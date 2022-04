Das Weltwirtschaftsforum wurde durch die US-Politik geschaffen

Klaus Schwab, Eigentümer und Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums (WEF), ist der gefährlichste Mann der Welt

Das ultimative Ziel des WEF ist die Abschaffung des demokratischen Prozesses und die Übergabe aller Eigentumsrechte und der Kontrolle an den tiefen Staat – und die technokratische Elite, die ihn kontrolliert

Das WEF setzt auf Angstmacherei; wenn die Bevölkerung durch Angst kontrolliert wird, begrüßt sie autoritäre „Schutzmaßnahmen“ wie verstärkte Überwachung und digitale Identitätssysteme, die unter dem Deckmantel der Sicherheit eingeführt werden, aber letztlich die persönliche Autonomie und Freiheit aufheben

Das Ziel des WEF ist es nicht nur, das Leben auf der Erde zu kontrollieren, sondern es grundlegend zu verändern, indem es sich in die Menschen hineinhackt und den freien Willen ausschaltet

Der WEF hat in Zusammenarbeit mit der Investmentfirma BlackRock die Regierung infiltriert und arbeitet mit dem Korporatismus zusammen, bei dem eine nicht gewählte Unternehmenselite der Bevölkerung von oben nach unten diktiert

Sie können Ihre Souveränität schützen, indem Sie sich auf Ihr eigenes kritisches Denken verlassen und Mut statt Gehorsam wählen

Klaus Schwab, Gründer und geschäftsführender Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums (WEF), ist die Personifizierung des Great Reset – dessen ultimatives Ziel es ist, den demokratischen Prozess abzuschaffen und alle Eigentumsrechte und die Kontrolle an den tiefen Staat zu übergeben – und an die technokratische Elite, die ihn kontrolliert.

Im Video am Ende des Artikels skizziert der Komiker JP Sears die Hauptgründe, warum dies Schwab mit Leichtigkeit zu einem der gefährlichsten Menschen der Welt macht – und wohl auch zum gefährlichsten. Eine der „neuen Normalitäten“ von The Great Reset ist, dass man nichts besitzen und glücklich sein wird. Dies ist Teil der 2030-Agenda des WEF1 , und es gibt bereits einen Plan, um dies zu verwirklichen.

Schwab ist auch Autor des Buches „COVID-19: The Great Reset“, das am 9. Juli 2020 veröffentlicht wurde. „Ich frage mich, wie er es so schnell geschrieben und veröffentlicht hat“. sagte Sears. „Es ist fast so, als hätte er es schon geschrieben, bevor er die Pandemie auslöste. Ich meine, bevor die Pandemie begann.

Akute Krise stärkt die Macht des Staates

Der WEF arbeitet mit Angstmacherei – zunächst einmal vor Krankheiten und Umweltkatastrophen. Wenn die Bevölkerung durch Angst kontrolliert wird, begrüßt sie autoritäre „Schutzmaßnahmen“ wie verstärkte Überwachung und digitale Identitätssysteme, die unter dem Deckmantel der Sicherheit eingeführt werden, die aber letztlich die persönliche Autonomie und Freiheit beseitigen.

Tatsächlich schreibt Schwab: „Eine der größten Lehren der letzten fünf Jahrhunderte in Europa und Amerika ist diese: Akute Krisen tragen dazu bei, die Macht des Staates zu stärken. Das war schon immer so, und es gibt keinen Grund, warum das bei der COVID-19-Pandemie anders sein sollte“. Denken Sie daran, dass niemand Schwab in ein Regierungsamt gewählt hat, aber er zieht trotzdem hinter den Kulissen die Fäden.

