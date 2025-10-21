WHO reaktiviert stillschweigend globale Influenza-Pandemie-Maßnahmen für Vogelgrippe

Von Jon Fleetwood

Die WHO hat während der COVID-19-Pandemie 8 Milliarden Dollar erhalten – ist das der Grund, warum sie die Infrastruktur für die Bekämpfung einer Vogelgrippe-Pandemie ausbaut, anstatt zu fordern, dass die Funktionsgewinnforschung zur Vogelgrippe eingestellt wird?

Eine Veröffentlichung vom Mittwoch im Journal of Infectious Diseases bestätigt, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) still und leise ihre globale Pandemie-Infrastruktur ausbaut – diesmal im Hinblick auf die Gefahr einer H5N1-„Vogelgrippe”-Pandemie.

Nicht Chikungunya. Nicht Ebola. Nicht Nipah. Nicht Affenpocken.

Vogelgrippe: genau das Virus, das die Länder in ihren Labors gefährlich verstärken, während sie gleichzeitig Impfstoffe und Medikamente zu seiner Eindämmung entwickeln (siehe Literaturempfehlungen unter diesem Artikel) .

Mit anderen Worten: Während die Regierungen sowohl das Problem als auch die Lösung für eine Vogelgrippe-Pandemie schaffen, baut die WHO die Kommandostruktur auf, die die globale Reaktion auf diese Krise leiten wird, wenn sie eintritt.

Das Papier der WHO zur Vogelgrippe erscheint zu einem Zeitpunkt, da die Vereinten Nationen, die einflussreichste internationale Institution, die es gibt, 500 Experten zu einem „globalen Dialog” über dieselbe Bedrohung einberuft, was signalisiert, dass globale Institutionen still und leise ihre Pandemie-Maschinerie auf die Vogelgrippe ausrichten.

Screenshot von Academic.oup.com, aufgenommen am 18. Oktober 2025

Der neue Bericht wurde von Beamten der Abteilung für Epidemie- und Pandemiebekämpfung der Weltgesundheitsorganisation verfasst.

Er beschreibt ein permanentes Koordinierungssystem, das Regierungen, Pharmaunternehmen und humanitäre Organisationen über zwei Mechanismen miteinander verbindet: das Pandemic Influenza Preparedness (PIP) Framework und ein neues Interim Medical Countermeasures Network (i-MCM-net).

Gemeinsam ermöglichen sie es der WHO, „die Verfügbarkeit, den gerechten Zugang und die zeitnahe Zuteilung medizinischer Gegenmaßnahmen auf globaler Ebene zu koordinieren: die Koordinierungsbemühungen zu verstärken und strategische Orientierung zu bieten, um eine kohärente Reaktion auf Pandemiegefahren zu gewährleisten, wobei der Schwerpunkt auf der globalen Ebene liegt.“

Schlüsselfrage: Warum konzentriert sich die WHO mehr auf die Schaffung einer Infrastruktur für die Bekämpfung einer Vogelgrippe-Pandemie als darauf, von den Regierungen zu verlangen, alle Funktionsgewinn- und Reverse-Genetik-Experimente mit Vogelgrippe – oder allen Krankheitserregern – einzustellen?

Ein Grund könnte sein, dass die Weltgesundheitsorganisation während der COVID-19-Pandemie insgesamt rund 8 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln erhalten hat.

Der massive Geldzufluss war in der Geschichte und im Zeitrahmen der Organisation beispiellos, da er das genehmigte Zweijahresprogramm-Budget von 5,84 Milliarden Dollar bei weitem überstieg.

COVID-19 machte die WHO reicher denn je.

Was würde eine Vogelgrippe-Pandemie einbringen?

Und ist dieser potenzielle Pandemie-Gewinn für die WHO wichtiger als die Bekämpfung der Ursachen von Pandemien?

Der Kongress, das Weiße Haus, das Energieministerium, das FBI und die CIA haben bestätigt, dass die COVID-19-Pandemie wahrscheinlich das Ergebnis einer im Labor entwickelten Manipulation von Krankheitserregern war.

Entstanden aufgrund der Vogelgrippe-Bedrohung

Die WHO führt den Ursprung dieser Systeme auf die H5N1-Ausbrüche Anfang der 2000er Jahre zurück:

„Im Jahr 2005 wurden Veränderungen in der Epidemiologie der H5N1-Erkrankung bei Tieren beobachtet, und es traten weiterhin Fälle beim Menschen mit hoher Sterblichkeit auf (33 % bis > 50 % Letalität)“, heißt es in der neuen Veröffentlichung des Journal of Infectious Diseases. „Das Virus entwickelte sich weiter, dehnte sein geografisches Verbreitungsgebiet aus und wurde in Teilen Asiens bei Geflügel endemisch, wodurch die Größe der gefährdeten Population zunahm.“

Der Artikel erklärt, dass diese Ereignisse zur Schaffung einer internationalen Vorratshaltung von antiviralen Medikamenten „für den strategischen Einsatz während eines sich ausbreitenden Ausbruchs“ geführt haben.

