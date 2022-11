„Dass mRNA-„Impfstoffe“ Zellen dazu bringen, Spike-Proteine zu produzieren, ist ein Märchen“ Stefano Scoglio, Top-Experte für Mikrobiologie und Italiens renommiertester und bekanntester Kritiker der Corona-Politik, im Interview mit Torsten Engelbrecht.

Torsten Engelbrecht: Alle scheinen sich einig zu sein, dass die mRNA-Injektionen funktionieren, indem sie unseren Zellen beibringen, Spike-Proteine herzustellen. Der einzige Streitpunkt ist, ob diese produzierten Spike-Proteine harmlos oder schädlich sind. Aber Ihrer Meinung nach sind es nicht die Spike-Proteine, die diese Gesundheitsschäden verursachen. Sie sagen sogar, dass die Idee, dass Spike-Proteine produziert werden, eine Art Chimäre ist. Welche Beweise gibt es, die Ihre These stützen?

Stefano Scoglio: Das ergibt sich wissenschaftlich schon aus der Tatsache, dass es unmöglich ist, dass mRNA in die Zelle eindringt und etwas produziert. Jeder, der über Spike-Proteine spricht und die von den Pharmakonzernen verbreitete Geschichte übernimmt, nimmt das einfach als gegeben hin. Aber niemand liest die verdammte wissenschaftliche Literatur.

In meinem Buch „Apandemia: Dalla Falsa Scienza alla più Grande Truffa della Storia“ („Keine Pandemie: Von falscher Wissenschaft zum größten Betrug der Geschichte“, Cover siehe unten) gebe ich die gesamte wissenschaftliche Literatur bis 2021 wieder. Das ist der Zeitpunkt, an dem die Corona-„Impfstoffe“ auf den Markt kommen.

TE: Warum ist es dann unmöglich, dass mRNA in die Zelle eindringt und sie veranlasst, Spike-Proteine zu produzieren?

SS: Als erstes stellen die Forscher fest, dass die lebende Zelle eine „gewaltige Barriere“ darstellt, die nur sehr schwer oder gar nicht zu durchdringen ist. Und dann zählen sie 5 Faktoren auf, die verhindern, dass die mRNA in die Zelle eindringt und zu den Ribosomen gelangt, wo das Spike-Protein hergestellt werden soll:

Erstens: Sobald das genetische Material injiziert wird, wird es von spezifischen Enzymen, den so genannten extrazellulären Ribonukleasen, angegriffen, die jegliches fremde genetische Material abbauen. Die Pharmaunternehmen behaupten, dass die Lipid-Nanopartikel die mRNA vor dem enzymatischen Angriff schützen sollen: Doch niemand weiß, wie viel Schutz geboten wird. Da der Pfizer-„Impfstoff“ 30 Mikrogramm mRNA injiziert, nehmen wir an, dass etwa die Hälfte, 15 Mikrogramm, überlebt.

Zweitens: Zu diesem Zeitpunkt muss das mRNA/Lipid-Gemisch in die Zelle gelangen, und zwar vermutlich durch Endozytose, d.h. die Zelle bildet einen äußeren Beutel, der das Material aufnimmt. Die Forscher stellen jedoch fest, dass die Zelle anstelle der Endozytose häufig Exozytose betreibt, d. h. der Beutel wird verwendet, um das Fremdmaterial draußen zu halten: Nehmen wir an, dass die Hälfte hineingeht, so dass wir jetzt 7,5 Mikrogramm in der Zelle haben.

Drittens: An diesem Punkt tritt das Endosomen-/Lysosomen-System ein: Alle Wissenschaftler auf diesem Gebiet wissen, dass dieses enzymatische endozelluläre System mindestens 98 Prozent des Fremdmaterials, das in die Zellen gelangt, angreift, abbaut und eliminiert. Wir sind jetzt bei 0,15 Mikrogramm, also 150 Nanogramm, eine verschwindend geringe Menge.

