Eines der am meisten gehypten Ereignisse der letzten Zeit war das mehr als dreistündige Telefongespräch zwischen den Präsidenten Chinas und der Vereinigten Staaten von Amerika, Xi Jinping bzw. Joe Biden. Es gibt zwei wichtige Gründe, die Aufrichtigkeit der Amerikaner in Bezug auf ihre Darstellung des Treffens anzuzweifeln.

Erstens haben die Vereinigten Staaten eine lange und unrühmliche Geschichte, in der sie sich zu einer Reihe von Ideen oder Werten bekennen und auf der anderen Seite durch ihre Handlungen ihre Worte völlig Lügen strafen. Es gibt keinen Grund zu glauben, dass Bidens Worte mehr Wahrheitsgehalt haben als die zahlreichen früheren Äußerungen der Amerikaner über die Chinesen.

Taiwan ist ein klassisches aktuelles Beispiel. Einerseits vertritt Biden die Ansicht, dass die offizielle Politik der Vereinigten Staaten nach wie vor besagt, dass es nur ein China gibt und dass die Insel Taiwan zu diesem China gehört. Auf der anderen Seite haben die Vereinigten Staaten ihre aggressiven Kriegsschiffe im Südchinesischen Meer fortgesetzt. Mit der Präsenz dieser Kriegsschiffe soll Peking eindeutig signalisiert werden, dass jeder Versuch einer Wiedereingliederung Taiwans in das Festland mit Gewalt abgewehrt wird.

Die Tatsache einer eventuellen Wiedervereinigung ist eine rote Linie für China. Wenn es nicht zu einem unwahrscheinlichen Sinneswandel der taiwanesischen Behörden kommt, wird die Insel schließlich wieder in die Umarmung des Festlandes aufgenommen werden. Die Vereinigten Staaten sind nicht nur durch ihre Schifffahrtsaktionen im Südchinesischen Meer, sondern auch durch ihren jüngsten Vorschlag, Taiwan solle den Vereinten Nationen beitreten, eindeutig entschlossen, die Wiedervereinigung der beiden Chinas zu verhindern.

Biden täte gut daran, sich mehrere aktuelle Bewertungen sowohl des Verteidigungsministeriums als auch unabhängiger Agenturen anzusehen, die einhellig zu dem Schluss kommen, dass die Amerikaner bei jeder Konfrontation zwischen China und den Vereinigten Staaten im Südchinesischen Meer unweigerlich verlieren. Diese ernüchternde Einschätzung reicht offenbar nicht aus, um die politische Führung der USA zu einem Umdenken in der China-Politik zu bewegen.

Der zweite Hinweis auf die tatsächlichen Absichten der Vereinigten Staaten in Bezug auf China sind die Zölle, die auf chinesische Exporte in die Vereinigten Staaten erhoben wurden. Die Zölle scheinen sich kaum auf die Menge der nach Amerika verkauften chinesischen Waren ausgewirkt zu haben. Sie haben jedoch die Preise für diese Waren erheblich erhöht. Eine Folge davon ist der jüngste Anstieg der Inflation in den Vereinigten Staaten, die jetzt bei über 7 % pro Jahr liegt.

Die Zölle haben keine Auswirkungen auf die Investitionen der Vereinigten Staaten in China gehabt. Die Aushöhlung der industriellen Basis der Vereinigten Staaten setzt sich fort, wobei ein immer geringerer Anteil der in den Vereinigten Staaten verkauften Waren das Etikett „Made in the USA“ trägt. Es ist schwer vorstellbar, dass sich dieser Trend durch politische Veränderungen ändern wird.

Das Nettoergebnis dieser Veränderungen spiegelt sich in der relativen Größe der chinesischen und der US-amerikanischen Volkswirtschaft wider. Gemessen an der Kaufkraftparität ist die chinesische Wirtschaft bereits größer als die der Vereinigten Staaten, und dieser Unterschied wird sich weiter zu Gunsten Chinas vergrößern.

Die Realität dieser Zahlen ist ein weiterer Grund für die Feindseligkeit der Vereinigten Staaten gegenüber China. In den letzten 70 Jahren seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren die Vereinigten Staaten unbestritten die größte Volkswirtschaft der Welt. Diese Dominanz hat ihre politischen Ziele stark beeinflusst, wobei sie nicht zögerten, ihre Vormachtstellung in den wichtigsten Handelsorganisationen der Welt als Mittel zu nutzen, um zu versuchen, die Angelegenheiten potenzieller Konkurrenten zu regeln, um sicherzustellen, dass sie die Nummer eins bleiben.

