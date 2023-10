10 Dinge, die man über DNA- und RNA-Impfstoffe für Nutztiere wissen sollte

Analyse von The Sharp Edge

Die Geschichte auf einen Blick

Nicht alle in der Veterinärmedizin eingesetzten Gentechnologien fallen unter die Kategorien „mRNA-Impfstoffe“ oder „mRNA-Gentherapien“. Es gibt noch andere Begriffe, auf die man achten sollte

Es gibt mehrere DNA- und RNA-basierte Gentechnologien, die von der USDA für den Einsatz bei Hühnern, Kühen, Fischen und Schweinen zugelassen oder unter Auflagen genehmigt wurden

Die vorgeschriebene Kennzeichnung von Fleisch-, Milch- und Eiprodukten ist nicht transparent in Bezug auf eine mögliche Exposition gegenüber DNA- oder RNA-basierten Veterinärbiologika

1: Welche unterschiedlichen Begriffe werden für DNA- oder RNA-basierte Veterinärbiologika verwendet?

Nicht alle in der Veterinärmedizin eingesetzten Gentechnologien fallen unter die Kategorien „mRNA-Impfstoffe“ oder „mRNA-Gentherapien“. Es gibt noch andere Begriffe, auf die man achten muss, wenn es um Gentechnologien für die Tiermedizin geht. Zu diesen Begriffen gehören auch:

„RNA-Partikel-Technologie“

„RNA-Partikel-Plattform“

„DNA-Impfstoff“

„DNA-Immunstimulans“

„Verschreibungspflichtiges Plattformprodukt“

2: Wie funktionieren DNA- oder RNA-basierte veterinärmedizinische Biologika?

Bei der RNA-Partikel-Technologie von SEQUIVITY gibt ein „interessantes Gen Anweisungen“ an die Immunzellen, die „die Sequenz in Proteine übersetzen“, die „als Antigene wirken“. Dies löst eine Immunreaktion aus.

Bei der ExactVac-DNA-Technologie von AgriLab wird „der Impfstoff durch Spleißen eines Gens für ein spezifisches Antigen“ in „ein bakterielles Plasmid“ hergestellt, das „dann vervielfältigt, gereinigt und verabreicht“ wird, um „in die Zielzellen zu gelangen, wo die vom Plasmid produzierten Antigene eine Immunreaktion auslösen“.

Das DNA-Immunstimulans Zelnate von Bayer „besteht aus einer speziellen Art von immunstimulierender DNA, die von einem Lipidträger oder Liposom umgeben ist“, das dann „von der Immunzelle des Tieres verschlungen wird“, wo das „Liposom zerfällt und die DNA freilegt“ und das „erregerassoziierte molekulare Muster“ der DNA „sich an die Toll-like-Rezeptoren der Immunzelle anlagert und die Aktivierung der Immunzelle auslöst“.

3: Welche Behörde genehmigt Veterinärbiologika?

Für die Zulassung von biologischen Tierarzneimitteln, einschließlich Impfstoffen und Biologika auf DNA- oder RNA-Basis, sind der Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) des USDA und dessen Center for Veterinary Biologics zuständig. Hier finden Sie die Listen der derzeit zugelassenen biologischen Tierarzneimittel und Biologika für Wassertiere.

4: Welche DNA- oder RNA-basierten Biologika wurden für Lebensmitteltiere zugelassen?

Es gibt mehrere DNA- und RNA-basierte Gentechnologien, die von der USDA für die Verwendung bei Hühnern, Kühen, Fischen und Schweinen zugelassen oder mit Auflagen versehen wurden (siehe unten).

5: Gibt es laufende Forschungsarbeiten zu DNA- oder RNA-basierten veterinärmedizinischen Biologika?

Es gibt eine Reihe laufender Studien zu DNA- und RNA-basierten Gentechnologien für die Veterinärmedizin, die im Folgenden beschrieben werden.

6: Ist es möglich, dass mRNA-Impfstoffe bei Tieren Fleisch-, Milch- oder Eiprodukte kontaminieren?

Laut einem aktuellen Bericht der Epoch Times heißt es in einer USDA-Präsentation aus dem Jahr 2014 zur Impfung gegen ansteckende Krankheiten, dass für geimpfte Nutztiere vor der Schlachtung für den menschlichen Verzehr „obligatorische Wartezeiten gelten“. Die Tiere dürfen erst nach Ablauf der Wartezeit auf den Markt gebracht werden.

