David Icke warnt bei Londoner Demo: Digitale ID bedroht globale Freiheit „Es ist tatsächlich sehr kaltblütig berechnet“

Das Video zeigt ein Interview mit David Icke, das während einer Demonstration in London gegen die Einführung der digitalen ID aufgenommen wurde. Icke, ein bekannter Autor, spricht über seine Sichtweise auf eine globale Kontrollagenda, die seiner Meinung nach von einer einflussreichen Gruppe, die er als „globalen Kult“ bezeichnet, gesteuert wird. Er kritisiert die Manipulation politischer und gesellschaftlicher Gruppen sowie die Einführung digitaler IDs und Währungen als Mittel zur Einschränkung von Freiheit.

Deutsche Übersetzung des Transkripts

„Die Linke wird von diesem Kult manipuliert. Die Rechte wird von diesem Kult manipuliert.

Und dennoch haben sie die Rechte gegen die Linke in den Krieg geschickt. Und während die Menschen miteinander kämpfen, sehen sie nicht, dass sie beide von derselben Macht ausgespielt werden.

Aber was seit Corona passiert ist, wie man sehen kann, ist, dass immer mehr Menschen anfangen zu begreifen, dass dies kein improvisiertes Kontrollsystem ist. Es ist tatsächlich sehr kaltblütig berechnet. Und was ich all die Jahre gesagt habe, ist, dass es auf globaler Ebene kaltblütig berechnet ist.

Es gibt ein globales Netzwerk, das ich den globalen Kult nenne, und durch dieses Netzwerk setzt es seinen Willen und seine Agenda in jedem Land durch, irgendwann. Deshalb hatten wir während Corona im Grunde eine globale Reaktion, die überall gleich war. Und jetzt, rein zufällig, führen all diese Länder digitale IDs ein. Es ist eine globale Agenda, die von einem globalen Netzwerk initiiert wird.

Leute wie dieser Typ, K Star, sind nur Handlanger. Trump ist nur ein Handlanger. Sie sind heute da, morgen weg. Wohingegen das Kultnetzwerk, das hier orchestriert, das seit Jahrzehnten und Jahrhunderten orchestriert, immer da ist.

Und dies ist eine echte Grenze. Wenn wir zulassen, dass sie überschritten wird, was ist dann die Zukunft der Freiheit? Es gibt keine mehr, wisst ihr. Und es gibt keine Lösung. Es gibt keine Lösung dafür.

Nun, die Lösung ist einfach. Es gibt angeblich 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Und die Anzahl der Menschen, die dies mit vollem Wissen durchsetzen, ist im Vergleich dazu eine Handvoll.

Und was passiert, ist, dass Menschen Glaubenssysteme verkauft werden, kalkuliert verkauft werden – religiöse Glaubenssysteme, politische Glaubenssysteme, wissenschaftliche Glaubenssysteme, alle Arten davon. Und sobald du Glaubenssysteme hast, ist es wie eine Wabe in einem Bienenstock. All diese Glaubenssysteme sind voneinander isoliert, konkurrieren miteinander, und dann spielt man sie gegeneinander aus.

Und wenn man sich anschaut, was in Amerika passiert, ist es klassisch. Die Linke wird von diesem Kult manipuliert. Die Rechte wird von diesem Kult manipuliert. Und dennoch haben sie die Rechte gegen die Linke in den Krieg geschickt. Und während die Menschen miteinander kämpfen, sehen sie nicht, dass sie beide von derselben Macht ausgespielt werden.

Und bis wir das erkennen und die Trennlinien niederlegen, uns einig sind, unterschiedlicher Meinung zu sein, aber uns auf die gemeinsame Bedrohung konzentrieren, haben wir vielleicht eine Chance. Aber solange wir untereinander kämpfen, ist es Teile und Herrsche.

Und also, was man in Amerika sieht, ist, dass die Rechte an der Macht ist und sich der Linken aufdrängt und die Linke als Ausrede benutzt, um Freiheit zu nehmen. Dieser Typ soll angeblich links sein und benutzt die Rechte, um die Zerstörung der Freiheit zu rechtfertigen.

Und anstatt zu sagen, er ist links und er ist rechts, sollten wir sagen: Was ist das Ergebnis? Ja. Was ist das Ergebnis in beiden Fällen? Ah, die Freiheit verschwindet. Die Meinungsfreiheit verschwindet.

Und wenn die Menschen auf das Ergebnis schauen und nicht auf die Worte, nicht auf die Rhetorik, werden sie sehen. Aber tatsächlich, ob es links, rechts oder Mitte ist, sie gehen in dieselbe Richtung.

Wie Krypto, Gold, Silber, göttlich, was noch? Welchen Rat gibst du uns?

Nun, ich gebe niemandem finanziellen Rat. Das liegt an ihnen. Alles, was ich sage, ist, solange wir systematisch gespalten sind, werden sie herrschen. Ja. Und wo die Kontrolle über das Geld liegt. Also, das ist es. Wenn wir das digitale Geld durchsetzen, gibt es keine Lösung.

Nun, das ist die ganze Idee der digitalen ID und der digitalen Währung – die vollständige Kontrolle über das Geld. Aber, wisst ihr, die Menschen müssen die Situation anschauen und individuell entscheiden, was sie tun wollen.

Was ich aus der großen Perspektive sage, ist, dass wir gegeneinander ausgespielt werden, wisst ihr. Und es ist mir egal, welche Hautfarbe du hast – schwarz, weiß, himmelblau, pink – wir alle stehen im Fadenkreuz dieses Kults, dieses globalen Kults. Und während wir miteinander kämpfen, lachen sie über uns. Lachen über uns.

Und es ist an der Zeit, damit aufzuhören. Sonst werden wir diese Grenze überschreiten, und es wird sehr schwierig sein.“