Geplante Euthanasie ist keine Gesundheitsfürsorge, auch wenn man noch so sehr dafür klatscht

Im April und Juni 2020 schrieb ich über etwas, das ich als LOKIN 20 bezeichnete. In einer Reihe von Artikeln gehörte ich zu denjenigen in den so genannten „alternativen Medien“, die versuchten, hervorzuheben, dass Lockdowns und andere Reaktionsmaßnahmen, die durch das Coronavirus-Gesetz eingeführt wurden, die Risiken für die am meisten gefährdeten Personen erhöhten.

Dies stand im völligen Widerspruch zu den Begründungen, die uns für diese neuen Gesetze und die nachfolgenden Maßnahmen gegeben wurden. Die Maßnahmen wurden in der Öffentlichkeit als „Plan“ zum Schutz der Schwächsten dargestellt. Es war sicherlich ein Plan, aber das Ziel war offenbar, die Risiken zu erhöhen, anstatt sie zu verringern.

Ich berichtete über die Aufhebung der Schutzmaßnahmen, die nach der Shipman-Untersuchung und dem Francis-Bericht (Mid Staffs) eingeführt worden waren. Ich verwies auf statistische Daten des „Office of National Statistics“ und auf die von Leuten wie Professor Carl Heneghan und David Spiegelhalter geäußerten Bedenken, dass ein gefährlicher Rückzug der Gesundheitsversorgung zu einem unnötigen Anstieg der Sterblichkeit unter den Schwächsten beiträgt.

Ich behaupte nicht, dass ich über große Einsichten oder Schlussfolgerungen verfüge. Ich war nur einer von vielen, die in den unpassend als alternativ benannten Medien über die offensichtlichen Gefahren der Regierungspolitik berichteten.

Es ist wichtig zu betonen, dass das erhöhte Sterblichkeitsrisiko, das von den Maßnahmen und nicht von COVID 19 ausging, zum damaligen Zeitpunkt mehr als deutlich war. Viele Menschen versuchten, die Öffentlichkeit zu warnen, aber sie wurden weitgehend abgetan und als „COVID-Leugner“ bezeichnet.

Ein Jahr später sind mehrere Artikel in den Mainstream-Medien aufgetaucht, die bestätigen, daß es sich um eine Politik zu handeln schien die unweigerlich die Risiken für die Schwächsten maximieren würde.

Wie üblich wird die Möglichkeit einer vorsätzlichen Politik in keinem dieser MSM-Artikel thematisiert. In ihren Berichten werden unkritisch Äußerungen von Politikern zitiert, und es wird durchweg davon ausgegangen, dass es sich bei diesen Maßnahmen um Fehler handelte, und es wird die Auffassung vertreten, dass daraus Lehren gezogen werden müssen.

Als der ehemalige Gesundheitsminister und Vorsitzende des „Health Select Committee“, Jeremy Hunt, im Juni 2020 über die risikoreiche Überweisung von 25.000 schutzbedürftigen Patienten in Pflegeeinrichtungen sprach, in denen sie weder medizinisch noch sozial angemessen versorgt wurden, wurde er unhinterfragt mit den Worten zitiert:

Es ist erstaunlich, dass offenbar niemand das klinische Risiko für Pflegeheime in Betracht gezogen hat, obwohl allgemein bekannt ist, dass das Virus asymptomatisch übertragen werden kann.

Abgesehen von dem eindeutigen wissenschaftlichen Beweis, dass es so etwas wie eine asymptomatische Übertragung von SARS-CoV-2 nicht gibt, deuten die Beweise darauf hin, dass es sich weder um Fehler noch um Versäumnisse handelt. Doch alles, was wir von den Mainstream-Medien zu sehen bekommen, ist ein Freifahrtschein für die Politiker und eine pauschale Weigerung, ihre betrügerischen Aussagen jemals zu hinterfragen.

Wir stehen vor einem großen gesellschaftspolitischen Problem. Trotz der vielen historischen und aktuellen Beweise dafür, dass Regierungen uns absichtlich Schaden zufügen können und dies auch tun, scheinen wir kollektiv unfähig zu sein, die Realität des Demozids zu begreifen.

Wir gehen fälschlicherweise davon aus, dass jede Politik absichtlich gutartig ist.