Während der vorgeschriebenen Wartezeit dürfen geimpfte Tiere oder Erzeugnisse von geimpften Tieren nicht in die Lebensmittelkette gelangen. Die Wartezeit wird von dem Land festgelegt, in dem der Impfstoff zugelassen ist, und ist in der Produktlizenz angegeben. Wie der Bericht der Epoch Times feststellt, erkennt das USDA an, dass zwischen der Impfung und der Schlachtung für den menschlichen Verzehr eine Wartezeit liegen muss, da die Gefahr einer Kontamination der Lebensmittelversorgung besteht.

Die USDA-Präsentation geht jedoch nicht auf DNA- oder RNA-basierte Biologika ein, aber es gilt wahrscheinlich derselbe Standard für Wartezeiten, wie der RNA-Impfstoff von Merck für Schweine beweist, auf dem steht: „Nicht innerhalb von 21 Tagen vor der Schlachtung impfen“. Dr. Peter McCullough merkt jedoch an, dass die mRNA-Technologie „weitaus langlebiger ist, als wir es uns je hätten vorstellen können. Sie bleibt im menschlichen Körper monatelang unverändert“.

Daher hält es Dr. McCullough selbst bei den üblichen Wartezeiten für denkbar, dass die mRNA-Technologie, die Lebensmitteltieren verabreicht wird, die Lebensmittelversorgung kontaminieren könnte. Der Bericht der Epoch Times fand jedoch „keine von Experten begutachteten Studien, die sich mit der Übertragbarkeit von mRNA-Impfstoffen von Nutztieren auf den Menschen über Milch oder Fleisch befassen“.

Dr. Peter McCullough hat davor gewarnt, dass die Entwickler neuartiger Impfstofftechnologien für die Veterinärmedizin „blind vor Verliebtheit in die Molekularbiologie sind und die Sicherheit biologischer Produkte in der Lebensmittelversorgung aus den Augen verloren haben“, wobei er hinzufügte, dass sie die „Möglichkeit kollateraler Auswirkungen auf den Menschen“ nicht erkannt haben.

Darüber hinaus hat Dr. McCullough Bedenken hinsichtlich der Übertragbarkeit geäußert und sich dabei auf eine kürzlich durchgeführte Studie gestützt, bei der Kuhmilch mit mRNA beladen wurde und Mäusen durch den Verzehr der Milch erfolgreich ein Covid-Impfstoff verabreicht wurde.

Dr. McCullough weist auf die „beträchtlichen ethischen Probleme“ hin, die diese Forschung aufwirft, da ein großer Teil der Öffentlichkeit „starke Einwände gegen mRNA in der Lebensmittelversorgung hat, insbesondere wenn dies heimlich oder mit minimaler Kennzeichnung/Warnung geschieht.“

7: Gibt es Kennzeichnungsvorschriften für Fleisch, Milchprodukte oder Eier, die möglicherweise mit DNA- oder RNA-basierten Veterinärbiologika kontaminiert wurden?

Die vorgeschriebene Kennzeichnung von Fleisch-, Milch- und Eiprodukten gibt keinen Aufschluss über eine mögliche Exposition gegenüber DNA- oder RNA-basierten veterinärmedizinischen Biologika. Das USDA verlangt jedoch die Kennzeichnung „Biotechnologisch“ für Lebensmittel, die „nachweisbares genetisches Material enthalten, das durch bestimmte Labortechniken verändert wurde und nicht durch konventionelle Züchtung erzeugt oder in der Natur gefunden werden kann“.

Es ist unklar, ob das Testverfahren des USDA für „nachweisbares genetisches Material“ in der Lage ist, Spuren von genetischem Material aus in der Veterinärmedizin verwendeten Biologika zu erkennen.

Darüber hinaus scheint die „Bio„-Kennzeichnung des USDA Impfstoffe für Tiere zuzulassen, die für Fleisch, Milchprodukte und Eier verwendet werden, obwohl die Anforderungen besagen, dass den Tieren keine Hormone oder Antibiotika verabreicht werden dürfen. In einem Dokument des Agricultural Marketing Service aus dem Jahr 2013 heißt es: „Bio-Vieh muss sein: – Ohne Gentechnik produziert werden.“ Im selben Dokument heißt es jedoch auch, dass „nur wenige Medikamente, wie z. B. Impfstoffe, für ökologisch gehaltene Tiere zugelassen sind“.

