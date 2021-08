Daten zeigen nun die Wahrheit über die COVID-Gegenmaßnahmen

mercola.com

Daten aus Israel, wo die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung mit dem mRNA-Präparat von Pfizer geimpft wurde, zeigen, dass gegen COVID-19 „geimpfte“ und ungeimpfte Personen unabhängig vom Alter die gleiche Infektionsrate aufweisen. Empirische Daten aus anderen Ländern zeigen ebenfalls, dass die Injektionen keinen Einfluss auf die Übertragung haben.

Ivor Cummins vermutet, dass die Besessenheit mit COVID-19-Injektionen mit Geschäftemacherei und der Rechtfertigung von Impfpässen zu tun hat. Der enorme Nachdruck, mit dem fast jeder die COVID-Injektion erhält, könnte auch mit der Eliminierung der Kontrollgruppe zusammenhängen, wodurch der tatsächliche Schaden, den die Injektion anrichtet, effektiv verschleiert wird

Moderna und Pfizer haben die ursprünglichen Kontrollgruppen eliminiert, indem sie den Kontrollpersonen die echte Injektion verabreicht haben. Dies geschah, obwohl die Versuche offiziell noch zwei Jahre weiterlaufen. Es gibt also keine offiziellen Kontrollgruppen, anhand derer die Wirksamkeit und Sicherheit dieser Injektionen beurteilt werden könnte.

Über die Nebenwirkungen der COVID-Spritzen wird viel zu wenig berichtet, sodass es sehr schwierig ist, das tatsächliche Ausmaß der Risiken zu erfassen. Nach Angaben eines CDC-Whistleblowers werden im Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) Todesfälle um das Fünffache oder mehr untererfasst.

In einer eidesstattlichen Erklärung behauptet der Whistleblower, dass bis zum 9. Juli 2021 45.000 Amerikaner innerhalb von drei Tagen nach ihrer COVID-Impfung gestorben seien. Die Zahlen werden noch höher, wenn man die Todesfälle betrachtet, die innerhalb von ein oder zwei Wochen nach den Injektionen auftreten.

In diesem Interview teilt Ivor Cummins seine Erkenntnisse über die Unwirksamkeit von COVID-Gegenmaßnahmen und darüber, wie man in Zeiten von COVID-19 gesund bleiben kann. Obwohl er keine formale medizinische Ausbildung hat, ist er in der wissenschaftlichen Methode gut geschult und hat einen sehr analytischen und logischen Verstand. Da der gesunde Menschenverstand allzu selten geworden ist, brauchen wir Menschen wie Cummins, die uns daran erinnern, welche Schlussfolgerungen der gesunde Menschenverstand nahelegt und wie man Daten logisch interpretiert.

Er hat einen Abschluss in Bioverfahrenstechnik und hat die letzten acht oder neun Jahre mit der Erforschung der metabolischen Gesundheit verbracht. Im März 2020 machte sich seine Frau Sorgen über SARS-CoV-2, was ihn dazu veranlasste, die Daten zu COVID-19 zu analysieren.

„Ich habe kurz nachgesehen und die Diamond Princess-Daten gefunden“, sagt Cummins. „Ich setzte also eine Obergrenze für die Sterblichkeitsrate fest, die vielleicht bei 0,2 % lag, wobei der Anteil der älteren und gebrechlichen Menschen sehr hoch war, und ich sagte ihr: ‚Nein, das hat nichts mit uns zu tun. Es wird das Äquivalent zu einer schweren Grippe oder einer schweren Grippesaison sein.‘ Und dann sah ich, wie die Schließungen kamen, die direkt aus China kamen. Ich sah, wie das saisonale Problem in Europa wie erwartet im April zusammenbrach. Und sie wollten die Beschränkungen nicht aufheben.

