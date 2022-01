Das Büro des Sheriffs vom Orange County Florida, gab am Sonntag auf Twitter bekannt, dass der legendäre Komiker und Schauspieler Bob Saget im Alter von 65 Jahren tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden wurde.

„Heute früh wurden die Beamten zum Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes gerufen, weil sie einen nicht ansprechbaren Mann in einem Hotelzimmer vorfanden“, heißt es in dem Beitrag. „Der Mann wurde als Robert Saget identifiziert und vor Ort für verstorben erklärt. Die Ermittler fanden keine Anzeichen für ein falsches Spiel oder Drogenkonsum in diesem Fall“.

In einer Folge seines Podcasts „Bob Saget’s Here For You“ vom 13. Dezember gab Saget zu, dass er nur wenige Tage zuvor eine Covid-Auffrischungsimpfung erhalten hatte.

„Ich war neulich in der Apotheke und habe mir eine Auffrischungsimpfung geben lassen“, erklärte er. „Ich hätte sie in meinen Arm bekommen sollen, aber ich habe sie in meinen Hintern bekommen.“

„Ich will jetzt keine Predigt halten, aber ich habe meine Auffrischungsimpfung vorgestern bekommen", sagte Saget gegen Ende des verlinkten Podcasts.

„Ich will jetzt keine Predigt halten, aber ich habe meine Auffrischungsimpfung vorgestern bekommen“, sagte Saget gegen Ende des verlinkten Podcasts.

Am 28. November postete der Comedian einen Witz über die Auffrischungsimpfung auf Twitter.

Am 28. November postete der Comedian einen Witz über die Auffrischungsimpfung auf Twitter.

Während der gesamten Pandemie hat Saget in den sozialen Medien häufig für die experimentellen mRNA-Impfungen geworben.

In einem Twitter-Post vom Februar deutete der „Full House“-Star an, dass die Covid-Impfstoffe Covid bis 2023 ausrotten würden.

Im Mai sprach der Comedian mit CBS News über das Zögern bei der Impfung und die „wahren Fakten“ über den Impfstoff.

In einem Beitrag vom August, in dem er erklärte: „Ich will nicht predigen“, forderte er seine Follower auf, sich „bitte noch heute impfen zu lassen“ und behauptete, dass sie „Leben retten“.

In einem Beitrag vom August, in dem er erklärte: „Ich will nicht predigen", forderte er seine Follower auf, sich „bitte noch heute impfen zu lassen" und behauptete, dass sie „Leben retten".

Für Saget, der einmal scherzte, er lasse sich „fünf bis sechs Mal am Tag“ impfen und fühle sich immer noch gut, schien der Impfstoff ein großer Witz zu sein.

„Wir sind erschüttert, dass unser geliebter Bob verstorben ist“, teilte Sagets Familie in einer Erklärung mit.

Die Todesursache von Saget ist zwar noch nicht bekannt, aber die Auffrischungsimpfung könnte eindeutig eine Rolle gespielt haben.

Vor zwei Wochen starb ein Redakteur der New York Times an einem unerwarteten Herzinfarkt, nur einen Tag nachdem er den Moderna Covid-19-Auffrischungsimpfstoff erhalten hatte.

Während die Mainstream-Medien die Daten ignorieren und Big Tech alle abweichenden Meinungen online zum Schweigen bringt, zeigt ein Bericht der britischen Gesundheitsbehörde, dass fast 75 % der Covid-19-Todesfälle in Großbritannien zwischen dem 6. Dezember und dem 2. Januar auf geimpfte Personen zurückzuführen sind.

Die Welt muss auf die Tatsache aufmerksam gemacht werden, dass die experimentellen Covid-Impfungen Menschen auf der ganzen Welt umbringen.