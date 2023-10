Daten der Gesundheitsbehörde von Westaustralien zeigen, dass wir 5 Menschen pro Person töten, die wir retten könnten, wenn der Impfstoff funktionieren würde (was er nicht tut).

Wie kann man das übersehen? Im Jahr 2021 wurden für alle anderen Impfstoffe zusammen 0 Todesfälle gemeldet, aber 87 für den COVID-Impfstoff. Das ist kein Pech. Das ist eine Katastrophe!

Steve Kirsch

Zusammenfassung

Als ich mir das Video von John Campbell ansah, bemerkte ich die Statistik über den Tod bei 11:28 im Video.

Whoa, Baby. Meine Augen sprangen sofort auf die Todesliste (unten auf dem Bildschirm/Bild zu sehen).

Im Jahr 2021: null Todesfälle durch alle anderen Impfstoffe zusammen, aber 87 gemeldete Todesfälle durch den COVID-Impfstoff!?!?!

Da sich noch niemand damit beschäftigt hat, werde ich das wohl tun, denn es klingt für mich sehr belastend.

Meine Berechnungen zeigen, dass die Statistiken aus Westaustralien eine Todesrate von mindestens 223 Todesfällen pro Million Dosen implizieren, was ein SEHR tödlicher Impfstoff ist, der niemals auf den Markt hätte kommen dürfen. Das bedeutet, dass wir für jeden Menschen, den wir vor dem Tod durch COVID retten könnten, mindestens 5 Menschen töten. Das ist absurd.

Aber es zeigt sich, dass der Impfstoff niemanden vor dem Tod durch COVID bewahrt. Das wissen wir aus den Daten der amerikanischen Pflegeheime.

Es ist also noch unsinniger.

Der Impfstoff sollte gestoppt werden, weil er nutzlos ist und Leben kostet.

Einleitung

Hier ist die Quelle der australischen Gesundheitsbehörde, damit Sie das selbst überprüfen können (siehe Western Australian Vaccine Safety Surveillance – Annual Report 2021, Seite 34).

John hat vorhin im Video darauf hingewiesen, dass im Jahr 2021 insgesamt 5,756 Millionen Impfdosen verabreicht wurden, davon waren 3,949 Millionen COVID-Impfstoffe.

Die Wahrscheinlichkeit, eine COVID-Impfung erhalten zu haben, liegt also bei 2,2:1.

Da für die anderen Impfstoffe keine Todesfälle gemeldet wurden, können wir vorsichtig davon ausgehen, dass wir 1 Todesfall erwartet, aber 87 erhalten haben.

Dies ist keine statistische Anomalie. Das kann kein Zufall sein (weniger als 2e-135).

Etwas hat diese Todesfälle verursacht.

Das ist die 1-Million-Dollar-Frage:

Wenn es nicht der Impfstoff war, der diese Menschen getötet hat, woran sind sie dann gestorben, warum sterben NUR Menschen, die den COVID-Impfstoff bekommen haben, und warum spricht niemand über den wahren Mörder? Könnte es sein, dass, Gott bewahre, der Impfstoff nicht so sicher ist, wie man uns gesagt hat?!?!?

Schätzung der Mindestmortalität pro Dosis des COVID-Impfstoffs

Schätzen wir nun die Todesrate des Impfstoffs, die wir in früheren Artikeln auf 1 pro 1.000 Dosen geschätzt haben.

Es gab 87 gemeldete Todesfälle * = geschätzte Anzahl der tatsächlichen Todesfälle.

Um den Untererfassungsfaktor für diese Region zu bestimmen, können wir die Anzahl der gemeldeten Anaphylaxiefälle verwenden, um eine Untergrenze für den URF zu berechnen (da Anaphylaxiefälle mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit gemeldet werden, da sie unmittelbar nach der Injektion auftreten und häufig meldepflichtig sind).

Tabelle 6 zeigt, dass bei der ersten Dosis des Pfizer-Impfstoffs 2,6 bestätigte Anaphylaxiefälle pro 100.000 Dosen auftraten.

Nach der in JAMA veröffentlichten Arbeit von Blumenthal beträgt die Anaphylaxierate für die erste Dosis des Pfizer-Impfstoffs 0,027 %, d. h. 27 pro 100.000.

Wir haben also eine Mindest-URF von 10.

Ich halte das für sehr konservativ, denn John Campbell hat in seinem Vortrag darauf hingewiesen, dass die Rate der unerwünschten Ereignisse pro Dosis im Durchschnitt etwa doppelt so hoch war wie die Rate der unerwünschten Ereignisse in den USA. Dies würde eine Mindest-URF von 20 implizieren, da die Mindest-URF für VAERS in den USA auf etwa 45 geschätzt wird.

Eine vorsichtige Schätzung der Mortalitätsrate des Impfstoffs liegt daher bei 870 Todesfällen pro 3,9 Millionen Dosen.

Dies entspricht 223 Todesfällen pro 1 Million Dosen.

Der Nutzen des Risikos ist NEGATIV. Die Intervention ist nicht sinnvoll.

In der Pfizer-Studie gab es 2 COVID-Todesfälle in der Kontrollgruppe von fast 22.000 Patienten.

