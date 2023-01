Davos 2023 – Pfeifen auf dem Friedhof des Great Reset

Tom Luongo

Im November 2021 schrieb ich einen Artikel mit dem Titel „Haben wir endlich den Gipfel von Davos erreicht?“ Dieser Artikel war erschreckend treffend. Wenn man so viel geschrieben hat wie ich in den vergangenen fünf Jahren, ist es jedoch leicht, zurückzublicken und darauf zu verweisen, wie vorausschauend man war.

Selbst wenn man sich in vielen Dingen geirrt hat, was bei mir der Fall war.

Dieser spezielle Artikel war jedoch fast Punkt für Punkt korrekt in der Beurteilung des Stands des Great Reset-Projekts von The Davos Crowd.

Ich habe dazu neulich einen Twitter-Thread geschrieben, um die nächsten Nägel in den Sarg von Davos zu schlagen, bevor die diesjährige Versammlung der ahnungslosen Globalisten eröffnet wird.

5000 Schweizer Soldaten zum Schutz der Oligarchen auf Davos2023. Das ist es, was man bestellt, wenn man Angst vor dem Volk hat. Hier ist eine Erinnerung, dass ich Peak Davos im November 2021 gesehen habe. Es ging um die COVID-9/11 Jab-Proteste… und andere Dinge.

In diesem Geschäft geht es nicht darum, alles richtig zu machen, sondern häufiger recht zu haben, als man sich irrt, und gleichzeitig Diskussionen und Gespräche anzuregen. Auf diese Weise beschaffen wir uns etwas, das der Wahrheit nahe kommt, und/oder stählen unsere eigenen Argumente in einem endlosen Streben nach Prozessverbesserung.

Ich habe kürzlich über diesen Prozess geschrieben und darüber, warum es wichtig ist, diejenigen zu erkennen, die sich noch auf diesem Weg befinden, diejenigen, die ihn gerade beginnen, und diejenigen, die im Morast ihrer eigenen Vorurteile feststecken.

Ermutigen Sie die ersten beiden Gruppen und stellen Sie die Ethik der letzten Gruppe infrage.

Denn im Jahr 2023 verlagert sich die Aufgabe von dem Versuch, vorherzusagen, was diese Cantillionaire-Mittelmänner als Nächstes tun werden, hin zur Unterstützung der Menschen bei der Verbesserung ihrer Fähigkeiten zur Datenauswertung.

Je mehr Menschen den Schwachsinn von Davos in Echtzeit analysieren, desto weniger Zeit verbringen sie damit, darauf zu reagieren, und können die gewonnene Zeit produktiver nutzen, um die Pläne von Davos zu vereiteln.

Hier sind wir also, während Davos 2023 endet, und es ist ziemlich offensichtlich, dass das gesamte Gebäude, das auf einer kruden Mischung aus Psychopathie und Hybris aufgebaut ist, in sich zusammenfällt, wenn man das Geschehen beobachtet.

Und das nicht nur, weil immer mehr von uns sie als das erkennen, was sie sind, nämlich billige Kommunisten in teuren Anzügen, sondern auch, weil sich in ihren eigenen Reihen tiefe Gräben auftun.

Das Problem für die meisten engagierten Davoser ist jedoch, dass sie immer noch in dem mit Wein und Käse gefüllten Fruchtsack dieser Schweizer Alpenversion von Oz leben. Sie sehen den aufziehenden Sturm, der auf die gelbe Ziegelsteinstraße zurollt, nicht als etwas Bedrohlicheres an, als eine einzelne Mücke für eine Kuh ist.

Jeder, der in Zentralflorida gelebt oder die dortige Viehwirtschaft studiert hat, weiß, dass ein paar Millionen Moskitos eine Kuh innerhalb weniger Tage ausbluten lassen können.

Es war also faszinierend, das Geschehen in Davos zu beobachten, denn zum ersten Mal war der Glanz weg. Zu viele Menschen sahen die Mauern der Echokammer als das, was sie waren: alt, schäbig und zugig, anstatt den Anschein von Weisheit zu erwecken, der mit dem Alter kommt.

Davos war bereitwillig hinter dem Vorhang hervorgetreten, um sich mit den verrückten Ideen ihres Führers über Transhumanismus, 15-Minuten-Städte, das Essen von Käfern und das Mieten des Lebens von einer zentralen Behörde zu den Rettern der Menschheit zu erklären.

