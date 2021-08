Hat der CDC-Direktor gerade versehentlich zugegeben, dass Impfpässe nutzlos sind?

Die Direktorin der CDC hatte in einem Interview auf CNN ein wichtiges Eingeständnis gemacht. Die Direktorin der CDC Rochelle Walensky erklärte, der Impfstoff verhindere weder eine COVID-19-Infektion, noch halte er die geimpfte Person davon ab, die Infektion oder die Delta-Variante zu übertragen. Laut Direktorin Walensky besteht der einzige Nutzen des Impfstoffs derzeit vermutlich darin, dass er den Schweregrad der Symptome verringert.

Wenn eine geimpfte und eine nicht geimpfte Person die gleiche Fähigkeit haben, das Virus zu tragen, auszuscheiden und zu übertragen – mit oder ohne Symptome -, welchen Unterschied macht dann ein Impfpass oder ein Impfausweis?

Laut CDC stellen also sowohl geimpfte als auch nicht geimpfte Personen, die ein Restaurant, ein Geschäft, eine Gruppe, einen Veranstaltungsort oder einen Arbeitsplatz betreten, genau das gleiche Risiko für die anderen Personen dort dar, wie kann also die Vorlage eines Impfausweises einen Unterschied machen?

(UPDATE – Google hat das Video entfernt, daher nun auf Rumble zu sehen)

In Gibraltar sind 99 % der Bevölkerung geimpft; die COVID-Infektionsrate steigt an. In Island sind über 75 % der Bevölkerung geimpft; die Infektionsrate steigt. Singapur und Israel zeigen das Gleiche [Datensätze hier]. Welchen Wert hat also der Impfpass?

Der Historiker Bert De Munck von der Universität Antwerpen entgegnet: „Auch hier haben die Kritiker Recht: Die Impfung verhindert nicht die Weitergabe des Virus, so dass der moralische und sonstige Druck auf junge, gesunde Menschen, sich impfen zu lassen, keinerlei wissenschaftliche Grundlage hat. Die Liste der Vorschriften, auf die dies zutrifft, wird immer länger.