Dann wollten sie weitere Beschränkungen, und dann fingen sie an, über einen Impfstoff zu schwadronieren … Im Sommer wurden dann in Nordeuropa Masken eingeführt, und da wusste ich, dass wir in ernsthaften Schwierigkeiten steckten, denn in Nordeuropa war nichts los. Die Krankenhäuser waren leer. Die Intensivstationen waren leer. Wir befanden uns in einer Art saisonalen Tiefpunkt. Dennoch wurde die Maskenpflicht eingeführt, und alle fingen an, sie zu tragen. Danach bin ich drangeblieben.

Was verbirgt sich hinter dem COVID-Jab-Narrativ?

Die Hauptsorge von Cummins in Bezug auf die COVID-19-Injektionen ist, dass der Nutzen für gesunde Menschen unter 60 Jahren im Grunde nicht vorhanden ist. Er zitiert Daten aus Israel, wo der überwiegende Teil der Bevölkerung mit dem mRNA-Präparat von Pfizer geimpft wurde, wonach ungeimpfte und „geimpfte“ Menschen unabhängig vom Alter die gleiche Infektionsrate aufweisen. Empirische Daten aus anderen Ländern zeigen ebenfalls, dass die Injektionen keinen Einfluss auf die Übertragung haben.

Die Pharmafirmen haben eingeräumt, dass die Übertragung möglicherweise nicht beeinflusst wird“, sagt er. Mechanistisch gesehen sollte es die Übertragung nicht wirklich beeinflussen. Und die Daten aus der Praxis zeigen, dass dies nicht der Fall ist. Die Forderung nach einer Impfung basiert also nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, ganz und gar nicht. Er basiert lediglich auf einem Wunsch. Und diesen Wunsch muss man infrage stellen. Woher kommt die Besessenheit, alle Menschen impfen zu wollen? Meines Erachtens hat das zum Teil mit Profitgier und dem Einfluss der Pharmaindustrie zu tun, ganz klar. Zum Teil geht es um die Rechtfertigung eines Impfpasses oder einer Impfgenehmigung.

Zum anderen besteht die Befürchtung, dass eine große Kontrollgruppe, sagen wir 20 bis 30 % der Ungeimpften, eindeutig zeigen würde, dass die Ungeimpften, sofern sie nicht unter bestimmten medizinischen Bedingungen leiden, nicht schlechter dran sind und keine Übertragung verursachen. Ich glaube also, dass man jetzt die Kontrollgruppe abschaffen will. Eine Kontrollgruppe zeigt, dass Ihre Medikamente oder Ihre Abriegelung nicht so gut sind. Ich denke, das ist ein weiterer Grund. Ein wenig Verzweiflung macht sich breit, um die Kontrollgruppe loszuwerden und einfach alle zu impfen, und dann kann man das Signal nicht mehr sehen.

Offizielle Kontrollgruppen wurden eliminiert

Dies ist genau das, was Moderna und Pfizer getan haben: Beide haben die ursprünglichen Kontrollgruppen in ihren ersten COVID-Injektionsversuchen eliminiert, indem sie den Kontrollgruppen die echte mRNA-Spritze verabreicht haben. Dies geschah, obwohl die Studien offiziell noch zwei Jahre laufen. Sie haben also bereits die Kontrollgruppen in den Studien eliminiert, anhand derer die Wirksamkeit und Sicherheit dieser Injektionen beurteilt werden sollte. Cummins kommentiert:

Das Ganze ist eine Art Betrug, und man muss kein Verschwörungstheoretiker sein, um zu sagen, dass es Betrug ist. Im Grunde genommen wurde die elementare Wissenschaft umgedreht, auf den Kopf gestellt, aufgeweicht und im Urinal heruntergespült. Und das, ohne sich mit komplizierten Dingen zu befassen. Es ist verrückt. Ich meine, die meisten Leute wissen nicht einmal, dass es unter einer Notfallzulassung (EUA) steht. Ein Mann in Irland ging zu sieben Apotheken und stellte ihnen die Frage: Welches Risiko besteht für meine 20-jährige Tochter durch COVID? Und wie hoch ist das Risiko von Nebenwirkungen durch das Medikament? Und sie konnten nicht wirklich antworten. So gut wie alle sagten mit Nachdruck: ‚Das ist vollständig getestet. Er zeigte ihnen die Unterlagen, in denen stand, dass es nur für den Notfall gedacht ist. Es ist nicht vollständig [zugelassen]. Und sie waren ziemlich überrascht. Es scheint also, dass selbst die Leute, die [die COVID-Injektionen] verabreichen, keine Ahnung von den Fakten haben.

