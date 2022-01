Dr. W. Malone: Verhaltenskontrolle und das Ende des amerikanischen Traums

Erinnern Sie sich an die Pandemie-Kriegsspiele von Johns Hopkins, die über Jahrzehnte hinweg durchgeführt wurden? Sie endeten in der Regel mit der Notwendigkeit, die Bevölkerung zu kontrollieren, wobei Techniken zur Verhaltensänderung eingesetzt wurden, um die Bevölkerung zur Kooperation zu zwingen.

Zurzeit kann man im Johns Hopkins Center for Health Security sehen, dass zu den aktuellen Projekten eine Analyse der „Anti-Missinformations-Aktionen“ gehört, die sie „Environment of Misinformation“ nennen.

Weltpolitiker, Regierungen, große Medien, Pharmakonzerne und Tech-Giganten sind damit beschäftigt, die nächste Pandemie zu planen. Vielleicht ist es also an der Zeit, dass diejenigen von uns, die glauben, dass es eine bessere Art zu leben gibt, als kontrolliert zu werden, Antworten auf all diese drakonischen Maßnahmen planen. Außerdem sollten wir damit beginnen, Gegenmaßnahmen gegen eine biologische Bedrohung zu entwickeln, die nicht auf Zensur, Propaganda, Vorschriften und Techniken zur Verhaltensänderung beruhen. Sie wissen schon, die altmodische Methode, bei der sich die Regierung darauf verlässt, dass die Menschen ihre eigenen kritischen Denkfähigkeiten einsetzen, um zu beurteilen, was für sie und ihre Familien am besten ist, nachdem sie alle verfügbaren Informationen erhalten haben.

Lassen Sie uns also an Bord gehen und darüber nachdenken, wie „wir“ während dieser Pandemie kontrolliert, beeinflusst, zensiert und belogen werden, und sich bewusst machen, dass die Regierungen bereits planen, wie sie uns bei der nächsten Pandemie besser kontrollieren können.

Definition: Psyops (aus dem US-Verteidigungsministerium)

Psyops sind der Einsatz von Propaganda und psychologischen Taktiken zur Beeinflussung von Gefühlen und Verhaltensweisen.

In den Berichten des US-Verteidigungsministeriums (DOD) von 2004 und 2010 über die Aufstandsbekämpfung wird „Psyops“ wie folgt definiert:

Die Aufgabe von psychologischen Operationen (Psyops) besteht darin, das Verhalten ausländischer Zielgruppen zu beeinflussen, um die nationalen Ziele der USA zu unterstützen. Eine Psyop-Operation erreicht dies durch die Vermittlung ausgewählter Informationen und Handlungsempfehlungen, die die Emotionen, die Motive, das objektive Denken und letztlich das Verhalten der ausländischen Zielgruppen beeinflussen. Die Verhaltensänderung ist der Kern der Psyop-Mission.

Lesen Sie den letzten Satz noch einmal. „Verhaltensänderung ist die Wurzel der Psyop-Mission.“ Kommt Ihnen das bekannt vor?

Das Herzstück einer Psyops-Operation sind Verhaltenswerkzeuge oder Techniken der Gedankenkontrolle wie Hypnose, Massenbildung, Zensur, Sicherheitstheater, Einsatz von Angst zur Erzeugung von Angst und Propaganda.

Wie setzt unser Militär Psyops ein?

ABSICHTLICH TÄUSCHEN Bei militärischen Täuschungsmissionen wird die psychologische Kriegsführung eingesetzt, um die gegnerischen Streitkräfte in einer Kampfsituation absichtlich in die Irre zu führen.

BEEINFLUSSUNG DURCH INFORMATION Bei militärischen Informationsunterstützungseinsätzen (Military Information Support Operations, MISO) geht es um die Weitergabe spezifischer Informationen an ausländische Zielgruppen, um die Emotionen, die Motive, das Denken und das Verhalten ausländischer Regierungen und Bürger zu beeinflussen. Dies kann Cyber-Kriegsführung und fortschrittliche Kommunikationstechniken in allen Medien umfassen.

REGIERUNGEN BERATEN Interorganisatorische und regierungsunterstützende Missionen formen und beeinflussen ausländische Entscheidungsprozesse und Verhaltensweisen zur Unterstützung der Ziele der Vereinigten Staaten.

BEREITSTELLUNG VON KOMMUNIKATIONSMITTELN FÜR RETTUNGSEINSÄTZE CAIS-Einsätze (Civil Authorities Information Support) helfen der Zivilbevölkerung in Katastrophenfällen, indem sie wichtige Informationen zur Unterstützung der Rettungsmaßnahmen weitergeben.

Was ist die Geschichte der Psychologischen Operationen der Armee? Die PSYOPS-Einheit wurde im Ersten Weltkrieg gegründet, um die Moral der gegnerischen Truppen zu zerstören, und spielte eine entscheidende Rolle im Zweiten Weltkrieg, im Vietnamkrieg und bei den jüngsten Operationen in Afghanistan und im Irak, wo die unkonventionelle Kriegsführung der PSYOPS für die nationale Sicherheit entscheidend war.