Und es war leicht, eine Gegenerzählung zu diesem in den Zeitgeist eingedrungenen Irrsinn aufzubauen, indem man einfach mit dem Finger auf sie zeigte und sie auslachte.

Wenn Sie einen Beweis dafür suchen, wie weit die Idee von Davos in den fünf Jahren, seit ich sie zum ersten Mal als „The Davos Crowd“ bezeichnet habe, gekommen ist, dann sollte die Performance dieses Tweets von mir vom 3. Januar genügen.

Mein durchschnittlicher Tweet erhält etwa 5000-8000 Aufrufe, vielleicht 30-40 Retweets und ein paar Hundert Likes.

Ich bin wirklich schlecht bei Twitter.

Dies ist buchstäblich der erste Tweet von mir seit Jahren, der „viral geht“, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass er nachlässt. Ich will mir hier nicht selbst auf die Schulter klopfen, sondern vielmehr darauf hinweisen, was so etwas in meiner kleinen Ecke des Internets bedeutet.

Der Hass auf Davos ist nicht mehr einzudämmen.

Die Angst und Furcht, die diese Männer verbreitet haben, ist nun tief in den Menschen verankert, weil sie sich näher an der Wahrheit fühlt als das, was ihnen zuvor präsentiert wurde. Da Twitter heutzutage relativ frei ist, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass solche Eindämmungen durchbrochen werden, exponentiell an.

Und das ist eine sehr gute Sache.

Davos spricht gerne von der Unvermeidbarkeit der von ihnen prognostizierten Zukunft. Aber das ist nur eine Fassade. Psychopathen ziehen sich im Angesicht von Widrigkeiten immer zurück.

Aber ich habe bei vielen Leutnants in Davos ein gewisses Gefühl der Panik und/oder Verzweiflung festgestellt, wie bei Larry Fink von Blackrock, der sich darüber beklagt, wie gemein wir alle gegen die ESG sind, oder bei NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der alle ermahnt, dass mehr Waffen zur Finanzierung des Krieges in der Ukraine der Weg zum Frieden sind.

Beachten Sie die Verwendung von „der“ im Gegensatz zu „ein“ in diesem Satz. Wenn Ihnen jemand sagt, dass es nur einen Weg nach vorne gibt, stellt er ein Ultimatum… und lügt nach Strich und Faden.

Einer „der“ Wege zum Frieden in der Ukraine besteht in ehrlichen Verhandlungen mit Russland. Der ukrainische Präsident und Schwab-Jünger Zelenskyy sagt jeden Tag verrücktere Dinge, wie zum Beispiel, dass er Putin für tot hält, während die USA die Idee einer Rückeroberung der Krim durch die Ukraine ins Spiel bringen.

Die Tatsache, dass den Russen bisher noch nicht einmal ein vernünftiges Angebot auf den Tisch gelegt wurde, zeigt, dass dieser Krieg politisch motiviert ist und kein unglücklicher Zufall russischer Kriegslust.

Aber sehen Sie sich das Video genau an und beachten Sie die Verzweiflung, die Stoltenberg an den Tag legt. Er weiß, dass der Krieg für die NATO nicht gut läuft. Er weiß, dass, wenn die NATO hier versagt, er und alle seine korporatistischen Kumpane persönlich ihren Platz in der Erfolgsbahn verlieren.

Er weiß auch, dass er auf dem Altar der Globalisten geopfert werden wird, wenn er in der Ukraine versagt. Er ist Admiral Piett, der nervös schluckt, für Soros‘ Darth Vader.

Letztes Jahr in Davos 2022 war es Soros, der Henry Kissingers Aufruf zu Verhandlungen zurückwies. Dieser oktogenarische Zusammenprall von Ideologie und Realpolitik war eine Art Rubikonüberschreitung für alle Dinge in Davos.

(Und ich habe in dem Artikel, den ich darüber geschrieben habe, definitiv eine Menge falsch gemacht, falls Sie mitzählen wollen.}

Indem man Kissingers Pragmatismus ignorierte und sich Soros‘ Kampfeslust zu eigen machte, entpuppte sich Davos als eine realitätsferne Echokammer, deren Erlasse die Welt in einen schrecklichen Konflikt stürzen und ihren Feinden die Arbeit erleichtern, sich ihnen entgegenzustellen.

Man weiß, dass Soros die Auseinandersetzung in Davos gewonnen hat, weil sie den alten Henry aufmarschieren ließen, um seine Meinung zu Verhandlungen zu revidieren und den Krieg zu begrüßen, was alle Anzeichen einer klassischen kommunistischen Kampfveranstaltung aufweist.

