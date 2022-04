Neue US-Daten zeigen, dass 20 % der 1,2 Millionen nach COVID-Impfungen gemeldeten Impfschäden auf Herzstörungen zurückzuführen sind und weiter steigende Todesfälle

childrenshealthdefense.org: Die am Freitag von den Centers for Disease Control and Prevention veröffentlichten VAERS-Daten umfassen insgesamt 1.217.333 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-Impfstoffen, darunter 26.699 Todesfälle und 217.301 schwere Verletzungen die zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 1. April 2022 gemeldet wurden.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben heute neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 1. April 2022 insgesamt 1.217.333 Berichte über unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden. VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA.

Die Daten umfassten insgesamt 26.699 Meldungen von Todesfällen – ein Anstieg um 303 gegenüber der Vorwoche – und 217.301 Meldungen von schweren Verletzungen, einschließlich Todesfällen, im gleichen Zeitraum – ein Anstieg um 2.780 gegenüber der Vorwoche.

Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 1. April 2022 insgesamt 803.613 unerwünschte Ereignisse, darunter 12.304 Todesfälle und 79.094 schwere Verletzungen, gemeldet.

Ausländische Berichte sind Berichte, die ausländische Tochtergesellschaften an US-Impfstoffhersteller senden. Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) muss ein Hersteller, der über einen ausländischen Fallbericht informiert wird, der ein schwerwiegendes Ereignis beschreibt, das nicht auf dem Etikett des Produkts aufgeführt ist, den Bericht an VAERS übermitteln.

Von den bis zum 1. April gemeldeten 12 304 Todesfällen in den USA traten 17 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 21 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 59 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 1. April 561 Millionen COVID-Impfstoffdosen verabreicht worden, davon 331 Millionen Dosen von Pfizer, 211 Millionen Dosen von Moderna und 19 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfschäden. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

Die US-VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 1. April 2022 für 5- bis 11-Jährige zeigen:

10.157 unerwünschte Ereignisse, darunter 239 als schwerwiegend eingestufte und 5 gemeldete Todesfälle.

Der jüngste Todesfall betrifft einen 7-jährigen Jungen (VAERS-Identifikationsnummer 2152560) aus Washington, der 13 Tage nach der Verabreichung seiner ersten Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer starb, als er einen Schock erlitt und einen Herzstillstand erlitt. Er konnte nicht mehr wiederbelebt werden und starb in der Notaufnahme.

17 Berichte über Myokarditis und Perikarditis (Herzentzündung).

Die CDC verwendet eine eingeschränkte Falldefinition von „Myokarditis“, die Fälle von Herzstillstand, ischämischen Schlaganfällen und Todesfällen aufgrund von Herzproblemen ausschließt, die auftreten, bevor jemand die Möglichkeit hat, die Notaufnahme aufzusuchen.

38 Berichte über Störungen der Blutgerinnung.

U.S. VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis 1. April 2022 für 12- bis 17-Jährige zeigen:

30.954 unerwünschte Ereignisse, darunter 1.778 als schwerwiegend eingestufte und 44 gemeldete Todesfälle.

Der jüngste Todesfall, der VAERS gemeldet wurde, betrifft ein 15-jähriges Mädchen (VAERS I.D. 2201554) aus South Dakota, das COVID entwickelte, obwohl es zwei Dosen des Pfizer/BioNTech-Präparats erhalten hatte. Sie erhielt ihre erste Dosis von Pfizer am 30. Juli 2021 und ihre zweite Dosis am 20. August 2021. Am 15. Januar 2022 wurde sie mit Bauchschmerzen in die Notaufnahme eingeliefert, positiv auf COVID getestet, an ein Beatmungsgerät angeschlossen und verstarb schließlich.

68 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 96 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückzuführen waren.

650 Berichte über Myokarditis und Perikarditis, wobei 638 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

165 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

Das zeigen US-VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 1. April 2022 für alle Altersgruppen zusammen:

20 % der Todesfälle waren auf Herzerkrankungen zurückzuführen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 41 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 73 Jahren.

