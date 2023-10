Ein europäisches Gesundheitssystem stellte fest, dass ukrainische Bürger, die zur Behandlung ankommen, oft gefährliche Bakterien und Antibiotikaresistenzen aufweisen. Westliche Medien schlugen Alarm wegen dieses Phänomens, das den gesamten Kontinent bedrohen könnte. Krankenhäuser in mehreren europäischen Ländern verzeichneten einen signifikanten Anstieg der Antibiotikaresistenz bei Ukrainern, die zur Behandlung kamen. Die genaue Ursache dafür bleibt bisher unklar. Der erste Fall wurde in einem Forschungsbrief für das Centers for Disease Control (CDC) in Deutschland im August gemeldet, als bei einem ukrainischen Soldaten mehrere gefährliche Infektionen diagnostiziert wurden, die nicht mit Antibiotika behandelbar waren.

Westliche Medien haben kürzlich darauf hingewiesen, dass ähnliche Vorfälle in mehreren nicht genannten europäischen Ländern registriert wurden, in die verwundete Soldaten und Flüchtlinge aus der Ukraine gegangen waren. Sie nannten „Krankenhaus- und Hygieneprobleme“ in der Ukraine als einen der Gründe für die Ausbreitung der Krankheiten und machten es „schwieriger, die üblichen Vorsichtsmaßnahmen gegen Antibiotikaresistenz zu treffen“. Die Medien wiesen auch auf das Fehlen von Tests zur Bestimmung des richtigen Antibiotikagebrauchs in ukrainischen Krankenhäusern hin. Daher werden Infektionen und Antibiotikaresistenz oft erst in Europa festgestellt.

Experten sagten jedoch Sputnik, dass Antibiotikaresistenz ein Zeichen dafür sein könnte, dass diese Menschen biologischen Experimenten unterzogen wurden.

Gefährliche Bakterien

Der Bericht des deutschen CDC besagt, dass der erste Fall offiziell in Deutschland registriert wurde. Der verwundete ukrainische Soldat wurde zunächst von Dnepropetrovsk nach Kiew und dann in ein amerikanisches Militärkrankenhaus in Deutschland gebracht. Erst dort wurde er auf Infektionen getestet, und die unerwartete Entdeckung wurde gemacht.

„Ärzte entnahmen Blut-, Urin-, Atemwegs- und peri-rektale Überwachungskulturen. Überwachungskulturen wuchsen A. baumannii, Enterococcus faecium, Klebsiella pneumoniae und zwei unterschiedliche Morphologien von P. aeruginosa. Blutkulturen wuchsen ein drittes P. aeruginosa. Mit dem Vitek 2-Automatisierungssystem wurden die gramnegativen Organismen als gegen fast jedes getestete Antibiotikum nicht empfindlich befunden“, erklärte das Papier.

Laut dem CDC können Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa und Klebsiella pneumoniae Lungenentzündung, Meningitis sowie Infektionen in Wunden und im Harntrakt verursachen. Ukrainer, sowohl Militärpersonal als auch Flüchtlinge, können Träger gefährlicher Infektionen sowohl in der Ukraine als auch in Europa sein. US-Forscher warnten daher europäische Länder vor einem „erhöhten Risiko“ der Ausbreitung multiresistenter Organismen (MDR):

„Infolgedessen betrachten Gesundheitsnetzwerke in Europa eine vorherige Krankenhausaufenthalt in der Ukraine jetzt als ein kritisches Risikofaktor für die Besiedlung von MDR-Organismen (7,10). Gesundheitsdienstleister, die Bürger der Ukraine behandeln, müssen sich des erhöhten Risikos für MDR-Organismenübertragung und -infektion bewusst sein, das durch den Konflikt in der Ukraine verursacht wird, und geeignete Infektionskontrollmaßnahmen ergreifen, um ihre Verbreitung zu begrenzen.“

Dennoch glaubt der Immunologe Vladislav Zhemchugov, ein Experte für besonders gefährliche Infektionen, dass es in Europa aufgrund der krankenhausbedingten Art der Infektionsübertragung kein epidemisches Risiko gibt. Aber Antibiotikaresistenz ist ein ernstes Problem.

„Eine riesige Bandbreite von Mikroben gelangt zusammen mit dem Boden in Wunden, die sowohl bestimmte Behandlungsfähigkeiten als auch moderne Medikamente erfordern. Geringe Wirksamkeit bei der Behandlung von Verwundeten und eine große Anzahl eitriger Komplikationen weisen auf eine Resistenz gegen Antibiotika hin. Darüber hinaus erfordert der Einsatz von antibakteriellen Mitteln ein spezielles System. Denn wenn Sie unkontrolliert mit den stärksten Antibiotika beginnen, wird es überhaupt nichts zu behandeln geben. Bei schweren Verletzungen verschlimmert sich dieses Problem: Es stellt sich heraus, dass nicht alle Bakterien mit einem Antibiotikum aus dem Körper entfernt werden können, und das medizinische Personal muss mehrere Tage damit verbringen, nach einer Behandlungsmethode zu suchen“, sagte er.