Viertens: Wenn dies das Ende wäre, könnte man zumindest behaupten, dass eine sehr geringe Dosis in die Ribosomen gelangt. Aber leider befinden sich die Ribonuklease-Enzyme auch innerhalb der Zelle, sie werden endozelluläre Ribonukleasen genannt, und sie würden die winzige Menge an mRNA sehr schnell entsorgen.

Schließlich erwähnen die Forscher noch ein fünftes Element, das wichtigste, das alle bisher beschriebenen Prozesse völlig nutzlos und überflüssig macht. Und das erklärt auch, warum dieses Material so giftig ist, ohne dass ein Spike-Protein eingeführt werden muss. Sie weisen darauf hin, dass diese „Impfstoffe“ so hoch immunogen sind. In der Tat verwenden sie dieses Wort immunogen.

Immunogen bedeutet, dass es in der Lage ist, das Immunsystem so stark zu reizen, dass es sehr heftig reagiert. Immunogen bedeutet also hochgiftig. Sie bezeichnen die mRNA und die synthetischen Lipide sogar als „Selbstadjuvantien“.

Bei anderen Impfstoffen, z. B. für Kinder, muss man z. B. Aluminium zuführen, damit das Immunsystem anspricht. Aber hier braucht man nichts hinzuzufügen, denn dieses Material ist genauso giftig wie Aluminium oder noch giftiger. Es ist so hochgiftig, dass es, sobald man es injiziert, vom Immunsystem angegriffen wird und dann in Millionen von Nanopartikeln im Körper explodiert.

Dies wurde im Nachhinein auch bewiesen. Denn die einzige Studie, die die Biodistribution des Pfizer Corona-„Impfstoffs“ bewertet hat, ist eine japanische Studie, die von der Regierung in Zusammenarbeit mit Pfizer durchgeführt wurde.

Pfizer hat versucht, diese Studie geheim zu halten, aber sie wurde durch einen Antrag auf Informationsfreiheit (Freedom of Information Act, kurz FOIA) freigegeben.

In dieser Studie wurde festgestellt, dass bei den Mäusen, denen das Material injiziert wurde, vor allem die Lipide unverändert gefunden wurden. Das heißt, wenn sie in die Zellen eingedrungen wären, wären sie verstoffwechselt worden und man hätte sie nicht in der gleichen Weise gefunden, wie man sie injiziert hat. Das heißt, sie sind in keine Zelle eingedrungen, sondern haben sich in allen Organen des Körpers verteilt, insbesondere in der Leber, der Milz, den weiblichen Eierstöcken und den Nieren.

TE: Aber selbst Robert Malone zum Beispiel, der als Erfinder der mRNA-Technologie oder der Geninjektionen gilt, sieht die Gefahr in den Spike-Proteinen.

Oder nehmen wir den US-amerikanischen Kardiologen Peter McCullough – wie Malone ein weithin bekannter Kritiker der Covid-Politik und der Geninjektionen -, der vor kurzem zusammen mit anderen Forschern eine Studie veröffentlicht hat, in der er zu dem Schluss kommt, dass nicht nur das SARS-CoV-2-Spike-Protein ein Neurotoxin ist, sondern dass auch die mRNA-„Impfstoffe“ in der Lage sind, das Protein ins Gehirn zu bringen, was das Risiko neurodegenerativer Erkrankungen erhöht. Wie kann es also sein, dass selbst diese bekanntermaßen kritischen Wissenschaftler „Bullshit“ reden?

SS: Ich würde sagen, dass 99 Prozent der Wissenschaftler heute Blödsinn reden, weil sie eine Methodik anwenden, die schon seit langem existiert. Nur stellt sie niemand in Frage.

Robert Malone mag in den 1980er Jahren, also vor 40 Jahren, der Erfinder gewesen sein, aber er hat seit Jahrzehnten nicht mehr an mRNA gearbeitet. Man findet keinen Artikel von ihm aus den letzten 10, 15 oder 20 Jahren. Er ist also nicht wirklich eine Autorität, wenn es darum geht, was in diesem Bereich passiert ist. Aber abgesehen davon geht es darum, wie man das Spike-Protein im Körper findet.

