Das Zeitalter der gefährlichen Scharlatane

Nachdem die westliche Menschheit ihren moralischen und spirituellen Kompass verloren hat, wird es schwer sein, den Ruin zu vermeiden, wenn sie weiterhin den gefährlichen Scharlatanen folgt.

Elon Musk, das prominente Enfant terrible der Globalisten, sorgt immer wieder für Erstaunen. Auf dem jüngsten G20-Wirtschaftsforum in Indonesien erklärte er ohne ersichtlichen Anlass, dass „wir vielleicht außerirdische Zivilisationen finden oder Zivilisationen entdecken werden, die schon vor Millionen von Jahren existierten“. Musk saß im Dunkeln, trug ein traditionelles indonesisches Batikhemd und war von Kerzen umgeben, als er eine „Vision“ für die Zukunft vorstellte, die neben Außerirdischen auch tiefe Tunnel und Raketentourismus beinhaltete.

Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, dass jemand der Anwesenden Musk die offensichtliche Frage gestellt hätte: Was qualifiziert ihn, über diese Themen zu spekulieren? Es gibt nur wenige Informationen über Musks Ausbildung und Leistungen, wenn man von der weithin bekannten Tatsache seiner plötzlichen, unerklärlichen und spektakulären Bereicherung absieht, die mit ähnlichen „Erfolgsgeschichten“ vergleichbar ist, bei denen es um das Auftauchen von Magnaten „aus dem Nichts“ im Russland der 1990er-Jahre geht.

Die spärlichen biografischen Daten über Musk enthalten Leckerbissen eines angehenden Genies, wie die Entwicklung eines Videospiels im zarten Alter von 12 Jahren. Was die tatsächliche Ausbildung betrifft, so heißt es, dass Musk 1997 einen Bachelor-Abschluss in Physik und Wirtschaft“ von der University of Pennsylvania erhielt. Anschließend schrieb sich der vielseitige Gelehrte Musk in Stanford für ein Physikstudium ein, das er jedoch nach nur zwei Tagen abbrach, weil „er das Gefühl hatte, dass das Internet ein viel größeres Potenzial hatte, die Gesellschaft zu verändern, als eine Arbeit in Physik“.

Natürlich ist Elon Musk nicht der einzige prominente Zeitgenosse, der Ruhm und Geld strategisch einsetzt, um „die Gesellschaft zu verändern“. Der berühmt-berüchtigte Bill Gates ist ein weiteres bekanntes Beispiel. Auf der Ebene der Kompetenz sind die Ähnlichkeiten zwischen diesen beiden frappierend. Wie Musk verfügt auch Gates über keinerlei nennenswerte Ausbildung oder Fachkenntnisse in einem Bereich. Er ist einfach das, was man in Amerika früher verächtlich (aber in Gates‘ Fall sehr treffend) einen Highschool-Abbrecher nannte. Wie Musk bastelte auch Gates schon in jungen Jahren an der Computertechnologie herum, aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass er eine spezielle Ausbildung oder Kenntnisse in etwas angestrebt oder erworben hätte, sei es in Medizin, Eugenik, Pharmakologie oder einem der anderen Bereiche, die er mit den immensen Geldmengen, die sich unter seiner Kontrolle konzentrierten, entscheidend beeinflusst hätte. Abgesehen davon, dass er seine Geschäftspartner zum persönlichen Vorteil betrog, ist nicht bekannt, dass Gates im Laufe seines aktiven Lebens in etwas besonders erfolgreich gewesen wäre.

In der Gesellschaft des Spektakels, in die sich der kollektive Westen verwandelt hat, haben die Kim Kardashians und Angelina Jolies die Oberhand. Die faszinierten BS-Konsumenten sind zu desorientiert, um nach Referenzen zu fragen, sei es von Hollywood-Starlets oder von wohlhabenden „philanthropischen“ Tycoons, die versuchen, ihre innere Leere zu füllen, indem sie sich dem gefährlichen Streben nach Social Engineering zuwenden. Das Konzept der Autorität in seinem breiten Spektrum, das von der Politik bis zur Wissenschaft reicht, ist in der westlichen neoliberalen Gesellschaft völlig zusammengebrochen. Billiger Ruhm und reichlich Geld sind in dieser Gesellschaft eine ausreichende Qualifikation, um sich zu jedem Thema zu äußern.

Während ein geldgieriger Niemand wie Bill Gates Institutionen korrumpiert, um seinen ungelehrten Quatsch zu unterstützen, wird ein angesehener und renommierter Mediziner wie Dr. Peter A. McCullough gejagt und seine Approbation entzogen, weil er sich weigert, gegen die Berufsethik zu verstoßen und sein Knie vor einer enorm wohlhabenden Schmeichelbank zu beugen.