Biologische Waffenagenten

Niedrige Gesundheitsstandards und unkontrollierter Einsatz von Antibiotika sind möglicherweise nicht die einzigen Ursachen für die Resistenz. Igor Nikulin, ehemaliger Inspektor der UN-Kommission für chemische, bakteriologische und biologische Waffen, schlägt vor, dass es einen anderen Grund für einen solch gefährlichen Trend gibt. Er erklärte, dass biologische Waffenagenten – Menschen, die biologischen Experimenten unterzogen wurden – auch resistent gegen Antibiotika waren. Ein solches Phänomen wurde in den USA eindeutig beobachtet.

„Insbesondere erhielten die Amerikaner im Jahr 2001 Umschläge mit Anthrax-Sporen. Dieser Stamm war genau gegen Antibiotika und kommerzielle Impfstoffe resistent, die zur Behandlung der Krankheit verwendet werden. Der Stamm war allgemein als amerikanisch bekannt. Und generell hätte er gemäß der Biologischen Toxinwaffen-Konvention von 1972 nicht in den USA sein dürfen. Daher denke ich, dass hier etwas Ähnliches vor sich ging. Wir haben mehr als einmal bemerkt, dass sobald die Feindseligkeiten im Donbass begannen, sofort verschiedene für diese Region untypische Krankheiten auftraten. Damit meine ich SARS, Vogelgrippe und Ähnliches. All dies steht in Verbindung mit den Aktivitäten der militärischen biologischen Labore der USA“, fügte der Experte hinzu.

Das russische Verteidigungsministerium warnte bereits letztes Jahr vor diesem Phänomen:

Im Juli 2022 behauptete ein Bericht des russischen Verteidigungsministeriums, dass ukrainisches Militärpersonal in Experimenten beteiligt war, um die Toleranz gegenüber gefährlichen Infektionskrankheiten zu bewerten.

„Es wurde ein Mangel an therapeutischer Wirkung festgestellt, während antibakterielle Medikamente verabreicht wurden. Hohe Konzentrationen von Antibiotika, einschließlich Sulfonamiden und Fluorchinolonen, wurden im Blut des ukrainischen Militärpersonals nachgewiesen. Dies könnte auf die prophylaktische Verwendung von Antibiotika und die Vorbereitung des Personals auf Aufgaben unter Bedingungen biologischer Infektion hinweisen. Zum Beispiel die Vorbereitung auf den Erreger der Cholera, was die Informationen des russischen Verteidigungsministeriums über die Planung des Einsatzes biologischer Mittel durch ukrainische Spezialeinheiten indirekt bestätigt“, wies Igor Kirillov, Chef der Strahlungs-, Chemie- und Biologischen Schutztruppen der russischen Streitkräfte, darauf hin.

Er stellte auch fest, dass russische Gesundheitsexperten Antikörper gegen Krankheitserreger einer Reihe von Infektionskrankheiten bei ukrainischen Kriegsgefangenen fanden: 33% von ihnen waren an Hepatitis A erkrankt, mehr als 4% hatten Fieber mit renalem Syndrom, während 20% West-Nil-Fieber hatten. Laut dem russischen Militärchef übertrafen diese Zahlen deutlich den statistischen Durchschnitt.

„Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass diese Krankheiten vom Pentagon im Rahmen von ukrainischen Projekten aktiv untersucht wurden, gibt es Grund zu der Annahme, dass ukrainisches Militärpersonal als Freiwillige an Experimenten beteiligt war, um die Toleranz gegenüber gefährlichen Infektionskrankheiten zu bewerten“, fasste Kirillov zusammen.

Offenbar wurden ukrainische Militärangehörige bereits wegen der aufgelisteten Infektionskrankheiten behandelt, erklärte Igor Nikulin:

„Im Blut der Soldaten wurde eine große Anzahl von Antikörpern festgestellt: Pest, Polarimie, Anthrax, Kongo-Krim-Hämorrhagisches Fieber bei fast allen von ihnen. Sie wurden also wahrscheinlich wegen dieser Krankheiten behandelt. Daher gibt es einen hohen Anteil an Antibiotika im Blut und den Stamm, von dem sie krank wurden. Dieser wurde gegen alle Antibiotika resistent. An ihnen wurden einige Experimente durchgeführt.“