Die Isolierung eines Proteins aus dem Blut ist eine einfache Aufgabe. Die Methodik ist seit den 1980er Jahren bekannt. Es gibt Technologien und Maschinen, die man kaufen kann, um Proteine aus dem Körper zu isolieren. Wir haben also Hunderte von Millionen Menschen mit den Corona-„Impfstoffen“ geimpft.

Wie viel Spike-Protein sollte es also auf der Welt geben? Tonnen von Spike-Proteinen, die man tatsächlich aus dem Blut entnehmen und isolieren könnte. Haben sie das jemals getan? Nein!

Wenn sie sagen, dass es Spike-Proteine gibt, dann können sie das nur mit Hilfe von Antikörpertests tun. Und die Art und Weise, wie der Antikörpertest angewandt wird, ist ein Betrug. Ich kann auch erklären, warum es ein Betrug ist.

Sie nehmen das Blut und das Serum eines Patienten, der, sagen wir, geimpft worden ist. Dann testen sie es mit diesem ELISA-Antikörpertest und bringen es in diesem Fall mit einem Spike-Protein in Kontakt. Aber es ist ein Spike-Protein, das im Labor hergestellt wurde. Es ist ein künstliches Protein, man nennt es rekombinantes Spike-Protein. Es ist ein synthetisches Spike-Protein.

Das Problem mit Antikörpern ist, dass sie nicht wirklich spezifisch sind. Mit anderen Worten: Wenn wir wollen, dass Antikörper spezifisch sind, sollten wir etwa tausend oder sogar zehntausend verschiedene Antikörper haben, einen für jede Krankheit. Stattdessen haben wir nur fünf Immunglobuline, d. h. Antikörper, und nur zwei werden getestet: IgG und IgM. Wie kann man also nachweisen, dass sie spezifisch sind?

Man nimmt das Serum eines Patienten, das viele Antikörper enthält, weil diese Person geimpft wurde, das heißt, ihr wurde ein sehr giftiges Material injiziert. Das Immunsystem hat darauf mit der Bildung einer Vielzahl von Antikörpern reagiert. Sie nehmen also dieses Serum mit vielen Antikörpern.

Dann will man einen richtigen Test machen, um zu sehen, ob es spezifisch ist. Man nimmt es und bringt es in Kontakt mit dem Spike-Protein, mit Aluminium, mit der ursprünglichen mRNA, d.h. mit verschiedenen Toxinen – und wenn es nur auf das Spike-Protein reagiert, könnte man sehen, dass es spezifisch ist. Aber ist dieser Test jemals durchgeführt worden? Nein, er wurde noch nie durchgeführt.

Stattdessen nehmen sie das Material mit den Immunglobulinen und bringen es mit dem synthetischen Spike-Protein in Kontakt. Und es reagiert, weil es auf jedes Toxin reagiert, also reagiert es auch auf das synthetische Spike-Protein. Und dann sagen sie: „Ah, das bedeutet, dass es spezifische Antikörper für das Spike-Protein gibt. Das bedeutet, dass der Körper voll von Spike-Protein ist.“ Aber das ist ein Betrug.

TE: Eine neuere Studie zeigt jedoch, dass das Spike-Protein aus den Covid-Gen-Injektionen noch Monate nach der Injektion im Gewebe und in den Immunzellen einer Person verbleibt.

In der Studie wurden Blutproben von 50 geimpften Personen untersucht, die noch Wochen oder Monate nach der „Impfung“ unter anhaltenden Symptomen wie Müdigkeit, Gehirnnebel oder Kopfschmerzen litten. Diese Proben wurden mit Blutproben von 35 geimpften Personen verglichen, die keine derartigen Symptome aufwiesen. Und die Forscher fanden signifikant erhöhte Werte des Spike-Proteins in den Blutzellen derjenigen, die nach der Impfung unter Symptomen litten. Steht das nicht im Widerspruch zu Ihrer Ansicht?