Das WEF stellt sich selbst als eine globale Organisation dar, die sich für die Verbesserung des Zustands der Welt einsetzt, aber die meisten wären verblüfft, wenn sie wüssten, wer dahinter steckt. Wie Sears es ausdrückt:

Sie werden begeistert sein zu hören, dass die Redner des Weltwirtschaftsforums bei ihrem jährlichen Treffen der Eliten in Davos so wohlwollende Menschenfreunde wie Xi Jinping, den Führer der Kommunistischen Partei Chinas, der derzeit einen Völkermord begeht, und Tony Fauci, der wohl in Verbrechen gegen die Menschlichkeit verwickelt ist, und Bill Gates, der wohl in Verbrechen gegen die Menschlichkeit verwickelt ist, und den australischen Premierminister Scott Morrison, der wohl derzeit in Verbrechen gegen die Menschlichkeit verwickelt ist, in ihre Reihen aufgenommen haben. Was für ein großartiges Aufgebot!“

Der Umstrukturierung des Lebens selbst verpflichtet

Das Ziel des WEF ist es nicht nur, das Leben auf der Erde zu kontrollieren, sondern es grundlegend zu verändern. Schwabs Top-Berater, der Transhumanist Dr. Yuval Noah Harari, gibt offen zu, dass Daten die menschlichen Eliten in die Lage versetzen könnten, mehr zu tun als „nur digitale Diktaturen aufzubauen“.

„Durch das Hacken von Organismen“, so Harari, „könnten Eliten die Macht erlangen, die Zukunft des Lebens selbst umzugestalten. Denn wenn man etwas hacken kann, kann man es in der Regel auch konstruieren. Bald, so sagt er, werden einige Unternehmen und Regierungen in der Lage sein, „systematisch alle Menschen zu hacken“. Und wenn es ihnen gelingt, das Leben zu hacken, beschreibt er dies als die „größte Revolution in der Biologie seit dem Beginn des Lebens vor 4 Milliarden Jahren“. Harari meint dazu:

4 Milliarden Jahre lang hat sich nichts Grundlegendes geändert. Die Wissenschaft ersetzt die Evolution durch natürliche Selektion durch die Evolution durch intelligentes Design. Nicht das intelligente Design eines Gottes über den Wolken, sondern unser intelligentes Design und das intelligente Design unserer Wolken – der IBM-Cloud, der Microsoft-Cloud – das sind die neuen Triebkräfte der Evolution.

Sobald das menschliche Leben gehackt ist, werden die Hacker die Kontrolle über das Leben selbst behalten – ein Prozess, der durch die Pandemie beschleunigt wurde. Schließlich sagt Harari: Es wird oft gesagt, dass man eine gute Krise niemals ungenutzt verstreichen lassen sollte.

Die Überwachung ist ein zentraler Bestandteil des Plans zur globalen totalitären Kontrolle, und Harari sagt, dass die Menschen in 100 Jahren in der Lage sein werden, zurückzublicken und die COVID-19-Pandemie als den Moment zu identifizieren, in dem ein neues Überwachungsregime die Macht übernahm – „insbesondere die Überwachung unter der Haut“.

Das WEF indoktriniert aktiv „junge Führungskräfte

Das WEF unterhält ein „Young Global Leaders“-Programm, ein fünfjähriges Indoktrinierungsprogramm für seine Grundsätze. Sein Ziel ist es, Führungspersönlichkeiten auszubilden, die sich nicht vor ihrem Volk, sondern vor ihren Chefs beim WEF verantworten müssen. Zu den Absolventen des Programms gehören Weltführer, die „verdächtig im Gleichschritt“ mit dem Great Reset des WEF sind, wie zum Beispiel:

Justin Trudeau, Premierminister von Kanada

Francis Macron, Präsident von Frankreich

Mark Zuckerberg, Mitbegründer und CEO von Facebook

Zu den Sponsoren des Young Global Leaders Program des WEF gehören die Bill & Melinda Gates Foundation und Google – „Ich frage mich, warum Google Informationen zensiert und so formt, dass sie genau dem Narrativ des Weltwirtschaftsforums entsprechen?“ fragt Sears. In der Zwischenzeit sagt das WEF einen weltweiten Cyberangriff voraus, der laut Schwab „die Stromversorgung, das Transportwesen, die Krankenhausversorgung, unsere Gesellschaft als Ganzes zum Erliegen bringen könnte“.

Das WEF führte daraufhin eine Simulation des Cyberangriffs durch, die eher wie eine ausgeklügelte Planungssitzung erscheint, ähnlich wie Event 201 – die Pandemievorbereitungssimulation des WEF für ein „neuartiges Coronavirus“, die im Oktober 2019 stattfand.

Wie werden die Menschen „nichts besitzen und glücklich sein“?

