Haben wir endlich den Höhepunkt von Davos erreicht?

Von Tom Luongo: Er ist ein unabhängiger politischer und wirtschaftlicher Analyst mit Sitz in Nordflorida, USA

Wenn Sie sich die Schlagzeilen der letzten Woche ansehen, werden Sie eine verblüffende Ähnlichkeit feststellen. Aus allen Teilen der Welt erreichen uns Anordnungen der Regierungen der einzelnen Länder, die eine medizinische Apartheid wegen der COVID-9/11-Impfung einführen.

Am drakonischsten sind diese Beschränkungen innerhalb der Europäischen Union, der Region, in der der Einfluss von The Davos Crowd zweifellos am stärksten ist.

Lettland wird Abgeordneten ohne Impfung das Wahlrecht verweigern. Slowenien hat die Impfung zur Pflicht gemacht, um an die Tankstelle zu gehen. Österreichs neuer Bundeskanzler, der seit etwa einem Monat im Amt ist, verhängt jetzt Geldstrafen und verhaftet Ungeimpfte, wenn sie auch nur ihre Wohnung verlassen.

Vor einem Monat war dieser Mann noch ein unbedeutender politischer Schreiberling in einem größtenteils irrelevanten mitteleuropäischen Land, und jetzt gibt er Befehle heraus, als würde ihm das Land gehören. Leider ist das in den meisten Ländern Europas tatsächlich der Fall, wenn auch nicht dem Namen nach, so doch in der Praxis.

Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen – Griechenland, Italien, die Niederlande, um nur einige zu nennen.

Dieses Verhalten als Orwellsch zu bezeichnen, ist eine Freundlichkeit. Wir sind näher an Terry Gilliams alptraumhafter Bürokratie in Brasilien als an Orwells 1984.

Gleichzeitig muss man schon ganz schön blinzeln, um irgendeine Erwähnung der massiven Proteste in denselben Ländern gegen diese Mandate zu finden. Aber die Videos kursieren frei im Internet, wenn man bereit ist, danach zu suchen.

Die Proteste in Rotterdam wurden am Freitag gewalttätig, als zwei Menschen während des Chaos von der Polizei erschossen wurden. Rom war buchstäblich überfüllt mit Menschen auf den Straßen, die Nein zu dieser willkürlichen und nicht zu rechtfertigenden Schichtung der Gesellschaft sagten.

In Wien trat die Polizei einen Schritt zurück und schloss sich den Demonstranten an.

Kurz gesagt, ich sehe eine ganze Menge unregierbares da draußen, und ihre Zahl nimmt zu, nicht ab.

Ich bin ziemlich inkompetent, wenn es um Twitter geht, aber dies ist vielleicht der meistgeklickte Tweet, den ich je geschrieben habe:

Wenn man die Polizei verliert, hat man seine Herrschaftsgewalt verloren. Die Tage der einheitlichen Exekutivregierungen in Europa neigen sich nach Jahrhunderten der Tyrannei endlich dem Ende zu. Und warum?

When you lose the police you've lost your authority to rule.



The days of the unitary executive governments in Europe are finally, after centuries of tyranny, coming to an end.



Why?#Ungovernable https://t.co/BKxyxOohD0 — Tom Luongo (@TFL1728) November 20, 2021

Ein ganzes Land wegen einer bösen Erkältung in einen Flickenteppich von Leprakolonien zu verwandeln, zeugt von einem kranken Geist, und wenn man damit einverstanden ist, macht man sich mitschuldig an Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Diese Mandate werden aufgrund des massiven Anstiegs der COVID-9/11-Fälle an all jenen Orten eingeführt, an denen die experimentellen mRNA-Gentherapien massenhaft eingesetzt wurden. Wo die Impfung die erste Wahl ist, steigen die Infektionsraten exponentiell an.