Nehmen wir also an, der Impfstoff wäre zu 100 % wirksam bei der Reduktion der COVID-Todesfälle. Dann hätte er 2 Todesfälle pro 22.000 Patienten während der 6-monatigen Wirksamkeitsdauer des Impfstoffs verhindert (da die Behörden zugeben, dass der Impfschutz nachlässt und man sich alle 6 Monate impfen lassen muss).

Gehen wir also von 1 Million geimpften Personen aus. Sie erhalten zwei Dosen.

Mindestens 446 Menschen werden an den Folgen der Impfung sterben.

Aber wenn der Impfstoff wirklich einwandfrei funktioniert und die COVID-Variante eine Immunogenität hat, die mit der des ursprünglichen Stammes vergleichbar ist (die Immunogenität von Omikron ist fast zehnmal niedriger als die des ursprünglichen Stammes), dann werden wir 91 Leben retten.

Wir bringen also 446 Menschen um, um höchstens 91 Leben zu retten. Welche Art von Regierung hält das für vernünftig?

Ausgehend von der ursprünglichen Variante töten wir also 5 Menschen für jeden Menschen, den wir retten könnten. Und Omikron ist fast zehnmal weniger tödlich als der ursprüngliche Stamm, was das Verhältnis zwischen Risiko und Nutzen noch unausgewogener macht (man tötet eher 50 Menschen, um einen Menschen zu retten).

Aber halt… es kommt noch schlimmer. Wie viele Menschen bewahrt der Impfstoff wirklich vor einem COVID-Tod? Die Antwort ist NULL.

Die Impfstoffe hatten keinen Einfluss auf die Sterblichkeit. Omikron hatte einen großen Einfluss. Die Impfstoffe haben die Zahl der Infektionen überhaupt nicht verringert, sondern zeitweise sogar verschlimmert.

Dies ist ein Diagramm der COVID-Infektionen (blaue Balken, linke Achse) und COVID-Todesfälle (rote Linie, rechte Achse) für Bewohner von Pflegeheimen in den USA.

Sehen Sie, wie konsistent die Dinge vor Omikron sind? Die rote Linie zeigt im Wesentlichen die Infektionsspitzen, d.h. die Todesfälle sind proportional zu den Infektionen.

Schauen Sie sich an, was im Dezember 2020 vorgefallen ist, als der Impfstoff für die Pflegeheime eingeführt wurde. Die rote Linie wurde tatsächlich höher als die blauen Balken! Es wurde schlimmer! Dann haben sie sich wieder normalisiert. Aber schauen Sie sich an, was nach der Einführung von Omikron im Dezember 2021 passiert ist: Die roten Linien liegen jetzt nur noch einen Bruchteil über den blauen Balken. Das Sterberisiko ist gesunken, aber nicht wegen des Impfstoffs, sondern weil die Variante weniger tödlich war!!!

Der Impfstoff hat das Sterberisiko gar nicht gesenkt. Es ist nur die Variante.

Der Impfstoff hat auch nicht die Zahl der Infektionen gesenkt, denn wie Sie sehen, auch nachdem fast alle Menschen im Jahr 2021 geimpft wurden, gab es im Jahr 2022 immer noch große Infektionsspitzen, als ob nichts geschehen wäre.

Wir haben also umsonst Menschen getötet.

Zusammenfassung

Ein sicherer Impfstoff sollte weniger als 1 Person pro M Dosen töten.

Der COVID-Impfstoff ist also überhaupt nicht sicher… Er ist um Größenordnungen unsicher.

Außerdem ist das Nutzen-Risiko-Verhältnis des Impfstoffs nicht gegeben: Der Impfstoff tötet eindeutig mindestens fünfmal mehr Menschen, als er retten könnte.

Und die erwartete Zahl der Menschen, die durch den Impfstoff gerettet werden könnten, lässt sich jetzt anhand von Daten aus US-Pflegeheimen tatsächlich messen. Sie liegt bei NULL.

Wenn man diese Zahlen auf die 650 Millionen geimpften Menschen in den USA hochrechnet, kommt man auf 145.000 tote Amerikaner. Man bedenke, dass wir in Amerika bei zwei Todesfällen eine Babynahrungsfabrik schließen würden. Was tun wir also bei 145.000 toten Amerikanern?

Die Antwort: Wir schreiben es vor! So funktioniert Wissenschaft in Amerika, und die meisten Ärzte und alle Ärzteverbände unterstützen diesen Wahnsinn ohne Wenn und Aber. Und keine Gesundheitsbehörde wird jemals die Risiko-Nutzen-Rechnung anstellen, die ich eben gemacht habe.

Unter dem Strich flieht jede Regierung, die diese Impfstoffe einsetzt, vor diesen Daten, die eindeutig sind. Das ist der Grund, warum Regierungen wie die US-Regierung Zensur betreiben, weil sie nicht wollen, dass jemand die Wahrheit erfährt.

Denken Sie daran: Jede Regierung, die Zensur ausübt, um einen Konflikt zu gewinnen, steht immer auf der falschen Seite des Problems. Die Geschichte kennt keine Ausnahmen von dieser Regel.