Wir müssen diesen fehlerhaften und naiven Glauben überwinden. Solange wir nicht anerkennen, dass es innerhalb der Regierung und ihrer breiteren Partnerschaftsnetzwerke diejenigen gibt, die uns etwas Böses wollen, werden wir nicht in der Lage sein, der Bedrohung, die sie für uns alle darstellen, zu begegnen.

Das Coronavirus-Gesetz

Die britische Regierung hat nicht nur die Rechtsvorschriften geschaffen, die es den Gesundheitsdienstleistern ermöglichen, die Risiken für die Schwächsten zu erhöhen, sondern sie kannte diese Risiken auch genau. Sie hatte sie zuvor in Schulungsübungen ermittelt und diese Risiken umfassend modelliert.

Im Gegensatz zu Hunts Aussage gab es in der britischen Regierung viele, die „das klinische Risiko für Pflegeheime in Betracht zogen“. Als die angebliche Pandemie eintraf, schien die Regierung, deren führendes Mitglied Hunt ist, diese absichtlich zu verschlimmern, anstatt zu reagieren und die bekannten Gefahren zu begrenzen und zu verringern.

Abschnitt 14 des Coronavirus-Gesetzes hob die entscheidenden NHS-Verpflichtungen gemäß dem NHS (Standards)-Framework auf. Der NHS musste sich nicht an Klausel 21(2)(a) und 21(12) der Verordnungen von 2012 halten.

Der NHS war nicht mehr verpflichtet, vor der Entlassung eines Patienten zu prüfen, ob dieser für „die fortlaufende Gesundheitsversorgung des NHS in Frage kommt„. Darüber hinaus musste keine relevante Stelle mehr „das nationale Rahmenwerk berücksichtigen„. Es ist wichtig zu erkennen, was dies im Zusammenhang mit einer vermeintlichen globalen Pandemie bedeutete.

Am 19. März 2020 beschlossen die HCID-Gruppe von „Public Health England“ und der Beratende Ausschuss für gefährliche Krankheitserreger (ACDP) einstimmig, COVID 19 aufgrund der geringen Sterblichkeitsrate von einer Infektionskrankheit mit hohem Risikopotenzial herabzustufen.

Die britische Regierung gab dem NHS die Anweisung, so viele Patienten wie möglich noch am selben Tag zu entlassen.

Da die Regierung nicht verpflichtet war, den weiteren Bedarf eines Patienten an medizinischer Versorgung zu beurteilen, legte sie sehr unsichere Beurteilungskriterien fest und zwang die Krankenhäuser, die Patienten zu entlassen. Die Regierung ordnete an, dass Patienten entlassen werden müssen, es sei denn, sie befanden sich auf der Intensivstation, erhielten Sauerstoff oder intravenöse Flüssigkeiten oder standen unmittelbar vor dem Tod:

Jeder Patient auf jeder allgemeinen Station sollte zweimal täglich im Rahmen einer Visite überprüft werden, um Folgendes festzustellen. Wenn die Antwort auf jede Frage „Nein“ lautet, muss aktiv über eine Entlassung in eine weniger akute Einrichtung nachgedacht werden.

Es lohnt sich, dies noch einmal zu wiederholen. Während einer angeblich beispiellosen Gesundheitskrise hob die britische Regierung die Pflicht des NHS auf, den Gesundheitszustand (und die Bedingungen) eines Patienten zu beurteilen, bevor dieser aus dem Krankenhaus entlassen wird. Sie erließ daraufhin Anweisungen, die den NHS zwangen, so viele Patienten wie möglich zu entlassen.

Die Regierung und der NHS akzeptierten, dass dies bedeutete, dass Patienten mit einer aktiven COVID-19-Infektion in die Gemeinschaft entlassen werden mussten. COVID-Patienten und Menschen mit einer Reihe potenziell lebensbedrohlicher Erkrankungen wurden in Pflegeeinrichtungen verlegt, in denen andere schutzbedürftige Erwachsene, die möglicherweise gar nicht infiziert waren, angeblich „abgeschirmt“ wurden.

Es besteht kein Zweifel daran, dass nicht getestete und COVID 19-positive Patienten über diesen Weg in das Pflegesystem gelangten. Sowohl während der ersten als auch der zweiten „Welle“. Es liegt der Verdacht nahe, dass diese Politik in Verbindung mit anderen, die wir gleich erörtern werden, die besagten „Wellen“ verursacht hat.