Diese Vormachtstellung gehört nun der Vergangenheit an. Zwar setzen die Vereinigten Staaten ihre Druckmittel über Organisationen wie die Weltbank fort, doch stellt die chinesische Wirtschaft mit ihren riesigen, mehrere Billionen Dollar schweren Reserven diese frühere Vormachtstellung der USA inzwischen erheblich in Frage. Die Gürtel- und Straßeninitiative, der inzwischen mehr als 140 Länder angehören, ist das deutlichste Beispiel für die grundlegende Veränderung in der Struktur der Weltwirtschaft und ein wichtiges Maß für die relative Bedeutung der beiden Volkswirtschaften.

Eine ähnlich zweischneidige Haltung ist in der Haltung der Vereinigten Staaten gegenüber Russland zu erkennen. Auch hier wird die Position von Joe Biden in ihrer ganzen Heuchelei entlarvt. Vor seinem Genfer Treffen mit Wladimir Putin hatte Biden Putin als „Killer“ bezeichnet. Dies steht in einer Reihe mit seiner ähnlichen Beschreibung von Xi als „Schläger“. In beiden Fällen war das Treffen zwischen Biden und den beiden Männern Ausdruck des guten Willens und der Freundschaft.

Wie immer ist es wichtig, nicht darauf zu achten, was die Vereinigten Staaten sagen, sondern was sie tatsächlich tun. Im Falle Russlands benutzte der Westen sein Sprachrohr, den NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, um mehrfach Alarm zu schlagen wegen angeblichen russischen Fehlverhaltens gegenüber seinen europäischen Nachbarn.

Stoltenberg zufolge ziehen die Russen ihre Truppen an der ukrainischen Grenze als Vorspiel für eine bevorstehende Invasion zusammen. Dass es für diese Behauptung keine konkreten Beweise gibt, scheint Stoltenberg nicht zu stören. Die Lage in der Ukraine ist nach wie vor angespannt, auch wenn Stoltenberg nie zugeben wird, dass dies nicht zuletzt auf die völlige Weigerung der ukrainischen Regierung zurückzuführen ist, sich an die Bedingungen des Minsker Abkommens zu halten, dem sie 2015 zugestimmt hat.

Auch die Vereinigten Staaten machen der Ukraine Mut und lassen sie glauben, dass sie ihre Verpflichtungen aus dem Minsker Abkommen nicht nur weiterhin ignorieren kann, sondern auch mit einer Mitgliedschaft in der NATO belohnt wird. Indem sie diesen Glauben bestärken, ermutigen sie nicht nur die vorsätzliche Missachtung ihrer früheren Vereinbarung im Rahmen des Minsker Abkommens, sondern sie ermutigen sogar die fortgesetzten rechtswidrigen Angriffe auf die Zivilbevölkerung des Donbass.

Die Vereinigten Staaten und die Briten ermutigen die Ukrainer auch zu dem Glauben, dass sie die Krim zurückerobern können. Das ist offenkundig absurd. Es ignoriert völlig die tatsächliche Geschichte der Krim, die nur für einen relativ kurzen Zeitraum in der kommunistischen Ära ein Teil der Ukraine war, aber auch den demokratisch zum Ausdruck gebrachten Wunsch der Krim-Bevölkerung, die 2015 mit überwältigender Mehrheit für den Wiederanschluss an Russland gestimmt hat. Die beiden entscheidenden Worte sind hier „gewählt“ und „wieder angeschlossen“, was sowohl die demokratische Entscheidung der Krim-Bevölkerung als auch die tatsächliche Geschichte der Region widerspiegelt. Die Briten und ihre Verbündeten übersehen zum Beispiel den Krimkrieg, als sie und ihre Verbündeten in den 1850er Jahren Russland in diesem Gebiet bekämpften.

Putin hat deutlich gemacht, dass ein NATO-Beitritt der Ukraine absolut nicht in Frage kommt, eine Aussage, die sowohl die ukrainische als auch die US-amerikanische Regierung zu ignorieren scheinen. Ich vermute, dass die Ukraine und Taiwan die beiden großen Krisenherde des laufenden Jahrzehnts sein werden.

In beiden Fällen sind China und Russland entschlossen, ihre Standpunkte zu wahren. In beiden Fällen untergraben die Vereinigten Staaten weiterhin die Position beider Länder mit ihrer heuchlerischen Unterstützung Taiwans im einen Fall und ihrer ebenso kritischen Unterstützung der ukrainischen Ambitionen im anderen Fall.

Im Fall des Donbass handelt es sich um eine überwiegend russischsprachige Bevölkerung, die von Putin nicht im Stich gelassen werden wird. Ebenso wahrscheinlich ist es, dass die ukrainische Unnachgiebigkeit nicht verhandelbar ist. Wir können uns also auf sehr unruhige Zeiten gefasst machen.