SS: Das ist erklärbar. Man verglich Menschen, die krank waren, mit Menschen, die nicht krank waren. Und natürlich produzierten die nicht kranken Menschen nicht viele Immunglobuline, d.h. Antikörper. Die kranken Menschen hingegen, die die „Impfstoffe“ injiziert bekamen, produzierten eine Menge Antikörper. Und sie führten den Antikörpertest weiter durch. Sie haben das Spike-Protein also tatsächlich nicht gefunden.

Die Herausforderung, die es zu meistern gilt, besteht aus zwei Dingen, obwohl ich natürlich weiß, dass sie das niemals akzeptieren würden. Erstens, ein Spike-Protein als solches von einer „geimpften“ Person zu isolieren. Es ist möglich, das zu tun. Es gibt Maschinen, die das können. Warum tun Sie es nicht? Warum nehmen Sie nicht das Blut ab und isolieren das Spike-Protein als solches – und warum machen Sie es stattdessen indirekt durch einen Antikörpertest?

Die zweite Sache ist: Wenn Sie ein richtiger Wissenschaftler sein wollen, der den Antikörpertest verwendet, und wenn Sie zeigen wollen, dass er spezifisch für dieses Spike-Protein ist, dann testen Sie ihn zusammen mit anderen Toxinen und sehen, ob er tatsächlich spezifisch für dieses ist oder ob er auf alle fünf Toxine reagiert – was genau das ist, was passieren wird, weil Antikörper universell sind.

Und nicht nur das. Antikörper sind so effizient, dass sie tatsächlich in der Lage sind, jedes Antigen, jedes fremde Antigen, jedes Toxin in weniger als einer Nanosekunde anzugreifen. Sie müssen sich also nicht einmal etwas merken, weil sie so schnell sind, dass sie alles Neue in weniger als einer Nanosekunde aufnehmen, was eine unvorstellbar kurze Zeitspanne ist.

Es sind also alle notwendigen Dinge vorhanden, wenn man wirklich beweisen will, was behauptet wird, nämlich dass es Spike-Protein gibt. Erstens, isolieren Sie es einfach physisch aus dem Blut. Zweitens, wenn Sie den Antikörpertest machen, machen Sie ihn mit der Kontrolle, indem Sie auch andere Toxine testen. Andernfalls ist das alles Betrug.

Und um zum Schluss zu kommen: Das Problem mit mRNA und synthetischen Lipid-Nanopartikeln, wie denen, deren Oberfläche mit Polyethylenglykol (PEG) beschichtet ist, ist, dass es eine umfangreiche Literatur gibt, die zeigt, dass sie das giftigste Material sind, das heute auf der Erde existiert. Sie sind entzündlich, sie erzeugen Ödeme in allen Membranen. Sie erzeugen Blutgerinnsel. Sie erzeugen Autoimmunreaktionen und Lipodystrophie, d. h. eine Veränderung des Unterhautfettgewebes.

Die Liste der toxikologischen Auswirkungen auf den Körper ist lang. Alles, was nach einer „Impfung“ passiert, braucht also keineswegs ein Spike-Protein als Ursache. mRNA und synthetische Lipide sind mehr als ausreichend, um diese Gesundheitsschäden zu erklären.

TE: Aber jemand hat mir einen Laborbericht gezeigt, in dem behauptet wird, ein SARS-CoV-2-Spike-Protein gefunden zu haben. Auf dem Testergebnis heißt es: „Der Anti-SARS-CoV-2 S-Test misst die adaptive humorale Immunantwort gegen das Spike-Protein von SARS-CoV-2.“ Was halten Sie davon?

SS: Das ist genau das, was ich sage. Sie messen nicht das Spike-Protein selbst. Sie messen die humorale Immunantwort. Mit anderen Worten, Antikörper, Immunglobuline, das ist es, was sie testen. Sie alle tun dies indirekt.

