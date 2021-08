David Stockman über die Gründe, warum die FED-Druckmaschine das profitabelste Geschäft der Welt ist

internationalman.com: Die Fed ist das mit Abstand profitabelste Unternehmen der Welt.

Obwohl sie nichts besitzt außer ultra-niedrig verzinsten Staatsanleihen, Schuldscheinen, Anleihen und GSEs, machte sie im Jahr 2020 dennoch mehr Nettoeinkommen als Apple, Microsoft, JP Morgan, Facebook, McDonald’s, Coca-Cola, Walmart, Home Depot, Intel, Johnson & Johnson, Bank of America, Nike, Visa, Amazon und Netflix zusammen.

Ja, zusammen!

Der Nettogewinn von 322 Milliarden Dollar war keine COVID-Jahresabweichung. Tatsächlich hat die Fed in den letzten zehn Jahren einen durchschnittlichen Gewinn von 350 Milliarden Dollar pro Jahr erwirtschaftet.

Die Frage stellt sich also immer wieder: Wie kann sie mit Vermögenswerten, die kaum eine Rendite abwerfen, so hohe Nettoerträge erzielen?

Die zügellose Ausweitung der Zentralbankbilanz hat in erster Linie zur Folge, dass die Anleiherenditen weitaus niedriger sind, als dies auf dem freien Markt bei gesundem Geld der Fall wäre.

Der Mechanismus, mit dem dieser Finanzbetrug bewerkstelligt wird, ist sonnenklar. Wenn die Fed die Schulden von Uncle Sam kauft, schrumpft das Angebot an Anleihen, die Preise steigen und die Renditen sinken. Auf diese Weise lädt die Fed alle Wirtschaftsakteure dazu ein, sich zu verschulden, als gäbe es kein Morgen, weil sie die Kosten für die Übertragbarkeit von Anleihen tiefgreifend und absichtlich gefälscht hat.

Letztendlich führt das Geldpumpen der Fed zu einer VPI-Inflation. Das liegt daran, dass die Regierungen veranlasst werden, sich nach Belieben zu verschulden, um die ausufernden Transferzahlungen zu finanzieren – die Mittel für die Ausgaben der Haushalte, die nicht mit einer entsprechenden Erhöhung des Angebots an Waren und Dienstleistungen einhergehen.

Anders ausgedrückt: Die Fed tauscht Fiat-Kredite gegen reale Finanzanlagen ein, die Washington zuvor ausgegeben hatte, um den Kauf von Arbeits-, Kapital- und Technologieressourcen zu finanzieren.

Der beste Weg, die heutige Inflationswelle zu verstehen und zu begreifen, warum wir uns in geldpolitisch völlig unerforschten Gewässern befinden, ist ein Blick in die aktuellen Finanzberichte der Fed. Sie werden fast nie beachtet, aber sie lassen die Idee der Geldschöpfung aus dem Nichts dramatisch lebendig werden, denn Gelddrucken ist wahnsinnig profitabel, wenn man ein legales Monopol hat.

Es ist wirklich kein Geheimnis, warum die Fed so profitabel ist: Sie erntet wie eine normale Bank Zinserträge aus ihrem 8,1 Billionen Dollar schweren Vermögensportfolio, so bescheiden die Renditen auch sein mögen. Aber im Gegensatz zu Geschäftsbanken verursachen die Finanzierungskosten oder Verbindlichkeiten der Fed kaum Kosten.

Das liegt daran, dass sie sie druckt!