Bis zum 1. April meldeten 5 370 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen, darunter 1 693 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 3.642 gemeldeten Fällen von Bellsche Lähmung wurden 51 % auf Impfungen von Pfizer, 40 % auf Moderna und 8 % auf J&J zurückgeführt.

878 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 42 % der Fälle auf Pfizer, 30 % auf Moderna und 28 % auf J&J zurückgeführt wurden.

2.377 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

1.666 Berichte über Myokardinfarkte.

13.738 Berichte über Störungen der Blutgerinnung in den USA. Davon wurden 6.145 Berichte Pfizer, 4.899 Berichte Moderna und 2.651 Berichte J&J zugeschrieben.

4.099 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, wobei 2.517 Fälle Pfizer, 1.391 Fälle Moderna und 180 Fälle dem Impfstoff COVID von J&J zugeschrieben wurden.

34-Jähriger stirbt zwei Wochen nach Pfizer-Impfung, CDC unterlässt Ermittlungen

Ein 34-jähriger Mann starb nur zwei Wochen nach der ersten Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer plötzlich an einer akuten Aortendissektion – einem seltenen medizinischen Notfall, bei dem die innere Schicht des großen Blutgefäßes, das von der Aorta des Herzens abzweigt, reißt. Von dieser Erkrankung sind meist Männer in den 60er und 70er Jahren betroffen.

In einem Exklusivinterview mit The Defender sagte die Mutter von Victor Castillo Simoes, Henrietta, dass das einzige Symptom ihres Sohnes die Schmerzen in der Brust waren, die er kurz vor seinem Tod hatte.

Nach seinem Tod sagte Henrietta, dass Tests genetische Faktoren ausschlossen, die das Herzleiden verursacht haben könnten, und ein angesehener Forscher, der mit der Familie zusammenarbeitete, teilte ihre Vermutung, dass der Impfstoff das Ereignis auslöste.

Am 9. September meldete Henrietta den Tod ihres Sohnes an VAERS. Die CDC sprach ihr Beileid aus, untersuchte den Tod von Simoes jedoch nicht.

Laut der VAERS-Website geht die CDC nur Meldungen nach, die als schwerwiegend eingestuft werden, indem sie „versucht, medizinische Unterlagen zu erhalten, um das Ereignis besser zu verstehen“.

Bei vielen von The Defender gemeldeten Impfschäden – so auch bei Simoes – liegen keine Krankenakten von Personen vor, die nach der Verabreichung eines COVID-Impfstoffs plötzlich gestorben sind und es nicht zur Behandlung in ein Krankenhaus geschafft haben.

Laut der VAERS-Website bedeutet dies, dass die CDC diesen gemeldeten Todesfällen nicht nachgeht.

FDA-Impfstoffberater diskutieren über nachlassende Wirksamkeit von Impfstoffen und ignorieren Impfgeschädigte

Das Beratungsgremium der FDA für Impfstoffe kam am Mittwoch zusammen, um die zweite Auffrischungsdosis der COVID-Impfstoffe für die amerikanische Bevölkerung zu diskutieren.

Nach neuneinhalb Stunden gelang es dem Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (VRBPAC) nicht, einen Konsens zu erzielen, obwohl sowohl die CDC als auch die FDA in der vergangenen Woche stillschweigend eine zusätzliche Auffrischungsimpfung für Personen über 50 Jahre und immungeschwächte Personen genehmigt hatten.

Während der Sitzung kamen die Ausschussmitglieder zu dem Schluss, dass eine zweite Auffrischungsdosis wirksam sein könnte – sie waren sich jedoch nicht sicher, wie lange. Das Gremium wusste nicht, wie die Wirksamkeit zu definieren ist und wann eine neue Impfstoffformulierung erforderlich ist, um neue Varianten zu berücksichtigen.

Es stellte sich auch heraus, dass eine zweite Dosis auf der Grundlage von Daten aus Israel genehmigt wurde, die nicht von Fachleuten überprüft worden waren. Die israelische Regierung bot die zweite Auffrischungsimpfung Israelis über 60 (nicht 50) Jahren mindestens vier Monate nach der dritten Dosis an und beobachtete die Teilnehmer nur acht Wochen lang.

