Gehirnimplantate: Der Wettlauf um Cyborgs beschleunigt sich

Der Traum, durch Gedanken direkt mit Maschinen zu kommunizieren, scheint für den Menschen in greifbare Nähe gerückt zu sein, auch wenn die Umsetzung noch weit von den Verheißungen der Telepathie aus Fantasy und Science Fiction entfernt ist.

Inzwischen haben mehrere Labors und Unternehmen gezeigt, dass es möglich ist, Computerprogramme mithilfe von Gehirnimplantaten gedanklich zu steuern. Und umgekehrt: Man kann das Gehirn stimulieren und eine körperliche Reaktion hervorrufen.

Die jüngste Errungenschaft: Im Mai konnte ein querschnittsgelähmter Niederländer in Lausanne dank Elektroden in seinem Gehirn und Rückenmark und Technologien der künstlichen Intelligenz, die seine Bewegungsabsichten in Echtzeit entschlüsseln können, gehen und seine Schritte durch Gedanken steuern. Ebenfalls im Mai haben amerikanische Wissenschaftler einen „Sprachdecoder“ entwickelt, der die Gedanken einer Person nach stundenlangem Training des Gehirns in einem MRI-Gerät in Schrift übersetzt.

Derzeit konzentriert sich die Forschung an Gehirn-Maschine-Schnittstellen auf Menschen mit Lähmungen. Und die Geräte werden vor allem im medizinischen Bereich getestet, auch wenn einige inzwischen häufiger zum Einsatz kommen.

Das amerikanische Start-up-Unternehmen Synchron setzt laut AFP auf eine Gefäßprothese, die über die Halsvene ins Gehirn eingeführt wird, und zwar mit einem chirurgischen Eingriff, der bei Herzoperationen üblich ist – eine Öffnung des Schädels ist nicht nötig. Synchron hat von der amerikanischen Gesundheitsbehörde (FDA) die Genehmigung für klinische Studien erhalten. Ein Dutzend Patienten, die an der Charcot-Krankheit (fortschreitende Muskellähmung) litten, erhielten einen Stent.

Das Unternehmen Neuralink, besser bekannt durch seinen Mitbegründer Elon Musk, will gelähmten Patienten das Gehen ermöglichen und sogar psychiatrische Krankheiten wie Depressionen heilen. Und vielleicht sogar sein Implantat an diejenigen verkaufen, die nur davon träumen, Cyborgs zu werden.

Musk sagte, dass eine solche Erweiterung des Gehirns die Menschheit davor bewahren würde, von künstlicher Intelligenz überrollt zu werden, „eine existenzielle Bedrohung“. Er erwähnte auch die Möglichkeit, Erinnerungen online zu speichern und sie in einen anderen Körper oder in einen Roboter herunterzuladen. Der Tesla-Chef schließt auch eine „einvernehmliche Telepathie“ zwischen Menschen nicht aus, um „echte Gedanken“ in einem rohen Zustand ohne Worte zu kommunizieren.

Neuralink hat von der FDA grünes Licht erhalten, seine Gehirnimplantate an Menschen zu testen. Und es hat gerade 280 Millionen Dollar an Investitionen eingesammelt. Das münzgroße Implantat wird per Roboterchirurgie ins Gehirn eingesetzt. Es wurde unter anderem an Affen getestet, die lernten, das Videospiel Pong ohne Joystick oder Tastatur zu spielen.