Alarmstufe Rot: Der renommierte Herzchirurg Steven Gundry warnt vor mRNA-COVID-Impfstoffen, die das Risiko eines Herzinfarkts mehr als verdoppeln

Unter Verwendung empfindlicherer und prädiktiverer Biomarker für die Herzfunktion haben Kardiologen erschreckende Daten vorgelegt, die nahelegen, dass alle Covid-19-Impfungen gestoppt werden sollten.

Dr. Steven Gundry, renommierter Herzchirurg, der der Öffentlichkeit eher durch seine Ernährungsempfehlungen zur Vermeidung giftiger Lektine in Lebensmitteln und sein Buch DAS PFLANZENPARADOX bekannt ist, hat vorsorglich eine rote Fahne für Covid-19-geimpfte Patienten und solche, die eine Impfung noch in Erwägung ziehen, geschwenkt, da ein hoch entwickelter Prognosetest, der von seiner medizinischen Gruppe verwendet wird, darauf hinweist, dass Covid-19-RNA-Impfstoffe das 5-Jahres-Risiko für die am meisten gefürchtete Art von akutem Herzinfarkt von 11 % auf 25 % erhöhen! Der Bericht wurde in einer aktuellen Ausgabe von CIRCULATION, einer Publikation der American Heart Association, veröffentlicht.

Die Daten

Dr. Gundry berichtet, dass seine medizinische Gruppe den hoch prädiktiven PULS-Biomarker-Test an 566 Patienten durchgeführt hat. Der PULS-Test erzeugt eine Punktzahl, die das 5-Jahres-Risiko (Prozentsatz der Wahrscheinlichkeit) eines neuen akuten Koronarsyndroms vorhersagt. Dieses ist definiert als eine Reihe von Zuständen, die mit einem plötzlichen, verminderten Blutfluss zum Herzen einhergehen, der meist durch eine Plaqueruptur oder Gerinnselbildung in den Herzarterien verursacht wird.

Mit dem PULS-Herztest werden Parameter wie Entzündung (Interleukin-16 oder IL-16), Zelltod (Fas-Zell-Apoptose), HGF (Hepatozyten-Wachstumsfaktor oder HGF, der die Bewegung von T-Zellen – einer Art weißer Blutkörperchen, die von der Thymusdrüse gebildet werden – misst) bewertet. Dieser Wert wird in der Regel alle 3-6 Monate bei Risikopatienten ermittelt. Diese Daten könnten die beobachteten Herzprobleme nach der Covid-19-Impfung erklären.

PULS-TEST: Erhöhtes Herzrisiko bei RNA-Covid-19-Impfung

Entzündung (IL-16): stieg von 35 auf 82

Zelltod (Apoptose Fas): Anstieg von 22 auf 46

HGF (T-Zell-Bewegung): Anstieg von 42 auf 86

Der PULS-Gesamtwert stieg von 11 % Fünfjahresrisiko auf 25 % Fünfjahresrisiko!

Dr. Gundry weist darauf hin, dass eine unheilvolle Veränderung dieser PULS-Werte erstmals mit der Einführung der RNA-Covid-19-Impfstoffe festgestellt wurde. Diese Veränderungen wurden laut seinem Bericht bei den meisten geimpften Personen beobachtet.

Die Biomarker

Der PULS-Test (Global Discovery Biosciences, Irvine, CA) wird von Kardiologen häufig verwendet.

Der PULS-Test misst neun verschiedene Parameter, insbesondere die Immunantwort, die als Reaktion auf eine Verletzung der Koronararterien aktiviert wird.

Instabile Herzläsionen sind Berichten zufolge für 75 % aller Herzinfarkte verantwortlich. Eine Ruptur ist die häufigste Ursache für einen akuten Herzinfarkt. Diese instabilen Läsionen in einer Koronararterie können auch zu Herzversagen und Blutgerinnseln (Thrombose) führen und sind möglicherweise der Grund für genau diese Probleme, die bei geimpften Personen festgestellt wurden.