Das ist es, was humorale und humerale Immunantwort bedeutet, es sind im Wesentlichen Antikörpertests. Damit sind wir wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe. Niemand findet das Spike-Protein als solches. Andere Proteine, wie das C-reaktive Protein, werden hingegen direkt getestet. Warum macht man das also nicht mit dem Spike-Protein?

Und noch eine Bemerkung. Meine Position ist radikaler als das, was die Befürworter der Idee des Spike-Proteins vorschlagen. Denn wenn ich Recht habe – und ich glaube, dass ich Recht habe, denn die gesamte Literatur zeigt das -, können diese Injektionen nicht einmal als „Impfstoffe“ bezeichnet werden. Sie sind einfach nur Giftbomben. Denn wenn sie kein virales Antigen produzieren können, sind sie nicht als Impfstoffe geeignet. Es sind also keine Impfstoffe, sondern, wie gesagt, nur toxische Bomben.

Die Kritik ist viel radikaler und bezieht sich auf die Tatsache, dass sie das wussten, denn wie ich schon sagte, zeigt die gesamte Literatur bis zu dem Zeitpunkt, als sie die „Impfstoffe“ auf den Markt brachten, dass sie nicht in der Lage sind, in die Zelle einzudringen, was ich schon sagte. Als Pfizer und Moderna die „Impfstoffe“ auf den Markt brachten, wussten sie also sehr genau, dass kein Spike-Protein produziert werden würde und dass sie die Menschen nur vergiften würden.

TE: Sind Sie mit Ihrer Ansicht allein? Oder gibt es zumindest eine gewisse Anzahl von Menschen, die so denken wie Sie und dies auch zum Ausdruck bringen?

SS: Ich glaube, ich bin ziemlich allein. Dies ist tatsächlich mein erstes internationales Interview in diesem Bereich. Es gibt einige Leute, die ich in Italien kenne, einige Forscher, die mir zustimmen, aber wir sind natürlich eine Minderheit.

TE: Was ist mit den anderen Experten, die sagen, dass SARS-CoV-2 und andere Viren nicht bewiesen sind, wie Andrew Kaufman, Samantha Bailey und so weiter?

SS: Ich habe noch nicht mit ihnen darüber gesprochen. Vielleicht wird dieses Interview eine Möglichkeit sein, mit ihnen in Kontakt zu treten und sie in diese Debatte einzubeziehen. Aber ich denke, ich werde zumindest versuchen, den Abschnitt meines Buches, in dem es um dieses Thema geht, ins Englische zu übersetzen.

Es wird also auch die bibliographischen Angaben zu den wissenschaftlichen Studien geben, die ich dazu zitiere, um zu zeigen, dass es nicht nur meine Idee ist, sondern dass dies auf der Literatur beruht.

Ich habe kein Interesse daran, das anders zu machen. Wenn es eine Produktion von Spike-Proteinen gäbe, würde ich mich wahrscheinlich der Gruppe anschließen, die sagt: „Nun, das Spike-Protein ist giftig und erzeugt Schäden.“ Aber die Sache ist die: Als ich mir die Literatur angeschaut habe, und das tat ich, habe ich festgestellt, dass das nur ein Märchen ist.

TE: Und das Spike-Protein selbst, kommt es Ihrer Meinung nach in der Natur vor, oder ist es definitiv nur ein künstliches Labor- oder In-vitro-Produkt?

SS: Es ist ein künstliches Laborprodukt, absolut. Auch weil das Virus nicht existiert. Und das Virus existiert nicht, weil seine Existenz nie bewiesen wurde und es nie isoliert wurde. Wir haben fast 250 FOIA-Anfragen in der ganzen Welt gestellt und gefragt: „Können Sie mir die Dokumentation über die Isolierung und somit die Identifizierung und somit die Existenz des Virus zeigen?“ – und wir haben 250 Mal die gleiche Antwort erhalten: „Wir haben sie nicht.“

TE:Aber in Bezug auf das Virus heißt es, dass es nicht bewiesen ist, aber die Partikel, von denen behauptet wird, sie seien Viren, sind real. Und sie könnten Partikel sein, die vom Körper selbst produziert werden. Die Partikel, von denen behauptet wird, sie seien Spike-Proteine, was sind sie dann?