Die traurige Realität der westlichen Gesellschaften besteht darin, dass in einer politischen Frage nach der anderen Scharlatane, selbst ernannte Scheinautoritäten, oder auf Russisch самозванцы, Betrüger und Hochstapler vom Schlage eines Musk und Gates, deren Worte von einer ahnungslosen und verwirrten Öffentlichkeit begierig aufgesogen werden, den Ton angeben und das Bild prägen. Diese Scharlatane beeinflussen die Gemüter und prägen das Geschehen in allen wichtigen Lebensbereichen, nicht nur in der Unterhaltung, die ihnen als wirksames Sprungbrett für die Verderbnis von Gewohnheiten und Moral dient, sondern auch in der Politik, im gekauften oder bezahlten Journalismus und in der Wissenschaft, in der dekadenten Kunst, in der gefälschten Wissenschaft und so weiter.

Die wichtige Frage nach dem Ausmaß der tatsächlichen Macht und des Einflusses der Betrüger kann für den Moment beiseitegelassen werden. Der Soziologe Andrej Fursow hat einmal gesagt, dass, wenn man den Namen eines Menschen kennt, er höchstwahrscheinlich nur ein Agent ist, eine Fassade für versteckte Direktoren, und nicht ein echter Auftraggeber. Aber ob als Instrument oder weniger wahrscheinlich als echter Akteur, der Schaden, den diese sagenhaft reichen Betrüger, Männer mit fragwürdiger Integrität und düsteren Biografien, angerichtet haben, ist enorm.

Es genügt, George Soros zu erwähnen, den Prototyp unseres Themas, den zynischen Verräter seines eigenen Volkes und eifrigen Kollaborateur seiner Peiniger, den skrupellosen Finanzmarktmanipulator, der 1997 in Südostasien mit der psychopathischen Begründung, er wolle Geld verdienen und nicht das materielle Wohlergehen seiner Opfer sichern, massive Verwüstungen anrichtete. Soros‘ Stiftung mit dem irreführenden Namen Open Society Foundation war in den weltweit meisten Ländern der Dreh- und Angelpunkt der Subversion und wurde in vielen von ihnen verboten und ausgewiesen.

Die üblen Praktiken des perversen Social Engineering, die Soros vorlebt, wurden von Gates und Musk eifrig verfolgt. Wie Soros in den Bereichen, die für ihn von besonderem Interesse sind, und auch nachdem er sich den hochtrabenden Titel „Philanthrop“ zugelegt hat, hat Gates Hunderte von Millionen Dollar in eine Vielzahl von menschenfeindlichen Projekten gepumpt. Man denke nur an die künstliche Verdunkelung der Sonne, an Sterilisierungskampagnen in Afrika, getarnt als Verteilung kostenloser Impfstoffe, an illegale medizinische Versuche an ahnungslosen Bauern in Indien und an die energische Förderung eines allgemeinen Plans zur Reduzierung der Weltbevölkerung, der darauf abzielt, den größten Teil der derzeitigen Bewohner der Erde physisch zu eliminieren. Sicherlich ein sehr ehrgeiziger Schulabbrecher, aber ein echter Philanthrop!

Als ein bedeutender Staatsmann in jüngster Vergangenheit behauptete, die westlichen Eliten seien „satanisch“ inspiriert, scheint er nicht weit daneben gelegen zu haben.

Wie seine Mitbrüder Soros und Gates nutzt auch Elon Musk die riesigen Mengen an Fiat-Geld, die ihm zur Verfügung gestellt werden, um sich aggressiv in alle erdenklichen Bereiche einzumischen, von der Organisation von Putschen in Südamerika zur Plünderung der dortigen Bodenschätze bis hin zur Einmischung in den Ukraine-Konflikt mit der von ihm kontrollierten Satellitentechnologie und – wie wir oben gesehen haben – der Verdrehung der Gedanken seines besessenen Publikums mit dem Geschwätz über Außerirdische.

Wahrscheinlich war ihm nicht bewusst, dass Musk in seiner G20-Rede einen grundlegenden Punkt der orthodoxen Eschatologie berührte, nämlich die Lehre, dass am Ende der Zeit die Ankunft des falschen Messias und die gefälschte Erlösung, die er bringt, von Dämonen in Gestalt von Außerirdischen verkündet wird. In diesem Zusammenhang hat der heilige Gabriel Orgebadze aus Georgien die folgende Warnung ausgesprochen, die Musk und alle, die ihn ernst nehmen, sorgfältig bedenken sollten, bevor sie andere in ihr Netz der Täuschung verwickeln:

„In der Zeit des Antichristen wird die stärkste Versuchung die Erwartung der Rettung aus dem Kosmos sein, von Humanoiden, Außerirdischen, die in Wirklichkeit Dämonen sind. Man sollte nur selten in den Himmel schauen, denn die Zeichen könnten trügerisch sein und man könnte dadurch ruiniert werden.

Nachdem sie ihren moralischen, intellektuellen und spirituellen Kompass verloren hat, wird die verwirrte westliche Menschheit kaum noch in der Lage sein, den Ruin zu vermeiden, wenn sie weiterhin den gefährlichen Scharlatanen folgt, die in der öffentlichen Arena ihrer moribunden Welt Plätze in der ersten Reihe eingenommen haben.