Die fraglichen Apotheker dachten, die Nebenwirkungen seien eine von Hunderttausenden. In der Packungsbeilage von Johnson & Johnson, die dieser Mann mitgebracht hatte, stand jedoch, dass das Risiko eines schweren Gerinnsels im Gehirn, in den Lymphen oder in der Milz usw. bei 1 zu 10.000 liegt. Sie kannten also nicht einmal den Inhalt des Beipackzettels … Es gibt also keine informierte Zustimmung, weil die Person, die [die Injektion] verabreicht, die [Risiken] nicht versteht, und sicherlich auch nicht die Person, die sie bekommt.

Über Nebenwirkungen und Todesfälle wird viel zu wenig berichtet

Leider werden in vielen Ländern die Nebenwirkungen einfach nicht gemeldet, sodass es sehr schwierig ist, das tatsächliche Ausmaß der mit diesen Injektionen verbundenen Risiken zu erfassen. Wie Cummins bemerkt:

„In Irland kenne ich Leute, die das medizinische System kennen, und in der Regel wird nichts erfasst. Wenn die Leute eine Reaktion zeigen, schicken sie sie in die Notaufnahme. Die Notaufnahme kümmert sich einfach darum. Niemand nimmt einen Bleistift oder einen Stift in die Hand. Ich meine, das gilt einfach für alle. Ich habe die Schätzung gehört, dass man die erfassten Probleme im Durchschnitt mit 5 bis 10 multiplizieren könnte, um die tatsächliche Zahl zu erhalten.“

Am 19. Juli 2021 reichte America’s Frontline Doctors einen Antrag ein, um die Notfallzulassung von COVID-Injektionen für Kinder unter 18 Jahren, Personen mit natürlicher Immunität und Personen, die keine ordnungsgemäße Einwilligung nach Aufklärung erhalten haben, zu stoppen.

Die Gruppe fügte ihrem Antrag eine eidesstattliche Erklärung eines CDC-Whistleblowers bei, einer Computerprogrammiererin mit Erfahrung in der Analyse von Gesundheitsdaten, die Zugang zu Medicare- und Medicaid-Daten hat, die von den Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) gepflegt werden. In den letzten 20 Jahren hat sie mehr als 100 Algorithmen zur Aufdeckung von Betrug im Gesundheitswesen entwickelt, die im öffentlichen und privaten Sektor eingesetzt werden.

Nach Angaben der Whistleblowerin werden im Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) tatsächlich Todesfälle um das Fünffache oder mehr unterrepräsentiert. In ihrer beeidigten Aussage behauptet sie, dass bis zum 9. Juli 2021 45.000 Amerikaner innerhalb von drei Tagen nach ihrer COVID-Impfung gestorben seien. Die Zahlen werden noch höher, wenn man die Todesfälle betrachtet, die innerhalb von ein oder zwei Wochen nach den Injektionen eintraten.

Laut offizieller Darstellung gibt es keine stichhaltigen Beweise dafür, dass die COVID-Spritzen diese Todesfälle tatsächlich verursacht haben, aber wie Cummins anmerkt, zeigen die Daten einen klaren Zusammenhang, da die Reaktionen hauptsächlich in den ersten ein bis zwei Wochen nach der Injektion auftreten. Danach gehen die Berichte über Reaktionen deutlich zurück. Dies ist ein Beweis für einen Zusammenhang, denn andernfalls würde man eine flache Kurve von Reaktionen über vier oder sechs Wochen sehen.