In einer Studie des „Queen’s Nursing Institute“ vom August 2020 wurden die folgenden Praktiken festgestellt, die während des Ausbruchs im Frühjahr 2020 in Pflegeheimen üblich waren. Wir sollten das Element der Nötigung beachten:

Die Aufnahme von Patienten aus Krankenhäusern mit unbekanntem Covid-19-Status, die Unterrichtung über Pläne, Bewohner nicht wiederzubeleben, ohne Rücksprache mit Familien, Bewohnern oder Pflegeheimpersonal … 21 % der Befragten gaben an, dass ihr Heim Personen aufnahm, die aus dem Krankenhaus entlassen wurden und positiv auf Covid-19 getestet worden waren … eine beträchtliche Anzahl fand es schwierig, Zugang zu den Diensten der Bezirkskrankenpflege und des Hausarztes zu erhalten … 25 % gaben insgesamt an, dass es im Zeitraum März-Mai 2020 etwas schwierig oder sehr schwierig war.

Am 11. Januar 2021, während der angeblichen zweiten Welle, erklärte die „Care Quality Commission“:

Diese Einrichtungen nehmen Menschen auf, die mit einem COVID-positiven Test aus dem Krankenhaus entlassen werden und in ein Pflegeheim umziehen oder dorthin zurückkehren werden.

Sogar einige vereinzelte Stimmen in den Mainstream-Medien wiesen auf das hin, was sie als sträfliche Vernachlässigung bezeichneten. Einige der führenden britischen Wohlfahrtsverbände für hilfsbedürftige Menschen, darunter die „Alzheimer’s Society“, „Marie Curie“, „Age UK“, „Care England“ und „Independent Age“, haben einen offenen Brief an die britische Regierung verfasst. In dem Schreiben vom 14. April 2020 wurde eine ganze Reihe von politischen „Versäumnissen“ aufgezeigt:

Anstatt dass man ihnen erlaubt, sich im Krankenhaus behandeln zu lassen, ihre Angehörigen zu sehen und die Gewissheit zu haben, dass Tests möglich sind, und dass das Personal, das sie betreut, auch nur über die einfachste PSA verfügt, wird ihnen gesagt, dass sie nicht ins Krankenhaus gehen können, und sie werden routinemäßig aufgefordert, Anordnungen zur Nicht-Wiederbelebung zu unterschreiben.

Die sowohl vom NHS als auch von den Pflegeheimen verfolgte Politik, die sich aus der „legislativen Erleichterung“ des Coronavirus-Gesetzes ergab, schützte die Schwächsten nicht. Vielmehr wurde ihr klinisches Risiko maximiert. Nicht nur für COVID 19, sondern für jeden Zustand, der sie überhaupt erst anfällig macht.

Ab dem 17. März 2020 entlässt der NHS schutzbedürftige Patienten in Pflegeheime, ohne ihre „Eignung für die Gesundheitsversorgung“ zu prüfen. Am 2. April 2020 verband der NHS dies mit der Anweisung, dass Bewohner von Pflegeheimen nicht ins Krankenhaus gebracht werden sollten. Am 6. April wurden Leitlinien für Hausärzte herausgegeben, in denen es hieß:

Alle Patienten sollten per Ferndiagnose behandelt werden. Wenn möglich, sollten Fernkonsultationen durchgeführt werden. Gegebenenfalls ist der Einsatz von Videokonsultationen in Betracht zu ziehen.

Die so genannte „erste Welle“ der Sterblichkeit erreichte am 11. April ihren Höhepunkt, und die britische Regierung veröffentlichte am 15. April ihren „Aktionsplan COVID 19„. Diese scheinbar verrückte politische Agenda wurde vom britischen Staat als „notwendig“ erachtet, um „Kapazitäten“ im NHS zu schaffen:

Die britische Regierung hat zusammen mit dem NHS am 17. März 2020 ihre Pläne zur Freisetzung von NHS-Kapazitäten durch eine rasche Entlassung in die Gemeinschaft und eine Verringerung der geplanten Pflege vorgestellt … Wir können nun bestätigen, dass wir alle Bewohner vor der Aufnahme in ein Pflegeheim testen werden.

Die britische Regierung hat sich nicht verpflichtet, die Situation zu verbessern, sondern lediglich einen Plan, der auf eine Verbesserung abzielt. Aus den Beobachtungen der CQC wissen wir, dass sie diese Hochrisikopolitik auch während der nachfolgenden Virus-„Wellen“ fortsetzte. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass diese Maßnahmen darauf abzielten, die Risiken für die am meisten gefährdeten Personen zu verringern. Sie alle haben diese Risiken eher noch erhöht.