SS: Es handelt sich um ein im Labor hergestelltes Spike-Protein, das in der Natur nicht vorkommt, weil das Spike-Protein ein Teil des Virus sein soll, der nie isoliert wurde und daher nicht existiert. In der Natur gibt es also kein toxisches Spike-Protein, es wurde nie gefunden, nie isoliert, nie im Blut gefunden.

Wie ich bereits sagte, ich wiederhole: Alles, was sie tun, ist, ein synthetisches, im Labor hergestelltes Protein zu nehmen, das toxisch ist, und es mit den Antikörpern in Kontakt zu bringen und zu behaupten, dass die Antikörper spezifisch sind, was, wie ich bereits sagte, einfach Betrug ist. Und dann behaupten sie, dass es deshalb ein Spike-Protein im Körper geben muss. Aber wenn die Existenz des Virus nicht bewiesen ist, gibt es auch kein Spike-Protein des Virus. Und das ist tatsächlich der Fall, denn das einzige Spike-Protein, das es gibt, ist das, das im Labor hergestellt wurde.

Manchmal fordere ich sogar die Leute heraus, die diese These vertreten. Wenn ich sie dann mit meiner Kritik konfrontiere, reagieren sie mit den Worten: „Oh, aber es gibt eine Menge Studien, die zeigen, dass das Spike-Protein giftig ist.“ Dann sage ich: „Lies sie doch einfach mal!“ Die Wahrheit ist, dass es nur Studien über das rekombinante Spike-Protein gibt, über das im Labor hergestellte Protein.

Die Herausforderung besteht also wieder darin, dieses Spike-Protein direkt im Blut zu finden. Wenn dies gelungen ist, können wir darüber reden. Aber so etwas ist noch nicht geschehen. Es gibt keine einzige Studie dieser Art. Es geht nur indirekt über Antikörper und ein künstliches Spike-Protein. Es handelt sich dabei immer um ein rekombinantes Protein, das im Labor hergestellt wird, hauptsächlich in chinesischen Labors.

TE: Was die Lipid-Nanopartikel betrifft, die Sie als die eigentliche toxische Komponente bezeichnen, so haben die Faktenchecker der ARD berichtet, dass eine Studie gezeigt habe, dass diese Lipid-Nanopartikel in der Tat Entzündungen bei Mäusen hervorrufen, dass aber die untersuchten Nanopartikel nicht mit denen identisch sind, die von BionTech und Moderna in ihren mRNA-„Impfstoffen“ verwendet werden. Deshalb, so der von der ARD zitierte Experte Gregor Fuhrmann, sollte man mit Rückschlüssen auf andere Impfstoffe vorsichtig sein.

Auch sei die Studie an Mäusen durchgeführt worden, so dass die Ergebnisse nicht direkt auf den Menschen übertragbar seien, so Fuhrmann, der Ordinarius für Pharmazeutische Biologie an der Universität Nürnberg-Erlangen ist. Außerdem kann eine lokale Entzündung bei einer Impfung durchaus erwünscht sein.

SS: Ich könnte Professor Fuhrmann zustimmen, aber dann müssten wir die Toxikologie abschaffen. Mit anderen Worten: Die Toxikologie sollte morgen abgeschafft werden, denn toxikologische Studien werden immer an Tieren durchgeführt. Warum macht man das nicht am Menschen? Warum spritzt man kein Gift an Menschen, um es zu testen?

