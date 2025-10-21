Die verlogenen Vereinten Nationen schon wieder am Werk

Herb Pinder

Von Klimahysterie bis politischer Heuchelei – das expandierende Imperium der Fehlinformation der Vereinten Nationen.

Es gab eine weitere bedrohliche Schlagzeile in der Toronto Sun am 15. Oktober, die ein treffendes Beispiel für die These meiner jüngsten Kolumne liefert – die absichtliche Übertreibung und unverhohlene Unehrlichkeit der Vereinten Nationen. Zweifellos weit verbreitet, von der Weltorganisation für Meteorologie (der Wetter- und Klimaagentur der UN): „CO₂ in der Atmosphäre ist im Jahr 2024 um eine Rekordmenge gestiegen, der größte einjährige Sprung seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1957.“ Dies ist irreführend und wahrscheinlich, für einen Großteil der Medien und ihrer Leser, erfolgreich so.

Meine jüngste Kolumne überprüfte die geschätzten CO₂-Werte von 800 ppm vor 600 Millionen Jahren – 20 Mal höher als heute; und vor 500 Millionen Jahren – 10 Mal höher. Aus Gründen, die niemand mit Sicherheit behaupten kann, sank der CO₂-Gehalt in jüngerer Zeit sehr nahe an das Aussterbeniveau von 150 ppm. Eine wichtige und relevante Beobachtung, die mein Herausgeber hervorhob – das Endspiel von Net Zero ist definitionsgemäß auch das Ende des Lebens.

Wie bereits erklärt, aber es lohnt sich, es zu wiederholen: Die einzigartige Mischung aus Wasser, Kohlendioxid und Sauerstoff fördert das Leben auf der Erde.

Eliminiert man eines davon, enden Pflanzen-, Tier- und Menschenleben. Das Ziel Net Zero ist ein albernes und unmögliches Ergebnis und offenbart auch den Mangel an Wissenschaft, der der Klimakrise zugrunde liegt.

Die Kurve zeigte auch die langfristige Natur des Klimas. Aber der „größte einjährige Sprung seit Beginn der Aufzeichnungen 1957“ ist nicht relevant. Menschen können die langfristige Natur des Klimas nicht begreifen – Bedeutung wird in Jahrhunderten oder länger gemessen. Ein Anstieg von weniger als einem Jahrhundert ist eine bedeutungslose Statistik, aufgebläht durch schlampige Medien. Auch leicht zu manipulieren, indem man ein hilfreiches Startdatum auswählt.

Das Klima zu verstehen ist komplex, aber wir können und sollten die Einfachheit des fortlaufenden Machtstrebens der UN verstehen. Ein machthungriger Koloss, der unermüdlich Angst verbreitet, sagt alles, was man über seine Prinzipien und Integrität wissen muss. Der Artikel erwähnt auch den nächsten von der UN gesponserten COP-Klimagipfel im nächsten Monat in Brasilien. Zehntausende fliegen hin (viele in Privatflugzeugen), um der UN zu helfen, das Klima zu managen. Diese unmögliche Vorstellung übertreibt die Täuschung.

Die Vereinten Nationen dienen weder Kanada noch der westlichen Welt, die die Kosten ihrer ständig wachsenden Gehaltsliste trägt (hauptsächlich die USA). Es gab überwältigende Beweise für einen Hamas-Tunnel unter dem UNRWA-Bürogebäude in Gaza und weitere Behauptungen, dass einige UN-Mitarbeiter Hamas-Kämpfer sind.

Kaum eine Überraschung für diese antisemitische Organisation. Natürlich wird alles geleugnet.

Denken wir auch zurück an den Leiter der Weltgesundheitsorganisation, der während der COVID-19-Krise regelmäßig im Fernsehen auftrat, China verteidigte und dessen schelmische Leugnungen über die Quelle des COVID-19-Virus in seiner Einrichtung in Wuhan. Chinas und der UN-Weigerung, rechtzeitig Offenlegung zu betreiben, gab dieser zerstörerischen neuen Bedrohung früh Auftrieb. Wir werden die Wahrheit wahrscheinlich nie erfahren, was wiederum für die Integrität sowohl Chinas als auch der UN spricht.

Ups, ich habe fast die wichtige Rolle unseres Premierministers verpasst, eines Führers in der Verbreitung der Klimakrise. Er war UN-Sondergesandter für den Klimawandel, leitete die Klimakonferenz COP 2021 in Glasgow und baute zusammen mit einem Kollegen GFANZ auf, eine Agentur, die gegründet wurde, um Banken zu ermutigen, die Kreditvergabe an vorgelagerte Öl- und Gasunternehmen einzuschränken. Alle sechs großen kanadischen Banken verpflichteten sich zu dieser Einrichtung, die von Carney geleitet wurde, um eine der wichtigsten Industrien Kanadas weiter zu schädigen. Glücklicherweise ist sie kürzlich auseinandergefallen.

Basierend auf der Regelmäßigkeit seiner Unwahrheiten und seinem widerlichen, demonstrierten Antisemitismus (der einen aufschlussreichen öffentlichen Dank der Hamas hervorrief) kann man Carneys Kompatibilität mit der UN verstehen. Würde es eine Überraschung sein, wenn eines Tages auch Justin Trudeau dieser progressiven und verlogenen Organisation beitreten würde?

Wie die UN Politiker und Medien seit den ersten Erdgipfeln 1988 und 1992 manipuliert hat, ist das Thema der nächsten Kolumne.