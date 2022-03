Daten zeigen, dass die Todesrate in den USA, die es so noch nie gab, weiter ansteigen

Mercola.com

Seit Beginn der COVID-19-Pandemie vor fast zwei Jahren wurden mehr als 1 Million zusätzliche Todesfälle verzeichnet

Diese Todesfälle sind nicht alle auf COVID-19 zurückzuführen, da während der Pandemie mehr Todesfälle durch Herzkrankheiten, Bluthochdruck, Demenz und andere Krankheiten auftraten

Getrennte Untersuchungen ergaben einen Anstieg der Gesamtsterblichkeit um 22,9 % zwischen dem 1. März 2020 und dem 2. Januar 2021 sowie einen Anstieg der Sterblichkeitsrate bei Krankheiten, die nicht auf COVID-19 zurückzuführen sind, wie Herzerkrankungen, Diabetes und Alzheimer.

Am 27. Januar 2022 lag die Übersterblichkeit in den USA für das Jahr 2021 bei etwa 16 %, verglichen mit 13,6 % im Jahr 2020; das heißt, die Übersterblichkeit stieg im Jahr 2021 an – dem Jahr, in dem die COVID-19-Impfungen weit verbreitet waren

Der ehemalige BlackRock-Portfoliomanager Edward Dowd hat einen Anstieg der Sterblichkeit bei jüngeren Menschen im erwerbsfähigen Alter dokumentiert, der mit der Einführung der Impfpflicht zusammenfiel.

Seit Beginn der COVID-19-Pandemie vor fast zwei Jahren wurden mehr als 1 Million zusätzliche Todesfälle verzeichnet, so die Daten der U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Diese Todesfälle sind jedoch nicht alle auf COVID-19 zurückzuführen, da während der Pandemie auch eine höhere Zahl von Todesfällen durch Herzkrankheiten, Bluthochdruck, Demenz und andere Krankheiten auftrat.

„So etwas haben wir noch nie gesehen“, sagte Robert Anderson, Leiter der CDC-Sterblichkeitsstatistik, gegenüber der Washington Post. Die Gesundheitsbehörden wollen glauben machen, dass die meisten dieser überzähligen Todesfälle auf COVID-19 zurückzuführen sind, aber selbst die CDC stellt auf ihrer Website, auf der die vorläufigen Todesfälle für COVID-19 erfasst werden, fest:

Schließlich sind die Schätzungen der hier berichteten überzähligen Todesfälle möglicherweise weder direkt noch indirekt auf COVID-19 zurückzuführen. Die Pandemie kann die Sterblichkeitsmuster bei anderen Todesursachen verändert haben. Aufwärtstrends bei anderen Todesursachen (z. B. Selbstmord, Drogenüberdosierung, Herzkrankheiten) können in einigen Ländern zu den überzähligen Todesfällen beitragen. Künftige Analysen der ursachenspezifischen Übersterblichkeit könnten zusätzliche Informationen über diese Muster liefern.

Überzählige Todesfälle nur zum Teil durch COVID-19 erklärbar

In einer Studie, in der Mortalitätsdaten aus den USA von März 2020 bis Juli 2020 analysiert wurden, wurde ein Anstieg der überzähligen Todesfälle um 20 % festgestellt, der jedoch nur teilweise durch COVID-19 erklärt werden konnte. „Der Anstieg der überzähligen Todesfälle variierte in Bezug auf Zeitpunkt und Dauer in den einzelnen Bundesstaaten und ging mit einer erhöhten Sterblichkeit aufgrund von Ursachen einher, die nicht auf COVID-19 zurückzuführen sind“, so die Forscher in einem im JAMA veröffentlichten Forschungsbrief.

In einer Aktualisierung der Analyse unter Verwendung von Daten für den Rest des Jahres 2020 wurde ein Anstieg der Gesamtmortalität um 22,9 % zwischen dem 1. März 2020 und dem 2. Januar 2021 gemeldet, und es wurde ein Anstieg der Sterblichkeitsraten durch Nicht-COVID-19-Krankheiten – einschließlich Herzerkrankungen, Diabetes und Alzheimer – festgestellt.

Ein weiteres Beispiel: Die Übersterblichkeit – d. h. die über dem historischen Durchschnitt liegenden Todesfälle – aufgrund anderer Ursachen als COVID-19 ist auch bei Männern und Minderheiten, insbesondere bei schwarzen Männern, gestiegen.

„Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass eine Kombination von Faktoren, darunter Todesfälle aus Verzweiflung, Morde, nicht infizierte Alzheimer-Patienten, eine geringere Inanspruchnahme des Gesundheitswesens und wirtschaftliche Verwerfungen“ für den signifikanten Anstieg der Übersterblichkeit bei Minderheiten verantwortlich sind. Die Forscher schreiben in PNAS: „Fast die Hälfte der überschüssigen Lebensjahre, die im Jahr 2020 verloren gehen, sind auf Ursachen zurückzuführen, die nicht COVID-19 sind.

Übermäßige Todesfälle, die nicht durch COVID-19 verursacht werden, sind eine eigene Pandemie

Forscher der University of Warwick untersuchten die Faktoren für die zusätzlichen Todesfälle, die während der Pandemie auftraten und nicht auf COVID-19 zurückzuführen waren. Sie bezeichneten diese Todesfälle als „Kollateralschäden der Pandemie“ und stellten fest, dass „das Ausmaß der zusätzlichen Todesfälle, die nicht auf COVID-19 zurückzuführen sind, groß genug ist, um als eigene Pandemie angesehen zu werden“.

Zu den Ursachen für den Anstieg der überzähligen Todesfälle außerhalb von COVID gehören das Meiden von Gesundheitseinrichtungen aus Angst vor COVID-19 und die verzögerte Diagnose und Behandlung anderer Erkrankungen. Die Zahl der überzähligen Todesfälle ohne COVID war in Gebieten mit strengeren Pandemie-Reaktionen, wie z. B. Abriegelungen, höher, und die Forscher stellten fest:

Es gibt erste Anhaltspunkte für die Theorie, dass Abriegelungen die Zahl der überzähligen Todesfälle erhöhen, indem sie den Zugang zur Gesundheitsversorgung erschweren, die psychische Gesundheit verschlechtern und zu häuslichem Missbrauch und Alkoholkonsum führen.

Auf Twitter enthüllte der Software-Ingenieur Ben M. (@USMortality) aus dem Silicon Valley, dass am 27. Januar 2022 die Übersterblichkeit in den USA für das Jahr 2021 bei etwa 16 % lag, verglichen mit 13,6 % im Jahr 2020.9 Das heißt, die Übersterblichkeit stieg im Jahr 2021 an – dem Jahr, in dem die COVID-19-Spritzen weit verbreitet waren.

Er twitterte: „2022 beginnt mit fast dem gleichen Anstieg wie 2021 … Die Übersterblichkeit bleibt auch 2022 hoch. Derzeit bei etwa +23% für die letzte Woche 2/2022.“ In absoluten Zahlen ausgedrückt bedeutet dies, dass pro Woche fast 15.000 Menschen mehr sterben als erwartet.

Zuvor hatte Ben M. aufgedeckt, dass in einem 13-wöchigen Zeitraum Ende 2021 etwa 107.700 Senioren über der normalen Rate starben, trotz einer Impfrate von 98,7%.10 In einem anderen Beispiel verwendete er Daten der CDC, von census.gov und seine eigenen Berechnungen, um zu zeigen, dass die überzähligen Todesfälle in Vermont ansteigen, obwohl die Mehrheit der Erwachsenen geimpft wurde.

„Vermont hat bis zum 1. Juni 2021 71% seiner gesamten Bevölkerung geimpft“, twitterte er im November. „Das sind 83 % der erwachsenen Bevölkerung, und trotzdem gibt es dort die meisten Todesfälle seit der Pandemie!“

Zunehmende Todesfälle trotz Masseninjektionen

Es ist aufschlussreich, dass die Zahl der Todesfälle auch im Jahr 2021 noch zunimmt, nachdem die COVID-19-Injektionen, die die Pandemie beenden und Leben retten sollten, in großem Umfang durchgeführt wurden. In einer Momentaufnahme meldete Großbritannien in der Woche bis zum 12. November 2021 2.047 mehr Todesfälle als im gleichen Zeitraum zwischen 2015 und 2019. COVID-19 wurde auf den Totenscheinen von nur 1.197 Personen aufgeführt.

Außerdem sind seit Juli 2021 die Todesfälle ohne COVID in Großbritannien höher als der wöchentliche Durchschnitt in den fünf Jahren vor der Pandemie.

Herzkrankheiten und Schlaganfälle scheinen die Ursache für viele der überzähligen Todesfälle zu sein, wie die Financial Times berichtet: „Die neue Phase der überzähligen Todesfälle lässt die Möglichkeit aufkommen, dass seit dem Sommer mehr Menschen ihr Leben verloren haben, weil der NHS überlastet war oder schwere Krankheiten nicht rechtzeitig diagnostiziert wurden …

Eine Untersuchung von The Exposé, die sich auf offizielle Daten des NHS und des britischen Amtes für nationale Statistik (ONS) stützt, ergab, dass die Zahl der Todesfälle bei Jugendlichen um 47 % gestiegen ist, seit sie die COVID-19-Impfung erhalten.