Nun, sie haben es mit den Corona-„Impfstoffen“ getan. Aber bei toxikologischen Studien sind Tierversuche der Standard, denn man geht davon aus, dass etwas, das für den Körper eines Tieres giftig ist, auch für den Menschen giftig sein kann. Es gibt Parameter wie den Sicherheitsreduktionsstandard. Wenn man also eine Dosis an Mäusen verwendet, dann reduziert man diese Dosis um den Faktor 10, weil es Unterschiede zwischen den Arten gibt.

Dies sind Mechanismen, um die Wirkung auf ein Tier auf die Wirkung auf den Menschen zu übertragen. Das ist der Standard der Toxikologie. Wenn Sie das nicht akzeptieren, dann sollte die Toxikologie morgen abgeschafft werden.

Und die andere Sache ist: Ich würde Herrn Fuhrmann fragen: Wenn die toxikologischen Studien an Tieren nicht valide sind – was, wie gesagt, eigentlich bedeuten würde, dass die Toxikologie morgen abgeschafft werden müsste -, warum sollte dann die Studie, die Pfizer mit dem neuen Omicron-„Impfstoff“ gemacht hat und die an acht Mäusen durchgeführt wurde, valide sein?

Im Grunde genommen sollte auch diese Studie nicht gültig sein. Darüber hinaus sind nicht nur die Lipid-Nanopartikel toxisch, sondern auch die mRNA selbst ist toxisch. Sie ist sogar noch giftiger als die Lipide.

TE: Was ist Ihrer Meinung nach der härteste Beweis dafür, dass die Lipid-Nanopartikel toxisch sind?

SS: Es gibt viele Studien in der Literatur, die zeigen, dass PEG und die anderen Lipid-Nanopartikel toxisch sind. Sie sind in der Literatur zu finden und wurden an Mäusen oder anderen Tieren durchgeführt, da toxikologische Studien an Menschen per Definition nicht möglich sind.

TE: Kürzlich wurde eine weltweit einzigartige Studie veröffentlicht, die zeigt, dass die toxischen Bestandteile, hauptsächlich Metallelemente wie Cäsium, Barium, Titan und Aluminium, in allen Proben der Covid-Genspritzen von AstraZeneca, Pfizer und Moderna enthalten sind. Und ein weiterer Inhaltsstoff, der von Kritikern dieser Genspritzen genannt wird, ist Graphenoxid.

Die Europäische Ärztekammer EMA schreibt uns jedoch, dass sie „weder bei ihren Bewertungen noch bei laufenden Tests glaubwürdige Hinweise darauf gesehen hat, dass irgendein Covid-19-Impfstoff mit Graphenoxid kontaminiert ist, das kein anerkannter Hilfsstoff in Arzneimitteln ist.“ Was wissen Sie über Graphenoxid?

SS: Ich schließe nicht aus, dass es neben den beiden als sehr giftig deklarierten Komponenten, d. h. synthetische mRNA und synthetische Lipid-Nanopartikel, noch etwas anderes geben könnte.

Die japanische Regierung hat 4 Millionen Dosen Moderna zurückgeschickt, weil sie Stahlpartikel in dem Impfstoff gefunden hat, was aber auch auf eine Kontamination zurückzuführen sein kann. Es ist also möglich, dass da noch etwas anderes ist.

Aber andere toxische Komponenten sind, wie gesagt, nicht notwendig, um die Toxizität zu erklären, denn synthetische mRNA und synthetische Lipide reichen aus, um alle toxischen Ergebnisse dieser „Impfstoffe“ zu erklären. Aber vielleicht gibt es noch etwas anderes, vielleicht einige andere Metalle.

Was Graphenoxid betrifft, so bin ich insofern misstrauisch, als ich glaube, dass es bisher keine glaubwürdigen Beweise für sein Vorhandensein gibt. Ich habe Studien von einigen wenigen Forschern wie denen aus Spanien oder anderen Forschern gesehen, die Dunkelfeldmikroskopie betreiben. Und die Dunkelfeldmikroskopie ist ein sehr gutes Instrument. Ich benutze es auch.