Die Besorgnis über COVID-9/11 und seine destabilisierenden Auswirkungen auf die Gesellschaft hat selbst die nüchternsten und nachdenklichsten Staatsoberhäupter der Welt, wie den russischen Präsidenten Wladimir Putin, angesteckt. Bei seinen jüngsten Auftritten zeigt sich Putin offen verärgert und verwirrt darüber, dass das Virus nicht besiegt wurde und die Mutationsrate die öffentliche Politik in ein schwer zu durchschauendes Labyrinth verwandelt.

Er hat sich gerade öffentlich als Versuchskaninchen für die jüngste Auffrischung der erfolgreichen Adenovirus-Therapie des Landes, Sputnik V, zur Verfügung gestellt, um Russlands Fähigkeit zur Bekämpfung der Krankheit zu verbessern. Im Gegensatz zu den mRNA-Therapien ist die Komplikationsrate bei dieser Therapie sehr gering und scheint im schlimmsten Fall keinen zusätzlichen Nutzen zu bieten.

Putin wäre besser bedient, wenn er die Prophylaxe statt der Impfung fördern würde, aber so ist es nun einmal.

Das Problem ist hier die autoritäre Denkweise. Sie kann sich nicht von der Vorstellung lösen, dass einige Dinge wirklich außerhalb ihrer Kontrolle liegen und dass einige Ereignisse wie diese „in Gottes Hand“ liegen. Ich hoffe, Putin und andere wie er erinnern sich in den kommenden Tagen daran und halten sich zurück, indem sie aus Respekt vor dem Leben selbst die Entscheidung für einen Schlag, einen beliebigen Schlag, treffen.

Aber der Titel dieses Artikels stellt eine Frage, die angesichts des ganzen Spektrums der Machtkämpfe, die Davos und seine Lakaien veranstalten, unpassend erscheint.

Haben wir den Gipfel von Davos erreicht?

Ich denke schon, aber das bedeutet nicht, dass es von nun an besser wird, sondern nur, dass sie so viel Druck ausüben können, wie sie nur können, und das wird entweder funktionieren oder es wird klar sein, dass es scheitern wird, wenn auch sehr unschön.

Fangen wir also mit dem Offensichtlichen an. Länder wie Österreich, Australien und sogar Italien werden das nicht mitmachen. Die Proteste werden täglich größer, und da die Verzweiflung auf beiden Seiten wächst, wird jeder weitere Versuch der Kontrolle leider mit Gewalt beantwortet werden. Hoffentlich sehen wir mehr Szenen wie die, die ich oben verlinkt habe, als das, was ich für wahrscheinlicher halte.

Aber lassen Sie uns noch ein wenig weiter zurückgehen und das Scheitern der COP26 diskutieren. Dieser Artikel von Rupert Darwall von RealClearEnergy.com konzentriert sich zu sehr auf das Versagen der Regierung von Boris Johnson, die notwendigen Schläge zu landen, um die internationalen Katzen zu versammeln, damit sie sich zum Klimawandel zusammenfinden, aber die Ergebnisse von Glasgow waren ziemlich offensichtlich.

Das aufgeklärte Eigeninteresse von Nationen (oder Menschen), ihre Energieproduktion (Gesellschaft) zu zerstören, lässt sich nicht durch noch so viel Schönreden und Händeschütteln überwinden. Diesmal waren es China und Indien, die den Wortlaut der COP26-Erklärung bis zur Bedeutungslosigkeit verwässerten.

Denn die Energieerzeugung ist die Grundlage für die Zivilisation selbst. Der ganze Klimawandel-Betrug ist nichts anderes als ein Angriff auf die Zivilisation.

Die Abweichler auf der COP26 haben ihre Macht innerhalb der Weltgemeinschaft unter Beweis gestellt, und ohne ihr festes Bekenntnis zum Ausstieg aus der Kohleverbrennung, um einen Strom von Elektronen zu erzeugen, gab es keine Möglichkeit, dass alle anderen sich fügen würden.

