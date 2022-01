CDC räumt ein, dass über 75 % der COVID-Todesfälle Menschen waren, die „mindestens vier Begleiterkrankungen hatten“

CDC-Direktorin Rochelle Walensky räumte ein, dass es sich bei über 75 % der COVID-Todesfälle um Menschen handelte, „die mindestens vier Komorbiditäten (Begleiterkrankung) hatten“ und denen es „von Anfang an schlecht ging“.

Walensky äußerte sich während eines Auftritts bei Good Morning America.

„Die überwältigende Zahl der Todesfälle, über 75 %, trat bei Menschen auf, die mindestens vier Komorbiditäten aufwiesen“, sagte Walensky. „Es handelt sich also um Menschen, denen es von Anfang an nicht gut ging.“

The CDC director just said over 75% of “covid deaths” occurred in people with at least four comorbidities. Since Biden can’t shut down covid, suddenly all this data is getting shared publicly. pic.twitter.com/NKvproy3lx