Dementis der Gesundheitsbehörden

Die Centers for Disease Control (CDC) räumen ein, dass nach einer Covid-19-Impfung eine Entzündung des Herzmuskels (Myokarditis) und eine Entzündung der Herzinnenhaut (Perikarditis) auftreten können. Nach Angaben der CDC treten diese unerwünschten Ereignisse häufiger nach der zweiten Dosis und innerhalb einer Woche nach der Impfung auf. Schmerzen in der Brust, Kurzatmigkeit und das Gefühl, dass das Herz zu schnell schlägt, sind Symptome. Die CDC behauptet, dass die bekannten Risiken einer Covid-19-Erkrankung das potenzielle Risiko einer „seltenen Nebenwirkung“ wie Myokarditis/Perikarditis „bei weitem überwiegen“.

Nach einer Überprüfung von 2,5 Millionen mRNA-geimpften Personen ab 16 Jahren in Israel wurden 54 Fälle von Myokarditis (2,13 Fälle pro 100.000 Geimpfte) gemeldet. Die Gutachter behaupten, dass die meisten Fälle von Myokarditis mild und selten sind und dass „die Vorteile des Covid-19-Impfstoffs die Risiken bei weitem überwiegen“. Auch die Myocarditis Foundation weist Fälle von Herzmuskelentzündung nach der Impfung zurück und stuft sie als „selten“ ein.

Diese Dementis wurden vor der Veröffentlichung von Dr. Gundrys Bericht veröffentlicht.

Widersprüchliche Daten; warum überhaupt impfen?

Aus gegenteiligen Daten geht hervor, dass 99 % der mit Covid-19 infizierten Personen von sich aus Antikörper entwickeln, ohne dass eine Impfung erforderlich ist. Einem auf MedPageToday.com veröffentlichten Bericht zufolge ignorieren die Gesundheitsbehörden weiterhin die natürliche Covid-19-Immunität, da 90-99 % der Menschen, die sich von einer Covid-19-Infektion erholen, „erstaunlicherweise eine geringe Häufigkeit von erneuten Infektionen, Krankheiten oder Todesfällen aufweisen“.

Covid-19 ist nicht das mutierte Virus, gegen das Menschen laut Gesundheitsbehörden keine Immunität besitzen. Kinder im Schulalter (über 5 Jahre) haben so viele Impfungen erhalten, dass sie eine so genannte trainierte Immunität entwickelt haben und bei einer Infektion mit Covid-19 keine oder nur wenige Symptome zeigen.

Impfvorschriften werden angedroht, und die Amerikaner werden von ihren Arbeitgebern zur Impfung gezwungen, wenn eine maßgebliche Studie, die in der Zeitschrift Science veröffentlicht wurde, zu dem Schluss kommt: „Die Mehrheit der mit dem Coronavirus, das COVID-19 verursacht, infizierten Personen wird robuste schützende Antikörper produzieren, die wahrscheinlich vor einer erneuten Infektion schützen.“

Die CDC sammelt keine Daten zur natürlichen Immunität.

Der Direktor des National Institute of Infectious Disease (Nationales Institut für Infektionskrankheiten) räumt auf direkte Nachfrage ein, dass der Covid-19-RNA-Impfstoff seine Empfänger nicht zuverlässig vor schweren Covid-Erkrankungen oder dem Tod schützt („Wir sehen eine nachlassende Immunität nicht nur gegen Infektionen, sondern auch gegen Krankenhausaufenthalte und in gewissem Maße auch gegen den Tod, die jetzt alle Altersgruppen betrifft.“).

Es wird berichtet, dass sogar geimpfte Ärzte nicht nur Rückfälle haben, sondern auch sterben.

Was ist zu tun?

In Anbetracht der Tatsache, dass Millionen von Amerikanern gegen Covid-19 geimpft wurden, die wahrscheinlich nicht zu einem Kardiologen gehen, um den PULS-Test durchführen zu lassen, oder die in ihrer Region keinen Zugang zu diesem Test haben, und dass viele Geimpfte möglicherweise nicht einmal einen Kardiologen haben; und in Anbetracht der Tatsache, dass 200 Millionen geimpfte Amerikaner die Praxen der 33.000 Kardiologen des Landes überrennen könnten, was ~6000 Patienten pro Kardiologe bedeuten würde, was zu einem Rückstau in den Terminkalendern der Praxen von mehr als einem Jahr führen würde, müssen möglicherweise andere Präventivmaßnahmen ergriffen werden.