Es ist nicht haltbar, wenn Politiker jetzt behaupten, sie hätten nicht gewusst, was vor sich geht. Sie haben alle politischen Maßnahmen, die diese gefährliche Nachlässigkeit möglich gemacht haben, konzipiert und ermöglicht. Es ist auch nicht glaubwürdig, einfach die Schuld auf die Ärzteschaft zu schieben. Die weit verbreitete Anwendung von Schweigeverpflichtungen (Non Disclosure Agreements) durch die Krankenhaustrusts war ebenfalls in Kraft.

Ärzte, die die Wahrheit sagten, wurden diszipliniert oder entlassen. Es handelte sich dabei um eine systematische politische Initiative, an die sich die Ärzte halten mussten.

Nachdem die schutzbedürftigen Menschen in verlassenen Pflegeheimen gefangen waren, die wissentlich unterbesetzt waren, musste das verbleibende, ungeschützte Personal sowohl mit seinen eigenen Sicherheitsbedenken als auch mit der steigenden Sterblichkeit fertig werden. Die Regierung beschloss, dass dies ein günstiger Zeitpunkt war, um alle Sicherheitsinspektionen sowohl in Krankenhäusern als auch in Pflegeeinrichtungen auszusetzen.

Damit sollten „Infektionen eingedämmt“ werden, obwohl jede andere Entscheidung, die sie traf, die Zahl der Infektionen zu erhöhen schien. Durch die Abschaffung der Inspektionen stieg das Sterberisiko für die Schwächsten wieder einmal an.

Gleichzeitig wurden den Pflegeplänen für schutzbedürftige Menschen Vermerke über den Verzicht auf Wiederbelebungsmaßnahmen beigefügt, oft ohne deren Zustimmung oder sogar ohne ihr Wissen.

Dies ging einher mit einer massiven Zunahme der Verordnungen des potenziell lebensbedrohlichen Medikaments Midazolam.

Midazolam

Im März 2020 kaufte der NHS das Äquivalent von zwei Jahresvorräten. Die französischen Lieferanten erhielten dann von der MHRA die Genehmigung, zusätzliche Bestände an den NHS zu verkaufen. Diese wurden dann für die Verwendung außerhalb des Krankenhauses in der Gemeinde verteilt.

Dieses Benzodiazepin (Midazolam) ist ein Sedativum/Anästhetikum, das die Atmung und das zentrale Nervensystem (ZNS) unterdrückt. Die British National Formula (BNF) empfiehlt seine Verwendung zur Sedierung ängstlicher oder unruhiger todkranker Patienten unter Verwendung einer mechanischen Spritzenpumpe in Dosen von 30-200 Mikrogramm/kg/Stunde. Aufgrund der folgenden Risiken wird es nicht für die bewusste Sedierung in höheren Dosen empfohlen:

Depression des ZNS (Zentrales Nervensystem); Beeinträchtigung der Atemwege; schwere Atemdepression.

So könnte ein gebrechlicher Erwachsener mit einem Gewicht von 50 kg (acht Pfund) eine Anfangsdosis von bis zu 2,5 mg erhalten, gefolgt von einer schrittweisen Gesamtdosis von weiteren 2,5 mg über einen Zeitraum von 24 Stunden. Dies würde dazu dienen, die Angst und Unruhe zu lindern, wenn der Betroffene das beängstigende Gefühl einer starken Atemnot verspürt.

Midazolam wird zu einem Bewusstseinsanästhetikum für die Intensiv- und Palliativmedizin, wenn es in höheren Dosen verabreicht wird. Die Britische Gesellschaft für Palliativmedizin empfiehlt:

Beginnen Sie mit 2,5-5 Milligramm – wenn nötig, erhöhen Sie schrittweise auf 10 Milligramm – halten Sie mit 10-60 Milligramm / 24h in einer Spritzenpumpe.

Zehn Milligramm sind das Doppelte der von der BNF empfohlenen Dosis zur Linderung von Angstzuständen (für einen gefährdeten Erwachsenen). Daher ist es äußerst bedenklich, dass die klinische Leitlinie des NHS zur Symptomkontrolle bei Patienten mit COVID-19 zehn mg Midazolam für Patienten mit „beunruhigender Atemlosigkeit in Ruhe“ empfiehlt. Dies birgt die Gefahr einer raschen Verschlechterung der Symptome, die den Patienten diese Notlage bereiten.

