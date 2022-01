Führender israelischer Immunologe kritisiert in einem offenen Brief die Reaktion auf die Pandemie! Was ist Ihre wahre Agenda?

Ein führender israelischer Immunologe hat sich in einer offenen Botschaft an das Gesundheitsministerium des Landes gerichtet: Es ist an der Zeit zu sagen, was eine wachsende Zahl von Experten bereits weiß – die vollständige Ausrottung des SARS-CoV-2-Erregers durch Massenimpfungen ist in Israel gescheitert. „Da jetzt eine Auffrischungsimpfung nach der anderen geplant ist, wie sollte es sonst mit einem sich ständig verändernden Erreger weitergehen“, so die Logik von Ehud Qimron, Leiter der Abteilung für Mikrobiologie der Universität Tel Aviv.

TrialSite hat den auf Hebräisch verfassten Original-Medienbeitrag übersetzt, in dem auch betont wird, dass Professor Qimron bereits im August 2020 zu Protokoll gab, dass „die Geschichte über die Hysterie urteilen wird“.

Die Wahrheit soll euch frei machen…für die Schadensbegrenzung im Notfall

Der Top-Immunologe erklärt, dass die Wahrheit zwar eine Zeit lang von der Öffentlichkeit ferngehalten werden kann, aber er deutet an, dass die Flut der realen Daten nicht aufzuhalten ist und dass letztendlich Wissen, das auf Rissen im Damm der Informationsunterdrückung beruht, erheblichen Schaden anrichten und die Gesellschaft auf den Kopf stellen kann, wenn die Führung nicht mit einer Notfallplanung vorbereitet ist.

Er sagt…wie schon TSN auch

Seit einigen Jahren hat Prof. Qimron zu Protokoll gegeben, dass ein schnell mutierendes Atemwegsvirus nicht mit einem Impfstoff ausgerottet werden kann, egal wie sexy die „mRNA“ klingt….TrialSite hat auch immer wieder berichtet, dass Coronaviren nicht einfach durch den Einsatz neuer Technologien ausgerottet werden können, geschweige denn durch irgendetwas anderes.

Warum sollte man seine Ausbildung und Erfahrung vergessen?

Der israelische Immunologe wirft dem Gesundheitsministerium des östlichen Mittelmeerlandes vor, die Wissenschaft, wie wir sie kennen, zu verhöhnen und jahrelange Beobachtungen und Erkenntnisse über den Haufen zu werfen. Was ist mit der natürlichen Immunität? Was ist mit ihren eigenen Notfallplänen für den Ernstfall?

Schlangenöl oder…

Stattdessen konzentrierte sich das israelische Gesundheitsministerium laut dieser kritischen Erwiderung auf die Förderung falscher Hoffnungen und Propaganda, auch bekannt als gutes, altmodisches Schlangenöl – „habe ich ein Tonikum für Sie“, sagten schon die Drogenhändler, während im späten 19. und frühen 20Jahrhundert.

Zerstörung des Vertrauens in die Medizin und die öffentliche Gesundheit

Der israelische Wissenschaftler beklagt, was mit dem Vertrauen der Öffentlichkeit in das öffentliche Gesundheitswesen, die Wissenschaft und die Medizin geschehen wird, wenn herauskommt, dass ein Zusammenschluss von medizinischen Einrichtungen, Industrie, Regierung und Medien sich verschworen hat, um die Wissenschaft zu unterdrücken.

Verleumdenden von Fachkollegen

Was ist mit kritischen Kollegen, die zumindest nach Alternativen suchten? Ich erinnere an die „Barrington-Erklärung“, in der über 60 000 Wissenschaftler und Mediziner nach alternativen, vernünftigeren und wissenschaftlich fundierten Gegenmaßnahmen zu den bestehenden Pandemiegründen suchten.

Agenten vom US NIH bis zum israelischen Gesundheitsminister versuchten, ihre Darstellung zu zerstören und sie „zu Fall zu bringen“.

Was ist Ihre wahre Agenda?

Wie wäre es mit einer „Gier nach Macht, Budgets und Kontrolle“.

Forschungsleiter/Investigator

Ehud Qimron, Ph.D., BSc, Clinical Microbiology and Immunology