Wie Chinas RCEP den „Asien-Pivot 2.0“ untergräbt

Von Salman Rafi Sheikh,: Er ist Forschungsanalyst für internationale Beziehungen und die Außen- und Innenpolitik Pakistans, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook.

Obwohl die Biden-Administration, die in die Fußstapfen der Trump-Administration getreten ist, seit ihrem Amtsantritt versucht, eine globale Antichina-Koalition aufzubauen, finden ihre Bemühungen in der indo-pazifischen Region weiterhin nicht genügend Unterstützung für den von den USA geführten „Krieg“ gegen China. Ein wesentlicher Grund für dieses Scheitern ist nicht nur die Tatsache, dass die USA kein wirtschaftliches Programm haben, um ihre militärische Rhetorik zu untermauern, sondern auch, dass die indo-pazifische Region mit Chinas kometenhaftem Aufstieg einen Handelspartner bekommen hat, auf den sie nicht verzichten können. Chinas zentrale Stellung in der Region – insbesondere in der Region, die die Regionale Umfassende Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) umfasst – ist für das eigene Wirtschaftswachstum der RCEP unvermeidlich – eine unbestreitbare Tatsache, die Washingtons aggressive Anti-China-Rhetorik bedeutungslos macht. Die Zahlen sprechen für sich: Chinas Handel mit den RCEP-Mitgliedern ist nach Angaben der chinesischen Zollbehörden im Jahr 2020 um 3,5 Prozent auf 10,2 Billionen Yuan gestiegen. Dieses Handelsvolumen entspricht einem Drittel des globalen Handelsvolumens Chinas.

In anderen Worten: China ist bereits viel stärker und tiefer in die RCEP-Länder integriert, als die US-Politik der Entflechtung hoffen lässt. Diese Integration ist nicht unilateral. Wie die Daten zeigen, sind die Ausfuhren aus dem übrigen Asien nach China zwischen 2016 und 2021 um 260 % gestiegen. Diese Zahl ist die größte Handelsexpansion auf einem großen Markt. Da das RCEP nun vollständig ratifiziert und seit dem ersten Tag des Jahres 2022 in Kraft ist, wird der Multilateralismus wahrscheinlich weiter zunehmen – ein Wachstum, das die Fähigkeit der USA, die Region zu ihrem Vorteil zu manipulieren, proportional verringern wird.

In Washington gibt es bereits Befürchtungen. Im November letzten Jahres schrieben Mitglieder des Finanzausschusses des US-Senats einen Brief an Biden, um darauf hinzuweisen, dass die USA gegen China verlieren. Sie argumentierten:

China ergreift schnell die Initiative in der Handelspolitik im Osten – zum Nachteil der Interessen der Vereinigten Staaten. Fünfzehn Länder, auf die 30 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts entfallen, haben ein Handelsabkommen unterzeichnet, das von China unterstützt wird: die Regionale Umfassende Wirtschaftspartnerschaft (RCEP), ein Abkommen, das den Interessen Chinas entgegenkommt, einschließlich schwacher Regeln für geistige Eigentumsrechte und keinerlei Regeln für staatliche Unternehmen. Während die Vereinigten Staaten weiterhin die Umfassende und Progressive Transpazifische Partnerschaft (CP-TPP) verunglimpfen, das Abkommen, das sie mit ausgehandelt haben, will China ihr nun beitreten.

Wenn das Abkommen „unbeantwortet“ bleibe, so der Brief weiter, befänden sich die USA in einer „strategisch ungünstigen Position“, da China in der Lage sei, „die Vereinigten Staaten von ihrer herausragenden Stellung in internationalen Angelegenheiten zu verdrängen“.

Angesichts der Tatsache, dass die USA über keinen tragfähigen Wirtschafts- und Handelsrahmen verfügen, haben sie gegenüber China keinerlei Instrumente, um zu verhindern, dass die Befürchtungen der Senatoren wahr werden. Wie in einigen US-Medienberichten hervorgehoben wurde, tut sich die Regierung Biden sogar schwer, einen Plan für ein wirtschaftliches Engagement in Asien vorzulegen.

Während die Obama-Regierung für das Thema sensibilisiert war, da sie die ehrgeizige Transpazifische Partnerschaft (TPP) aushandelte, die sogar sieben RCEP-Mitglieder umfasste, hat die Trump-Regierung mit der Aufkündigung der TPP und ihren vielseitigen „Handelskriegen“ mit vielen US-Partnerländern der Biden-Regierung nur minimale Möglichkeiten gelassen, den phänomenalen Erfolg der Trump-Regierung, den Handel mit den USA zu einem besonders giftigen Thema zu machen, zunichte zu machen. Während die meisten TPP-Mitglieder beschlossen haben, den Pakt als CPTPP ohne die USA neu zu gestalten, ist es das RCEP, das die Region vorerst überholt hat. China, das die immensen Vorteile des Pakts erkannt hat, ist sehr daran interessiert, ihn in vollem Umfang zu verwirklichen.

Seit dem Inkrafttreten des RCEP hat der Chinesische Rat für die Förderung des internationalen Handels (China Council for the Promotion of International Trade, CCPIT) 275 RCEP-Ursprungszertifikate für 135 chinesische Unternehmen aus 18 Provinzen und Gemeinden ausgestellt. Diese Zertifikate wurden ausgestellt, um die Zollzahlungen im Rahmen des RCEP-Abkommens zu senken. Insgesamt werden durch das Abkommen mehr als 90 % der Zölle im Handel zwischen den 15 Mitgliedsländern abgeschafft. Die Senkung der Zollpreise ist eine der wichtigsten Dimensionen des gesamten RCEP-Projekts.

Das Abkommen betrifft 2,3 Milliarden Menschen. Das sind mehr als 30 Prozent der gesamten Weltbevölkerung. Es wird erwartet, dass es einen Beitrag zur Weltwirtschaft in Höhe von 25,8 Billionen US-Dollar leisten wird, was etwa 30 Prozent des globalen BIP entspricht. Auf sie entfällt mehr als ein Viertel (12,7 Billionen US-Dollar) des weltweiten Handels mit Waren und Dienstleistungen. Was die ausländischen Direktinvestitionen betrifft, so entfallen 31 Prozent der weltweiten ADI-Zuflüsse auf das RCEP. Die RCEP ist also nicht einfach nur ein Handelspakt, sondern eine neue Wirtschaftsgeografie, die bilaterale Konflikte und Probleme aus dem Rahmen fallen lässt. Da sich die RCEP-Staaten erfolgreich zu einem Pakt dieser Größenordnung zusammengefunden haben, ist der potenzielle Spielraum für die USA, Probleme zu ihrem Vorteil auszunutzen, minimal.

China hat den Erfolg dieser Strategie der tiefgreifenden und weitreichenden wirtschaftlichen Interdependenz erkannt und bereits einen Antrag auf Mitgliedschaft im CPTPP gestellt. Auch wenn der Beitritt Chinas noch aussteht, ist der Trend zur wirtschaftlichen Integration ein erschreckender Beweis für das großmütige Scheitern der US-Politik der „Abkopplung“ von China. Mit dem RCEP, das bereits in Kraft getreten ist, und dem CPTPP, das sich am Horizont abzeichnet, ist Peking stärker integriert als zu dem Zeitpunkt, als die USA ihren „Handelskrieg“ begannen – ein Misserfolg, der die USA dazu veranlassen sollte, ihre gesamte Konfrontationsstrategie zu überdenken und zugunsten einer Strategie zu verwerfen, die die wettbewerbsorientierte Koexistenz betont.