Gosport-Skandal

Die Polizei untersucht noch immer die schätzungsweise 15.000 Todesfälle, die zwischen 1987 und 2001 im Gosport War Memorial Hospital aufgetreten sind. Eine Untersuchung hat bereits ergeben, dass das Leben von mindestens 456 Menschen durch den ungerechtfertigten Einsatz von unnötigen Medikamenten „verkürzt“ wurde.

Viele vermuten, dass die wahre Zahl in die Tausende geht. Das unabhängige Gremium, das die Missstände im Gosport War Memorial Hospital untersuchte, kam zu dem Schluss:

Es gab eine Missachtung des menschlichen Lebens und eine Kultur der Verkürzung des Lebens einer großen Anzahl von Patienten durch die Verschreibung und Verabreichung „gefährlicher Dosen“ einer gefährlichen Medikamentenkombination, die klinisch nicht indiziert oder gerechtfertigt war… sie wurden faktisch auf einen terminalen Versorgungspfad gesetzt … Das Risiko der kombinierten Verwendung dieser Medikamente wurde im BNF durchgängig dokumentiert. Insbesondere ist seit langem bekannt, dass Opioide und Midazolam bei gemeinsamer Verabreichung zu verstärkter Sedierung, Atemdepression und Blutdrucksenkung führen.

Dieser Bericht wurde im September 2018 veröffentlicht. Im Jahr 2020 lauteten die NHS-Behandlungsrichtlinien für COVID-19-Patienten, die als „unruhig“ eingestuft wurden:

Beginnen Sie mit Morphin 20mg und Midazolam 20mg.

Dies ist genau die mechanische Spritzenkombination, die im Gosport War Memorial verwendet wurde, um das Leben Tausender Menschen zu „verkürzen“.

Es gibt zahlreiche Gründe für den Verdacht, dass die enorme Erhöhung der Midazolam-Menge, die der NHS mit vollem Wissen der Regierung bestellt hat, diesem Zweck diente.

Im April 2020 hörte der Ausschuss für Gesundheit und Soziales unter dem Vorsitz von Jeremy Hunt Stellungnahmen von Medizinern an, als es um die Reaktion der Regierung auf die globale Pandemie ging. In Frage Nr. 377 fragte Dr. Luke Evans (Abgeordneter für Hinckley und Bosworth) den damaligen Gesundheitsminister nach den NHS-Bestimmungen für einen „guten Tod„. Dies ist die medizinische Kurzform für Sterbehilfe oder Euthanasie. Dr. Evans (MP) fragte:

Die Spritzentreiber werden für die Verabreichung von Medikamenten wie Midazolam und Morphin eingesetzt. Haben Sie irgendwelche Vorkehrungen getroffen, um sicherzustellen, dass wir genug von diesen Medikamenten haben?“

Darauf antwortete Matt Hancock:

Ja. Wir haben ein großes Projekt, um sicherzustellen, dass die globalen Lieferketten für diese Art von Medikamenten [klar sind]. Diese Medikamente werden nämlich in einer relativ kleinen Anzahl von Fabriken auf der ganzen Welt hergestellt, es handelt sich also um eine heikle Lieferkette, und wir stehen mit der gesamten Lieferkette in Kontakt.

Hancock bezog sich dabei eindeutig auf die große Midazolam-Bestellung und die Genehmigung der französischen Lieferkette durch die MHRA. Die britische Regierung hatte bereits das Coronavirus-Gesetz verabschiedet, mit dem die Rahmenverpflichtungen des NHS aufgehoben wurden, und sie hatte angeordnet, Patienten massenweise zu entlassen. Der NHS hatte Pflegeheime angewiesen, kranke Patienten nicht ins Krankenhaus einzuliefern, und die hausärztliche Unterstützung durch die Pflegeheime war praktisch eingestellt worden.

Jeremy Hunt führte den Vorsitz in dieser Diskussion. Wenn er zwei Monate später behauptet, niemand habe „das klinische Risiko für Pflegeheime in Betracht gezogen„, dann ist das eine üble Verschleierung. Das Beste, was wir zu dieser Aussage sagen können, ist, dass er sich geirrt hat. Wir haben jetzt die Unterlagen, die zeigen, dass das klinische Risiko in Pflegeheimen sehr sorgfältig bedacht und der Entzug der Pflege geplant wurde.