Was ist Nudging?

Ein Nudge ist jeder Versuch, das Urteilsvermögen, die Wahl oder das Verhalten von Menschen in einer vorhersehbaren Weise zu beeinflussen, die durch kognitive Grenzen, Voreingenommenheit, Routinen und Gewohnheiten in der individuellen und sozialen Entscheidungsfindung motiviert ist, die Menschen daran hindern, rational in ihrem selbst erklärten Interesse zu handeln, und die funktioniert, indem sie diese Grenzen, Voreingenommenheit, Routinen und Gewohnheiten als integrale Bestandteile solcher Versuche nutzt.

Und jetzt – die Fliege im Klo…

Eines der besten Beispiele für „Nudging“ ist die Verwendung einer „Fliege“ in der Toilettenschüssel. Die Idee, die 1999 auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol eingeführt wurde, war einfach: Wenn man das Bild einer Fliege in das Urinal einätzt, werden die Männer fast jedes Mal darauf pinkeln – in über 80 % der Fälle. Die Kosten für die Reinigung sanken erheblich, ohne dass jemand gezwungen wurde, etwas zu tun.

*

Nachdem die Begriffe „Nudging“ und „Pysops“ nun definiert und verstanden sind, sollten Sie über diese Begriffe im Zusammenhang mit der Massenbildung und dem Narrativ nachdenken, das die großen Medien zum Joe Rogan-Podcast (Link am Ende dieses Artikels) geschaffen haben. Der folgende Artikel erklärt dies:

ENTHÜLLT: AP-Quelle, die die Massenbildungs-Psychose-Theorie „faktengeprüft“ hat, ermutigte „verhaltensorientiertes Stupsen“ von Menschen zur Covid-Compliance und zitierte Goebbels

Van Bavel (die AP-Quelle) scheint zu glauben, dass er nicht schuldig ist, Propaganda zu verbreiten oder zu glauben, Menschen zu manipulieren oder manipuliert zu werden. In einem Nature-Artikel aus dem Jahr 2020 postulierte Van Bavel, dass „Erkenntnisse aus den Sozial- und Verhaltenswissenschaften genutzt werden können, um das menschliche Verhalten mit den Empfehlungen von Epidemiologen und Experten für öffentliche Gesundheit in Einklang zu bringen“. Was ist das, wenn nicht ein Versuch, die Menschen dazu zu bringen, das zu tun, was man ihnen sagt?

Der Artikel befasst sich mit dem Einsatz von Angst als Mittel zur Kontrolle von Menschen, und zwar in der richtigen Dosierung: Eine Meta-Analyse ergab, dass das Ansprechen von Ängsten in manchen Situationen nützlich sein kann, in anderen jedoch nicht: Das Ansprechen von Ängsten führt dazu, dass Menschen ihr Verhalten ändern, wenn sie sich in der Lage fühlen, mit der Bedrohung umzugehen, führt jedoch zu Abwehrreaktionen, wenn sie sich hilflos fühlen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass starke Furchtappelle nur dann die größte Verhaltensänderung bewirken, wenn die Menschen ein Gefühl der Wirksamkeit haben, während starke Furchtappelle mit Botschaften von geringer Wirksamkeit die größten Abwehrreaktionen hervorrufen.

Das Gutachten, das den Begriff „Massenbildung“ überprüft hat, ist also tatsächlich ein Experte für den Einsatz von Verhaltenstechniken und Angst, um die Einhaltung von Vorschriften in der Bevölkerung zur Förderung der öffentlichen Gesundheit sicherzustellen. Er leugnet also, dass es Massenbildung gibt, während er in der wissenschaftlichen Literatur darüber schreibt. Orwellscher geht es nicht mehr, oder?

Politische Kriegsführung ist die Kunst, seine Freunde zu ermutigen und seine Feinde zu entmutigen. Sie setzt Ideen, Worte, Bilder und Taten ein, um Freunde, Feinde oder Neutrale zur Zusammenarbeit oder Duldung zu zwingen oder zu überzeugen. Effektive politische Kämpfer wissen, dass der beste Weg, sich in modernen ideologischen Konflikten durchzusetzen, nicht im Töten besteht, sondern in der Überredung, Kooptation und Beeinflussung. Frank Gaffney, Jr.