Die Ergebnisse zeigten, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs schon früh nach der zweiten Auffrischungsimpfung nachzulassen begann (vier Wochen in Bezug auf Infektionen und sieben Wochen in Bezug auf schwere Erkrankungen).

Der Begriff „schwere Erkrankung“ wurde in der Studie anders definiert als in der Stellungnahme des Ausschusses, der schwere Erkrankungen stets als solche definiert hatte, die einen Krankenhausaufenthalt erforderlich machten.

Dr. Peter Marks, Direktor der FDA-Abteilung für Impfstoffe, Center for Biologics Evaluation and Research, räumte während der Sitzung ein, dass die letzte Woche genehmigte vierte Impfstoffdosis eine „Übergangsmaßnahme“ sei – mit anderen Worten, eine vorübergehende Maßnahme, die umgesetzt werden soll, bis in Zukunft eine angemessene Lösung gefunden wird.

Pfizer stellte heimlich mehr als 600 Mitarbeiter zur Bearbeitung von Meldungen über Impfstoffunfälle ein

Neu veröffentlichte Dokumente, die über einen Freedom of Information Act Request zugänglich gemacht wurden, zeigen, dass Pfizer in den drei Monaten nach der Notfallzulassung seines Impfstoffs COVID-19 etwa 600 zusätzliche Vollzeitmitarbeiter zur Bearbeitung von Meldungen über unerwünschte Ereignisse eingestellt hat.

Das Unternehmen gab an, bis Ende Juni 2021 insgesamt 1.800 zusätzliche Mitarbeiter einstellen zu wollen, wie aus den Dokumenten hervorgeht.

Die am 1. April von der FDA veröffentlichten 10.000 Seiten umfassenden Dokumente zeigen, dass bis zum 28. Februar 2021 insgesamt 42.086 Fallberichte (25.379 medizinisch bestätigte und 16.707 nicht medizinisch bestätigte) mit 158.893 unerwünschten Ereignissen aus 63 Ländern eingegangen sind.

Die meisten gemeldeten unerwünschten Ereignisse entfielen auf „Systemorganklassen“ mit Reaktogenitätsereignissen einschließlich allgemeiner Erkrankungen und Erkrankungen am Verabreichungsort (51.335), Erkrankungen des Nervensystems (25.957), Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (17.283) sowie Magen-Darm-Erkrankungen (14.096).

Trotz dieser Ergebnisse teilte Pfizer der FDA mit, dass der Impfstoff bei gesunden Erwachsenen im Alter von 18 bis 55 Jahren sicher und gut verträglich sei und keine unerwarteten Sicherheitsergebnisse auftraten.

Pfizer wusste, dass die natürliche Immunität genauso wirksam ist wie der COVID-Impfstoff

Wie The Defender am 6. April berichtete, bestätigen die am 1. April veröffentlichten Pfizer-Dokumente auch, dass Pfizer wusste, dass die natürliche Immunität bei der Vorbeugung schwerer Erkrankungen genauso wirksam ist wie der COVID-Impfstoff des Unternehmens.

In einer Diskussion mit den „Rising“-Moderatoren Robby Soave und Ryan Grim nannte Kim Iversen die „erste Bombe“ in den Dokumenten: die Tatsache, dass „natürliche Immunität funktioniert, und Pfizer weiß das“.

Iversen sagte, die Daten der klinischen Studie zeigten, dass die Ergebnisse bei Personen mit einer früheren COVID-Infektion nicht anders ausfielen als bei den Geimpften.

In der begrenzten Studie trat bei keinem der Geimpften oder der zuvor Infizierten eine schwere Erkrankung auf, wie sie von der CDC oder der FDA definiert wird.

Die Daten zeigten auch, dass die Infektionsraten unter den Geimpften und den Personen mit natürlicher Immunität statistisch identisch“ waren.