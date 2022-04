Mehr als 769 Athleten sind im vergangenen Jahr bei Wettkämpfen zusammengebrochen – „Das Durchschnittsalter der Spieler mit Herzstillstand liegt bei 23 Jahren“ (Video)

Seit mehr als einem Jahr fallen Athleten auf der ganzen Welt bei Wettkämpfen um wie die Fliegen. Wenn sie nicht gerade ohnmächtig sind, sieht man sie, wie sie sich vor Schmerzen an die Brust fassen, weil sie wegen plötzlicher Herzprobleme in der Hitze des Wettkampfs nicht mehr atmen können.

Diese Welle von Herzproblemen ist, gelinde gesagt, beispiellos. Niemals zuvor haben wir gesehen, dass junge, gesunde Weltklasse-Athleten massenhaft mit Herzproblemen zu kämpfen haben. Das hat es noch nie gegeben, niemals. Darüber hinaus könnte der Zeitpunkt dieses um sich greifenden Phänomens nicht besser gewählt sein, denn es fällt genau mit der Einführung der experimentellen Covid-19-Impfstoffe zusammen.

Im Dezember brachen Berichten zufolge fast 300 Sportler zusammen oder erlitten Herzstillstände, nachdem sie die COVID-Impfstoffe eingenommen hatten.

Aber es kommt noch schlimmer. Dank eines neuen brisanten Berichts von OAN geht die Zahl der betroffenen Sportler in die Hunderte.

Insgesamt wurden 769 Männer und Frauen ermittelt, die im vergangenen Jahr (zwischen März 2021 und März 2022) während eines Wettkampfs mit Herzproblemen zusammengebrochen sind.

Besonders schockierend ist, dass das Durchschnittsalter derjenigen, die einen vollständigen Herzstillstand erlitten, das nur bei 23 Jahre lag.

In Anbetracht des Zeitpunkts, zu dem dieses noch nie dagewesene Problem bei gesunden Sportlern auftrat, und der allgemeinen Forderung nach Covid-Impfungen deuten alle Anzeichen auf einen Schuldigen hin: den experimentellen Impfstoff.

Nach der Schilderung von zwei kürzlich bekannt gewordenen Fällen, bei denen zwei Tennisspieler gezwungen waren, sich von den Miami Open im letzten Monat zurückzuziehen, hat Pearson Sharp von OAN ihre schockierende Untersuchung zusammengefasst und einige dringende Fragen gestellt, die beantwortet werden sollten, wenn Sie sich immer noch fragen, was die Ursache für diese Herzprobleme bei jungen Menschen ist:

Und das sind nur die, von denen wir wissen. Wie viele sind nicht gemeldet worden? Fast 800 Sportler – junge, fitte Menschen in der Blüte ihres Lebens, die auf dem Spielfeld zusammenbrechen. In der Tat sterben in der EU 500 % mehr Fußballer an Herzinfarkten als noch vor einem Jahr.