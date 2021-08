Kein Lockdown: Weißrussland meldet COVID-Sterblichkeitsraten ähnlich wie Nachbarländer, die drakonische Abriegelungen verhängt haben

Das Land Weißrussland, das während der gesamten Pandemie keinerlei gesetzliche Abriegelungsmaßnahmen verordnete, hat nun COVID-Sterblichkeitszahlen veröffentlicht, die im Großen und Ganzen mit denen anderer Länder in der Nähe übereinstimmen, die drakonische Abriegelungsmaßnahmen ergriffen haben.

Nachdem sich die weißrussischen Behörden geweigert hatten, ihre Bürger einzusperren, gab es in den Medien weltweit einen kollektiven Wutanfall. Eine Schlagzeile lautete: „Ein Staatschef scheint wild entschlossen zu sein, COVID-19 in eine Katastrophe für sein Land zu verwandeln“.

Da es jedoch gelungen ist, alle negativen Auswirkungen des Einschlusses zu vermeiden, ist das Ergebnis der weißrussischen Politik des Nicht-Einschlusses alles andere als eine „Katastrophe“.

Neu veröffentlichte Statistiken der Sterblichkeitsraten vom Beginn der Pandemie bis März 2021 zeigen, dass die Sterblichkeitsrate ähnlich hoch ist wie in den Nachbarländern von Lettland, Russland und der Ukraine, die vollständige Abriegelungen verhängt haben.

Im Vergleich zu Polen, das eine besonders strenge Abriegelung verhängte, war die Sterblichkeitsrate in Belarus im März 2021 sogar deutlich niedriger.

In Weißrussland verhält es sich ähnlich wie in Schweden, das weniger als 15.000 COVID-Tote zu beklagen hat, obwohl es sich weigert, eine Abriegelung zu verhängen. Die Zahlen zeigen, dass die Zahl der Fälle und Todesfälle unabhängig davon, ob eine Abriegelung verhängt wird oder nicht, in Wellen abnimmt, was beweist, dass Abriegelungen völlig sinnlos sind.

„Neben Orten wie South Dakota, Florida, Schweden und Tansania ist Weißrussland ein wichtiges Beispiel dafür, was man von der COVID-19-Plandemie erwarten kann, wenn keine Beschränkungen auferlegt werden. Wie wir an diesen Orten sehen können, ist, dass Ergebnis im Grunde dasselbe wie an ähnlichen Orten, an denen Beschränkungen verhängt wurden“, schreibt Will Jones.

„Es ist einfach nicht der Fall, dass ein ganzes Land infiziert wird, wenn dem Virus weitgehend freie Hand gelassen wird, wie es in Weißrussland und auch in andere Länder ohne Beschränkungen zu sehen ist. Auch ohne Abriegelungen und Impfstoffe ist die Epidemie selbstlimitierend und endet ungefähr an dem Punkt, an dem sie eine ähnliche Anzahl von Menschen infiziert hat. Solange unsere Politiker und ihre Berater diese entscheidende Tatsache über COVID-19 nicht begreifen, werden sie weiterhin sinnlose und unwirksame, aber zutiefst schädliche Politiken verfolgen.“

Erwarten Sie nicht, dass irgendetwas davon von den Mainstream-Medien hervorgehoben wird, die die nachweisliche Unwahrheit verbreiten, dass wiederholte Abriegelungen der Grund für das Ende jeder „Welle“ von COVID waren.

Das war nicht der Fall, denn in den Ländern, in denen keine Abriegelung stattfand, gab es im Großen und Ganzen das gleiche Muster von Wellen wie in den Ländern, in denen eine Abriegelung stattfand.