noch. In Großbritannien müssen sich alle Kinder, die im Herbst eingeschult werden, impfen lassen. Das ist ein Witz. Das ist ein Verbrechen. Das ist Vertuschung, und im Moment ist es Mord“.

Allein für das Jahr 2022 rechnet Dowd damit, dass 30 Prozent der Arbeitskräfte getötet oder behindert sein werden, arbeitsunfähig oder chronisch krank. Dowd sagt, dass der Trend bei Todesfällen und Arbeitsunfähigkeit bis 2023 stark ansteigen wird. Jeden Tag melden sich Tausende krank und Dowd sagt, dass die CV19-Biowaffeninjektionen dafür verantwortlich sind. Die Lieferketten und die Gesellschaft werden zum Stillstand kommen, und Dowd prophezeit: „Alles bricht langsam zusammen. Sie werden es nicht in den Nachrichten sehen, aber Sie werden es sehen, wenn Sie etwas erledigen müssen, und Sie werden es erleben. Man wird Sie an der Nase herumführen und Ihnen sagen, dass alles in Ordnung ist. Hier gibt es kein Problem. Schauen Sie nicht hierher. Wir werden einen eiskalten Mad Max erleben. Es wird immer schwieriger werden, Dinge zu tun. Geschäfte und Dienstleistungen, die Sie für selbstverständlich halten, werden knapp werden. Ich glaube, wir werden eine Deflation bei den Finanzanlagen erleben, die bald beginnen wird. Wir werden eine Inflation bei Dingen des täglichen Bedarfs erleben, wie Lebensmittel, medizinische Versorgung und vieles mehr“.

Dowd weist auch darauf hin, dass „das Justizministerium die Plünderungen schützt, die seit mehr als 40 Jahren stattfinden. Jeder in Washington D.C. stiehlt buchstäblich die Dollars der Steuerzahler. Der tiefe Staat schützt die Plünderung, und sie alle sind daran beteiligt“.

Ivermectin wird von Ärzten wie Pierre Kory als Basismedikament für die Behandlung von Patienten mit CV19-Impfungen und von Patienten ohne Impfung verwendet, die durch das sogenannte „Shedding“ geschädigt wurden. Dennoch wird es der Bevölkerung vorenthalten, die es dringend benötigt. Warum wird Ivermectin zurückgehalten? Dowd sagt: „Wenn sie anfangen, für Ivermectin zu werben, werden sie bloßgestellt. Sie sind diejenigen, die sagen, was das ist, und es Pferdepaste nennen. Kriminelle und Leute, die etwas vertuschen wollen, tun so lange so, als sei alles in Ordnung, bis sie erwischt werden. So war es bei Enron. Enron war Betrug und die Aktien fielen um 50% vom Höchststand… . . Ich war skeptisch, habe meine Firma davor geschützt und bin ausgestiegen. Das ist dasselbe. Die Kriminellen werden so tun, als sei alles in Ordnung, und sie werden niemals zugeben, dass Ivermectin für jemanden etwas wert ist, denn das würde ihr ganzes Lügengespinst durcheinander bringen. Ich nehme Ivermectin, ich bin nie geimpft worden, und ich nehme ein paar Mal in der Woche eine kleine Dosis Ivermectin“.

Dowd schließt: „Das wird zu groß, um es zu verbergen. Der Kongress muss handeln. Diese Leute in der GOP bilden Komitees für J6 und andere Dinge. Das ist großartig und gut. Wie wäre es mit dem Komitee für den Covidien-Impfstoff? Rufen Sie mich an, ich gebe Ihnen meine Zahlen.

Dowd spricht auch über die Bedeutung des Haltens von Bargeld, die kurz- und langfristige Zukunft des Dollars, Gold als Basisinvestment und den Joker des Weltkriegs.

In dem 49-minütigen Interview gibt es noch viel mehr zu erfahren.