Cygnus

Im Jahr 2016 führte die britische Regierung die Übung „Cygnus“ durch. Das Übungsszenario wurde von Professor Neil Ferguson und seinem Team am „Imperial College London“ (ICL) vorbereitet. Es simulierte einen Grippeausbruch und war eine Gefechtsstandübung (CPX), mit der die Pandemiebereitschaft des Vereinigten Königreichs getestet werden sollte. Fast tausend wichtige Beamte aus zentralen und lokalen Regierungsstellen, dem NHS, öffentlichen Gesundheitseinrichtungen aus dem gesamten Vereinigten Königreich sowie lokale Notfallplaner nahmen daran teil.

Einige der Empfehlungen des Cygnus-Berichts wurden als Reaktion auf COVID 19 umgesetzt, andere nicht. Der Bericht empfahl zum Beispiel gesetzliche Erleichterungen.

Mit dem Coronavirus-Gesetz wurden die Rechtsvorschriften für die Registrierung von Todesfällen und die Sorgfaltspflicht des NHS gelockert. Auch die rechtlichen Anforderungen für Untersuchungen, Obduktionen und Einäscherungen wurden gelockert.

Die Cygnus-Übung zeigte auch eine Reihe von Mängeln auf. Sie wies auf eine unzureichende Anzahl von Betten für kritische, allgemeine und akute Fälle hin, die die Regierung dann weiter abbaute; sie warnte davor, dass ganze Abschnitte des NHS geschlossen werden müssten, was die Regierung während der „Pandemie“ auch tat; sie wies darauf hin, dass den Schwächsten die Versorgung verweigert werden könnte, wie es auch der Fall war, und dass das Gesundheitswesen auf Kriegsfuß gestellt werden müsste, nur um es bewältigen zu können.

Dies waren Warnungen, keine politischen Vorschläge. Die Annahme einiger der Cygnus-Empfehlungen durch die britische Regierung und ihre Entschlossenheit, sich nicht mit den Gygnus-Alarmsignalen zu befassen, scheint ihre politische Reaktion auf COVID 19 gewesen zu sein.

Die COVID 19-Gesundheitsstrategien wurden offenbar 2016 festgelegt. Das von Ferguson und ICL modellierte Cygnus-Szenario unterschied sich von ihren COVID 19-„Modellen“ nur dadurch, dass es auf Influenza und nicht auf einem Coronavirus beruhte.

Vielleicht erklärt dies, warum die Cygnus-Übung geheim gehalten wurde, angeblich aus Gründen der „nationalen Sicherheit„. Als der Bericht veröffentlicht wurde, nachdem er aufgedeckt worden war, wurde er stark redigiert und alle Namen der beteiligten hochrangigen Beamten wurden unkenntlich gemacht.

Die offizielle Erklärung dafür lautet, dass der Bericht für die Öffentlichkeit einfach zu erschreckend war, um ihn zu ertragen. Man könnte fragen, für wen erschreckend? Der Einsatz der Medien zur Terrorisierung der Öffentlichkeit während der angeblichen Pandemie wurde von der Spi-B (SAGE) empfohlen.

Es ist anzunehmen, dass viele dieser geschwärzten Namen Mitarbeiter von Fergusons ICL-Team und aktuelle Mitglieder von SAGE waren. Wenn dem so ist, deutet dies darauf hin, dass diejenigen, die an der Planung der Reaktion auf COVID-19 beteiligt waren, nicht nur die Risiken kannten, sondern auch die angebliche „wissenschaftliche“ Rechtfertigung für Maßnahmen lieferten, von denen sie wussten, dass sie die Risiken erhöhen würden.

Einer der hochrangigen Beamten, die an Cygnus beteiligt waren, soll gesagt haben:

Diese Übungen sollen die Regierung auf so etwas vorbereiten – aber es scheint, dass sie sich des Problems bewusst waren, aber nicht viel dagegen unternommen haben.

Auch hier wird davon ausgegangen, dass alles als Irrtum oder unglückliches Versehen abgetan werden muss. Dies ist äußerst unglaubwürdig, wenn man bedenkt, dass Gygnus letztlich einen Plan zur Verweigerung der Gesundheitsversorgung während einer Pandemie entwickelt hat. Diese Politik, die darauf abzielt, die Risiken für die Schwächsten zu erhöhen, wurde offensichtlich bereits während der ersten angeblichen Pandemiewelle verfolgt. Es scheint auch wahrscheinlich, dass sie über diesen Zeitpunkt hinaus fortgesetzt wurde.