Unvergleichlicher Aufwand für Gehirnwäsche

Wie Cummins feststellte, haben Studien ergeben, dass es nur ein paar Monate dauert, um Menschen einer Gehirnwäsche zu unterziehen, und dann ist ihr logisches Denkvermögen bereits zerstört. „Danach können sie einfach nicht mehr vernünftig denken, weil ihr Gehirn [neu] geformt wurde“, sagt er. Seit eineinhalb Jahren werden wir nun rund um die Uhr mit irreführender Propaganda bombardiert.

„Ich vergleiche es mit dem Deutschland der 1930er Jahre“, sagt Cummins, „und ich bin sehr konkret. Manche Leute werden sehr wütend, wenn sie auf diese Zeit verweisen. Aber ich beziehe mich nicht auf den Holocaust. Ich beziehe mich auch nicht auf die 40er Jahre. Ich beziehe mich auf das Deutschland der 1930er Jahre, als Goebbels und die anderen ein Radio in jedes Haus stellten, kostenlos, glaube ich. Sie wussten: Sobald wir eine Leitung oder einen Kanal in jedes Haus haben und sie mit dem füttern, was wir ihnen geben wollen, haben wir sie. Ich glaube, es gibt ein Zitat von einem Mitglied der Nazipartei, der sagte: „Gebt mir die Kontrolle über die Medien, und ich werde jede Nation in eine Nation von Schweinen verwandeln. Sie hatten Verachtung für die Menschen. Aber sie waren sehr klug, und sie haben offensichtlich einen absoluten Horror durchgezogen. Die Leute werden richtig wütend, wenn man sie mit dieser Zeit vergleicht, aber es ist eine perfekte Analogie. Wenn man die Medien und die Massenpropaganda über einen längeren Zeitraum übernimmt, kann man fast machen, was man will. Ich meine, der Unsinn, den sie im letzten Jahr so oft von sich gegeben haben, sollte die Leute einfach zum Lachen bringen. Es sollte eine Farce sein, eine Komödie.

Aber die Leute lachen nicht. Sie haben sich einfach daran gewöhnt, von den Medien und den Professoren und Experten mit Nabelschnurblut gefüttert zu werden. Und egal, was für einen Unsinn sie sagen, sie nehmen es einfach hin.

In den 80 Jahren, die seither vergangen sind, hat die Technologie exponentiell zugenommen, was die Möglichkeiten und die Effektivität der Propaganda entsprechend exponentiell erhöht. Die Menschen werden heutzutage effektiver einer Gehirnwäsche unterzogen, und es besteht kein Zweifel, dass dies die effektivste Propagandakampagne in der Geschichte der Welt war.

Es geht nicht um Wissenschaft. Es ging nie um Wissenschaft. Es geht um Wirtschaft, Gewinnstreben, Kontrolle, die Einführung von Ausweisen. Wahrscheinlich wird auch eine digitale Währung eingeführt werden. Sie wollen die ID-Karte, um jedermanns Metriken für den Zugriff zu sperren. All diese schlimmen Dinge sind Ideologien. Nichts davon ist wissenschaftlich. ~ Ivor Cummins

Die Medizin wurde auf den Kopf gestellt, ebenso die Wissenschaft. Viele sind scheinbar bar jeder Logik und jeder Fähigkeit zur Vernunft. Die Propagandisten haben also zweifellos Erfolg gehabt. Sie haben gewonnen. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint es fast aussichtslos, irgendjemanden davon zu überzeugen, dass das offizielle Narrativ nicht stimmt oder falsch ist. Es spielt keine Rolle, welche Daten man ihnen zeigt.