Wenn das WEF und Schwab ihren Plan für die Weltherrschaft vorantreiben wollen, müssen sie die Menschen für die Idee gewinnen, das Eigentum an eine elitäre Klasse abzugeben. Aber wie? Indem man BlackRock ins Boot holt, eine Investmentfirma, die 9 Billionen Dollar verwaltet – ein höheres BIP als jedes Land der Erde außer den USA und China, sagt Sears.

BlackRock hat mehr Macht als die meisten Regierungen der Welt und kontrolliert auch die Federal Reserve, die Megabanken der Wall Street wie Goldman Sachs und den Great Reset des WEF, so F. William Engdahl, ein Berater für strategische Risiken und Dozent, der einen Abschluss in Politik an der Princeton University hat.

Was ist also die Verbindung zum Weltwirtschaftsforum? Der Gründer und CEO von Blackrock, Larry Fink, ist Vorstandsmitglied des WEF. Sears wirft die Frage auf: „Machen das Weltwirtschaftsforum und Blackrock gemeinsame Sache mit dem Korporatismus, bei dem eine nicht gewählte Unternehmenselite der Bevölkerung von oben nach unten diktiert?

Um dies zu tun, müssten sie die Regierung infiltrieren – und das haben sie getan. Brian Deese, der US-Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, war früher der globale Leiter für nachhaltige Investitionen bei BlackRock. „Jetzt ist er Bidens wichtigster Berater für Wirtschaftspolitik“, sagt Sears. Auch der Chefwirtschaftsberater von Vizepräsidentin Kamala Harris, Michael Pyle, kam von BlackRock, wo er globaler Chefwirtschaftsstratege war.

„Das sieht nach Korporatismus aus, ist es aber wahrscheinlich nicht“, sagt Sears scherzhaft. Aber wenn es so wäre, dann wäre es für BlackRock und das Weltwirtschaftsforum eine praktikable Strategie, alles zu besitzen und für Sie nichts.

BlackRock kauft auch Einfamilienhäuser in einem alarmierenden Tempo auf und zahlt bis zu 50 % über dem Verkaufspreis, damit „durchschnittliche“ Menschen sie nicht kaufen können. Warum ist BlackRock an überhöhten Preisen für bescheidene Einfamilienhäuser interessiert? In einem Twitter-Beitrag des Nutzers Culturalhusbandry heißt es dazu:

Blackrock, Vanguard und State Street kontrollieren ein Vermögen von 20 Billionen Dollar. Blackrock allein hat einen Überschuss von 10 Milliarden pro Jahr. Das bedeutet, dass sie mit 5-20 % Anzahlung jedes Jahr Hypotheken für 130-170 000 Häuser aufnehmen können. Oder sie können 30.000 Häuser pro Jahr auf der Stelle kaufen. Nur Blackrock. … Nun stellen Sie sich vor, jedes größere Institut würde das tun, denn das tun sie. Das kann so schnell gehen, dass 30 Jahre vielleicht zu kurz sind. Sie könnten den Feudalismus in 15 Jahren erreichen.

Wenn der Durchschnittsamerikaner aus dem Wohnungsmarkt verdrängt wird und der größte Teil des verfügbaren Wohnraums Investmentgruppen und Unternehmen gehört, werden Sie ihnen gegenüber als Vermieter verpflichtet sein. Sie besitzen dann nichts mehr, nicht einmal Ihr Haus. Alle Gegenstände und Ressourcen sollen vom Kollektiv genutzt werden, während das tatsächliche Eigentum auf eine obere Schicht der sozialen Klasse beschränkt ist.

Schwab war nicht das Superhirn hinter dem WEF

Wenn Schwab die gefährlichste Person ist, die heute lebt, verdienen seine Vorgänger eine lobende Erwähnung. In einem investigativen Bericht des Journalisten Johnny Vedmore wird enthüllt, dass Schwab nicht der Drahtzieher des WEF und des Great Reset war.

Diese Ehre gebührt seinen drei Mentoren – John K. Galbraith, einem kanadisch-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler, Diplomaten und Politiker, Herman Kahn, der Konzepte zur nuklearen Abschreckung entwickelte, die zur offiziellen Militärpolitik wurden, und Henry A. Kissinger, der Schwab bei einem internationalen Seminar in Harvard rekrutierte, das von der US-CIA finanziert wurde.