Auf der Grundlage der Cygnus-Schlussfolgerungen wurde im September 2017 das NHS-Briefing-Papier „Surge and Triage“ hochrangigen Gesundheits- und Regierungsbeamten zur Verfügung gestellt. Darin wurde die sogenannte Bevölkerungstriage erörtert:

Zweck dieses Papiers ist es, den Chief Medical Officer (CMO) und den Chief Scientific Advisor (CSA) über die fortschreitende Verfeinerung des Wissens und des Verständnisses für die potenzielle Entscheidung zu informieren, die in einem zukünftigen extremen Influenzapandemie-Szenario erforderlich sein könnte, um landesweit zu einer Triage der Bevölkerung überzugehen …

Die Triage der Bevölkerung bedeutet die mögliche Verweigerung der Gesundheitsversorgung:

Die meisten Details in diesem Papier werden in keiner öffentlich zugänglichen Dokumentation wiedergegeben … Es werden schwierige Entscheidungen über die Aufrechterhaltung des Zugangs der Patienten zur Versorgung erforderlich sein … In dem Papier wird ausführlich über die Einstellung oder Änderung der Versorgung von Patienten in den HRG (Healthcare Resource Croups) diskutiert … Die Patienten würden eher nach ihrer Überlebenswahrscheinlichkeit als nach ihrem klinischen Bedarf beurteilt, und Leistungen auf höherem Niveau würden nicht mehr erbracht … Die Gesamtübersterblichkeitsrate läge bei über 7.806 pro Woche auf dem Höhepunkt der Pandemie, wenn alle diese Leistungen eingestellt würden … In den sechs Wochen auf dem Höhepunkt einer Pandemie wären also 46.836 überzählige Todesfälle zu erwarten.

Zwischen dem 7. März und dem 8. Mai 2020 gab es in England und Wales 47.243 überzählige Todesfälle. Nach den Cygnus-Vorhersagen war dies etwas mehr als die Zahl, die direkt aus dem Entzug der Gesundheitsversorgung resultieren sollte.

Allerdings wurden fast alle diese Todesfälle auf COVID 19 zurückgeführt. Wir sollten uns fragen, wo in den behaupteten COVID 19-Mortalitätszahlen die voraussichtlichen Todesfälle durch die Verweigerung der Gesundheitsversorgung zu finden sind.

Im November 2017 trafen sich auch eine Reihe englischer Interessenvertreter, um ein Pandemie-Briefing-Papier für die Sozial- und Gemeindepflege für Erwachsene zu diskutieren. Auch dies war ein Ergebnis der Cygnus-Übung. Auch hier bestand die Absicht, den Bericht geheim zu halten.

Die meisten Einzelheiten in diesem Papier werden in keiner öffentlich zugänglichen Dokumentation wiedergegeben … Während die Nachfrage steigen wird, werden die Kapazitäten, die aufgrund von Einstellungsproblemen bereits unter Druck stehen, aufgrund von Personalabwesenheit ebenfalls abnehmen. Die Sozialfürsorge für Erwachsene wird eine größere Rolle bei der Unterstützung einer schnellen Entlassung aus dem Krankenhaus spielen. Bei einer schweren Pandemie werden nur die lebenswichtigen Dienste aufrechterhalten. Mehr Patienten könnten durch eine stärkere Konzentration auf Telecare/Telemonitoring unterstützt werden.

Aus den Berichten der CQC und der nationalen Wohlfahrtsverbände sowie aus anderen in diesem Artikel zitierten NHS-Dokumenten ist bekannt, dass die primäre Gesundheitsversorgung aus den Pflegeeinrichtungen und der Gemeinschaft abgezogen wurde. Der 2016 festgestellte Personalmangel wurde während der Pandemie erst chronisch und dann schwerwiegend. Dies war völlig vorhersehbar und ein bekanntes Ergebnis der Track-and-Trace- und Selbstisolierungspolitik der britischen Regierung.

In dem Briefing-Papier war die Rede davon, welche Leistungen „reduziert oder verschoben“ werden könnten. Dazu gehörten vor allem die Bewertung des Pflegebedarfs, die Unterstützung bei der Mobilität, die Unterstützung bei der persönlichen Pflege, die Aufrechterhaltung von Familienbeziehungen und der Zugang zu medizinischer Behandlung.