Zwischen der Woche, die am 26. Juni 2020 endete, und der Woche, die am 18. September 2020 endete, wurden 148 Todesfälle bei den 15- bis 19-Jährigen gemeldet. Zwischen der Woche, die am 25. Juni 2021 endete, und der Woche, die am 17. September 2021 endete, traten jedoch 217 Todesfälle bei den 15- bis 19-Jährigen auf. In der Untersuchung heißt es:

Dies zeigt, dass die Zahl der Todesfälle zwischen dem 19. Juni 2021 und dem 17. September 2021 bei Jugendlichen ab 15 Jahren um 47 % höher war als die Zahl der Todesfälle in dieser Altersgruppe im selben Zeitraum im Jahr 2020, und der Anstieg der Todesfälle begann genau zu dem Zeitpunkt, als die Jugendlichen begannen, den Impfstoff Covid-19 zu erhalten. Unsere Untersuchung der ONS-Daten ergab auch weitere Bedenken hinsichtlich der Covid-19-Todesfälle bei Personen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren. Derselbe ONS-Datensatz aus dem Jahr 2021 zeigt, dass seit Beginn der Covid-19-Impfung bei Jugendlichen in sieben der dreizehn Wochen zwischen dem 19. Juni und dem 17. September 2021 mindestens ein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 verzeichnet wurde. Insgesamt gab es in diesem Zeitraum 8 Todesfälle.

In den fünfzehn Wochen vor der Verabreichung des Covid-19-Impfstoffs an Jugendliche über 15 Jahren wurde jedoch nur ein einziger Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 in dieser Altersgruppe verzeichnet. Korrelation ist nicht gleich Kausalität, aber es ist äußerst besorgniserregend zu sehen, dass die Zahl der Todesfälle bei Jugendlichen über 15 Jahren um 47 % gestiegen ist und auch die Zahl der Covid-19-Todesfälle in dieser Altersgruppe zugenommen hat, seit sie den Covid-19-Impfstoff erhalten, und das ist vielleicht ein Zufall zu viel.

Mehr jüngere Menschen im erwerbsfähigen Alter sterben

Der ehemalige Portfoliomanager von BlackRock, Edward Dowd, hat ebenfalls auf „einen Anstieg der Sterblichkeitsrate bei jüngeren Menschen im arbeitsfähigen Alter [hingewiesen], der mit der Einführung von Impfstoffen zusammenfiel. Die Spitze der jüngeren Todesfälle erreichte ihren Höhepunkt im dritten Quartal 2021, als die COVID-Todesfälle extrem niedrig waren (aber bis Ende September anstiegen)“.

Dowd berichtete auch über Daten des öffentlichen Bestattungsunternehmens Carriage Services, das einen Anstieg von 28 % im September 2021 im Vergleich zum September 2020 meldete, während der August einen Anstieg von 13 % aufwies. Er twitterte:

Das Geschäft ist seit der Einführung der Impfstoffe recht gut gelaufen & die Aktie ist 2021 um 106% gestiegen. Seltsam, oder? Leute, das ist schockierend, da 89% der Bestattungsinstitute in den USA privat sind. Wir sehen nur die Spitze des Eisbergs.

Lebensversicherungs- und Invaliditätsansprüche sowie die Sterberaten in Krankenhäusern sind ebenfalls aufschlussreich, und alle haben einen Anstieg zu verzeichnen. Scott Davison, Geschäftsführer des in Indiana ansässigen Versicherungsunternehmens OneAmerica, gehört zu denjenigen, die beunruhigende Statistiken vorgelegt haben – die Sterblichkeitsrate der 18- bis 64-Jährigen ist im Vergleich zu vor der Pandemie um 40 % gestiegen.

„Wir erleben derzeit die höchsten Todesraten, die wir in der Geschichte dieser Branche je gesehen haben – nicht nur bei OneAmerica“, sagte Davison und fügte hinzu: „Nur um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie schlimm das ist: Ein Drei-Sigma-Fall oder eine Katastrophe, die nur einmal in 200 Jahren eintritt, würde einen Anstieg von 10 % gegenüber der Zeit vor der Pandemie bedeuten. Also sind 40 % einfach unerhört“. Außerdem sind die meisten Todesfälle nicht auf COVID-19 zurückzuführen. Er sagte:

Die Daten zeigen uns, dass die Todesfälle, die als COVID-Todesfälle gemeldet werden, die tatsächlichen Todesfälle unter den Menschen im erwerbsfähigen Alter durch die Pandemie stark unterschätzen. Es sind vielleicht nicht alle COVID-Todesfälle auf dem Totenschein vermerkt, aber die Zahl der Todesfälle ist einfach sehr, sehr hoch.

