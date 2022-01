Das Weltwirtschaftsforum ist mächtiger als die Europäische Union

Der niederländische Parlamentsabgeordnete Pepijn van Houwelingen warnte im dritten Ongehoord Nieuwscafé auf NPO Radio 1 vor der zunehmenden Macht des Weltwirtschaftsforums. Wer ist mächtiger: das WEF oder die Europäische Union? „Ich tendiere zum WEF“, sagte Van Houwelingen.

„Die WEF-Papiere zeigen vor allem, dass unser Staat, unser Staatsapparat, völlig mit dieser ausländischen Organisation verwoben ist“, sagte Van Houwelingen. Als Beispiel nannte er die „Known Traveller Digital Identity“, eine Initiative, an der die Niederlande beteiligt sind und die das Reisen mithilfe biometrischer Daten erleichtern soll.

Bedeutende Folgen

„Es wird ein ganzes Informationssystem aufgebaut, das wahrscheinlich große Auswirkungen auf unsere Privatsphäre haben wird, wie bei dem jetzt eingeführten QR-Code und den in ganz Europa verstreuten Covid-Pässen. Es handelt sich also letztlich um ein Kontrollsystem. Das ist es, was hier ausgerollt wird“, sagte der Abgeordnete.

Die WEF-Papiere zeigen auch, dass niederländische Politiker die Angelegenheiten des Weltwirtschaftsforums koordinieren. „Minister Kaag ist in vielerlei Hinsicht de facto ein WEF-Projektleiter“, erklärte Van Houwelingen. „Unter anderem sitzen sie in einer globalen Aktionsgruppe. Kaag leitet eine lokale Gruppe im Nahen Osten und in Afrika. Sie ist die Vorsitzende.“

Nun stellt sich die Frage: Was sind die Ziele dieser Gruppe? „Das sind Folgefragen“, sagte er. „Wir stellen bereits fest, dass dieser Minister intensiv in alle möglichen WEF-Projekte involviert ist.“

Nicht nur Bill Gates wurde von der EU als Führer gegen die Pandemie ausgerufen, auch das WEF ist offensichtlich beratend für die EU tätig. Die EU wird von Technokraten beraten und auch geführt.

WEF: „European Chips Act“

WEF: „European Chips Act“ und der Bedarf eines physischen Gehirns zur Digitalisierung in naher Zukunft. Klaus Schwab, (World Economic Forum) diskutiert mit Ursula von der Leyen (Präs. EU Kommission) den teuflischen Plan der Erschaffung eines physischen Gehirns zur Digitalisierung, im Zuge des European Chips Acts und dessen Etablierung in Europa, für die nahe Zukunft.