Während der „ersten Welle“ wurden etwa 25.000 schutzbedürftige Menschen in Pflegeheime entlassen, um sich dem extrem risikoreichen Umfeld auszusetzen, das die britische Regierung für sie geschaffen hat. Gleichzeitig wurden in großem Umfang potenziell lebensbedrohliche Medikamente verschrieben.

Dies war die politische Antwort auf COVID-19, und man sagte uns, man wolle „die am meisten gefährdeten Menschen schützen„. All dies wurde unter der Annahme vorausgesagt, dass die Krankenhäuser mit dem „Anstieg“ der COVID 19-Patienten nicht zurechtkommen würden. Nach Ansicht der britischen Regierung mussten die Patienten entlassen werden, um Kapazitäten im NHS freizusetzen.

Auf dem Höhepunkt der so genannten ersten Welle, am 13. April 2020, berichtete das „Health Service Journal“, dass die Bettenbelegung in den Krankenhäusern einen Rekordtiefstand erreicht hatte und viermal mehr Betten als zu dieser Jahreszeit üblich verfügbar waren. Es gab 37.500 verfügbare Betten.

Das HSJ erklärte, der Grund für diese freie Kapazität sei die Entlassungspolitik, die der NHS auf Geheiß der Regierung betreibt. Was nicht erwähnt wurde, ist, dass diese Zahlen zeigen, dass die risikoreiche Entlassung der schwächsten Menschen in unserer Gesellschaft völlig unnötig war.

Es mag Ihnen nicht gefallen, aber es ist nicht „undenkbar„, dass dies eine bewusste, koordinierte Politik war, um die Sterblichkeitsstatistiken zu erhöhen. Viele haben die behauptete Schwere der angeblichen Pandemie in Frage gestellt. Wenn man den Eindruck erwecken will, dass es sich um eine Krankheit mit hoher Sterblichkeitsrate handelt, muss man seine Behauptung durch die Zahl der Todesfälle untermauern.

Es ist denkbar, dass all diese risikoerhöhenden Faktoren zufällig zusammenkamen, um die Sterblichkeit zu erhöhen, aber ist das plausibel? Die Weigerung, die Möglichkeit einer vorsätzlichen Handlung in Betracht zu ziehen, schließt diese nicht aus. Das kann nur eine gründliche, wirklich unabhängige Untersuchung.

Schlussfolgerung

Während dieses System in Betrieb war, förderte die britische Regierung die weit verbreitete Einführung des „Clap for Carers“ (Klatschen für Pflegende), oft auch als „Clap for the NHS“ bezeichnet. Während die ganze Nation aufgefordert wurde, sich in geschlossenen Räumen zu isolieren und jede unnötige Zusammenkunft zu vermeiden, war es uns zwischen dem 26. März und dem 28. Mai „erlaubt„, uns gleichzeitig auf der Straße zu versammeln und unsere Wertschätzung durch Klatschen, Klopfen auf Töpfe und Pfannen und durch Glockenläuten zu zeigen.

In der Zwischenzeit wurden schutzbedürftige Menschen in unsichere Pflegeheime entlassen, wo ihnen der Zugang zu medizinischer Versorgung verwehrt und wichtige soziale Betreuung gestrichen wurde.

Dafür zu klatschen war obszön.

Die Regierung nutzte diesen Trick eindeutig als Ablenkungsmanöver und als Propaganda. Das soll nicht heißen, dass Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger nicht unsere Unterstützung verdienen. Jeder Mediziner oder Pfleger, der die Wahrheit sagt, trifft mit ziemlicher Sicherheit eine Entscheidung, die seine Karriere beendet.

Wenn wir uns als verantwortungsbewusste Bürger betrachten, die in einer Demokratie leben, ist es angesichts der hier erörterten Beweise unverzeihlich, wenn wir einfach ignorieren, was offenbar eine bewusste und illegale Regierungspolitik der Euthanasie im großen Stil im Vereinigten Königreich war.

Wir müssen von den politischen Entscheidungsträgern Antworten verlangen, und Amtsmissbrauch muss verfolgt werden, wo immer er festgestellt wird.

Sie können mehr von Iains Arbeit in seinem Blog In This Together oder auf UK Column lesen oder ihm auf Twitter folgen. Sein neues Buch „Pseudopandemic“ ist jetzt als Kindle und Taschenbuch bei Amazon und anderen Anbietern erhältlich. Sie können auch ein Gratisexemplar anfordern, indem Sie seinen Newsletter abonnieren.