Dennoch sind dieselben beiden Länder mit den Maßnahmen zur Bevölkerungskontrolle, die wir in Europa sehen, einverstanden. Denn beide Regierungen wissen, dass der wirtschaftliche Schaden, der durch COVID-9/11 entstanden ist, unweigerlich zu sozialen Unruhen führen wird. Sie führen diese Kontrollen also möglicherweise nicht im Dienste von Davos durch, sondern nur, um ihre eigene Haut zu retten.

China ist in dieser Hinsicht viel weiter fortgeschritten als Europa. Aber zu sehen, wie Indien, über das Martin Armstrong kürzlich sprach, den Klimawandel als Vorwand benutzt, um die Menschen einzusperren, ist ungeheuerlich.

Es zeigt, dass Premierminister Narendra Modi zwar mit Davos verbunden sein mag, aber auch klug genug ist, um zu wissen, dass er sich die Mandate so aussuchen kann, dass sie seinen Interessen am besten dienen.

Das ist es, was ich in der Vergangenheit gemeint habe, als ich das Ausfransen der verschiedenen Fraktionen in Davos sah (in diesem Podcast vom Juni). Wenn die Mitglieder des Kartells für sich selbst denken, bricht das Kartell schließlich zusammen. Indien würde eine solche Anordnung nur erlassen, weil es, wie Armstrong zu Recht anmerkt, Angst vor zivilen Unruhen infolge eines wirtschaftlichen Zusammenbruchs hat.

Das heißt aber nicht, dass Modi die Kohlekraftwerke abschaffen wird, denn er weiß, dass stabile Strom- und Wärmeversorgung die sichersten Mittel sind, um Unruhen zu minimieren.

Viele Staats- und Regierungschefs der Welt werden dies im Jahr 2022 ebenfalls zu spüren bekommen. Ihre Macht beruht immer noch auf der Zustimmung der Regierten. Für Davos ist es jetzt ein Wettlauf gegen die Zeit. Vom Tod des COVID-9/11 als Rechtfertigung für unsere Zustimmung bis hin zu den verschiedenen Gruppierungen, die ihre Chancen für ihren eigenen Vorteil sehen (z. B. Wall St.), könnte sich das globale Machtgleichgewicht schnell verschieben.

Chinas Evergrande-Politik ist derzeit eine wichtige Quelle der Marktinstabilität – siehe dieses Interview mit Mittdolcino.com, das ich gerade veröffentlicht habe und in dem ich erkläre, wie all diese Teile zusammenpassen. China zwingt Immobilienentwickler in die Zahlungsunfähigkeit, wie Evergrande, und steigert damit die Nachfrage nach Dollar und Yuan, und der beste Ort, um sie abzuziehen, ist Europa, dessen Führung sich auf einem Kollisionskurs mit Hyperinflation und Schuldenausfall befindet.

Der Absturz des Euro bei gleichzeitigem Erstarken von Dollar und Yuan bedeutet, dass Europa aus den Fugen gerät. Das bedeutet, dass die Inflation dort mit der nächsten Runde der VPI-Zahlen in die Höhe schießen wird und Christine Lagarde noch dümmer aussehen wird als das letzte Mal, als sie versuchte, der Welt ihren Schwachsinn auf der jüngsten EZB-Pressekonferenz zu verkaufen.

Davos konnte die Welt in Glasgow nicht zusammenbringen. Deshalb versuchen sie jetzt mit allen Mitteln, die Kontrolle über COVID-9/11 zu behalten, wo sie können. Die beiden Themen sind untrennbar miteinander verbunden.

Lassen Sie uns noch einen Schritt weiter gehen. Sie sind Powell bei der Fed noch nicht losgeworden. Sie werden das „Build Back Better“-Gesetz in diesem Kongress vielleicht nicht durchbekommen. Der steigende Dollar torpediert ihre Pläne für eine Hyperinflation der Energiepreise.

Selbst die großen Ölgesellschaften sehen die Zeichen der Zeit.

Royal Dutch Shell (NYSE:RDS.A) hat gerade eine vollständige Umstrukturierung des Unternehmens angekündigt, um den Sitz des Unternehmens aus der Europäischen Union in das Vereinigte Königreich zu verlagern und so dem Irrsinn der ESG-Anforderungen der EU zu entgehen.