„Angesichts der Auswirkungen einer durch das hochpathogene Virus verursachten Pandemie wurde die WHO gebeten, die Einrichtung einer internationalen Reserve an antiviralen Medikamenten für den strategischen Einsatz während eines sich ausbreitenden Ausbruchs zu prüfen, um diesen an der Quelle einzudämmen oder zumindest seine Ausbreitung zu verzögern.“

Zwei Jahrzehnte später verweist die WHO erneut auf das Potenzial einer H5N1-Pandemie, um die unbefristete Aufrechterhaltung dieser Infrastruktur zu rechtfertigen.

Neue Lieferverträge und Industriepartner

Im Mai 2024 unterzeichnete die WHO einen Spendenvertrag mit F. Hoffmann-La Roche Ltd., der über einen Zeitraum von zwei Jahren bis zu fünf Millionen Tamiflu-Behandlungen sicherstellt.

„Diese antiviralen Behandlungszyklen wären in den frühen Phasen der Reaktion auf eine Influenza-Pandemie von entscheidender Bedeutung“, schreibt die WHO.

Der Anhang listet weitere Sponsoren auf – Roche, Gilead, Shionogi, Cidara, Eradivir, Leyden Laboratories und die International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations –, was eine direkte Integration von Unternehmen in das Netzwerk der WHO für antivirale Medikamente und Impfstoffe zeigt.

Wie sich die Systeme überschneiden

Das i-MCM-Netzwerk der WHO wurde entwickelt, um die weltweite Verteilung von antiviralen Medikamenten und Impfstoffen zu verwalten, sobald diese zugelassen oder für den „Notfallgebrauch” autorisiert sind.

(Für Impfstoffe oder Medikamente gegen die Vogelgrippe benötigen wir keine Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA), da wir bereits über sichere und wirksame, von der FDA zugelassene Medikamente gegen diese Krankheit verfügen: Xofluza und Ivermectin).

Die internationale Behörde hat das Netzwerk bereits getestet, indem sie im Jahr 2024 2,4 Millionen Dosen Affenpocken-Impfstoff zugeteilt hat, und erklärt, dass es als Betriebsmodell für zukünftige Influenza-Ereignisse dienen wird.

Screenshot von Academic.oup.com, aufgenommen am 18. Oktober 2025

Tatsächlich laufen Laborforschung, pharmazeutische Entwicklung und internationale Logistik nun parallel und werden unter der Koordination der WHO zusammengeführt, sobald eine Influenza-Pandemiegefahr ausgerufen wird.

Der Umfang der Koordination

Das WHO-Papier weist auch darauf hin, dass die Organisation das i-MCM-Netzwerk aktiviert, bevor das bevorstehende Pandemieabkommen in Kraft tritt:

„Bis zum Inkrafttreten des WHO-Pandemieabkommens arbeitet die WHO mit den Mitgliedstaaten und relevanten Partnern zusammen, um sicherzustellen, dass das vorläufige Netzwerk für medizinische Gegenmaßnahmen (i-MCM net) einsatzbereit ist, um auf Ereignisse im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu reagieren, die eine koordinierte internationale Reaktion erfordern.“

Das bedeutet, dass die Infrastruktur für eine globale Reaktion bereits funktioniert, um auf einen bevorstehenden H5N1- oder anderen Influenza-Notfall vorbereitet zu sein.

Fazit

In Wissenschaft, Industrie und Politik ist die H5N1-Vogelgrippe zum organisatorischen Schwerpunkt eines weltweiten Pandemiebekämpfungssystems geworden.

Während Labore in den USA, Europa und Asien weiterhin Funktionsgewinn- und Reverse-Genetik-Experimente durchführen, um Vogelgrippeviren zu verstärken, entwickeln Regierungen und Pharmaunternehmen gleichzeitig Impfstoffe und antivirale Medikamente, um diesen künstlich hergestellten Stämmen entgegenzuwirken.

Im Zentrum all dieser Bemühungen steht die Weltgesundheitsorganisation, die die globale Kommandostruktur koordiniert – die Lieferketten, Vorräte und Verteilungssysteme, über die diese medizinischen Produkte bereitgestellt werden, sobald die nächste Pandemie ausgerufen wird.

COVID-19 hat gezeigt, dass Pandemiebekämpfung beispiellose Finanzmittel und Einfluss für globale Gesundheitsinstitutionen generieren kann.

Die derzeitige Expansion der WHO deutet darauf hin, dass sie sich darauf vorbereitet, dieses Modell zu wiederholen – diesmal im Zusammenhang mit H5N1.

Ob man dies nun als Vorsorge oder als unkontrollierte Machtkonsolidierung betrachtet, die derzeitige Koordinierung ist eine der umfangreichsten und folgenreichsten Mobilisierungen im Zusammenhang mit einer einzigen Virusbedrohung seit COVID-19 – und sie findet vor aller Augen statt.

Und niemand spricht darüber.

Aber wir tun es.