Ich bin sogar ein zertifizierter Dunkelfeldmikroskopiker, unter anderem. Und in der Tat, man kann das Blut sehen, das wie verfault ist. Man kann diese Bilder von Blut sehen, die wirklich reduziert sind und viele Blutgerinnsel und viel dunkles Material enthalten. Es sieht wirklich schlimm aus, nachdem man mit diesen „Impfstoffen“ geimpft worden ist.

Aber die Sache ist die, dass in den Studien der spanischen Forscher und der italienischen Forscher, die ich gesehen habe, dunkle Partikel gefunden wurden, die wie Graphenoxid aussehen, die Graphenoxid ähneln. Aber das ist kein schlüssiges Ergebnis. Diese Ergebnisse aus Spanien besagen, dass sie das Vorhandensein von Graphenoxid auch mit einer Vibrationsmethode getestet haben und dass die Vibration dieses Dings dem Graphenoxid als Ganzes zu entsprechen scheint.

Aber hier betreten wir ein Feld, das nicht mehr wirklich solide wissenschaftlich ist. Und warum müssen wir uns auf dieses sehr wackelige Terrain begeben, so dass wir eher dem Vorwurf ausgesetzt sind, Scharlatane oder ähnliches zu sein? Das haben wir nicht nötig.

Wenn Sie sich wirklich mit Graphenoxid beschäftigen wollen, nehmen Sie das Blut, nehmen Sie die dunklen Partikel und testen Sie sie chemisch, um herauszufinden, ob es sich um Graphenoxid handelt oder nicht. Man kann nicht einfach sagen: „Oh, das sieht aus wie Graphenoxid“, und dann sagen alle: „Oh, da ist Graphenoxid im Impfstoff.“ So sollte es nicht funktionieren. Das ist keine seriöse Vorgehensweise.

TE: Es wird auch befürchtet, dass „geimpfte“ Menschen ansteckend sind. Der Biomediziner Philippe Van Welbergen beispielsweise behauptete kürzlich, dass Ungeimpfte Graphen und Nanopartikel in ihrem Blut haben, die von Menschen übertragen werden, die die Geninjektionen gegen Covid erhalten haben. Sind die Befürchtungen, dass „geimpfte“ Menschen ansteckend sind, berechtigt?

SS: Nein, sie sind nicht ansteckend, denn zum einen gibt es keine Produktion von Spike-Protein, also wie können sie dann für andere ansteckend sein? Und noch einmal, es gibt keinen Beweis, dass Graphenoxid in diesen Covid-Injektionen enthalten ist. Und all diese Geschichten über Graphen als Überträger und so weiter befinden sich im Stadium des Geschichtenerzählens, aber es ist noch nichts wirklich Substanzielles herausgekommen. Außerdem glaube ich persönlich nicht an die Ansteckungstheorie im Allgemeinen.

TE: Aber Van Welbergen bezieht sich auch auf die Nanopartikel. Also noch einmal: Kann etwas Giftiges aus den „Impfstoffen“ von einer geimpften Person auf eine andere Person übertragen werden?

SS: Nein. Die gesamte wissenschaftliche Literatur erklärt, dass sich diese Nanopartikel ablagern. Ein Beispiel ist die erwähnte japanische Studie zur biologischen Verteilung, die zeigte, dass sich Lipid-Nanopartikel in allen Organen ablagern und dass es für den Körper sehr schwierig ist, sie aus eigener Kraft aus den Organen und Geweben zu entfernen, in denen sie festsitzen. Sie können also nicht auf andere übertragen werden.

Ich habe sogar schon erlebt, dass Menschen krank wurden, nachdem sie einer „geimpften“ Person nahe gekommen waren. Aber wer sind diese Menschen? Menschen, die auf Leute hören, die sagen, dass die „geimpften“ Menschen ansteckend sind. Sie werden paranoid und zwei Tage später sind sie krank. Und warum? Es ist die Psyche.

TE: Ich danke Ihnen, Stefano, für dieses Gespräch. Danke vielmals.