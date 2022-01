Move reduzierte die tatsächliche Zahl der COVID-Todesfälle, die an Komorbiditäten starben.

Good Morning America hat die Kommentare der CDC-Direktorin Rochelle Walensky zum Prozentsatz der COVID-Todesfälle, die an Komorbiditäten sterben, redigiert, wodurch die tatsächliche Zahl reduziert wurde.

Wie wir gestern hervorgehoben haben, schien Walensky einzuräumen, dass über 75 % der COVID-Todesfälle Menschen waren, „die mindestens vier Komorbiditäten hatten“ und „sich von Anfang an unwohl fühlten“.

Inzwischen hat sich jedoch herausgestellt, dass sie sich auf eine CDC-Studie mit 1,2 Millionen geimpften Personen bezog, die ergab, dass von der geringen Zahl der Todesfälle 77,8 % vier Komorbiditäten aufwiesen.

Walensky sprach über eine winzige Anzahl von Personen, die an dieser speziellen CDC-Studie beteiligt waren, nicht über alle COVID-Todesfälle.

GMA gab keine Korrektur heraus, sondern fügte am Ende des Interviews lediglich einen Hinweis ein, dass es „aus Zeitgründen bearbeitet“ worden sei.

In Wirklichkeit ist der Prozentsatz der COVID-Todesfälle, die mit mehreren Komorbiditäten sterben, deutlich höher als 75 %.

Wie Chris Martenson PhD erläuterte, waren auf der Grundlage von CDC-Daten nur 0,9 % aller COVID-Todesfälle Menschen mit null Komorbiditäten.

