Die Zurückhaltung der Eltern für die Covid-Impfung hat sich bis nach Kanada ausgebreitet

Das Zögern der Eltern, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen, scheint sich bei Eltern mit kleinen Kindern noch zu verstärken, denn die Gesundheitsbehörden und die Aufsichtsbehörden sind ratlos, warum immer mehr Eltern ihre kleinen Kinder bis 5 Jahre nicht impfen lassen. Während dieser Trend in Amerika anhält, ist er nun auch in Kanada zu beobachten.

TrialSite News hat über die Impfmüdigkeit von Eltern mit Kindern unter 5 Jahren berichtet. Die Kaiser Family Foundation hat im April 2022 eine Umfrage durchgeführt und festgestellt, dass in den Vereinigten Staaten nur 18 % der Eltern mit Kindern unter 5 Jahren bereit sind, ihre Kinder impfen zu lassen. Fast 40 % der Eltern gaben an, dass sie bei der Impfung ihrer kleinen Kinder abwarten würden. Nun scheint sich die elterliche Zurückhaltung in den Vereinigten Staaten auf den Norden auszuweiten. Die Aussicht, die Jüngsten dem neuen SARs-CoV-2-Impfstoff auszusetzen, ist einfach nicht überzeugend genug, da die Eltern ihre eigene Risiko-Nutzen-Abwägung vornehmen und insgesamt die Nicht-Impfung bevorzugen.

Kanadische Eltern zögern bei der Impfung von Kleinkindern

Eine im Juli 2022 durchgeführte Umfrage ergab, dass kanadische Eltern umso weniger bereit sind, ihre Kinder mit COVID-19-Impfstoffen zu impfen, je jünger das Kind ist. Die meisten Eltern meinten, ihr Kind sollte 15 Jahre oder älter sein, um sich impfen zu lassen. Eltern mit jüngeren Kindern waren eher zögerlich. Eine der Autorinnen der Studie war Shannon MacDonald, eine außerordentliche Professorin für Krankenpflege an der Universität von Alberta. „Die Eltern halten ihre jüngeren Kinder für anfälliger. Und natürlich ist der Impfstoff nach diesen altersabhängigen Kriterien zugelassen worden. Es ist also logisch, dass die Menschen umso besorgter sind, je jünger ihre Kinder sind“, so MacDonald. Bislang hat es den Anschein, dass die elterliche Zurückhaltung bei der Impfung von Kleinkindern im „Großen Weißen Norden“ anhält.

CBC-Bericht zeigt elterliche Zögerlichkeit

Laut einem kürzlich im Fernsehen ausgestrahlten Bericht der Canadian Broadcasting Corporation (CBC) berichtet die kanadische Gesundheitsbehörde, dass nur 6,5 % der kanadischen Kinder eine Dosis des Covid-Impfstoffs erhalten haben und nur ein Prozent der Kinder zwei Dosen – eine auffallend geringe Zahl.

Der CBC-Bericht bestätigt, was in der Umfrage vom Juli berichtet wurde. Die Einstellung der Eltern zur Covid-Impfung ihrer Kinder ändert sich mit zunehmendem Alter des Kindes. Dem CBC-Segment zufolge ist die Impfung eine „elterliche Entscheidung“. Kanadische Ärzte wollen, dass Kinder geimpft werden, weil die Gefahr von RSV (Respiratory Syncytial Virus) besteht, und die Ärzte im Norden behaupten, dass der Covid-Impfstoff den Kindern einen „zusätzlichen Schutz“ bietet. Der CBC-Bericht kommt zu dem Schluss, dass die Entscheidung, ein Kind impfen zu lassen, vom Vertrauen zwischen Eltern und Ärzten abhängt.

Wie TrialSite News berichtet, sind Eltern in den Vereinigten Staaten besorgt über die langfristigen Auswirkungen der Impfung von Kleinkindern mit einem so neuen Arzneimittel. Es scheint, dass sich diese Sorge auch nördlich der Grenze verbreitet hat.