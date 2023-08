Das weltweit längste natürliche Experiment zur Wirksamkeit von Impfstoffen

Die COVID-19-Impfkampagne wurde Anfang 2021 gestartet, nachdem Ende 2020 eine klinische Wirksamkeit von 95% festgestellt worden war (Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine). Diese Wirksamkeit beruhte jedoch auf relativen Risikomaßen, die besser für epidemiologische Bevölkerungsstudien geeignet sind, bei denen die Exposition und die Reaktion auf Risikofaktoren gemessen werden, ohne dass Störfaktoren kontrolliert werden, die zu den gleichen Ergebnissen aus anderen Quellen führen könnten. In einer klinischen Impfstudie werden Störfaktoren durch die Randomisierung der Teilnehmer in die Impfstoff- und die Placebogruppe kontrolliert, wodurch alle bekannten und unbekannten Störfaktoren gleichmäßig verteilt werden. Randomisierte kontrollierte klinische Studien erfordern absolute Messungen der Risikoreduktion, um die Wirksamkeit des Impfstoffs nachzuweisen, und nicht relative Risikoreduktionen, die nur Assoziationen mit der Wirksamkeit zeigen. (Relative Risikoreduktion: Falsches Maß in klinischen Studien und Wirksamkeit des COVID-19-Impfstoffs). Die absolute Risikoreduktion in den klinischen Studien mit dem COVID-19-Impfstoff betrug etwa 1%, womit der Impfstoff klinisch nicht signifikant war (Outcome Reporting Bias in COVID-19 mRNA Vaccine Clinical Trials). Als Faustregel gilt, dass ein signifikanter klinischer Effekt das Risiko um mindestens 50% reduziert oder um mindestens das Doppelte erhöht.

Im längsten natürlichen Experiment der Welt dauerte es viele Monate, bis ein nationaler Gesundheitsbeamter der Öffentlichkeit erklärte, was die Ergebnisse der klinischen Studien aufgrund ihrer geringen absoluten Risikoreduktion bereits im Jahr 2020 bewiesen hatten: dass die COVID-19-Impfstoffe SARS-CoV-2-Infektionen nicht verhindern würden (CDC-Direktorin Rochelle Walensky erklärt Wolf Blitzer, dass die COVID-Impfstoffe die Übertragung nicht verhindern werden – YouTube 1:20). Und die Behauptung, dass die Impfstoffe zumindest verhindern, dass man ins Krankenhaus muss, wurde nie klinisch bewiesen. Nur weil man geimpft ist und nicht ins Krankenhaus muss, beweist das noch lange nicht, dass die Impfstoffe etwas damit zu tun haben. Das ist nur ein weiterer dieser unbewiesenen Zusammenhänge.

Inzwischen sollte die Wahrheit über das Versagen des COVID-19-Impfstoffs jedem klar sein, der genau hinschaut und zuhört. Aber hat man daraus gelernt? Sind wir jetzt besser gerüstet, um weitere Fehlschläge von Impfkampagnen zu verhindern, die auf irreführenden Statistiken zugunsten der Profite der Pharmaindustrie beruhen? Der letzte Satz gibt einen Hinweis auf die Antwort, und das weltweit längste natürliche Experiment zur Wirksamkeit von Impfstoffen wird wahrscheinlich auf unbestimmte Zeit fortgesetzt.