Ich schätze, deshalb hat Soros der Welt verkündet, dass er dieses Jahr nicht nach Davos zu gehen braucht, sondern nächsten Monat auf der Münchner Sicherheitskonferenz den Dritten Weltkrieg ausrufen wird.

Und wo stehen wir jetzt?

Wir haben den Höhepunkt von Davos längst überschritten, das ist sicher. Als die Gästeliste für dieses Jahr durchgesickert ist, fand ich es faszinierend, dass viele, die es in der Vergangenheit ausgelassen haben, dort sein würden – CEOs von US-Banken wie Jamie Dimon von JP Morgan Chase. Ebenso viele, die in der Vergangenheit für Vernunft plädiert haben – Putin und Xi Jinping – haben nicht einmal angerufen.

Es war eine faszinierende Woche voller Ankündigungen und Schlagzeilen, die ein sehr unschönes Bild für die Zukunft von Davos zeichnen. Wenn man sie (und ihr Timing) in den vollen Kontext stellt, sollte klar sein, wohin die Reise geht.

Hier ist eine unvollständige Liste der Schlagzeilen dieser Woche:

Aber das Entscheidende ist diese Schlagzeile aus The Guardian.

Das meiste davon wäre zu jeder Zeit interessant, aber dass sie alle während Davos 2023 stattfanden, ist verblüffend. Und der Gedanke, dass so viele der Teilnehmer dort immer noch herumlaufen, als sei die Zukunft bereits zu ihren Gunsten geschrieben worden, ist ebenso verblüffend.

Ich möchte nicht weiter darüber spekulieren, was dort wirklich vor sich geht, sondern nur sagen, dass sich etwas grundlegend geändert hat, wahrscheinlich zum Besseren. Ist Schwab nach 52 Jahren an der Spitze des WEF auf dem Rückzug?

Stimmt meine Theorie, dass die NY Boys und andere endlich genug von den furzschnüffelnden Eierköpfen hatten und mit neuen Regeln aufgetaucht sind, um sie festzulegen?

Ist das der Grund, warum Bill Gates nicht da war?

Ist das der Grund, warum die kriecherische westliche Presse jetzt Geschichten bringt, die nie das Licht der Welt erblickt hätten, wenn Schwab noch das Sagen gehabt hätte?

Sehen Sie, ich bin nicht naiv, ich weiß, dass Davos eine Fassade für eine größere, ältere und tiefere Gruppe von Machtmaklern ist. Echte Banker haben keine Wikipedia-Seiten.

Wenn Larry Fink ein Leutnant ist, dann ist Schwab nur ein Oberst, und es ist möglich, dass er jetzt vor den Bus gestoßen wird, um die Generäle zu schützen.

Aber warum haben die Generäle das Bedürfnis, jetzt den Köder auszuwerfen? So schwer es auch zu glauben ist, vielleicht verlieren sie gerade.

Manchmal sind die Dinge nicht so kompliziert, wie sie scheinen.

Sie haben ihren Versuch unternommen und nicht getroffen.

Es wird kein Panoptikum oder eine Cyber-Pandemie geben. Wir werden weiterhin normale Autos fahren, rotes Fleisch essen und in Häusern mit einem gewissen Maß an Privatsphäre leben. Ob wir den Dritten Weltkrieg vermeiden, steht auf einem anderen Blatt.

Vielleicht ist die Depression, vor der wir uns alle fürchten, schon seit fünfzehn Jahren da, und dies ist das Schlimmste, was passieren kann. Keine Atompilze, keine Grand Army of the Republic. Nur ein Haufen müder, alter, inzüchtiger Verlierer, denen endlich die Startbahn ausgeht und die lieber in den Graben stürzen, als in den Sonnenuntergang zu fliegen.

Sie glauben nicht, dass sie schon am Ende sind. Es ist diese Kluft zwischen ihrer wahrgenommenen Potenz und der Realität ihrer Ohnmacht, die den Rest dieser Horrorshow bestimmen wird. Soros und seine neokonservativen Verrückten werden nach München fahren und auf einen weiteren Krieg drängen.

Vielleicht bekommen sie ihn ja. Vielleicht bekommen sie aber auch alles, was sie sich gewünscht haben… gut und hart.

Davos mag im Jahr 2023 enden, aber die Nachwirkungen ihres Wahnsinns werden uns noch jahrelang begleiten.