Nicht einmal die Tatsache, dass Familienmitglieder innerhalb weniger Tage nach der COVID-Impfung gestorben sind, kann die Menschen umstimmen. Sie beharren immer noch darauf, dass dies der beste Weg ist, und sind sich einig, dass jeder die Injektionen bekommen sollte, auch sie selbst, und sie eilen los, um ihre Auffrischungsimpfung zu bekommen.

Wie Sie Ihr Immunsystem verbessern können

Jeder, der sich mit natürlicher Gesundheit auskennt, wird wahrscheinlich zustimmen, dass ein robustes Immunsystem der beste Schutz gegen jegliche Art von Infektionen ist. Cummins‘ Spezialität ist die Flexibilität des Stoffwechsels, die auch eine grundlegende Komponente der Immunfunktion ist. Er erklärt:

Die Gesundheit des Stoffwechsels ist das Zentrum von allem, und die Gesundheit des Immunsystems ist untrennbar mit ihr verbunden. Ich interviewte Dr. Ron Rosedale … am 4. April 2020 … als die [COVID-Pandemie] begann. Leptin ist ein Zytokin. Es ist maßgeblich an der Reaktion des Immunsystems beteiligt. Wenn Sie leptin- oder insulinresistent sind, wird Ihr Immunsystem in einer Hinsicht überreagieren und einen Zytokinsturm verursachen, während Sie in anderen Bereichen des Immunsystems unterreagieren werden.

Er wies darauf hin, und ich stimmte ihm zu, dass man, wenn man weiß, dass SARS-CoV-2 kommt, nicht vier oder fünf Monate damit verbringen muss, sich fit zu machen. Man muss nicht das ganze Gewicht verlieren. Innerhalb weniger Tage werden Ihre Insulin- und Leptinwerte zusammenbrechen, wenn Sie plötzlich nur noch Fleisch, Fisch und Eier essen, keine verarbeiteten Lebensmittel, [plus] Vitamine und Mineralien. Buchstäblich innerhalb des ersten Tages werden Ihr Leptin- und Insulinspiegel rapide sinken, und in ein paar Wochen werden Sie völlig in der Lage sein, eine schwere Krankheit in einen milden Krankheitsverlauf zu verwandeln, oder sogar einen Todesfall in einen bösen Krankheitsverlauf zu verwandeln.

Und das war Anfang April 2020. Ich dachte wirklich, dass dies eine Gelegenheit wäre, den Leuten das zu zeigen. Aber natürlich wurde die Sache so verrückt, dass sich außer den Impfstoffen niemand mehr für das Virus interessierte. Die Propaganda übernahm die Oberhand. Und es ist fast schon ergreifend, jetzt diese Vorträge zu halten. Damals, im April, lagen wir goldrichtig. Wenn Sie Ihr Insulin und Leptin senken und Ihr Vitamin D erhöhen – das ohnehin ansteigt, da Sie die Insulinresistenz automatisch senken -, wenn Sie all das tun, worüber wir seit Jahren über Cholesterin, Insulin, Fett, Keto, Low Carb, all das Zeug für Langlebigkeit und Gesundheit gesprochen haben, wenn Sie einfach im Wesentlichen dasselbe Zeug schnell anwenden, werden Sie Ihr Risiko für dieses Virus senken.

Aber niemand durfte das sehen. Tatsächlich hat die FDA im letzten Sommer eine einstweilige Verfügung gegen eine Naturheilkunde-Website erwirkt, die nur über die Bedeutung von Vitamin D sprach. Sie sagten ihnen: ‚Das dürfen Sie nicht tun. Es ist nicht zugelassen.'“

Ich war eine der Seiten, denen die FDA diese Warnung aussprach. Wie anderen wurde auch mir gesagt, ich dürfe nicht behaupten, dass die Fähigkeit von Vitamin D, die Gesundheit und die Immunfunktion zu verbessern, einen Einfluss auf die Infektion mit SARS-CoV-2 oder das Überleben der Infektion haben könnte.