Steigende Sterblichkeitsraten und Todesfälle nach den Impfungen

Brian Tabor, Präsident der Indiana Hospital Association, bestätigte, dass auch die Krankenhäuser einen weit verbreiteten schlechten Gesundheitszustand und steigende Sterberaten verzeichnen. Zero Hedge berichtete:

Brian Tabor, der Präsident der Indiana Hospital Association, sagte, dass die Krankenhäuser im ganzen Bundesstaat mit Patienten „mit vielen verschiedenen Erkrankungen“ überschwemmt werden und dass sich leider die Gesundheit der durchschnittlichen Hoosier während der Pandemie verschlechtert hat. In einem Folgeanruf sagte er, dass er keine Aufschlüsselung darüber habe, warum so viele Menschen im Bundesstaat ins Krankenhaus eingeliefert werden – wegen welcher Bedingungen oder Beschwerden. Er sagte jedoch, dass die von Davison genannte außerordentlich hohe Sterblichkeitsrate mit den Zahlen übereinstimmt, die in den Krankenhäusern des Bundesstaates verzeichnet werden. „Was es für mich bestätigte, war, dass es das bestätigte, was wir an der Front sehen …“, sagte er.

Zu den anderen Versicherungsunternehmen, die höhere Sterblichkeitsraten angaben, gehört die Hartford Insurance Group, die bekannt gab, dass die Sterblichkeitsrate vor den Schüssen um 32 % im Jahr 2019 und um 20 % im Jahr 2020 gestiegen ist. Lincoln National gab ebenfalls an, dass die Todesfälle im Vergleich zum Vorjahr um 13,7 % und im 4. Quartal um 54 % gegenüber 2019 gestiegen sind. Dowd twitterte:

Randy Frietag CFO hat gerade erklärt, dass sich der Anteil der jungen Menschen, die 2021 an Covid sterben, in der zweiten Jahreshälfte verdoppelt hat & das hat das Ergebnis für Lincoln & seine Peers angetrieben. Er führte an, dass 40 % im 3. Quartal und 35 % im 4. Quartal unter 65 Jahre alt waren … Die Vorschriften bringen die Leute um … Das sollte nicht passieren, wenn es um Wunderimpfstoffe in einer Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter und ein mildes Omikron geht.

USA beantragen zusätzliche 30 Milliarden Dollar für den Kampf gegen COVID-19

Inzwischen beantragt das Weiße Haus weitere 30 Milliarden Dollar für die Bekämpfung von COVID-19, darunter 17,9 Milliarden Dollar für Impfstoffe und Behandlungen, 4,9 Milliarden Dollar für Tests, 3 Milliarden Dollar für die Versorgung von nicht versicherten Personen mit dem Coronavirus und 3,7 Milliarden Dollar für die Vorbereitung auf künftige Varianten.

Die Nachricht kommt inmitten einer bahnbrechenden Veröffentlichung der New York Times, die aufdeckte, dass die CDC die ganze Zeit über wichtige Daten über COVID-19 gesammelt hat, die meisten davon aber nicht an die Öffentlichkeit weitergegeben hat. Informationen wie die Zahl der COVID-19-Krankenhausaufenthalte in den USA nach Alter, Rasse und Injektionsstatus wurden ebenso verschwiegen wie die Wirksamkeit der COVID-19-Auffrischungsimpfungen bei den 18- bis 49-Jährigen.

„Lassen Sie uns das klarstellen“, schrieb Steve Kirsch, Geschäftsführer der Vaccine Safety Research Foundation. „Die CDC hat die Daten versteckt, weil die Daten beweisen, dass sie uns angelogen haben. Das ist der wahre Grund. Ich garantiere Ihnen, dass sie die Daten freigeben würden, wenn sie positiv wären.

Klarheit über die Daten zu den überzähligen Todesfällen – insbesondere darüber, wie viele davon wirklich auf COVID-19 zurückzuführen sind und wie viele auf andere Ursachen – ist auch wichtig, damit die Öffentlichkeit fundierte Entscheidungen über Gesundheitsvorsorge, Impfungen und Lebensstil während der Pandemie treffen kann, aber eine solche Klarheit fehlt eindeutig von der CDC.