In Anbetracht der Tatsache, dass geimpfte Patienten sich möglicherweise nicht dem PULS-Test unterziehen wollen oder können, verweist der Journalist auf die Arbeiten von Dr. Linus Pauling und Dr. Matthias Rath, die gezeigt haben, dass Vitamin C für die Heilung der Herzkranzgefäße, die das Herz mit sauerstoffreichem Blut versorgen, erforderlich ist und dass ein Mangel an Vitamin C es einem als Lipoprotein(a) bekannten Blutprotein ermöglicht, als klebriger Verband für beschädigte Herzkranzgefäße zu dienen. Lipoprotein(a) kann jedoch aufgrund seiner Klebrigkeit zu Blutgerinnseln führen und das sauerstoffhaltige Blut gänzlich verschließen (der so genannte Witwenmacher-Herzinfarkt).

Erhöhte Lipoprotein(a)-Blutspiegel finden sich bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom, das mit dem PULS-Test untersucht wird.

Dr. Matthias Rath ging noch einen Schritt weiter und wies nach, dass Tiere, die Vitamin C selbst produzieren, keine Herzinfarkte vom Typ Ruptur entwickeln. Dr. Rath ist Autor des Buches WHY ANIMALS DON’T GET HEART ATACKS BUT PEOPLE DO.

Obwohl inzwischen ein neues Medikament zur Senkung des Lipoprotein(a)-Spiegels zur Verfügung steht, ist der Versuch, den Lipoprotein(a)-Spiegel zu senken, sinnlos. Die Aufrechterhaltung des Vitamin-C-Blutspiegels ist der wirksamste Weg, um durch Lipoprotein(a) ausgelöste Herzinfarkte zu verhindern.

Dr. Steve Hickey aus Manchester, England, Autor des Buches THE VITAMIN CURE FOR HEART DISEASE, empfiehlt die Einnahme von 500 Milligramm Vitamin C fünfmal am Tag, da Vitamin C schnell über den Urin ausgeschieden wird.

Ein weiterer neuer Weg, den Vitamin-C-Spiegel aufrechtzuerhalten, besteht darin, die interne Synthese in der Leber wiederherzustellen, die die menschliche Spezies vor vielen Jahrhunderten verloren hat. Eine Genmutation blockiert die Produktion eines Enzyms, das Blutzucker in Vitamin C umwandelt. Ein neuartiges Nahrungsergänzungsmittel korrigiert dieses Problem nachweislich und verdoppelt den 24-Stunden-Vitamin-C-Spiegel ohne Vitamin C selbst.

Eine zweite Präventivmaßnahme wäre die Verhinderung der Bildung von Blutgerinnseln. Sowohl Fibrin- als auch Thrombozytengerinnsel werden nach einer Impfung gebildet. Ein Bluttest namens D-Dimer zeigt an, ob sich nach einer Impfung neue Blutgerinnsel bilden. Patienten, die gegen Covid-19 geimpft sind, sollten ihren Arzt nach diesem Test fragen.

Bis ein Kardiologe das Risiko einschätzen kann, können natürliche Blutverdünner eingesetzt werden, z. B. das lang wirksame Enzym Nattokinase, das in Sanitätshäusern erhältlich ist. Weitere Informationen sind ebenfalls verfügbar.

Das Rotweinmolekül Resveratrol ist ein natürlicher Blutverdünner und senkt den D-Dimer-Spiegel.

Eine dritte Schutzmaßnahme ist die Verwendung von Resveratrol zur Erzeugung der so genannten kardialen Vorkonditionierung. Resveratrol verhindert nachweislich Herzmuskelschäden nach einem Herzinfarkt (Blockade des sauerstoffhaltigen Blutes zum Herzen), indem es interne enzymatische Antioxidantien voraktiviert. Das Ergebnis ist, dass das Herz Zeiten mit geringer oder fehlender Sauerstoffzufuhr überstehen kann, ohne Schaden zu nehmen. Sogar eine Marke von Resveratrol in einer Matrix anderer natürlicher Moleküle hat diesen Schutz vor einem Herzinfarkt in einer Tierstudie gezeigt und das Herz besser geschützt als Resveratrol allein. Die richtige Dosierung ist entscheidend für die Schutzwirkung.

Resveratrol senkt auf natürliche Weise die Lipoprotein(a)-Spiegel. Resveratrol blockiert auch alle Arten von Covid-19-Pathologie.