Das Weltwirtschaftsforum macht nun Überstunden, um Druck auf Regierungen auszuüben, damit diese weltweit digitale Programme einführen

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) setzt sich derzeit für die Einführung eines digitalen Identitätssystems ein. Laut Didi Rankovic von Reclaim the Net werden „Banken und Unternehmen, die Finanzdienstleistungen anbieten“, die Speerspitze in dieser Sache bilden.

In einem Blogbeitrag, den das WEF unter Bezugnahme auf den Digital Trust Index der International Data Corporation (IDC) veröffentlicht hat, wird darauf hingewiesen, dass es weltweit „Möglichkeiten in Billionenhöhe“ gibt. Das WEF ist jedoch der Ansicht, dass ein höheres Maß an „digitalem Vertrauen“ als „universeller Wert“ erforderlich ist, um das digitale ID-System des WEF Wirklichkeit werden zu lassen.

Das WEF begründet die Einführung seines digitalen Ausweises mit der „Prävalenz der Cyberkriminalität“.

Rankovic ging auf das Konzept des „digitalen Vertrauens“ ein, von dem das WEF besessen ist:

Digitales Vertrauen kommt allen zugute, weil es sicherstellt, dass Online-Interaktionen mit Menschen und nicht mit Bots stattfinden, und zwar mit identifizierten Personen. Das WEF beschreibt die Idee weiter, indem es sie mit besserer Sicherheit und Privatsphäre sowie mit Prinzipien wie Ethik, Fairness und Inklusivität verknüpft.

Das WEF meint, dass Banken und Finanzdienstleister dieses System des digitalen Vertrauens kontrollieren sollten. Die in Davos ansässige Organisation beruft sich auf eine Verbraucherumfrage, aus der hervorgeht, dass „fast die Hälfte“ der Befragten möchte, dass die Regierungen „eine sicherere digitale Welt“ unterstützen, während 68 % „Interesse“ an einer unabhängigen Stelle bekundeten, die einem digitalen ID-System vorsteht.

Merkwürdigerweise erwähnt der WEF-Artikel, dass die Verbraucher es vorziehen würden, wenn Banken und Finanzunternehmen die Institutionen wären, die dieses System des digitalen Vertrauens verwalten, obwohl keine konkreten Zahlen genannt werden.

In typischer Manier rechtfertigt das WEF dieses digitale ID-Programm mit Angstmacherei.

„Und wenn genug von uns das Vertrauen in Online-Dienste verlieren, werden große Teile der globalen Wirtschaft und damit der Gesellschaft zusammenbrechen.“

Das WEF ist die reine Verkörperung des technokratischen Globalismus. Das Endziel der Leute in diesem Netzwerk ist die Abschaffung des Nationalstaates und die Einführung einer technokratischen Ordnung, die keine nationale Identität mehr kennt und auf sinnlosem Konsum und einer allgemeinen Senkung des Lebensstandards basiert.

Es steht außer Frage, dass dies eine gesellschaftliche Vision ist, die America-First-Nationalisten entschieden ablehnen sollten.