Außerdem geht aus der Kennzeichnung in vielen Fällen nicht eindeutig hervor, aus welchem Land das Fleisch stammt. Die COOL-Anforderungen (Country of Origin Labelling) wurden 2016 für Rind- und Schweinefleisch abgeschafft. Für Lamm, Ziege, Huhn und Fisch gelten die COOL-Anforderungen weiterhin. Darüber hinaus haben die USDA-Vorschriften für Fleisch, Geflügel und Eier die Kennzeichnung „Product of USA“ für Tiere ermöglicht, die in anderen Ländern geboren und aufgezogen und nur in den USA verarbeitet wurden.

Im März 2023 schlug das USDA jedoch eine neue Regelung vor, nach der die Kennzeichnung „Product of USA“ oder „Made in the USA“ nur noch auf Fleisch-, Geflügel- und Eiprodukten verwendet werden darf, wenn diese von Tieren stammen, die in den Vereinigten Staaten geboren, aufgezogen, geschlachtet und verarbeitet wurden.

8: Welche Organisationen stehen hinter dieser Agenda?

Laut einem Bericht von Corey’s Digs wurde der Codex Alimentarius von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) und der WHO zu dem einzigen Zweck gegründet, „Standards und Richtlinien für alle Lebensmittel festzulegen, die von Menschen verzehrt werden“.

In dem Bericht heißt es, dass der Codex nicht befugt ist, Gesetze zu erlassen, „so dass die 189 Ländermitglieder, von denen 20 die verschiedenen Ausschüsse leiten, diese ‚Standards‘ übernehmen und in ihrem jeweiligen Land Vorschriften und Gesetze erlassen. Das USDA zum Beispiel ist eine treibende Kraft, die nicht nur die Einhaltung der Standards vorantreibt, sondern auch dafür sorgt, dass andere Länder im Gleichschritt folgen.“

Der Codex Alimentarius spielt eine „Schlüsselrolle“ bei der Umsetzung neuer Technologien im Rahmen von Lebensmittelstandards, darunter „genetische Bearbeitung“ und „nanotechnologische Anwendungen im Lebensmittelsektor“ sowie „alternative Nahrungsproteine“.

9: Was tun Gesetzgeber, Erzeuger und besorgte Bürger, um sich vor einer Kontamination der Lebensmittelversorgung durch mRNA-Impfstoffe zu schützen?

Der Gesetzgeber hat in Arizona, Idaho, Missouri, South Carolina, Tennessee und Texas Gesetzesvorschläge eingebracht, die mRNA in Fleisch verbieten oder die Offenlegung auf der Lebensmittelkennzeichnung vorschreiben. Während die Gesetzgebung in Missouri und Idaho scheiterte, gibt es in anderen Bundesstaaten weiterhin Bestrebungen, mRNA-Impfstoffe in der Viehzucht zu verhindern.

Eine Handelsgruppe, bekannt als The Beef Initiative, hat sich verpflichtet, dass ihre Beef Box-Erzeuger „keine mRNA-Impfstoffe in ihrem Viehbestand verwenden werden“. Über 100 Erzeuger sind Partner der Beef Initiative und können hier gefunden werden.

Der Rechtsanwalt Tom Renz hat die Bewegung der Bundesstaaten für Transparenz und Offenlegung von mRNA-Gentherapien in der Lebensmittelversorgung angeführt. Renz war an der Ausarbeitung des HB1169 von Missouri beteiligt. Naomi Wolf von Daily Clout setzt sich ebenfalls für diese Sache ein. Der Arzt Peter McCullough hat in jüngsten Interviews und in Substack-Publikationen das Bewusstsein für die in der Veterinärmedizin eingesetzten Gentechnologien und die möglichen Gefahren für die Lebensmittelversorgung geschärft.

10: Was kann die Öffentlichkeit dagegen tun?

Bleiben Sie informiert und informieren Sie andere, indem Sie diese Informationen weitergeben. Weitere Ressourcen zu diesem Thema sind unten aufgeführt. Unterstützen Sie Gesetzgeber und Interessengruppen, die auf Transparenz drängen und verhindern wollen, dass DNA- oder RNA-basierte Biologika in die Lebensmittelversorgung gelangen. Erfahren Sie, was in Ihren Lebensmitteln enthalten ist und wer sie herstellt.

Kaufen Sie bei Erzeugern, die sich verpflichtet haben, keine DNA- oder RNA-basierten Gentechnologien zu verwenden, wie z. B. The Beef Initiative. Corey’s Digs hat auch eine ausgezeichnete Quelle für die Suche nach hochwertigen Lebensmitteln sowie eine unglaubliche Quelle für US Prime und High Choice Beef veröffentlicht.

Artikel als PDF