*

Es handelt sich um eine umfassende politische Kriegsführung, bei der die sozialen und MSM-Medien effektiv genutzt werden, um das Narrativ zu kontrollieren. Aber dies ist eine asymmetrische Kriegsführung. Sie haben die Ressourcen, die Macht, das Geld, die Mainstream-Medien, Big Pharma, Tech-Giganten und soziale Medien, die ihre Bemühungen unterstützen. Als Biden per Durchführungsverordnung beschloss, Mandate durchzusetzen, die politischer Natur sind (die Wissenschaft unterstützt die Mandate nicht, da die Impfstoffe die Ausbreitung der Krankheit nicht aufhalten und möglicherweise Mutanten hervorbringen, die dem Impfstoff entkommen), wurden die Mandate zu einem zensierten Thema. Als die Regierung beschloss, die Verwendung von Ivermectin und HCQ nicht zu unterstützen, obwohl unsere Gesetze eine solche Verwendung erlauben, wurden auch diese Themen zensiert und tabuisiert. Im Internet und im Fernsehen wurden Meldungen verbreitet, wonach Ivermectin gefährlich und Pferdepastete sei. Dies sind Beispiele für Zensur und Propaganda.

Inzwischen gibt es eine kleine, aber wachsende Guerilla-Armee von Befürwortern der Freiheit. Vor allem auf der konservativen Seite. Seltsamerweise ging der Widerstand von den Konservativen aus, und jetzt übernehmen viele aus der jüngeren Generation den Mantel. Es gibt Anzeichen dafür, dass es hip geworden ist, konservativ zu sein. Werden die Demokraten wegen ihrer drakonischen Reaktionen auf COVID-19 im Bereich der öffentlichen Gesundheit die nächste Generation verlieren?

Wenn der Widerstand jedoch zu laut spricht oder der Macht zu oft die Wahrheit sagt, wird er durch Verwarnungen und De-Plattforming ausgeschaltet. Sie verlieren ihr Recht auf freie Meinungsäußerung. Einige konservative Politiker dürfen Plattformen wie youtube oder twitter nicht mehr nutzen. Senator Ron Johnson, das ranghöchste Mitglied des Ständigen Unterausschusses für Ermittlungen, hat das Recht verloren, auf Youtube zu veröffentlichen. Das sollte jeden mit einem denkenden Gehirn erschrecken und schockieren. Unseren Politikern wird die freie Meinungsäußerung untersagt, weil Big Tech, das mit der demokratischen Regierung zusammenarbeitet, ihre Botschaften nicht mag. Das geht über Zensur hinaus und beeinträchtigt sowohl unser Recht auf eine freie Presse als auch unsere Wahlen. Artikel zu Themen wie dem Laborleck werden aus den Suchmaschinen entfernt und dürfen von der Trusted News Initiative nicht erneut veröffentlicht werden. Fachleute verlieren ihren Arbeitsplatz, es wird gegen sie ermittelt, und sie verlieren ihre Zulassung, weil sie sich geäußert und/oder Patienten mit COVID-19 in einem frühen Stadium der Krankheit behandelt haben. Manche bezeichnen diese Taktik als Defenestration. Immer mehr Menschen wird klar, dass unsere Freiheiten, die unser Land zu dem gemacht haben, was es ist, auf dem Spiel stehen.

Der unten verlinkte Artikel im Telegraph zeigt, dass die Regierungen über das „Nudging“ hinausgegangen sind und im Bereich der Pysops und totalitären Maßnahmen arbeiten:

Der Einsatz von Angst zur Verhaltenskontrolle in der Covid-Krise war ‚totalitär‘, geben Wissenschaftler zu: Mitglieder der Scientific Pandemic Influenza Group on Behaviour drücken ihr Bedauern über „unethische“ Methoden aus..Artikel hier

Kürzlich hat sich eine der größten Zeitungen Dänemarks für ihr journalistisches Versagen während der COVID-19-Krise entschuldigt, weil sie nur die offizielle Regierungsdarstellung ohne Hinterfragen veröffentlicht hat. Die Zeitung hielt an diesem Plan fest, als schon längst klar war, dass die Darstellung der Regierung bröckelte. Die Verbindung zwischen Regierungen und Medien zur Kontrolle der Bevölkerung ist zur Normalität geworden.

„Wir haben versagt“

Ein weiterer sehr aktueller Artikel ist zu lesen:

Professor Ehud Qimron: „Gesundheitsministerium, es ist an der Zeit, Versagen zuzugeben“ Artikel hier.

Wie geht es mit uns als Nation, als Gesellschaft und als Einzelpersonen weiter?

Für mich ist dies eine Schlacht, die mein Leben, meine Denkweise und meine Sichtweise auf meine Regierung und die führenden Politiker der Welt völlig verändert hat. Für mich gibt es keinen Weg zurück. Ich werde nicht zulassen, dass diese große Nation, diese Welt den Weg des Totalitarismus einschlägt. Das ist ein Rezept für das Ende des amerikanischen Traums.

„Inspired“ hat ein weiteres Video zu meinem Audio aus meinem kürzlichen Interview auf Kristi Leigh TV gemacht. . Das Video oben wurde von Kristin & Jean Nolan, den Gründern des Inspired Channel, produziert. Ich schulde ihnen ein großes Dankeschön!