Ich weiß, dass es einen Zusammenhang gibt“, sagt Cummins. Ich habe Anfang April drei kurze Vorträge mit Folien über die neuen Daten von den Philippinen und anderswo gehalten. Es war sonnenklar, dass Menschen [mit einem Vitamin-D-Spiegel] von über 40 ng/ml oder 100 nmol/L, die metabolisch gesund sind, ein massiv geringeres Risiko für schwere Krankheiten oder Sterblichkeit haben, selbst wenn man das Alter berücksichtigt. Es war also sonnenklar, dass, wenn man sich nährstoffreich ernährt, sein Insulin und Leptin senkt, sich gesund der Sonne aussetzt und vielleicht Nahrungsergänzungsmittel einnimmt und seinen Vitamin-D-Status verbessert, man zu der Gruppe gehört, die ein deutlich geringeres Risiko hat, sogar ein geringeres Gripperisiko.

Warum sollten Sie verarbeitete Samenöle meiden?

Wenn Sie sich ketogen ernähren, sollten Sie wissen, dass nicht alle Fette gleich sind. Ich vermute, dass Omega-6-Linolsäure (LA) für Ihren Stoffwechsel und Ihre allgemeine Gesundheit sogar schädlicher ist als verarbeitete Kohlenhydrate. Auf die Frage, was er zu diesem Thema zu sagen hat, antwortet Cummins:

Das ist ein schwieriges Thema, denn ich finde es schwierig, eine eindeutige Antwort zu geben. Raffinierte Kohlenhydrate und verarbeitete Kohlenhydrate sind wirklich schlecht. Das wissen wir aus allen wissenschaftlichen Untersuchungen. Wir wissen aus zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen, dass Samenöle ein großes Problem darstellen … All das, was mit übermäßigem LA in Verbindung gebracht wird, ein riesiger Wissensschatz, wurde unterdrückt. In den 90er Jahren gab es Studien, die Brustkrebs bei Ratten zeigten, eine ganze Reihe von Tierstudien. Dann wurden sie nicht mehr durchgeführt, und der Grund dafür war, dass es sich um herzgesunde Pflanzenöle handelte. Das System wollte nicht, dass die Leute Probleme finden. Ich stimme also zu, dass es eine große Menge an Daten gibt, die besagen, dass man die Finger davon lassen sollte. Sie sind ein ernstes Problem.

Es gibt Studien über Fettleibigkeit bei Mäusen und Ratten, die in Bezug auf die Adipogenese, also die Fettbildung, dramatisch sind … Ich sage oft, der Dreiklang des Teufels sind raffinierte Kohlenhydrate, Zucker und Samenöle. Und diese drei machen die meisten ultra-verarbeiteten Lebensmittel aus. Man muss also den Dreiklang treffen.

Wenn jemand auf die Samenöle verzichtet, aber viele raffinierte Kohlenhydrate isst und 30 Jahre lang Coca-Cola trinkt, wird er wahrscheinlich in Schwierigkeiten geraten. Wenn der Anteil der Samenöle an der Ernährung nur ein paar Prozent beträgt und die raffinierten Kohlenhydrate weggelassen werden, frage ich mich, wie schlimm das ausgehen würde. Das ist eine heikle Sache.“

Ich habe eine härtere Position gegen Samenöle und LA eingenommen, denn vor 1850, als die industrialisierte Lebensmittelverarbeitung begann, lag der Anteil von LA im menschlichen Fettgewebe bei 1 bis 2 %. Heute sind es zwischen 20 und 30 %.

Ich glaube, dass alles, was über 2 % liegt, übermäßig ist und den oxidativen Stress radikal erhöht, der Ihre Zellmembranen, Mitochondrien, Proteine, Stammzellen und DNA dezimieren kann. Und es dauert bis zu sieben Jahre, um die LA-Ansammlungen aus dem Körper zu entfernen, da sie in den Zellmembranen gespeichert sind.