„Wenn Sie die Geschichte von Klaus Schwab einigermaßen kennen, wissen Sie, dass er in den 1960er Jahren Harvard besuchte, wo er den damaligen Professor Henry A. Kissinger kennenlernte, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verband“, erklärte Vedmore.

Meine Recherchen haben ergeben, dass das Weltwirtschaftsforum keine europäische Schöpfung ist. In Wirklichkeit handelt es sich vielmehr um eine Operation, die von den politischen Granden der Kennedy-, Johnson und Nixon-Ära der amerikanischen Politik ausgeht, die alle Verbindungen zum Council on Foreign Relations und der damit verbundenen „Round Table“-Bewegung hatten, wobei die Central Intelligence Agency eine unterstützende Rolle spielte. Es waren drei äußerst mächtige und einflussreiche Männer, darunter Kissinger, die Klaus Schwab zu ihrem ultimativen Ziel einer vollständigen, auf das amerikanische Imperium ausgerichteten Weltherrschaft über die Gestaltung der Sozial- und Wirtschaftspolitik führen würden.

Darüber hinaus waren zwei dieser Männer maßgeblich an der Herstellung der allgegenwärtigen Bedrohung durch einen globalen thermonuklearen Krieg beteiligt … ihre Wege kreuzten sich in den 1960er Jahren … sie rekrutierten Klaus Schwab durch ein von der CIA finanziertes Programm, und … sie waren die wahre treibende Kraft hinter der Gründung des Weltwirtschaftsforums.

Ihr freier Wille ist unter Beschuss

Umweltverschmutzung, Krankheiten und Cyberattacken werden eingesetzt, um Angst zu erzeugen und die Bevölkerung gefügig zu halten. Ein weiterer Teil des Great Reset ist eine Neuordnung der Wirtschaft, einschließlich der Arbeitsplätze. Viele Menschen in den USA sind von Arbeitslosigkeit bedroht, wenn sie sich nicht für ein Gentherapie-Experiment in Form einer COVID-19-Spritze entscheiden.

Es ist klar, dass die COVID-19-Pandemie „ein einzigartiges Zeitfenster“ geschaffen hat, um rasch den Großen Reset einzuleiten, bei dem es darum geht, alles zu verändern, von den künftigen globalen Beziehungen und der Ausrichtung der nationalen Volkswirtschaften bis hin zu „den Prioritäten der Gesellschaften, der Art der Geschäftsmodelle und der Verwaltung eines globalen Gemeinguts“.

Ein Teil des Plans betrifft die vierte industrielle Revolution, die Schwab seit mindestens 2016 diskutiert und „durch eine Verschmelzung von Technologien gekennzeichnet ist, die die Grenzen zwischen der physischen, digitalen und biologischen Sphäre verwischt.“

In Bezug auf die Regierung wird die Revolution neue technologische Befugnisse mit sich bringen, die eine verstärkte Bevölkerungskontrolle durch „allgegenwärtige Überwachungssysteme und die Fähigkeit, die digitale Infrastruktur zu kontrollieren“ ermöglichen. Während die Menschen damit beschäftigt sind, sich über die orchestrierten Bedrohungen, die es auf sie abgesehen haben, Sorgen zu machen, arbeiten Technokraten daran, die Essenz dessen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, zu entfernen – nämlich den freien Willen.

„Der Mensch ist jetzt ein hackbares Tier“, sagte Harari. „Menschen haben diese Seele oder diesen Geist und sie haben einen freien Willen, und niemand weiß, was in mir vorgeht, also was auch immer ich wähle, ob bei der Wahl oder im Supermarkt, das ist mein freier Wille – das ist vorbei. Es ist dringend notwendig, dass wir alle Schritte unternehmen, um freie, souveräne Individuen zu bleiben, was so einfach sein kann wie:

Lassen Sie sich von Ihrem eigenen kritischen Denken und dem, was Ihr Herz und Ihre Seele für richtig halten, leiten

Wähle Mut statt Gehorsam

Wir befinden uns entweder im Großen Reset oder im Großen Erwachen“, betont Sears, „und die Wahl liegt nicht bei Klaus Schwab. Die Wahl liegt bei Ihnen.

Direkt zum Video.