Shell verlor kürzlich ein Gerichtsurteil aus Den Haag und reagierte darauf, indem es sein Unternehmen aus seinem Heimatland herausholte und alle Spuren des Niederländischen aus seinem Namen entfernte. Das neue Unternehmen wird den Namen Shell Energy tragen. Shell spielt jetzt ein Abwartendes Spiel gegen Davos.

Und wenn ein politisch so gut vernetztes Unternehmen wie Shell einen solchen Schritt macht, weiß man, dass der Druck steigt. Ich berichte seit Jahren über das Unternehmen, und es war der politischen Entwicklung immer einen Schritt voraus und wusste, wohin sich die Dinge entwickelten und wo es sich zurückziehen musste.

Shell mag zwar öffentlich über den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen“ und all diesen Mist reden, um die ESG-Schakale zu befriedigen, aber ihr Handeln diente dazu, die Lebensdauer ihres Hauptgeschäfts zu verlängern, indem sie das Chaos der nicht gewählten EUSSR-Kommissare nach dem Motto Gesetz erlassen, Realität schaffen“ vermieden.

Aus diesem Grund halte ich „Peak Davos“ jetzt für potenziell real. Wenn ich richtig liege, bedeutet dies, dass ihre Macht auf dem Höhepunkt ist, sie aber immer noch eine enorme Trägheit auf ihrer Seite haben. Sowohl China als auch Russland nutzen das Chaos, das sie verursachen, in vollem Umfang aus.

Aber was mir jetzt klar ist, ist, wie das Worst-Case-Szenario aussieht: Chaos rund um den Globus mit einem Flickenteppich von Mandaten, die inmitten massiven Widerstands umgesetzt werden, und erzwungener wirtschaftlicher Ruin, der die Führer der Welt an den Rand eines Krieges treibt.

Glauben Sie nicht eine Sekunde lang, dass Xi und Putin diese Dynamik nicht verstehen.

Gleichzeitig ist es Davos jedoch nicht gelungen, das aufgeklärte Eigeninteresse der Entwicklungsmächte zu überwinden, von denen sie glaubten, sie könnten sie durch den Einsatz von „funny money“ politisch kooptieren. Erinnern Sie sich daran, dass George Soros Xi vor kurzem selbst als „den Teufel“ bezeichnet hat? Glauben Sie, dass er Geld und Agenten in China hat, die er nicht von dort abziehen kann?

Deshalb denke ich, dass der Schlüssel hier in den USA die nächsten Wochen bis zum 3. Dezember sein werden, an dem die Schuldenobergrenze fallen wird. Pelosi wird ein letztes Mal versuchen, Cocaine Mitch damit zu erpressen, damit er nachgibt und das Gesetz „Build Back Better“ verabschiedet, das die wirtschaftliche Zukunft der USA zerstören soll.

Es scheint gerade genug internen Widerstand in der politischen Szene der USA zu geben, um dies zu verhindern. Und McConnell muss wissen, dass seine Tage trotzdem gezählt sind.

Die Anleihemärkte riechen langsam den Braten.

Wenn Pelosi scheitert und das Geld allein aufbringen muss, ohne dass das BBB-Gesetz unterzeichnet ist, dann bricht die Demokratische Partei 2022 völlig zusammen, da ihr ganzer Einfluss auf die Republikaner und die Fed verschwindet, wenn wir in die Vorwahlen für die Zwischenwahlen eintreten. Es wird zu Übertritten innerhalb des Kongresses kommen, da Pelosis Sprecherschaft scheitert. Wenn sie Erfolg hat, steuern wir auf eine Zukunft mit kompromittierten USA zu, die sich einem Zweifrontenkrieg mit Russland und China gegenübersehen, an dem beide die EUSSR beteiligt sehen und entsprechend bestrafen werden.

Wenn das kein Signal für Peak Davos ist, dann weiß ich nicht, was es sein könnte.