Ich glaube jetzt auch, dass, wenn man metabolisch flexibel ist, der Verzicht auf gesunde Kohlenhydrate (natürlich keine verarbeiteten) schädlich sein kann. Ich bin metabolisch flexibel und werde persönlich nicht weniger als 50 Gramm gesunde Kohlenhydrate pro Tag zu mir nehmen, vor allem weil ich drei bis vier Stunden am Tag Sport treibe. An vielen Tagen esse ich 150 bis 200 Gramm Kohlenhydrate, meist aus Obst. Trotzdem befinde ich mich immer noch in Ketose und habe sehr wenig viszerales Körperfett.

Als ich versuchte, über einen längeren Zeitraum auf weniger als 50 Gramm Kohlenhydrate zu verzichten, verschlechterte sich meine Gesundheit. Ich glaube also, dass Kohlenhydrate gesund sind, solange man metabolisch flexibel ist. Deshalb halte ich LA für viel gefährlicher als Kohlenhydrate. Sie brauchen auch keine Entgiftung von überschüssigen Kohlenhydraten. Hören Sie einfach auf, sie zu essen, und Ihre Insulinresistenz wird sofort abnehmen.

Ideologie, nicht Wissenschaft, regiert den Tag

Während sich Regierungen auf das Vorsorgeprinzip berufen, um Abriegelungen und Maskengebote zu rechtfertigen, wird das Vorsorgeprinzip bei den COVID-Injektionen nicht befolgt.

„Das zeigt nur, dass es sich um eine Ideologie handelt“, sagt Cummins. Es geht nicht um Wissenschaft. Es ging nie um Wissenschaft. Es geht um Wirtschaft, Profitstreben, Kontrolle, die Einführung von ID-Karten. Wahrscheinlich wird auch eine digitale Währung eingeführt werden. Sie wollen die ID-Karte, um jedermanns Metriken für den Zugriff zu sperren. All diese schlimmen Dinge sind Ideologien. Nichts davon ist wissenschaftlich. Jetzt haben sie es auf die Kinder abgesehen. Ich meine, man muss nicht gegen Impfungen sein, man muss nur rational sein, um sich die Auswirkungen von SARS-CoV-2 anzusehen, sich die Impfdaten und die realen empirischen Daten der Ländervergleiche anzusehen, die zeigen, dass der Impfstoff nicht viel bringt. Und wenn man sich dann anschaut, was sie tatsächlich versuchen zu tun – alle Kinder zu impfen – dann weiß man, dass das völlig pervers ist…

Aber wir müssen die Realität akzeptieren. Ich sage oft zu Leuten, die mutlos werden, … man muss stoisch sein. Ich bekämpfe die Fehlinformationen sieben Tage die Woche. Aber wenn sich herausstellt, dass die Bösen schreckliche Dinge umsetzen, weigere ich mich, mutlos oder elend zu werden oder aufzugeben. Ich habe mich abgehärtet, dass ich mich davon nicht unterkriegen lassen werde, egal wie schlimm es wird. Selbst wenn sie ID-Karten bekommen und man durchleuchtet und verfolgt wird, muss man immer noch den Widerstand spielen. Du musst immer noch leben. Und du musst dich immer noch dagegen wehren und gesund bleiben. Bleiben Sie da, um Widerstand zu leisten.

Sehen Sie sich den französischen Widerstand im Zweiten Weltkrieg an. Schreckliche Bedingungen. Schrecklich. Sie mussten mit dem Feind schlafen, buchstäblich. Wenn sie erwischt wurden, wurden sie gefoltert und ermordet. Etwa ein oder zwei Jahre lang sah es absolut düster aus, dass sie nicht gewinnen würden. Aber sie hielten durch.“

Mehr Informationen

Um über Cummins‘ Datenanalysen auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie ihm auf Twitter, YouTube, Odysee, Bitchute, Apple Podcasts oder abonnieren Sie seinen Blog auf TheFatEmperor.